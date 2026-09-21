ЦИК: "Единна Русия" води на изборите за Думата с 57,48%

„Единна Русия“ води на изборите за Държавната дума на Русия с 57,48% от гласовете след обработката на 75,31% от протоколите, съобщи Централната избирателна комисия, цитирана от РБК. На второ място е КПРФ с 14,03%, следвана от ЛДПР с 8,75% и „Нови хора“ с 8,01%.

„Справедлива Русия“ към този момент получава 5,01% и се движи близо до петпроцентовата бариера за влизане в парламента. РБК отбелязва, че делът ѝ е намалявал постепенно при по-ранните междинни резултати.

По данни на ЦИК, цитирани от РБК, кандидатите на „Единна Русия“ водят в 208 от 225 одномандатни района. Представители на КПРФ, „Справедлива Русия“ и независими кандидати водят в четири района, ЛДПР - в два, а „Родина“ - в един.

Какво означават междинните резултати

Руската Държавна дума има 450 депутати. Половината от мандатите се разпределят по партийни листи, а останалите - в одномандатни райони. Според РБК при подобен резултат „Единна Русия“ се насочва към конституционно мнозинство, тоест над две трети от местата в парламента.

Изборите за Държавната дума се проведоха от 18 до 20 септември. По данни на ЦИК, цитирани от РБК, избирателната активност е достигнала почти 57%, а на федералната платформа за дистанционно електронно гласуване участието е надхвърлило 90%.

Окончателното разпределение на мандатите ще стане ясно след приключване на пълното преброяване на гласовете.

Източници: РБК, ЦИК