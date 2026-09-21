Чехия, Латвия и Швеция очакват засилване на руските хибридни атаки

Европейските служби за сигурност предупреждават за възможно увеличаване на опитите за саботаж и други хибридни действия, свързвани с Русия. На този фон в Полша беше задържан мъж във връзка с публикации в социалните мрежи, съдържащи предполагаеми заплахи срещу премиера Доналд Туск.

Службите очакват нови опити за саботаж

Представители на службите за сигурност на Чехия, Латвия и Швеция оценяват, че Русия може да продължи да използва различни форми на хибриден натиск срещу европейски държави.

Сред възможните действия се посочват саботаж, кибератаки, дезинформационни кампании и опити за оказване на влияние върху обществения и политическия живот.

Според службите подобни операции могат да бъдат извършвани чрез посредници и лица, които не са пряко свързани с руските структури за сигурност.

Чехия, Латвия и Швеция засилват координацията

Представителите на трите държави посочват необходимостта от по-тясно сътрудничество между европейските служби.

Особено внимание се отделя на защитата на критичната инфраструктура, държавните институции и информационното пространство.

Предупрежденията идват на фона на продължаващата война в Украйна и нарастващото напрежение между Русия и европейските държави.

Задържаха мъж в Полша за публикации в социалните мрежи

Междувременно полските власти съобщиха за задържан мъж във връзка с публикации в социалните мрежи, които според разследващите съдържат заплахи срещу премиера Доналд Туск.

Случаят се разследва от компетентните органи, които трябва да установят характера на публикациите и дали те представляват реална заплаха.

Към момента не са представени данни за подготвяно физическо нападение срещу полския премиер.

Полша е сред държавите, които засилиха мерките за сигурност

Полските власти през последните месеци увеличиха вниманието към заплахите срещу държавни институции и публични личности.

Варшава многократно е предупреждавала за рискове от кибератаки, дезинформация и други действия, които според полските власти са част от по-широките хибридни заплахи, свързвани с Русия.