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Американският посланик предизвика дипломатически скандал в Белгия

Американският посланик предизвика дипломатически скандал в Белгия

28 Август, 2026 14:48 1 469 9

  • белгия-
  • сащ-
  • максим прево-
  • бил уайт-
  • франк ванденбрук

"Неприемливо е посланик, акредитиран в Белгия, да коментира член на нашето правителство по този начин", каза белгийският външен министър

Американският посланик предизвика дипломатически скандал в Белгия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Белгийският външен министър Максим Прево ще извика за разговори американския посланик Бил Уайт заради публикация в социалните мрежи, насочена срещу министъра на здравеопазването Франк Ванденбрук, предаде агенция Белга, цитирана от БТА.

Повод за дипломатическия спор е публикация на Уайт по повод разногласията около новото здравно предупреждение срещу алкохолните продукти. Посланикът публикува генерирано с изкуствен интелект изображение на Ванденбрук с надпис "Уврежда всяка форма на радост в живота", придружено с въпроса: "Кой е най-големият загубеняк в Белгия?"

"Неприемливо е посланик, акредитиран в Белгия, да коментира член на нашето правителство по този начин", заяви Прево.

Конфронтацията възникна на фона на дискусиите в Белгия за по-строгите здравни предупреждения срещу алкохола. Досегашната формулировка "злоупотребата с алкохол уврежда здравето ви" беше заменена с по-категоричното "алкохолът уврежда здравето ви". Белгийската пивоварна индустрия започна кампания срещу промяната.

Уайт вече е ставал обект на критики заради публичните си изявления, а през последните месеци влезе в словесен спор и с Ванденбрук.

Конър Русо, председател на партия "Форойт", която издигна Ванденбрук за здравен министър, също реагира остро. "Бил може да е забавен човек, но той не знае нищо за здравеопазването", заяви Русо, като обвини посланика, че следва позициите на президента на САЩ Доналд Тръмп и че поставя финансовите интереси пред общественото здраве.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    14 4 Отговор
    Нейно величество ,Херо Мустафа,обикаляше всяко министерство в България ,но това на здравеопазването го пропускаше по обясними причини.С приятели като американските посланници и врагове не ни трябват

    14:54 28.08.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    18 3 Отговор
    А нашите ходят ДОпосолствоТО за разрешение да отидат до WC❗

    14:55 28.08.2026

  • 3 Ооооооооууууу

    16 4 Отговор
    Нагли, нагли...конкуренция по наглост между американци и украинци...

    Коментиран от #5

    14:56 28.08.2026

  • 4 Хемингуей

    19 0 Отговор
    Цитат: "Ако срещнете много интелигентен човек, който да е щастлив, със сигурност е пиян!"

    Коментиран от #6

    14:59 28.08.2026

  • 5 Абе

    12 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ооооооооууууу":

    То па белгийците са едни свестни...

    15:04 28.08.2026

  • 6 Номера е, младото поколение

    11 3 Отговор

    До коментар #4 от "Хемингуей":

    от цигари и алкохол, да мине на наркотици.
    Така контрола е по-пълен.

    За да мине номера, трябва да се прикрие зад добри намерения.
    Както уж за защита на децата в нета искат на абсолютно всички използващи интернет, личните карти за абсолютен контрол.

    15:08 28.08.2026

  • 7 Предлагам

    14 2 Отговор
    Всички американски посланици да бъдат изритани от европейските държави, солидарно.

    15:10 28.08.2026

  • 8 123

    3 0 Отговор
    Голяма грешка е, че алкохола е равен на щастие и екстаз.

    15:34 28.08.2026

  • 9 Западналите

    2 1 Отговор
    изтекоха в канала, хахаха

    15:39 28.08.2026

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