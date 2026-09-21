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Атака с дронове в Суми уби жена и рани мъж
  Тема: Украйна

Атака с дронове в Суми уби жена и рани мъж

21 Септември, 2026 04:39, обновена 21 Септември, 2026 04:41 380 2

  • суми-
  • украйна-
  • дронова атака-
  • гражданска инфраструктура-
  • олег григоров

Украинските власти съобщиха и за щети по жилищна сграда, автомобили и учебно заведение след две въздушни атаки.

Атака с дронове в Суми уби жена и рани мъж - 1
Снимка: ГСЧС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Жена загина, а 41-годишният ѝ съпруг беше ранен при две атаки с дронове срещу Суми в неделя вечерта, 20 септември, съобщи началникът на Сумската областна военна администрация Олег Григоров. По думите му ударите са били нанесени в близост до многоетажна жилищна сграда.

Григоров посочи, че мъжът е получил множествени осколъчни рани и е транспортиран в болница, където му се оказва медицинска помощ. Според същото съобщение при попаденията са били повредени жилищна сграда и пет автомобила.

По-късно Държавната служба за извънредни ситуации в Сумска област съобщи, че по-малко от час след първия удар още един дрон е поразил цивилен автомобил. Колата е пламнала, но пожарът е бил потушен от спасителите.

От службата допълниха, че в същия времеви диапазон Суми са били подложени и на авиационни удари, при които е било повредено едно от учебните заведения в града. По предварителни данни няма други пострадали при този удар.

Информацията за атаките беше разпространена от украински официални източници и местни медии. Украинските власти не съобщават за военен обект на мястото на попаденията, а за щети по цивилна инфраструктура.

Източници: Украинская правда, Олег Григоров, Държавна служба за извънредни ситуации в Сумска област, Суспільне Суми, Интерфакс-Украина


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Авторът

    2 0 Отговор
    Пропуенал си и колко децаие бастисал дрона.

    04:46 21.09.2026

  • 2 Да разбирам ли

    2 0 Отговор
    Че при две атаки с дронове е ранен два пъти мъжът на жената.
    Абе тоя много издръжлив бе. Два пъти го налитатьдронове и е оцелял.
    Яснооо. От дрон няма да умре!

    04:51 21.09.2026

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