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Исторически позор: ХДС изпада от парламента в Мекленбург-Предна Померания
  Тема: Избори

Исторически позор: ХДС изпада от парламента в Мекленбург-Предна Померания

21 Септември, 2026 05:43, обновена 21 Септември, 2026 05:54 2 390 34

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  • мекленбург-предна померания-
  • германия-
  • избори-
  • фридрих мерц

Консервативната партия на канцлера Фридрих Мерц претърпя безпрецедентно поражение на изборите в Мекленбург-Предна Померания, оставайки под заветната 5-процентна бариера

Исторически позор: ХДС изпада от парламента в Мекленбург-Предна Померания - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският Християндемократически съюз (ХДС) претърпя историческо и катастрофално поражение, като за първи път в своята следвоенна история не успя да премине 5-процентния праг за влизане в местния парламент в провинция Мекленбург-Предна Померания. Според окончателните прогнозни данни от вота, провел се на 20 септември 2026 г., консерваторите на канцлера Фридрих Мерц събират едва 4,9% от гласовете, което ги оставя извън управлението на североизточната провинция.

Пълни резултати от изборния ден

Изборите преминаха при рекордно висока избирателна активност от 78,1% (спрямо 70,8% през 2021 г.). Крайните данни сочат сериозно разместване на пластовете в регионалната политика:

  • Алтернатива за Германия (АзГ): Излиза като първа политическа сила с внушителните 38,2% – повече от двойно увеличение спрямо предходните избори (16,7%).
  • Германска социалдемократическа партия (ГСДП): Настоящата премиерка Мануела Швезиг направи силна финална кампания, но остана втора с 35,5% (спад от 39,6%).
  • Лявата партия (Die Linke): Спада до 6,5%.
  • Зелените (Grüne): Запазват присъствието си в парламента с 5,7%.
  • Алианс „Сара Вагенкнехт“ (АСВ) и Свободната демократическа партия (СДП): Претърпяха провал, като АСВ събра 4,8%, а СДП се срина до едва 1,0%.

Политическо земетресение за Берлин и Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц официално определи изборния резултат като „катастрофа“ и „бедствие“ за партията. Това е третото поредно тежко изборно поражение за ХДС в рамките на две седмици, след вота в Саксония-Анхалт, което засилва сериозно вътрешнопартийния натиск върху канцлера и поставя въпроси за неговото политическо бъдеще. Опозицията в лицето на АзГ вече открито поиска неговата оставка.

Въпреки че крайнодясната АзГ обяви, че има мандат за съставяне на правителство, тя остава в пълна политическа изолация, тъй като останалите партии категорично отказват коалиционни преговори с нея. Най-вероятният сценарий е съставяне на стабилно коалиционно правителство около ГСДП на Мануела Швезиг, Лявата партия и Зелените.

Политическият обрат в столицата Берлин

Гласуването за Абгеорднетенхаус (парламента на Берлин) затвърди черния ден за канцлера Мерц. След скандали в кампанията, довели до смяна на водещия кандидат на ХДС, досегашната коалиция между ХДС и ГСДП беше разгромена и губи мнозинството си.

Официалните резултати от изборите в Берлин показват следните данни за вота:

  • Левицата (Die Linke): Постига исторически успех и излиза начело с 25,7%, което може да направи Елиф Ералп първата крайнолява кметица на столицата.
  • ХДС: Срива се до втора позиция с едва 18,8% (сериозен спад спрямо 28,2% през 2023 г.).
  • Алтернатива за Германия (АзГ): Изкачва се до трето място с 16,3%.
  • Зелените (Grüne): Получават 14,3% от гласовете.
  • ГСДП: Бележи тежко отстъпление до едва 12,1%.

Източници: Tagesschau, AFP, dpa, NDR, Парламентът на Мекленбург-Предна Померания


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Време е

    78 2 Отговор
    за "Алтернатива за България" !!!

    Коментиран от #32

    05:58 21.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Миротворец

    95 1 Отговор
    Мерц иска Германия отново да воюва с Русия. Германците казват категорично НЕ. И, ако управляващите не могат да осигурят мирен живот, значи просто трябва да се сменят с други управляващи, които могат.

