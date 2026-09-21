Пожари след атака с дронове в Киевска област

Пожари са избухнали в три района на Киевска област след атака с дронове, съобщи Киевската областна военна администрация.

По данни на администрацията огънят е обхванал производствен обект в промишлена зона във Фастовски район, сграда на автосервиз в Бучански район и частен дом в Обуховски район.

От Киевската областна военна администрация посочиха, че последиците от удара са били отчетени в тези три района вечерта на 20 септември. В съобщението не се посочва информация за жертви или ранени.

Атаките срещу Киевска област продължават на фона на засилените руски удари с безпилотни летателни апарати по украинска територия. На този етап няма допълнително потвърждение за размера на щетите или за това колко души са били засегнати пряко.

Източници: Украинска правда, Киевска областна военна администрация