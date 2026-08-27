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Жирокоптер закачи въжетата на лифт в Италия, загинаха двама ВИДЕО

Жирокоптер закачи въжетата на лифт в Италия, загинаха двама ВИДЕО

27 Август, 2026 06:06, обновена 27 Август, 2026 06:21 764 3

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12 жертви на горските пожари в Алжир; Извънредна евакуация в Япония заради рекордни порои; Аварийно кацане на товарен Boeing в Токио

Жирокоптер закачи въжетата на лифт в Италия, загинаха двама ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Серия от мащабни природни бедствия и тежки транспортни инциденти белязаха изминалото денонощие в различни точки на земното кълбо. Порои, невиждани пожари и авиационни аварии изправиха спасителните служби в няколко държави пред огромни изпитания.

Трагедия в Италия: Жирокоптер падна в Алпите

Ужасяваща авиационна катастрофа отне живота на двама души в Северна Италия. Малък двуместен жирокоптер се закачи за въжетата на кабинков лифт, избухна в пламъци и се срина на земята като „огнена топка“. Инцидентът е станал в региона Пиемонт, близо до язовирната стена Кампичоли в горната част на долината Антрона [The Express, AOL]. На място веднага са пристигнали екипи на пожарната служба, но за намиращите се на борда хора не е имало шанс за спасение. Води се разследване за причините за полета в толкова опасна близост до инфраструктурното съоръжение.

Огнен ад в Алжир: 12 жертви на горските пожари

Най-малко 12 души загинаха, а 54 бяха ранени при опустошителни горски пожари в Североизточен Алжир, съобщиха официалните власти пред Al Jazeera. Сред жертвите има 8-годишно момче и млада жена на 22 години. Огнената стихия се разрази с огромна сила, като в рамките на едно денонощие бяха регистрирани 154 отделни пожара, разпалвани от силни ветрове и екстремна горещина. Най-тежко засегнати са провинциите Джиджел, Беджая и Тизи Узу, където десетки семейства бяха спешно евакуирани. Националната служба за гражданска защита продължава борбата с десетки активни огнища.

Извънредна евакуация в Япония заради рекордни порои

Японската метеорологична агенция (JMA) издаде най-висока степен на предупреждение (Ниво 5) за извънредни ситуации в префектурите Ишикава и Тояма в централната част на страната [Japan Times, Mainichi Shimbun]. Десетки хиляди жители получиха препоръки незабавно да се евакуират, за да спасят живота си от наближаващи опасности от свличания на земни маси и преливащи реки. В град Хими само за няколко часа се изляха над 211 литра дъжд на квадратен метър. В същото време към южните острови Окинава се приближава мощният тайфун Саудел.

Аварийно кацане на товарен Boeing в Токио

Германски товарен самолет Boeing 777 на авиокомпанията AeroLogic извърши аварийно кацане на международното летище Нарита край Токио, съобщи агенция Киодо. Машината е изпълнявала полет от Лайпциг, когато е възникнал сериозен проблем с хидравличната система. На борда са се намирали трима членове на екипажа, като никой от тях не е пострадал. Заради инцидента една от пистите на летището остана затворена за около 30 минути, докато самолетът бъде изтеглен.


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    5 0 Отговор
    Почват да приличат на новините по бТВ. Само умрели и катастрофи.

    Коментиран от #2, #3

    06:24 27.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.