    06:07 21.09.2026

  • 4 Браво

    73 1 Отговор
    Това означава ,че войната в Украйна скоро ще приключи.

    06:08 21.09.2026

  • 5 Добре

    71 0 Отговор
    И в Русия и в Германия изборите се развиват ДОБРЕ !!!

    06:08 21.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Заразно Зло

    54 2 Отговор
    Който е пожелал и се е докоснал до Зеленото добро не го чака..

    06:11 21.09.2026

  • 8 Де бил

    57 0 Отговор
    Мерц беше категоричен,че няма да подава оставка!!! Обаче, навсякъде получава удъри от германския народ. Либерастите ги громят и в UK и във Франция и във България.

    06:15 21.09.2026

  • 9 И Киев е Руски

    44 1 Отговор
    Мерц ще изучава руски език в Сибир

    06:16 21.09.2026

  • 10 Прогресивен 💁🏿‍♂️

    8 26 Отговор
    Мунчо е приятел на Мерц и ще му спрат кранчето.

    06:17 21.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ВЕСЕЛЯК

    32 1 Отговор
    Тоз на снимката що гледа като пребозало теле?

    06:22 21.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Оня

    44 1 Отговор
    Мерц ще има кофти среща с ония от Блек Рок, те наляха трилиони в онова блато 404 а тоя се мъчеше да им защитава инвестицията за сметка на германците! Интересно ще става! Урсула не се обажда нещо, май глътнала бастуна! Тоя няма да изкара до Нова година това е ясно,но по интересно ще е какво ще повлече със себе си! А след него идва Льо Пен! А в ЕС обикновено се случва това което кажат от Германия и Франция! Та в този ред на мисли какво ли ще кажат? ????? Нашите розови понита потънаха и те в мълчание що ли тъй? Боко и той щял да се връща на бял кон!?!? Боко оооо няма я Меркел да те дундурка! Скривай се в зайчарника и се моли да не те стига " любовта" на народа! А най уплашени са краварите, защото по умните там много добре знаят какво ще се случи ако руснаци и германци се разберат и започнат да работят заедно! В това число и китайците!

    06:27 21.09.2026

  • 15 Поговорка

    35 0 Отговор
    "Пилците (Желаещите) се броят на есен". Ду.е да му е яко на президент Зеленский..

    Коментиран от #16, #17

    06:32 21.09.2026

  • 16 Ахъм

    4 10 Отговор

    До коментар #15 от "Поговорка":

    Защото путин спечели в расия ли? Отново?

    06:40 21.09.2026

  • 17 Крокодила Гена

    34 1 Отговор

    До коментар #15 от "Поговорка":

    Тя коалицията на лаещите много оредя напоследък!

    06:40 21.09.2026

  • 18 В Курск съм

    39 0 Отговор
    Който се е ръкувал с зеления клошар е политически труп.

    Коментиран от #29

    06:40 21.09.2026

  • 19 Ами

    30 0 Отговор
    Вече дори и не особено прозорливите германци разбраха, че политическите им елити водят нова война с руснаците и ги бутат към директна конфронтация. Нормално е да предпочетат сигурността и мира.

    Коментиран от #22, #23

    06:44 21.09.2026

  • 20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 0 Отговор
    ЖУРНАЛИСТКАТА КОЯТО ОТКРИ ЧЕ МАКРОН -ИЦА Е МЪЖ
    ПОЧИНА ВНЕЗАПНО .. СЛЕД КАТО ВЪРХОВНИЯ СЪД НА ФРАНЦИЯ Я ОПРАВДА В ДЕЛОТО ЗА КЛЕВЕТА
    .....
    И ВЪВ ФРАНЦИЯ ГОТВЯТ ТИГАНА ЗА ФАШЯГИТЕ

    06:50 21.09.2026

  • 21 Ха ха

    23 0 Отговор
    Шморц гледа като мишок в трици...
    Мига и не вярвя на ушите си...
    Така е като се чепкаш с РФ...

