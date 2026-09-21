ЦИК: "Единна Русия" води на изборите за Думата с 57,48%

„Единна Русия“ води на изборите за Държавната дума на Русия с 57,48% от гласовете след обработката на 75,31% от протоколите, съобщи Централната избирателна комисия, цитирана от РБК. На второ място е КПРФ с 14,03%, следвана от ЛДПР с 8,75% и „Нови хора“ с 8,01%.
„Справедлива Русия“ към този момент получава 5,01% и се движи близо до петпроцентовата бариера за влизане в парламента. РБК отбелязва, че делът ѝ е намалявал постепенно при по-ранните междинни резултати.
По данни на ЦИК, цитирани от РБК, кандидатите на „Единна Русия“ водят в 208 от 225 одномандатни района. Представители на КПРФ, „Справедлива Русия“ и независими кандидати водят в четири района, ЛДПР - в два, а „Родина“ - в един.
Какво означават междинните резултати
Руската Държавна дума има 450 депутати. Половината от мандатите се разпределят по партийни листи, а останалите - в одномандатни райони. Според РБК при подобен резултат „Единна Русия“ се насочва към конституционно мнозинство, тоест над две трети от местата в парламента.
Изборите за Държавната дума се проведоха от 18 до 20 септември. По данни на ЦИК, цитирани от РБК, избирателната активност е достигнала почти 57%, а на федералната платформа за дистанционно електронно гласуване участието е надхвърлило 90%.
Окончателното разпределение на мандатите ще стане ясно след приключване на пълното преброяване на гласовете.
Източници: РБК, ЦИК
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ура!
05:45 21.09.2026
2 Владимир Путин, президент
05:55 21.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Оня
Коментиран от #7
06:35 21.09.2026
5 Za Родину
06:37 21.09.2026
6 За какво изобщо правят избори?
06:54 21.09.2026
7 Мусорчик
До коментар #4 от "Оня":Евроатлантичетата го разбират много добре това. Затова дават оръжие на Украйна, защото са наясно, че руската държава съществува чрез война, а руснакът е изключително агресивен и инвазивен тип човек. За него е важно "Мы победили". Изборите го доказаха. Да няма после твърдения, че руснакът искал мир.
А една империя съществува, докато се разширява.
07:27 21.09.2026
8 Ксаниба
07:28 21.09.2026
9 това са бг-избори за президент!!!
07:32 21.09.2026