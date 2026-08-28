Американският посланик предизвика дипломатически скандал в Белгия

Белгийският външен министър Максим Прево ще извика за разговори американския посланик Бил Уайт заради публикация в социалните мрежи, насочена срещу министъра на здравеопазването Франк Ванденбрук, предаде агенция Белга, цитирана от БТА.
Повод за дипломатическия спор е публикация на Уайт по повод разногласията около новото здравно предупреждение срещу алкохолните продукти. Посланикът публикува генерирано с изкуствен интелект изображение на Ванденбрук с надпис "Уврежда всяка форма на радост в живота", придружено с въпроса: "Кой е най-големият загубеняк в Белгия?"
"Неприемливо е посланик, акредитиран в Белгия, да коментира член на нашето правителство по този начин", заяви Прево.
Конфронтацията възникна на фона на дискусиите в Белгия за по-строгите здравни предупреждения срещу алкохола. Досегашната формулировка "злоупотребата с алкохол уврежда здравето ви" беше заменена с по-категоричното "алкохолът уврежда здравето ви". Белгийската пивоварна индустрия започна кампания срещу промяната.
Уайт вече е ставал обект на критики заради публичните си изявления, а през последните месеци влезе в словесен спор и с Ванденбрук.
Конър Русо, председател на партия "Форойт", която издигна Ванденбрук за здравен министър, също реагира остро. "Бил може да е забавен човек, но той не знае нищо за здравеопазването", заяви Русо, като обвини посланика, че следва позициите на президента на САЩ Доналд Тръмп и че поставя финансовите интереси пред общественото здраве.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
14:54 28.08.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
14:55 28.08.2026
3 Ооооооооууууу
Коментиран от #5
14:56 28.08.2026
4 Хемингуей
Коментиран от #6
14:59 28.08.2026
5 Абе
До коментар #3 от "Ооооооооууууу":То па белгийците са едни свестни...
15:04 28.08.2026
6 Номера е, младото поколение
До коментар #4 от "Хемингуей":от цигари и алкохол, да мине на наркотици.
Така контрола е по-пълен.
За да мине номера, трябва да се прикрие зад добри намерения.
Както уж за защита на децата в нета искат на абсолютно всички използващи интернет, личните карти за абсолютен контрол.
15:08 28.08.2026
7 Предлагам
15:10 28.08.2026
8 123
15:34 28.08.2026
9 Западналите
15:39 28.08.2026