    06:53 21.09.2026

  • 22 Механик

    20 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Така е. Немците са известни с особено ниския си интелект и нулева политическа прозорливост . (Няма как да не е така, след като са подпалили 2 световни войни и са покрили света с руини и трупове. А по-лошото е, че са изгубили и двете войни и все още са окупирани)
    Но тоя път дори политически-захлупените ЗАД,НИ,ци от ПРЕДНА Померания са се усетили, че ги водят към трета световна война.

    Коментиран от #25

    06:54 21.09.2026

  • 23 Ахъм

    1 29 Отговор

    До коментар #19 от "Ами":

    Война водят сано руснаците. Останалите нарооди в Европа се защитават. Никой не е нападнал росияните.

    06:55 21.09.2026

  • 24 Ха ха ха

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    Няма страшно за талибаните им. Ще дойдат у нас, след като предателите на българския глупав народ който ги набута в парламента си, гласуваха единодушно ВСИЧКИ без Възраждане, за улесняване притока на чужденци у нас. Представяте ли си! Всички като един, тези които избираме храним и поим богато , ни унищожават . Ще има да чакат българските работници по-добри възнаграждения до Луково лято. И сега има вероятност с избора на Йотова да бетонират предателите във властта, като им я дадат цялата. Да не дава Бог и дано имат акъл в главите си.

    Коментиран от #28

    06:55 21.09.2026

  • 25 Хм...

    7 2 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Добре ги определи, "захлупените". Точно такива избират нацисти.

    06:56 21.09.2026

  • 26 Ехааааааа

    14 0 Отговор
    На Европейските войнолюбци , един по един им бият шута !!!!!!

    06:57 21.09.2026

  • 27 Само

    16 0 Отговор
    10 години след края на Втората световна война, през 1955г. Германия става част от антируската военна коалиция НАТО и започва "борба срещу комунизма". Защо?
    След като бяха пощадени по милост.
    Тази "борба" срещу руснаците се води и до днес. И ще продължи да се води и в бъдеще. Европа никога няма да бъде сигурно място за живот.

    06:59 21.09.2026

  • 28 БайБоцимир

    1 6 Отговор

    До коментар #24 от "Ха ха ха":

    На повечето български работници не им се работи, но пък искат високи заплати. Като им кажеш да започнат те бизнес и да раздават големи заплати, бързо утихват.

    06:59 21.09.2026

  • 29 Ха ха ха

    16 0 Отговор

    До коментар #18 от "В Курск съм":

    Значи с политическият труп Гюров, който ни набута в десетгодишен договор с Украйна е свършено. Лично видях как ухилено се ръкуваше със зеления наркоманизиран просяк.

    07:02 21.09.2026

  • 30 БАНко

    13 0 Отговор
    НАТООВЦЕ , ДА ВИ ПРИПОМНИМ : ИМАШЕ БОРЕТО ДЖОНСЪНЪ , ИМАШЕ СТАЙМЪРЧО , СЕГА МЕРЧО , УТРЕ МАКАРОНЧО !!! ЦЯЛАТА ,,ЖЕЛАЕЩА ДРУЖИНКА ЗА ВОЙНА СРЕЩУ РУСИЯ " Е ЗА КАНАЛИЗАЦИЯТА !!! КОЛКО УМНО ПРЕДПАЗИ БЪЛГАРИЯ ОТ ТЯХНАТА МРЪСОТИЯ ПРЕМИЕРА РУМЕН РАДЕВ !!!

    07:06 21.09.2026

  • 31 Наблюдател

    9 0 Отговор
    Урсула фон дер Лайър коментира ли вече резултатите?

    07:13 21.09.2026

  • 32 Дзак

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Време е":

    Обикновен Провокатор!

    07:23 21.09.2026

  • 33 7245724572

    0 0 Отговор
    ба ти кефа ! може да се размине войната !

    07:36 21.09.2026

  • 34 позор е за християн

    0 0 Отговор
    фашистите и техните подлоги ! за нормалните е победа като изключим това че победителите ще узаконяват гей браковете !

    07:40 21.09.2026

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