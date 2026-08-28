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Роби Уилям започнал да оплешивява (ВИДЕО)

Роби Уилям започнал да оплешивява (ВИДЕО)

28 Август, 2026 14:31 278 2

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Певецът обмисля перука заради оредяващата си коса: „Аз съм попзвезда, външният вид има значение“

Роби Уилям започнал да оплешивява (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският певец Роби Уилямс призна, че се притеснява от загубата на коса и обмисля да използва специална система за коса или перука, за да прикрие оредяването.

52-годишният изпълнител на „Angels“ говори откровено по темата в подкаста на Стив Бракнал, където разкри, че в момента използва пудра за коса, за да придава повече плътност и обем.

„Губя косата си. Това вече е само пудра и конструкция“, пошегува се Роби Уилямс, преди да признае, че темата действително го тревожи. По думите му натискът е по-силен именно заради професията му. „Аз съм попзвезда. Това правя за прехрана и се предполага, че трябва да изглеждаш по определен начин и да имаш някаква коса.“

Певецът допълни, че обмисля т.нар. hair system, частична система за коса, която прикрива оредели участъци или плешивост.

Разговорът идва малко след като Роби Уилямс сподели и повече за психичното си здраве. Певецът, който от години говори открито за диагнозата си ADHD и за минали зависимости, заяви наскоро, че е получил и оценка за характеристики от аутистичния спектър.

По думите му новата информация му е помогнала да разбере по-добре част от поведението и мисловните си модели. Роби Уилямс разказа още, че продължава да изпитва натрапчиви мисли и че използва творческата работа като начин да насочва вниманието си към музика, визуални идеи и хумор.

Изпълнителят е говорил публично и за преживявания, които сам свързва със синдрома на Турет, макар да уточнява, че при него те се проявяват предимно като натрапливи мисли, а не като видими тикове.

Роби Уилямс неведнъж е признавал, че въпреки десетилетията на сцена все още изпитва сериозно напрежение преди турнета и големи концерти. Той започва кариерата си като член на Take That в началото на 90-те години, а по-късно се превръща в един от най-успешните британски солови изпълнители.

Певецът е носител на рекордните 18 награди BRIT и продължава да развива музикални, модни и творчески проекти, като паралелно говори все по-открито за теми като възрастта, външния вид, зависимостите и психичното здраве.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гръндж

    0 0 Отговор
    Роби УилямС Е започнал да оплешивява.

    14:39 28.08.2026

  • 2 трясъ

    0 0 Отговор
    Има още много коса да му падне,докато започне да оплешивява.

    14:40 28.08.2026