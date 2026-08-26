Новини
Свят »
Италия »
Италия и Франция готвят близо €3 млрд. за нова противоракетна защита на Украйна
  Тема: Украйна

Италия и Франция готвят близо €3 млрд. за нова противоракетна защита на Украйна

26 Август, 2026 13:57 671 20

  • италия-
  • украйна-
  • франция-
  • защита-
  • противоракетна защита

Проектът предвижда четири батареи SAMP/T NG, седем радара и ракети Aster, като финансирането трябва да бъде осигурено чрез европейски кредитни механизми

Италия и Франция готвят близо €3 млрд. за нова противоракетна защита на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Италия и Франция подготвят мащабен проект за засилване на украинската противовъздушна и противоракетна отбрана, който включва четири батареи от новото поколение SAMP/T NG, седем радара и ракети Aster. Част от необходимите средства се очаква да бъдат осигурени чрез европейско финансиране, съобщава италианският вестник „Република“, предава News.bg.

Според изданието Рим подготвя и нов пакет военна помощ за Киев, докато едновременно с Париж разработва по-голяма програма за доставка на системи за противовъздушна отбрана. Планът предвижда четири батареи SAMP/T NG и седем радара с голям обсег - шест произведени от френската Thales и един от италианската Leonardo.

Още новини от Украйна

Общата стойност на проекта се оценява на близо 3 млрд. евро. Новите батареи няма да бъдат извадени от въоръжението на италианската или френската армия, а ще бъдат произведени специално за Украйна. Предвижда се закупуването им да бъде финансирано чрез европейски кредитни механизми.

Киев вече обяви през юли поръчка за четири комплекса SAMP/T NG, които ще бъдат финансирани по европейската програма Ukraine Support Loan за 2026 и 2027 г. Така Украйна ще се превърне в първия боен оператор на новото поколение на френско-италианската система.

Първите елементи от оборудването трябва да започнат да пристигат още преди да бъдат напълно комплектовани всички батареи. В доставките са включени пет радара с голям обсег GM400 на Thales, един Ground Fire 300 и един италиански Kronos. Очаква се първият Ground Fire 300 да бъде доставен на Украйна до края на тази година.

Успоредно с дългосрочния проект Италия подготвя и нов пакет непосредствена военна помощ. По информация на „Република“ той ще включва оборудване, свързано със SAMP/T, както и ракети Aster. Подробностите за италианските оръжейни доставки за Украйна традиционно не се оповестяват публично.

Новата помощ идва в момент, когато украинската противоракетна отбрана изпитва сериозен недостиг на средства, особено на прехващачи за американските системи Patriot. Само преди дни френският президент Еманюел Макрон обеща на украинския си колега Володимир Зеленски да бъдат ускорени доставките на френско въоръжение и ракети.

Европейският конкурент на Patriot

SAMP/T представлява мобилна френско-италианска система за противовъздушна и противоракетна отбрана. Тя е разработена от консорциума Eurosam, в който влизат европейският производител на ракети MBDA и френската компания Thales.

Системата използва ракети от семейството Aster 30 и е предназначена да защитава големи райони и стратегически обекти от бойни самолети, крилати ракети и тактически балистични ракети.

Украйна вече разполага с по-старото поколение SAMP/T, предоставено от Франция и Италия. Версията SAMP/T NG обаче предлага значително по-мощни радари, усъвършенствана система за командване и ново поколение прехващачи Aster 30 B1NT, разработени специално за по-ефективна противоракетна отбрана.

SAMP/T NG се разглежда като основния европейски конкурент на американската система Patriot. Двете платформи изпълняват сходни задачи - зонална противовъздушна отбрана и прехващане на балистични ракети - и са предназначени да защитават големи градове, военни бази и критична инфраструктура.

Новата френско-италианска система обаче все още няма бойния опит, натрупан от Patriot. Американските комплекси вече са доказали в Украйна способността си да прехващат високоскоростни руски балистични ракети, докато SAMP/T NG все още не е била подложена на подобно интензивно реално бойно изпитание. „Ройтерс“ отбелязва, че според експерти системата би трябвало да може да унищожава балистични цели, но досега не е преминала през такова бойно изпитание.

Поради тази причина четирите SAMP/T NG не се разглеждат като непосредствен заместител на украинските Patriot. Целта им е да осигурят втори висок клас противоракетен щит, който да намали зависимостта на Киев от американските системи и най-вече от ограничените количества ракети за тях.

През юли Франция обяви намерение да ускори разполагането на SAMP/T NG в Украйна и да предостави лицензи за производство на прехващащи ракети. Париж е и сред инициаторите на европейска коалиция от десет държави за изграждане на противобалистична отбрана, която се разглежда като по-достъпна европейска алтернатива на Patriot.

