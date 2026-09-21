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ЦИК: "Единна Русия" води на изборите за Думата с 57,48%
  Тема: Избори

ЦИК: "Единна Русия" води на изборите за Думата с 57,48%

21 Септември, 2026 05:37, обновена 21 Септември, 2026 05:40 999 9

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След обработката на над 75% от протоколите КПРФ остава на второ място с 14,03%, а ЛДПР и „Нови хора“ са с по около 8%.

ЦИК: "Единна Русия" води на изборите за Думата с 57,48% - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

„Единна Русия“ води на изборите за Държавната дума на Русия с 57,48% от гласовете след обработката на 75,31% от протоколите, съобщи Централната избирателна комисия, цитирана от РБК. На второ място е КПРФ с 14,03%, следвана от ЛДПР с 8,75% и „Нови хора“ с 8,01%.

„Справедлива Русия“ към този момент получава 5,01% и се движи близо до петпроцентовата бариера за влизане в парламента. РБК отбелязва, че делът ѝ е намалявал постепенно при по-ранните междинни резултати.

По данни на ЦИК, цитирани от РБК, кандидатите на „Единна Русия“ водят в 208 от 225 одномандатни района. Представители на КПРФ, „Справедлива Русия“ и независими кандидати водят в четири района, ЛДПР - в два, а „Родина“ - в един.

Какво означават междинните резултати

Руската Държавна дума има 450 депутати. Половината от мандатите се разпределят по партийни листи, а останалите - в одномандатни райони. Според РБК при подобен резултат „Единна Русия“ се насочва към конституционно мнозинство, тоест над две трети от местата в парламента.

Изборите за Държавната дума се проведоха от 18 до 20 септември. По данни на ЦИК, цитирани от РБК, избирателната активност е достигнала почти 57%, а на федералната платформа за дистанционно електронно гласуване участието е надхвърлило 90%.

Окончателното разпределение на мандатите ще стане ясно след приключване на пълното преброяване на гласовете.

Източници: РБК, ЦИК


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ура!

    5 3 Отговор
    Урау, урау, урау!

    05:45 21.09.2026

  • 2 Владимир Путин, президент

    18 4 Отговор
    Кошмара на соpоcите още от 1999г.

    05:55 21.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Оня

    8 1 Отговор
    Руснаците по време на война се консолидират изключително бързо, това им е заложено от ВСВ но еуроатлантичетата няма да го разберат това! Всъщност може и да го разберат но ще е по трудния начин!

    Коментиран от #7

    06:35 21.09.2026

  • 5 Za Родину

    8 0 Отговор
    Думата на народа !!!

    06:37 21.09.2026

  • 6 За какво изобщо правят избори?

    2 5 Отговор
    Смешна работа!

    06:54 21.09.2026

  • 7 Мусорчик

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Оня":

    Евроатлантичетата го разбират много добре това. Затова дават оръжие на Украйна, защото са наясно, че руската държава съществува чрез война, а руснакът е изключително агресивен и инвазивен тип човек. За него е важно "Мы победили". Изборите го доказаха. Да няма после твърдения, че руснакът искал мир.
    А една империя съществува, докато се разширява.

    07:27 21.09.2026

  • 8 Ксаниба

    0 1 Отговор
    Резултата беше ясен още преди изборите.

    07:28 21.09.2026

  • 9 това са бг-избори за президент!!!

    0 0 Отговор
    Всички партии след "единна просия" са подвластни на кремъл!ПС€След заглавието следва и мъдроста на ББ да не участва в "бг-просиянски избори"!

    07:32 21.09.2026

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