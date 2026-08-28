Айк Мнацаканян с престижно пето място на силния турнир "Петлашински" в Полша

Българският борец Айк Мнацаканян се нареди на пето място в престижния международен турнир по класическа борба "Петлашински", който се проведе в Полша.

В категория до 82 килограма Мнацаканян започна надпреварата с категорична победа над поляка Кевин Метел, като не остави съмнения в превъзходството си и спечели с внушителното 8:0.

Във втория си двубой българинът демонстрира характер и борбен дух, надделявайки над чеха Мичал Зеленка с 2:1 точки.

Полуфиналната среща срещу сърбина Антал Вамос се превърна в истински трилър, но след оспорвана битка Мнацаканян отстъпи с минималното 1:2.

В спора за бронзовото отличие националът ни се изправи срещу шведа Александър Йохансон, но този път късметът не бе на негова страна и двубоят завърши 0:4 в полза на скандинавския състезател.

Освен Мнацаканян, в турнира взеха участие и Петър Горняшки (72 кг) и Стоян Кубатов (77 кг), които се класираха на осмо място в своите категории. Българският отбор бе ръководен от опитния треньор Юлиян Георгиев, който не скри задоволството си от представянето на възпитаниците си.