Атака с дронове в Суми уби жена и рани мъж

Жена загина, а 41-годишният ѝ съпруг беше ранен при две атаки с дронове срещу Суми в неделя вечерта, 20 септември, съобщи началникът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров. По думите му ударите са били нанесени в близост до многоетажна жилищна сграда.

Григоров посочи, че мъжът е получил множествени осколъчни рани и е транспортиран в болница, където му се оказва медицинска помощ. Според същото съобщение при попаденията са били повредени жилищна сграда и пет автомобила.

По-късно Държавната служба за извънредни ситуации в Сумска област съобщи, че по-малко от час след първия удар още един дрон е поразил цивилен автомобил. Колата е пламнала, но пожарът е бил потушен от спасителите.

От службата допълниха, че в същия времеви диапазон Суми са били подложени и на авиационни удари, при които е било повредено едно от учебните заведения в града. По предварителни данни няма други пострадали при този удар.

Информацията за атаките беше разпространена от украински официални източници и местни медии. Украинските власти не съобщават за военен обект на мястото на попаденията, а за щети по цивилна инфраструктура.

Източници: Украинская правда, Олег Григоров, Държавна служба за извънредни ситуации в Сумска област, Суспільне Суми, Интерфакс-Украина