По-ранни оценки на европейски дипломати сочеха, че първата напълно комплектована SAMP/T NG няма да бъде доставена в Украйна преди пролетта на 2027 г. Париж обаче вече заяви, че работи за ускоряване на този график.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 €3 млрд. за нова зелкова чекмеджарница

    17 0 Отговор
    само така
    макарона и пъпешова да стрижат до кожа и доят яко стадата си от данъкоплатци

    Коментиран от #4

    13:59 26.08.2026

  • 2 Тов. ЧЛЕНИН

    2 6 Отговор
    А у нас бензина - нихера ...

    14:01 26.08.2026

  • 3 Софиянец

    15 0 Отговор
    Бухахха! Някога си, в бъдещето! По-скоро искат да тестват това ПВО дали работи и няй-лесно е да стане в 404, и да тресне някой блок, те укрите са свикнали! ХАхаххаха

    Коментиран от #5

    14:02 26.08.2026

  • 4 ха ха хаааа

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "€3 млрд. за нова зелкова чекмеджарница":

    Таваришч - сдавай рубли ..😁

    14:03 26.08.2026

  • 5 оня с коня

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Софиянец":

    Закъде си се разбързал и не си ли чувал че Хубавите работи стават бавно?И наще самолети първо бяха на Чертеж,ама вече са реалност.

    Коментиран от #14

    14:05 26.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Копейчук

    0 6 Отговор
    Нещата отиват към поражение за Блатария. ЕС въоръжава Украйна, а и самите украинци са на финалната права с новите балистични ракети. По- трудно е с ракетите-прехващачи, но и там нещата се ускоряват. Британците помагат и най-късно следващата година, ще ина резултат

    Коментиран от #12, #13

    14:08 26.08.2026

  • 8 име

    2 0 Отговор
    Най-добре с прихващането на ракетите се справят гаражите, детските площадки с малки татуирани бандерчета, хотелите и ресторантите със западни туристи. Както и церемониите по връчване на награда Искандеер Така, че инвестирайте в такива недвижими имоти за да има какво да прихваща руските ракети.

    14:08 26.08.2026

  • 9 име

    8 0 Отговор
    Вчера руснаците са избомбили щаба на дроновите оператори в Дружковка, част от агловерацията Славянск-Краматорск. Бандерите остават без дронове за защита от идващите от Константиновка руснаци. Да му е честито на мадяр.

    14:11 26.08.2026

  • 10 Русия

    5 0 Отговор
    Готвят,ама до като го сготвят народите им ще гладуват,фашистите ще напълнят още гушите и ще стане 2070 г. ЗАЕМ ! Кой го плаща,работещите !!! Честито на печелившите хаха .

    14:13 26.08.2026

  • 11 Нечовек

    2 0 Отговор
    Ще стане една...........няма да ни се размине.

    14:14 26.08.2026

  • 12 ЦСКА Москва

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Копейчук":

    Т.п си като ЧУК !

    14:15 26.08.2026

  • 13 име

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Копейчук":

    Колко години повтаряш ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ, че им загубих бройката!

    14:16 26.08.2026

  • 14 ШЕФА

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Даааа,от 16 самолета само четири пребоядисани,без въоръжението ! За него ще се тегли друг двумилиарден заем,а абдали като теб ще го плащат !!!

    14:19 26.08.2026

  • 15 Ами

    6 0 Отговор
    Фирми от Италия и Франция чакат Европа да им даде 3 милиарда €,
    за да произведат четери батареи ПВО и седем радара, които
    може би ще пратят в окраина за да ги унищожат русаците.
    За сега ... Нема пари, нема ПВО :)

    Коментиран от #18

    14:21 26.08.2026

  • 16 По-добре

    6 1 Отговор
    Тези да правят оръжия за себе си, отколкото за покрайнината. Покрайнината е черна дупка. Поглъща им ресурсите и вече и тях ще ги погълне.

    Коментиран от #17

    14:23 26.08.2026

  • 17 Тов. ЧЛЕНИН

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "По-добре":

    Другарю , и ние си бяхме добре ... Нямаше кимчовци , имахме бензин ..

    14:37 26.08.2026

  • 18 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ами":

    Най заборчнелите държави донори Да се чудиш ли да ревеш ли

    Коментиран от #19

    14:41 26.08.2026

  • 19 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Вярно е.
    Но дълговете на държавите ще ги плаща населението,
    а чинивниците отпуснали средства ще си приберат рушветите.

    14:54 26.08.2026

  • 20 Констатация

    1 0 Отговор
    бУССР е изпитателен полигон за нови високотехнологични оръжейни платформи в новите реалии на сетоцентрична война. Няма много данни за ТТХ на новата френско-италианска ЗРК, говори се за скорост на ракетата от порядъка на 3 маха, но с такава скорост е доста трудничко да прехванеш Балистическа ракета, която лети със скорост над 5 маха, да не говорим за скорости от порядъка на 7-8 маха. Само тестовете в реални бойни условия ще покажат ефективноста на новия европейски ЗРК.

    14:54 26.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания