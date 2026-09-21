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Тръмп отново поиска от Зеленски спиране на ударите по нефтените заводи на Русия
  Тема: Украйна

Тръмп отново поиска от Зеленски спиране на ударите по нефтените заводи на Русия

21 Септември, 2026 04:48, обновена 21 Септември, 2026 04:55 609 10

  • доналд трамп-
  • володимир зеленски-
  • рустем умеров-
  • сив уиткоф-
  • украйна

Рустем Умеров е доволен от участието на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф в преговорния процес

Тръмп отново поиска от Зеленски спиране на ударите по нефтените заводи на Русия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново е поискал от Украйна да спре ударите по руските нефтопреработвателни заводи, като е посочил ръста на световните цени на петрола като аргумент, съобщи Axios.

Според изданието разговорът е бил проведен с украинския президент Володимир Зеленски във връзка с подготвяна среща в Ню Йорк. Източник, запознат с беседата, е казал пред Axios, че темата за петрола е била спомената многократно.

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Това не е първият подобен призив от Тръмп. На 14 септември той заяви, че подобни удари влияят върху цената на нефта.

Рустем Умеров заяви пред Axios, че е доволен от участието на специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф в преговорния процес.

Умеров отхвърли твърденията в публикация на The Kyiv Independent, според която украинското правителство се разочарова от дипломатическата работа на Уиткоф. По думите му той и Джаред Къшнър работят ежедневно по теми, свързани с прекратяването на войната и гаранциите за сигурност.

Умеров посочи още, че спорните точки в преговорите са намалели „от десетки до фактически един-два ключови въпроса“, които остават на масата.

Източници: Украинска правда, Axios, The Kyiv Independent


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да не е

    2 0 Отговор
    решил , че вече са негови ?

    04:57 21.09.2026

  • 2 Сега мога да си доспя

    4 3 Отговор
    Спокойно!
    Зеленски громи руснаците и Тръмп се е събудил. И той като мен загрижен за Укоайна!
    А Радев, какво сънува, а?

    04:59 21.09.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 1 Отговор
    ИЗСТРЕЛЯХА 1400 БПЛА ПО МОСКВА
    ..... В НЕДЕЛЯ
    .....
    ЯВНО СЕ ГОТВЯТ ЗА 14 000 - ТЕ ХИЛЯДИ ГЕРАНИ КОИТО
    ВС РФ ИМ ОБЕЩАХА В ОТГОВОР :)
    ......

    04:59 21.09.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 4 Отговор
    УКРИТЕ ЗАПАЛИХА МОСКВА И ПЕТЕРБУРГ:(((
    .....
    НЯМА НЕФТ И ГОРИВА В РУСИЯ:((((
    .....
    ТРЪМП СПРИ НАЙ НАКРАЯ ТОЯ ЗЕЛЕНСКИ ЧЕ ГИ ЗАПАЛИ ТОТАЛНО

    Коментиран от #9, #10

    05:02 21.09.2026

  • 5 Тръмп

    2 1 Отговор
    да се моли на наркомана???? Нееее!

    05:19 21.09.2026

  • 6 Зеленски

    1 0 Отговор
    Чакай малко,че имам работа.

    05:28 21.09.2026

  • 7 И Киев е Руски

    1 3 Отговор
    Американският век е приключил, пише Atlantic. Войната с Иран показа, че военната мощ на САЩ е недостатъчна, за да победи дори слаб противник. Базите са унищожени, запасите от оръжия са изчерпани. Междувременно влиянието на Китай и други страни нараства и САЩ вече не могат да диктуват условия.

    05:31 21.09.2026

  • 8 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Русия е готова да преговаря с Украйна, но няма да спре специалната военна операция, заяви миналата седмица руският външен министър Сергей Лавров. По този начин той изясни позицията на Москва, която президентът Владимир Путин изрази миналия август след разговор с американския си колега Доналд Тръмп в Аляска. Москва не е против търсенето на мирно решение на украинския конфликт, но подобни търсения не трябва да навредят на жизненоважните ѝ интереси. И второ, никакви преговори, примирия или прекратяване на огъня не трябва да подкопават стратегическата позиция на руските сили на фронта. За да уточним, Владимир Путин предложи мир на основата на спазване на руската конституция, която трансформира шест украински области в нови федерални единици на Руската федерация: Севастопол, Крим, Луганск, Донецк, Запорожие и Херсон. Няма и не може да има преговори по отношение на тези територии

    05:36 21.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Лондон

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Като потъне всичко ще се оправи

    05:42 21.09.2026