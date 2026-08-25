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Цените на премиум дизела в Италия надхвърлиха 3 евро за литър на някои магистрали
  Тема: Иранската криза

Цените на премиум дизела в Италия надхвърлиха 3 евро за литър на някои магистрали

25 Август, 2026 14:17 1 078 31

  • горива-
  • италия-
  • дизел-
  • иран-
  • бензин

Ако поскъпването продължи, цената от 3 евро може да престане да бъде изключение и да се превърне в реалистичен ориентир

Цените на премиум дизела в Италия надхвърлиха 3 евро за литър на някои магистрали - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Цените на горивата вече са преминали психологическия праг от 3 евро за литър на някои бензиностанции по италианските магистрали, съобщи днес потребителската организация "Кодаконс", цитирана от АНСА, предаде БТА.

Организацията е анализирала цените, декларирани от операторите пред Министерството на транспорта на 24 и 25 август. Най-високата регистрирана цена е на магистрала A22 Бренеро-Модена, където премиум дизелът достига 3,159 евро за литър.

И на други места дизелът се продава на изключително високи цени. На A21 Торино-Пиаченца цената достига 2,729 евро за литър, а на остров Пантелерия - 2,799 евро.

Сред най-високите цени за обикновен дизел са 2,699 евро за литър на A4 Венеция-Триест и A28 Портогруаро-Конелиано.

При специалните горива цените също са близо до границата от 3 евро - премиум дизелът на магистрала A21 струва 2,929 евро за литър, а на магистрала A15 - 2,879 евро.

„Никой не твърди, че утре всички италианци ще плащат 3 евро за литър гориво, но самият факт, че този праг вече е превишен на някои бензиностанции, би трябвало да е тревожен сигнал“, заяви "Кодаконс".

Организацията предупреди, че ако поскъпването продължи, цената от 3 евро може да престане да бъде изключение и да се превърне в реалистичен ориентир за автомобилистите.

"Кодаконс" отново призова правителството да предприеме структурни мерки за защита на потребителите от поскъпването на горивата, вместо да разчита на временни решения.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янко

    29 3 Отговор
    100% са подкрепили санкциите.Бравос

    Коментиран от #19

    14:18 25.08.2026

  • 2 Ми нема хода

    10 0 Отговор
    Ще изчакам

    14:20 25.08.2026

  • 3 Русия

    29 2 Отговор
    Поздрави на цяла васална Европа от стратегическият съюзник Доналд хаххаа ! Бай Ганя и той е там,в каруцата с балъците.

    Коментиран от #5

    14:21 25.08.2026

  • 4 Мелони с големите пъпешони

    24 1 Отговор
    Благодарете на моя приятел дядо Тръмп!

    14:23 25.08.2026

  • 5 В Сърбия 2 евро за литър

    7 18 Отговор

    До коментар #3 от "Русия":

    Понеже са приятели на Путлето.

    Коментиран от #23

    14:23 25.08.2026

  • 6 Читател

    19 2 Отговор
    Санкциите работят, зелената сделка е успех браво дерзайте идиоти

    14:27 25.08.2026

  • 7 Цеко

    11 10 Отговор
    Така ще е докато ЕС си пасува и оставя само Тръмпиньо да се рзправя с аятоласите...САЩ не са длъжни да вършат мръдната работа на Европа!

    Коментиран от #14

    14:29 25.08.2026

  • 8 малко истински факти

    3 5 Отговор
    Голям плаЗ , щом трябва, сипвам и карам и пет пари не давам.

    14:30 25.08.2026

  • 9 ХиХи

    4 0 Отговор
    Ми тя тук си е 2 принципно, ко ся на пробвате

    14:32 25.08.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    17 2 Отговор
    Санкциите работят - казаха по този повод г-жа фон дер Някояси и оная Кая Никояси...

    14:32 25.08.2026

  • 11 Така се крсдат

    3 0 Отговор
    Парите под дюшека със сметки инфлация ....тия къде прогнозираха края на световната икономика тази зима и световна война активна навсякъде ще познаят май

    14:40 25.08.2026

  • 12 СЮЛЕЙМАН

    12 1 Отговор
    Запасявайте се с храна с дълготрайна годност(консерви) тепърва идва голямата война. Има план за редуциране на човешката популация до 90% крайниятфсрок е 2029г.

    14:41 25.08.2026

  • 13 Даа...

    2 11 Отговор
    Два от най-големите производители на петрол в света останаха без бензин в резултат на агресивната си външна политика. Русия преживява втора вълна на горивната криза: след леко облекчаване на недостига в началото на август, ограниченията за гориво (обикновено ограничени до 40-50 литра на човек) сега са въведени отново в различни региони, включително столицата . Иран се присъедини към руския си партньор: военноморската блокада на САЩ доведе до дълги опашки на бензиностанциите.
    Следвайки примера на Русия, Иран е изправен пред бензинова криза.
    Лимитът от 20 литра на кола кара шофьорите да се връщат отново и отново, каза служител на бензиностанция в Москва. Ситуацията в Русия е още по-лоша, обемите на рафиниране са с една трета под сезонните норми. Поради загубата на рафинериен капацитет обаче, тя не само забрани износа на гориво, но и започна да купува гориво от Индия, Мароко и Турция, като същевременно увеличи вноса на бензин от Беларус с 25 пъти.

