Мелони ще ограничава чуждите ученици в Италия

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че скоро ще предложи на правителството мярка, която да ограничи броя на чуждестранните ученици в класните стаи и да забрани носенето на бурки и никаби в училищата.

Предложението беше направено на събитие на младежкото крило на нейната партия „Братя на Италия“, съобщиха АП и Ройтерс. Според двете агенции Мелони е казала още, че родителите на чуждестранни ученици, които изпитват сериозни трудности с адаптацията към училищната система, ще бъдат задължени да учат италиански език.

Какво предвижда мярката

По думите на Мелони целта е да се въведе ограничение за дела на чуждестранните ученици в отделни класове. Точен процент не беше посочен в изказването ѝ, цитирано от международните медии.

Тя говори и за забрана на лицевите покривала в училище, като изрично посочи бурката и никаба. Бурката е напълно покривало за лицето и тялото, а никабът оставя открити само очите.

Според публикациите на АП и Ройтерс Мелони е представила мярката като част от по-широката си линия по темите за интеграцията и миграцията.

Политическият контекст

Темата е чувствителна в Италия, където миграцията и училищната интеграция са сред основните политически спорове. Изказването на Мелони идва на фона на засилени дебати в Европа за ролята на религиозните символи в училище и за интеграцията на децата на мигранти.

Към момента не е ясно кога точно правителството ще внесе официалния текст и в какъв вид ще бъде предложен той.

Италианските медии отбелязват, че подобни ограничения вече съществуват в част от образователната рамка в страната, но Мелони не е уточнила как новата ѝ инициатива би ги променила.

Източници: АП, Ройтерс