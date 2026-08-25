Цените на премиум дизела в Италия надхвърлиха 3 евро за литър на някои магистрали

Цените на горивата вече са преминали психологическия праг от 3 евро за литър на някои бензиностанции по италианските магистрали, съобщи днес потребителската организация "Кодаконс", цитирана от АНСА, предаде БТА.
Организацията е анализирала цените, декларирани от операторите пред Министерството на транспорта на 24 и 25 август. Най-високата регистрирана цена е на магистрала A22 Бренеро-Модена, където премиум дизелът достига 3,159 евро за литър.
И на други места дизелът се продава на изключително високи цени. На A21 Торино-Пиаченца цената достига 2,729 евро за литър, а на остров Пантелерия - 2,799 евро.
Сред най-високите цени за обикновен дизел са 2,699 евро за литър на A4 Венеция-Триест и A28 Портогруаро-Конелиано.
При специалните горива цените също са близо до границата от 3 евро - премиум дизелът на магистрала A21 струва 2,929 евро за литър, а на магистрала A15 - 2,879 евро.
„Никой не твърди, че утре всички италианци ще плащат 3 евро за литър гориво, но самият факт, че този праг вече е превишен на някои бензиностанции, би трябвало да е тревожен сигнал“, заяви "Кодаконс".
Организацията предупреди, че ако поскъпването продължи, цената от 3 евро може да престане да бъде изключение и да се превърне в реалистичен ориентир за автомобилистите.
"Кодаконс" отново призова правителството да предприеме структурни мерки за защита на потребителите от поскъпването на горивата, вместо да разчита на временни решения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Янко
Коментиран от #19
14:18 25.08.2026
2 Ми нема хода
14:20 25.08.2026
3 Русия
Коментиран от #5
14:21 25.08.2026
4 Мелони с големите пъпешони
14:23 25.08.2026
5 В Сърбия 2 евро за литър
До коментар #3 от "Русия":Понеже са приятели на Путлето.
Коментиран от #23
14:23 25.08.2026
6 Читател
14:27 25.08.2026
7 Цеко
Коментиран от #14
14:29 25.08.2026
8 малко истински факти
14:30 25.08.2026
9 ХиХи
14:32 25.08.2026
10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:32 25.08.2026
11 Така се крсдат
14:40 25.08.2026
12 СЮЛЕЙМАН
14:41 25.08.2026
13 Даа...
Следвайки примера на Русия, Иран е изправен пред бензинова криза.
Лимитът от 20 литра на кола кара шофьорите да се връщат отново и отново, каза служител на бензиностанция в Москва. Ситуацията в Русия е още по-лоша, обемите на рафиниране са с една трета под сезонните норми. Поради загубата на рафинериен капацитет обаче, тя не само забрани износа на гориво, но и започна да купува гориво от Индия, Мароко и Турция, като същевременно увеличи вноса на бензин от Беларус с 25 пъти.
Коментиран от #17
14:42 25.08.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #7 от "Цеко":Преди ТръНп да се заяде с аятоласите нямаше проблем нито с цената, нито с доставките ❗
Прибра ли им урана-НЕ❗
Смени ли режима -НЕ❗
А сега чу ли, че искал канала дето минавали корабите❓
Разбра ли защо беше всичко🤔❓
14:43 25.08.2026
15 Ицо Нафтата
Ху Йло дали ще докара лично?
14:43 25.08.2026
16 Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩
Коментиран от #28
14:45 25.08.2026
17 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #13 от "Даа...":"Да, да , ама НЕ!"- казваше Бай Петко❗
Това е резултат на външната политика на ШАШт ❗
14:46 25.08.2026
18 Миндич
14:48 25.08.2026
19 Не само
До коментар #1 от "Янко":са подкрепили санкциите, ами се вижда в действителност, че санкците работят
14:48 25.08.2026
20 Шафьоро
14:48 25.08.2026
21 Иван
14:49 25.08.2026
22 Реалност
14:51 25.08.2026
23 оня с коня
До коментар #5 от "В Сърбия 2 евро за литър":Кажи колко е литъра и в България,без да сме приятели на Русия
14:52 25.08.2026
24 Днес в Италия
14:53 25.08.2026
25 Георги
14:54 25.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Шифьоро
14:56 25.08.2026
28 не може да бъде
До коментар #16 от "Агент кРаснов 🤡 и Пусин 💩":М-д-а -а какво да се прави -значи ако всички са ти длъжни -значи си украинец ако си виновен за всичко -значи си руснак а ако всички са ти виновни -значи си българин ...!?..Това че Путин лично е виновен за всичко работи само в част от света и то тази част която вече не определя хода на събитията ...искам да предложа една прогноза -до 2 м ...или 2,5.-положението с горивата в Русия ще се нормализира но у нас и в ЕС -няма !?В САЩ в следващите 3 м.също- цената ще остане сравнително висока -над 4 $ за галон и това ще стане една от причините заради които Тръмп /РП ще загуби и двете камари на Конгреса!?А какво ще стане после -е нямам толкова много идеи ...!?
14:57 25.08.2026
29 Шофьор на ТИР
Коментиран от #31
15:03 25.08.2026
30 Хе хе...
Все пак русофобията е скъпичко удоволствие. А и санкциите работят...
15:07 25.08.2026
31 Днес в Италия
До коментар #29 от "Шофьор на ТИР":Баяне, Баяне, т-пак си беше, т-пак си и остана. И ти нищо не знаеш за конфликта. И най-лошото е, че не искаш да научиш. За теб Русия е агресор и точка. За агресорът УСА нещо? За агресорът Израел нещо? Че той от 49-та година насам само се разширява. Но това по новините не ти го казват, съответно и ти не го знаеш. А УСА-та всъщност са май най-агресивната нация в света. Някой ден като ти остане време, попрелисти книжките на Гор Видал. Може и да останеш изненадан, ако има нещо в черепната кутия.
15:10 25.08.2026