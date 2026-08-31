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Украинският министър на отбраната поиска предсрочно заем от ЕС, за да се покрие дефицита

Украинският министър на отбраната поиска предсрочно заем от ЕС, за да се покрие дефицита

31 Август, 2026 04:00 362 3

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"Обща визия" за това как да ще бъде водена войната

Украинският министър на отбраната поиска предсрочно заем от ЕС, за да се покрие дефицита - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна иска да използва част от заем от Европейския съюз, предназначен за следващата година, за да помогне за покриването на бюджетния дефицит от 27 милиарда долара през тази година, заяви министърът на отбраната Евген Хмара, цитиран от Ройтерс.

На пресконференция той обяви, че военният план на Киев "трябва да бъде ясен за партньорите на Украйна, както и за цялото военно командване", уточни БТА.

Украинският министър на отбраната обеща, че в случай че парите бъдат отпуснати предсрочно, ще представи "ясен план" и "обща визия" за това как да ще бъде водена войната.

ЕС ще отпусне на Украйна общо 90 милиарда евро до края на следващата година. Войната продължава вече повече от четири години и половина.

Хмара съобщи още, че Украйна е изпробвала четири потенциални прехващача, предназначени за сваляне на реактивните дронове "Шахед", които Русия все по-често използва за атаки срещу Украйна.

"Търсенето на мерки за противодействие срещу дронове продължава. Вече има четири потенциални прехващача, които могат да свалят Шахеди. С тях вече са проведени полеви изпитания", заяви Хмара, цитиран от Укринформ.

По думите му следващата задача е разработените решения да бъдат усъвършенствани възможно най-бързо и производството да бъде увеличено до хиляди бройки.

Хмара каза също, че на бившия министър на отбраната Михайло Федоров е предложено да бъде намерен модел или формат за продължаване на съвместната работа по различни проекти. По думите му обаче Федоров все още не е отговорил на предложението.


Украйна
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  • 1 Добър бандеровец

    2 0 Отговор
    Дайте му стотина милиарда да си купи и той замък със златни тоалетни.

    04:11 31.08.2026

  • 2 Иван

    2 0 Отговор
    Тоя боклук ли е министър?

    04:18 31.08.2026

  • 3 Бончо М.

    3 0 Отговор
    И ние имаме дефицит. И ние произвеждаме дрони. И ние искаме ЕС редовно да ни покрива дупките в бюджета. Безвъзмездно

    04:19 31.08.2026

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