Исторически позор: ХДС изпада от парламента в Мекленбург-Предна Померания

Германският Християндемократически съюз (ХДС) претърпя историческо и катастрофално поражение, като за първи път в своята следвоенна история не успя да премине 5-процентния праг за влизане в местния парламент в провинция Мекленбург-Предна Померания. Според окончателните прогнозни данни от вота, провел се на 20 септември 2026 г., консерваторите на канцлера Фридрих Мерц събират едва 4,9% от гласовете, което ги оставя извън управлението на североизточната провинция.

Пълни резултати от изборния ден

Изборите преминаха при рекордно висока избирателна активност от 78,1% (спрямо 70,8% през 2021 г.). Крайните данни сочат сериозно разместване на пластовете в регионалната политика:

Алтернатива за Германия (АзГ): Излиза като първа политическа сила с внушителните 38,2% – повече от двойно увеличение спрямо предходните избори (16,7%).

Излиза като първа политическа сила с внушителните – повече от двойно увеличение спрямо предходните избори (16,7%). Германска социалдемократическа партия (ГСДП): Настоящата премиерка Мануела Швезиг направи силна финална кампания, но остана втора с 35,5% (спад от 39,6%).

Настоящата премиерка Мануела Швезиг направи силна финална кампания, но остана втора с (спад от 39,6%). Лявата партия (Die Linke): Спада до 6,5% .

Спада до . Зелените (Grüne): Запазват присъствието си в парламента с 5,7% .

Запазват присъствието си в парламента с . Алианс „Сара Вагенкнехт“ (АСВ) и Свободната демократическа партия (СДП): Претърпяха провал, като АСВ събра 4,8%, а СДП се срина до едва 1,0%.

Политическо земетресение за Берлин и Фридрих Мерц

Германският канцлер Фридрих Мерц официално определи изборния резултат като „катастрофа“ и „бедствие“ за партията. Това е третото поредно тежко изборно поражение за ХДС в рамките на две седмици, след вота в Саксония-Анхалт, което засилва сериозно вътрешнопартийния натиск върху канцлера и поставя въпроси за неговото политическо бъдеще. Опозицията в лицето на АзГ вече открито поиска неговата оставка.

Въпреки че крайнодясната АзГ обяви, че има мандат за съставяне на правителство, тя остава в пълна политическа изолация, тъй като останалите партии категорично отказват коалиционни преговори с нея. Най-вероятният сценарий е съставяне на стабилно коалиционно правителство около ГСДП на Мануела Швезиг, Лявата партия и Зелените.

Политическият обрат в столицата Берлин

Гласуването за Абгеорднетенхаус (парламента на Берлин) затвърди черния ден за канцлера Мерц. След скандали в кампанията, довели до смяна на водещия кандидат на ХДС, досегашната коалиция между ХДС и ГСДП беше разгромена и губи мнозинството си.

Официалните резултати от изборите в Берлин показват следните данни за вота:

Левицата (Die Linke): Постига исторически успех и излиза начело с 25,7% , което може да направи Елиф Ералп първата крайнолява кметица на столицата.

Постига исторически успех и излиза начело с , което може да направи Елиф Ералп първата крайнолява кметица на столицата. ХДС: Срива се до втора позиция с едва 18,8% (сериозен спад спрямо 28,2% през 2023 г.).

Срива се до втора позиция с едва (сериозен спад спрямо 28,2% през 2023 г.). Алтернатива за Германия (АзГ): Изкачва се до трето място с 16,3% .

Изкачва се до трето място с . Зелените (Grüne): Получават 14,3% от гласовете.

Получават от гласовете. ГСДП: Бележи тежко отстъпление до едва 12,1%.

Източници: Tagesschau, AFP, dpa, NDR, Парламентът на Мекленбург-Предна Померания