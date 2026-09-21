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Мелони ще ограничава чуждите ученици в Италия

Мелони ще ограничава чуждите ученици в Италия

21 Септември, 2026 05:25, обновена 21 Септември, 2026 05:29 329 3

  • италия-
  • джорджа мелони-
  • чуждестранни ученици-
  • бурка-
  • никаб

Италианският премиер иска и забрана на бурки и никаби в училищата, настоява за задължителни уроци по италиански за някои родители.

Мелони ще ограничава чуждите ученици в Италия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви, че скоро ще предложи на правителството мярка, която да ограничи броя на чуждестранните ученици в класните стаи и да забрани носенето на бурки и никаби в училищата.

Предложението беше направено на събитие на младежкото крило на нейната партия „Братя на Италия“, съобщиха АП и Ройтерс. Според двете агенции Мелони е казала още, че родителите на чуждестранни ученици, които изпитват сериозни трудности с адаптацията към училищната система, ще бъдат задължени да учат италиански език.

Какво предвижда мярката

По думите на Мелони целта е да се въведе ограничение за дела на чуждестранните ученици в отделни класове. Точен процент не беше посочен в изказването ѝ, цитирано от международните медии.

Тя говори и за забрана на лицевите покривала в училище, като изрично посочи бурката и никаба. Бурката е напълно покривало за лицето и тялото, а никабът оставя открити само очите.

Според публикациите на АП и Ройтерс Мелони е представила мярката като част от по-широката си линия по темите за интеграцията и миграцията.

Политическият контекст

Темата е чувствителна в Италия, където миграцията и училищната интеграция са сред основните политически спорове. Изказването на Мелони идва на фона на засилени дебати в Европа за ролята на религиозните символи в училище и за интеграцията на децата на мигранти.

Към момента не е ясно кога точно правителството ще внесе официалния текст и в какъв вид ще бъде предложен той.

Италианските медии отбелязват, че подобни ограничения вече съществуват в част от образователната рамка в страната, но Мелони не е уточнила как новата ѝ инициатива би ги променила.

Източници: АП, Ройтерс


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Късно е чадо

    3 0 Отговор
    Резето хлопна. И Италия вече не е това, което беше! Не е възможно да се възстанови онази, хубавата Италия.

    Коментиран от #3

    05:35 21.09.2026

  • 2 оня с коня

    1 0 Отговор
    тая дребна ханъма се предлага на всеки да я маандръса

    05:37 21.09.2026

  • 3 Всичко е временно

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Късно е чадо":

    И невъзможното също е временно. Просто трябва да се въведе задължителна ученическа униформа за светските държавни и частни училища, а религиозните трябва да са само неделни. Това се оправя със закон. А който не иска да спазва този закон, да бъде така добър да се премести другаде, където няма такива закони.

    05:44 21.09.2026

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