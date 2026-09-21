Тръмп отново поиска от Зеленски спиране на ударите по нефтените заводи на Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново е поискал от Украйна да спре ударите по руските нефтопреработвателни заводи, като е посочил ръста на световните цени на петрола като аргумент, съобщи Axios.
Според изданието разговорът е бил проведен с украинския президент Володимир Зеленски във връзка с подготвяна среща в Ню Йорк. Източник, запознат с беседата, е казал пред Axios, че темата за петрола е била спомената многократно.
Това не е първият подобен призив от Тръмп. На 14 септември той заяви, че подобни удари влияят върху цената на нефта.
Рустем Умеров заяви пред Axios, че е доволен от участието на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф в преговорния процес.
Умеров отхвърли твърденията в публикация на The Kyiv Independent, според която украинското правителство се разочарова от дипломатическата работа на Уиткоф. По думите му той и Джаред Къшнър работят ежедневно по теми, свързани с прекратяването на войната и гаранциите за сигурност.
Умеров посочи още, че спорните точки в преговорите са намалели „от десетки до фактически един-два ключови въпроса“, които остават на масата.
Източници: Украинска правда, Axios, The Kyiv Independent
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да не е
04:57 21.09.2026
2 Сега мога да си доспя
Зеленски громи руснаците и Тръмп се е събудил. И той като мен загрижен за Укоайна!
А Радев, какво сънува, а?
04:59 21.09.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... В НЕДЕЛЯ
.....
ЯВНО СЕ ГОТВЯТ ЗА 14 000 - ТЕ ХИЛЯДИ ГЕРАНИ КОИТО
ВС РФ ИМ ОБЕЩАХА В ОТГОВОР :)
......
04:59 21.09.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
НЯМА НЕФТ И ГОРИВА В РУСИЯ:((((
.....
ТРЪМП СПРИ НАЙ НАКРАЯ ТОЯ ЗЕЛЕНСКИ ЧЕ ГИ ЗАПАЛИ ТОТАЛНО
Коментиран от #9, #10
05:02 21.09.2026
5 Тръмп
05:19 21.09.2026
6 Зеленски
05:28 21.09.2026
7 И Киев е Руски
05:31 21.09.2026
8 И Киев е Руски
05:36 21.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Лондон
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Като потъне всичко ще се оправи
05:42 21.09.2026