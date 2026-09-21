Исторически позор: ХДС изпада от парламента в Мекленбург-Предна Померания

Германският Християндемократически съюз (ХДС) претърпя историческо и катастрофално поражение, като за първи път в своята следвоенна история не успя да премине 5-процентния праг за влизане в местния парламент в провинция Мекленбург-Предна Померания. Според окончателните прогнозни данни от вота, провел се на 20 септември 2026 г., консерваторите на канцлера Фридрих Мерц събират едва 4,9% от гласовете, което ги оставя извън управлението на североизточната провинция.
Пълни резултати от изборния ден
Изборите преминаха при рекордно висока избирателна активност от 78,1% (спрямо 70,8% през 2021 г.). Крайните данни сочат сериозно разместване на пластовете в регионалната политика:
- Алтернатива за Германия (АзГ): Излиза като първа политическа сила с внушителните 38,2% – повече от двойно увеличение спрямо предходните избори (16,7%).
- Германска социалдемократическа партия (ГСДП): Настоящата премиерка Мануела Швезиг направи силна финална кампания, но остана втора с 35,5% (спад от 39,6%).
- Лявата партия (Die Linke): Спада до 6,5%.
- Зелените (Grüne): Запазват присъствието си в парламента с 5,7%.
- Алианс „Сара Вагенкнехт“ (АСВ) и Свободната демократическа партия (СДП): Претърпяха провал, като АСВ събра 4,8%, а СДП се срина до едва 1,0%.
Политическо земетресение за Берлин и Фридрих Мерц
Германският канцлер Фридрих Мерц официално определи изборния резултат като „катастрофа“ и „бедствие“ за партията. Това е третото поредно тежко изборно поражение за ХДС в рамките на две седмици, след вота в Саксония-Анхалт, което засилва сериозно вътрешнопартийния натиск върху канцлера и поставя въпроси за неговото политическо бъдеще. Опозицията в лицето на АзГ вече открито поиска неговата оставка.
Въпреки че крайнодясната АзГ обяви, че има мандат за съставяне на правителство, тя остава в пълна политическа изолация, тъй като останалите партии категорично отказват коалиционни преговори с нея. Най-вероятният сценарий е съставяне на стабилно коалиционно правителство около ГСДП на Мануела Швезиг, Лявата партия и Зелените.
Политическият обрат в столицата Берлин
Гласуването за Абгеорднетенхаус (парламента на Берлин) затвърди черния ден за канцлера Мерц. След скандали в кампанията, довели до смяна на водещия кандидат на ХДС, досегашната коалиция между ХДС и ГСДП беше разгромена и губи мнозинството си.
Официалните резултати от изборите в Берлин показват следните данни за вота:
- Левицата (Die Linke): Постига исторически успех и излиза начело с 25,7%, което може да направи Елиф Ералп първата крайнолява кметица на столицата.
- ХДС: Срива се до втора позиция с едва 18,8% (сериозен спад спрямо 28,2% през 2023 г.).
- Алтернатива за Германия (АзГ): Изкачва се до трето място с 16,3%.
- Зелените (Grüne): Получават 14,3% от гласовете.
- ГСДП: Бележи тежко отстъпление до едва 12,1%.
Източници: Tagesschau, AFP, dpa, NDR, Парламентът на Мекленбург-Предна Померания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Време е
Коментиран от #32
05:58 21.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Миротворец
06:07 21.09.2026
4 Браво
06:08 21.09.2026
5 Добре
06:08 21.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Заразно Зло
06:11 21.09.2026
8 Де бил
06:15 21.09.2026
9 И Киев е Руски
06:16 21.09.2026
10 Прогресивен 💁🏿♂️
06:17 21.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ВЕСЕЛЯК
06:22 21.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Оня
06:27 21.09.2026
15 Поговорка
Коментиран от #16, #17
06:32 21.09.2026
16 Ахъм
До коментар #15 от "Поговорка":Защото путин спечели в расия ли? Отново?
06:40 21.09.2026
17 Крокодила Гена
До коментар #15 от "Поговорка":Тя коалицията на лаещите много оредя напоследък!
06:40 21.09.2026
18 В Курск съм
Коментиран от #29
06:40 21.09.2026
19 Ами
Коментиран от #22, #23
06:44 21.09.2026
20 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОЧИНА ВНЕЗАПНО .. СЛЕД КАТО ВЪРХОВНИЯ СЪД НА ФРАНЦИЯ Я ОПРАВДА В ДЕЛОТО ЗА КЛЕВЕТА
.....
И ВЪВ ФРАНЦИЯ ГОТВЯТ ТИГАНА ЗА ФАШЯГИТЕ
06:50 21.09.2026
21 Ха ха
Мига и не вярвя на ушите си...
Така е като се чепкаш с РФ...
06:53 21.09.2026
22 Механик
До коментар #19 от "Ами":Така е. Немците са известни с особено ниския си интелект и нулева политическа прозорливост . (Няма как да не е така, след като са подпалили 2 световни войни и са покрили света с руини и трупове. А по-лошото е, че са изгубили и двете войни и все още са окупирани)
Но тоя път дори политически-захлупените ЗАД,НИ,ци от ПРЕДНА Померания са се усетили, че ги водят към трета световна война.
Коментиран от #25
06:54 21.09.2026
23 Ахъм
До коментар #19 от "Ами":Война водят сано руснаците. Останалите нарооди в Европа се защитават. Никой не е нападнал росияните.
06:55 21.09.2026
24 Ха ха ха
До коментар #2 от "Гост":Няма страшно за талибаните им. Ще дойдат у нас, след като предателите на българския глупав народ който ги набута в парламента си, гласуваха единодушно ВСИЧКИ без Възраждане, за улесняване притока на чужденци у нас. Представяте ли си! Всички като един, тези които избираме храним и поим богато , ни унищожават . Ще има да чакат българските работници по-добри възнаграждения до Луково лято. И сега има вероятност с избора на Йотова да бетонират предателите във властта, като им я дадат цялата. Да не дава Бог и дано имат акъл в главите си.
Коментиран от #28
06:55 21.09.2026
25 Хм...
До коментар #22 от "Механик":Добре ги определи, "захлупените". Точно такива избират нацисти.
06:56 21.09.2026
26 Ехааааааа
06:57 21.09.2026
27 Само
След като бяха пощадени по милост.
Тази "борба" срещу руснаците се води и до днес. И ще продължи да се води и в бъдеще. Европа никога няма да бъде сигурно място за живот.
06:59 21.09.2026
28 БайБоцимир
До коментар #24 от "Ха ха ха":На повечето български работници не им се работи, но пък искат високи заплати. Като им кажеш да започнат те бизнес и да раздават големи заплати, бързо утихват.
06:59 21.09.2026
29 Ха ха ха
До коментар #18 от "В Курск съм":Значи с политическият труп Гюров, който ни набута в десетгодишен договор с Украйна е свършено. Лично видях как ухилено се ръкуваше със зеления наркоманизиран просяк.
07:02 21.09.2026
30 БАНко
07:06 21.09.2026
31 Наблюдател
07:13 21.09.2026
32 Дзак
До коментар #1 от "Време е":Обикновен Провокатор!
07:23 21.09.2026
33 7245724572
07:36 21.09.2026
34 позор е за християн
07:40 21.09.2026