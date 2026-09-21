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Русия разширява завод за материали за дронове
  Тема: Украйна

Русия разширява завод за материали за дронове

21 Септември, 2026 04:56, обновена 21 Септември, 2026 05:00 455 3

  • росия-
  • дронове-
  • алабуга-
  • росатом-
  • татарстан

Според публикуваните документи производството на въглеродно влакно може да позволи на Москва да увеличи изработката на реактивни безпилотници.

Русия разширява завод за материали за дронове - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия разширява завода „Алабуга-Волокно“ в Татарстан, а според публикуваните документи това може да доведе до 78-процентов ръст в производството на реактивни ударни безпилотници, информира Politico, позовавайки се на вътрешни материали на „Росатом“.

По тези документи предприятието планира до 2029 г. да произвежда допълнително по 500 тона годишно аерокосмическо въглеродно влакно за военни нужди. Според цитираните в публикацията оценки това би могло да осигури още 28 000 реактивни дрона годишно.

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В материала се посочва още, че „Алабуга-Волокно“ е ключов елемент от руската верига за производство на безпилотници и единственият производител на въглеродно влакно в Русия, което се използва за фюзелажите на далекобойни дронове заради високата си здравина и ниско тегло.

Какво показват документите

Според публикуваните бизнес планове и проектна документация на „Росатом“, събрани от Украинския център за сигурност и сътрудничество, в предприятието се строи нов завод, чийто основен продукт ще бъде въглеродно влакно марка UMT42S-3K за аерокосмическата индустрия.

„Украинская правда“ пише още, че сателитни снимки от периода между май и юли показват разчистване на терен в близост до действащото производство, което подсказва подготовка за ново строителство.

Публикацията допълва, че Специалният комитет на Камарата на представителите на САЩ по въпросите на Китай и украинското правителство са прегледали документите и са потвърдили тяхната автентичност.

Санкции и предистория

Заводът „Алабуга-Волокно“ и неговата компания-майка ЮМАТЕКС, част от „Росатом“, са под санкции на Великобритания, САЩ и други западни държави, пише още изданието.

Посочва се и информация за тайни доставки на суровини за предприятието от китайската компания Jilin Chemical Fiber Group, както и данни за строителство на подземни цехове в особена икономическа зона „Алабуга“.

Източници: Украинская правда, Politico, Украински център за сигурност и сътрудничество, Росатом


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    0 0 Отговор
    Е това е следващата мишена на украинците. ХАХАХА

    Коментиран от #3

    05:22 21.09.2026

  • 2 окранскаа пералня без чип

    2 0 Отговор
    това само колко много перални са останали без чипове

    05:31 21.09.2026

  • 3 ха ха ха голям смях

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    завода е под земята ха ха ха ах във бункер ха ха ха как казваш окранското дронче ще ги удари? ха ха ха

    05:32 21.09.2026

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