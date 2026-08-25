Цените на премиум дизела в Италия надхвърлиха 3 евро за литър на някои магистрали

Цените на горивата вече са преминали психологическия праг от 3 евро за литър на някои бензиностанции по италианските магистрали, съобщи днес потребителската организация "Кодаконс", цитирана от АНСА, предаде БТА.

Организацията е анализирала цените, декларирани от операторите пред Министерството на транспорта на 24 и 25 август. Най-високата регистрирана цена е на магистрала A22 Бренеро-Модена, където премиум дизелът достига 3,159 евро за литър.

И на други места дизелът се продава на изключително високи цени. На A21 Торино-Пиаченца цената достига 2,729 евро за литър, а на остров Пантелерия - 2,799 евро.

Сред най-високите цени за обикновен дизел са 2,699 евро за литър на A4 Венеция-Триест и A28 Портогруаро-Конелиано.

При специалните горива цените също са близо до границата от 3 евро - премиум дизелът на магистрала A21 струва 2,929 евро за литър, а на магистрала A15 - 2,879 евро.

„Никой не твърди, че утре всички италианци ще плащат 3 евро за литър гориво, но самият факт, че този праг вече е превишен на някои бензиностанции, би трябвало да е тревожен сигнал“, заяви "Кодаконс".

Организацията предупреди, че ако поскъпването продължи, цената от 3 евро може да престане да бъде изключение и да се превърне в реалистичен ориентир за автомобилистите.

"Кодаконс" отново призова правителството да предприеме структурни мерки за защита на потребителите от поскъпването на горивата, вместо да разчита на временни решения.