Екстрадираха в САЩ 18 заподозрени за убийството на президента на Хаити

18 заподозрени по делото за убийството на президента на Хаити Жовенел Моиз бяха екстрадирани в Съединените щати и ще се изправят пред федерален съд във Флорида, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Сред екстрадираните са 17 колумбийски военни и Жозеф Бадио, бивш служител в антикорупционното звено на Министерството на правосъдието на Хаити. Американското разследване го определя като ключов организатор на престъплението, а негови адвокати твърдят, че той е изготвил плана, по който арестът на президента е трябвало да послужи за прикритие на убийството.

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Според публикациите колумбийските военни са заявили по време на разпитите си в Хаити, че са били част от план за преврат, а не за убийство. Те твърдят още, че са били бити, заплашвани със смърт и принуждавани да подписват документи на език, който не разбират.

Федералният прокурор в Южния окръг на Флорида Джейсън Рединг Кинионес заяви, че по делото за убийството на Моиз са повдигнати обвинения на общо 30 души. По думите му разследването продължава и американските власти ще търсят отговорност от всички, които са финансирали, подпомогнали или извършили атаката.

ФБР потвърди, че в неделя са извършени арести както в САЩ, така и извън тях. Американските власти не са посочили публично всички имена на екстрадираните в този етап.

Моиз беше застрелян в дома си на 7 юли 2021 г. След убийството Хаити навлезе в дълбока политическа криза, а съдебният процес в страната беше блокиран заради заплахи срещу магистрати и хаос в сигурността, отбелязва Асошиейтед прес.

През май 2026 г. съд във Флорида призна четирима мъже за виновни в заговор за убийство, а още най-малко петима обвиняеми вече са признали вина и изтърпяват доживотни присъди.

Екстрадицията бележи нов етап в делото, което от 2021 г. насам се разпределя между хаитянското и американското правосъдие. Част от останалите заподозрени все още чакат съдебни действия, включително бившият хаитянски сенатор Жон Жоел Жозеф и други фигури, споменати в материалите на Асошиейтед прес и Ройтерс.

Източници: Асошиейтед прес, Ройтерс, ФБР, Министерство на правосъдието на САЩ