Американският посланик предизвика дипломатически скандал в Белгия

Белгийският външен министър Максим Прево ще извика за разговори американския посланик Бил Уайт заради публикация в социалните мрежи, насочена срещу министъра на здравеопазването Франк Ванденбрук, предаде агенция Белга, цитирана от БТА.

Повод за дипломатическия спор е публикация на Уайт по повод разногласията около новото здравно предупреждение срещу алкохолните продукти. Посланикът публикува генерирано с изкуствен интелект изображение на Ванденбрук с надпис "Уврежда всяка форма на радост в живота", придружено с въпроса: "Кой е най-големият загубеняк в Белгия?"

"Неприемливо е посланик, акредитиран в Белгия, да коментира член на нашето правителство по този начин", заяви Прево.

Конфронтацията възникна на фона на дискусиите в Белгия за по-строгите здравни предупреждения срещу алкохола. Досегашната формулировка "злоупотребата с алкохол уврежда здравето ви" беше заменена с по-категоричното "алкохолът уврежда здравето ви". Белгийската пивоварна индустрия започна кампания срещу промяната.

Уайт вече е ставал обект на критики заради публичните си изявления, а през последните месеци влезе в словесен спор и с Ванденбрук.

Конър Русо, председател на партия "Форойт", която издигна Ванденбрук за здравен министър, също реагира остро. "Бил може да е забавен човек, но той не знае нищо за здравеопазването", заяви Русо, като обвини посланика, че следва позициите на президента на САЩ Доналд Тръмп и че поставя финансовите интереси пред общественото здраве.