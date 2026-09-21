Тръмп отново поиска от Зеленски спиране на ударите по нефтените заводи на Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново е поискал от Украйна да спре ударите по руските нефтопреработвателни заводи, като е посочил ръста на световните цени на петрола като аргумент, съобщи Axios.

Според изданието разговорът е бил проведен с украинския президент Володимир Зеленски във връзка с подготвяна среща в Ню Йорк. Източник, запознат с беседата, е казал пред Axios, че темата за петрола е била спомената многократно.

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Това не е първият подобен призив от Тръмп. На 14 септември той заяви, че подобни удари влияят върху цената на нефта.

Рустем Умеров заяви пред Axios, че е доволен от участието на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф в преговорния процес.

Умеров отхвърли твърденията в публикация на The Kyiv Independent, според която украинското правителство се разочарова от дипломатическата работа на Уиткоф. По думите му той и Джаред Къшнър работят ежедневно по теми, свързани с прекратяването на войната и гаранциите за сигурност.

Умеров посочи още, че спорните точки в преговорите са намалели „от десетки до фактически един-два ключови въпроса“, които остават на масата.

Източници: Украинска правда, Axios, The Kyiv Independent