Италия и Франция готвят близо €3 млрд. за нова противоракетна защита на Украйна

Италия и Франция подготвят мащабен проект за засилване на украинската противовъздушна и противоракетна отбрана, който включва четири батареи от новото поколение SAMP/T NG, седем радара и ракети Aster. Част от необходимите средства се очаква да бъдат осигурени чрез европейско финансиране, съобщава италианският вестник „Република“, предава News.bg.

Според изданието Рим подготвя и нов пакет военна помощ за Киев, докато едновременно с Париж разработва по-голяма програма за доставка на системи за противовъздушна отбрана. Планът предвижда четири батареи SAMP/T NG и седем радара с голям обсег - шест произведени от френската Thales и един от италианската Leonardo.

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Общата стойност на проекта се оценява на близо 3 млрд. евро. Новите батареи няма да бъдат извадени от въоръжението на италианската или френската армия, а ще бъдат произведени специално за Украйна. Предвижда се закупуването им да бъде финансирано чрез европейски кредитни механизми.

Киев вече обяви през юли поръчка за четири комплекса SAMP/T NG, които ще бъдат финансирани по европейската програма Ukraine Support Loan за 2026 и 2027 г. Така Украйна ще се превърне в първия боен оператор на новото поколение на френско-италианската система.

Първите елементи от оборудването трябва да започнат да пристигат още преди да бъдат напълно комплектовани всички батареи. В доставките са включени пет радара с голям обсег GM400 на Thales, един Ground Fire 300 и един италиански Kronos. Очаква се първият Ground Fire 300 да бъде доставен на Украйна до края на тази година.

Успоредно с дългосрочния проект Италия подготвя и нов пакет непосредствена военна помощ. По информация на „Република“ той ще включва оборудване, свързано със SAMP/T, както и ракети Aster. Подробностите за италианските оръжейни доставки за Украйна традиционно не се оповестяват публично.

Новата помощ идва в момент, когато украинската противоракетна отбрана изпитва сериозен недостиг на средства, особено на прехващачи за американските системи Patriot. Само преди дни френският президент Еманюел Макрон обеща на украинския си колега Володимир Зеленски да бъдат ускорени доставките на френско въоръжение и ракети.

Европейският конкурент на Patriot

SAMP/T представлява мобилна френско-италианска система за противовъздушна и противоракетна отбрана. Тя е разработена от консорциума Eurosam, в който влизат европейският производител на ракети MBDA и френската компания Thales.

Системата използва ракети от семейството Aster 30 и е предназначена да защитава големи райони и стратегически обекти от бойни самолети, крилати ракети и тактически балистични ракети.

Украйна вече разполага с по-старото поколение SAMP/T, предоставено от Франция и Италия. Версията SAMP/T NG обаче предлага значително по-мощни радари, усъвършенствана система за командване и ново поколение прехващачи Aster 30 B1NT, разработени специално за по-ефективна противоракетна отбрана.

SAMP/T NG се разглежда като основния европейски конкурент на американската система Patriot. Двете платформи изпълняват сходни задачи - зонална противовъздушна отбрана и прехващане на балистични ракети - и са предназначени да защитават големи градове, военни бази и критична инфраструктура.

Новата френско-италианска система обаче все още няма бойния опит, натрупан от Patriot. Американските комплекси вече са доказали в Украйна способността си да прехващат високоскоростни руски балистични ракети, докато SAMP/T NG все още не е била подложена на подобно интензивно реално бойно изпитание. „Ройтерс“ отбелязва, че според експерти системата би трябвало да може да унищожава балистични цели, но досега не е преминала през такова бойно изпитание.

Поради тази причина четирите SAMP/T NG не се разглеждат като непосредствен заместител на украинските Patriot. Целта им е да осигурят втори висок клас противоракетен щит, който да намали зависимостта на Киев от американските системи и най-вече от ограничените количества ракети за тях.

През юли Франция обяви намерение да ускори разполагането на SAMP/T NG в Украйна и да предостави лицензи за производство на прехващащи ракети. Париж е и сред инициаторите на европейска коалиция от десет държави за изграждане на противобалистична отбрана, която се разглежда като по-достъпна европейска алтернатива на Patriot.

По-ранни оценки на европейски дипломати сочеха, че първата напълно комплектована SAMP/T NG няма да бъде доставена в Украйна преди пролетта на 2027 г. Париж обаче вече заяви, че работи за ускоряване на този график.