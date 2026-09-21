Тръмп иска Триумфалната арка във Вашингтон да бъде военен обект

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че планираната от него триумфална арка във Вашингтон ще бъде преработена като „военен комплекс“ с възможност да приютява дронове, снайперисти и боеприпаси.

Тръмп написа това в социалната мрежа Truth Social. В публикацията си той посочва, че е взел решението по „настоятелна молба“ на американските въоръжени сили и от съображения за национална сигурност.

Според думите му проектът ще бъде използван за „съхраняване“ и „бързо задействане“ на голям брой дронове, както и за позиции на снайперисти върху покрива и на площада пред бъдещата арка. Той добавя и че в комплекса ще се държат „големи количества“ снайперски боеприпаси.

Проектът вече има първоначално одобрение

Още през юли федералната Комисия за изящни изкуства даде предварително одобрение на 76-метровата арка, която трябва да бъде изградена край мемориалния мост „Арлингтън“ във Вашингтон, показва информацията, цитирана от Асошиейтед прес.

Според същия източник проектът вече е и обект на съдебно оспорване. Група ветерани и историк по архитектура твърдят, че за него е необходимо одобрение от Конгреса. Правният им представител Николас Сансоне заявява пред Асошиейтед прес, че опитът на президента да представи проекта като въпрос на национална сигурност не променя според тях основния му проблем.

Пентагонът е заявил, че няма допълнителна информация извън изявлението на президента.

Планираната арка е част от по-широките строителни инициативи на Тръмп във Вашингтон, сред които и проектът за нов бален салон в Белия дом. В началото на септември той каза, че тази реконструкция трябва да приключи през лятото на 2028 година.

Източници: Асошиейтед прес, Truth Social