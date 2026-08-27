Трима италианци са в неизвестност в Непал след смъртоносните наводнения

Трима италиански граждани са в неизвестност в Непал след смъртоносните наводнения в страната, съобщи италианската информационна агенция АНСА, предава БТА.

Италианското министерство на външните работи в Рим уточни, че от около десетте италианци, за които тази сутрин е липсвала информация, към момента остават три случая.

Сред тях е 50-годишният златар Марко Рато от Рапало, близо до Генуа. Той е напуснал Непал и е поел към Тибет.

Китайската туристическа агенция, която е отговаряла за групата, е потвърдила, че е изгубила контакт с Рато на граничния пункт. Информацията е била потвърдена и от непалска агенция пред семейството му.

Липсва информация и за италианско-швейцарска двойка

Другият случай засяга италианско-швейцарска двойка, пътуваща от Тибет към Непал.

Италианското външно министерство посочва, че туристическата агенция все още няма информация за контакт с двамата. Няма и потвърждение, че те са преминали граничния пункт.

От ведомството предупреждават, че данните, предоставени от непалските власти, са събрани въз основа на информация от туроператори. Поради това е възможно те да съдържат неточности и да не включват хора, които изобщо не са преминали границата.

Италианските власти продължават проверката на информацията за гражданите, с които е изгубен контакт, на фона на тежката ситуация в Непал, предизвикана от наводненията.