    Коментиран от #17

    14:42 25.08.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    14 1 Отговор

    До коментар #7 от "Цеко":

    Преди ТръНп да се заяде с аятоласите нямаше проблем нито с цената, нито с доставките ❗
    Прибра ли им урана-НЕ❗
    Смени ли режима -НЕ❗
    А сега чу ли, че искал канала дето минавали корабите❓
    Разбра ли защо беше всичко🤔❓

    14:43 25.08.2026

  • 15 Ицо Нафтата

    3 17 Отговор
    У Крим стигна 700 Рубля ( около 9€) ама... НЕМА!
    Ху Йло дали ще докара лично?

    14:43 25.08.2026

  • 16 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩

    3 18 Отговор
    И всичко това започна от мaлoyмния милиционер в Кремъл, който се помисли за Император.

    Коментиран от #28

    14:45 25.08.2026

  • 17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #13 от "Даа...":

    "Да, да , ама НЕ!"- казваше Бай Петко❗
    Това е резултат на външната политика на ШАШт ❗

    14:46 25.08.2026

  • 18 Миндич

    9 0 Отговор
    Санкциите Работят! Слава на ЕСССР...слава кокайне.

    14:48 25.08.2026

  • 19 Не само

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Янко":

    са подкрепили санкциите, ами се вижда в действителност, че санкците работят

    14:48 25.08.2026

  • 20 Шафьоро

    1 6 Отговор
    Абе Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    14:48 25.08.2026

  • 21 Иван

    9 2 Отговор
    Абе откъде ги намирате тези боклуци да ви пържат мозъка с измислици в Италия съм и цената е между 1.99 и 2.15 защо постоянно се гледа другите да не говорим за заплати

    14:49 25.08.2026

  • 22 Реалност

    1 6 Отговор
    Държавните ведомства в руслямска negepaцийка купуват индийски бензин по 2 € литъра.

    14:51 25.08.2026

  • 23 оня с коня

    5 1 Отговор

    До коментар #5 от "В Сърбия 2 евро за литър":

    Кажи колко е литъра и в България,без да сме приятели на Русия

    14:52 25.08.2026

  • 24 Днес в Италия

    6 0 Отговор
    Утре в други градове.

    14:53 25.08.2026

  • 25 Георги

    3 1 Отговор
    да направят паметник на тромб

    14:54 25.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Шифьоро

    2 3 Отговор
    В България нямаме премиум дизел. Всичкото дизел е почти втора ръка, така че съм спокоен.

    14:56 25.08.2026

  • 28 не може да бъде

    9 0 Отговор

    До коментар #16 от "Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩":

    М-д-а -а какво да се прави -значи ако всички са ти длъжни -значи си украинец ако си виновен за всичко -значи си руснак а ако всички са ти виновни -значи си българин ...!?..Това че Путин лично е виновен за всичко работи само в част от света и то тази част която вече не определя хода на събитията ...искам да предложа една прогноза -до 2 м ...или 2,5.-положението с горивата в Русия ще се нормализира но у нас и в ЕС -няма !?В САЩ в следващите 3 м.също- цената ще остане сравнително висока -над 4 $ за галон и това ще стане една от причините заради които Тръмп /РП ще загуби и двете камари на Конгреса!?А какво ще стане после -е нямам толкова много идеи ...!?

    14:57 25.08.2026

  • 29 Шофьор на ТИР

    0 8 Отговор
    Когато Петър I от Тему направи фаталната грешка подло и вероломно да нападне Украйна и войните на които се дължи славата на Руската империя и СССР, петрола достигна цена с 20-25% повече от сега. Тогава при Кирчо, най скъпата нафта бе 1,57 €, а при Мунчо при 20% по ниска цена на петрола пълня нафта за 1,83 €. Нали Мунчо е приятел на Лукойл, даже спаси собственика от санкции. Къде отива разликата ?

    Коментиран от #31

    15:03 25.08.2026

  • 30 Хе хе...

    6 1 Отговор
    Няма страшно, скоро и у нас.
    Все пак русофобията е скъпичко удоволствие. А и санкциите работят...

    15:07 25.08.2026

  • 31 Днес в Италия

    7 0 Отговор

    До коментар #29 от "Шофьор на ТИР":

    Баяне, Баяне, т-пак си беше, т-пак си и остана. И ти нищо не знаеш за конфликта. И най-лошото е, че не искаш да научиш. За теб Русия е агресор и точка. За агресорът УСА нещо? За агресорът Израел нещо? Че той от 49-та година насам само се разширява. Но това по новините не ти го казват, съответно и ти не го знаеш. А УСА-та всъщност са май най-агресивната нация в света. Някой ден като ти остане време, попрелисти книжките на Гор Видал. Може и да останеш изненадан, ако има нещо в черепната кутия.

    15:10 25.08.2026

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