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Руските провокации и отговорът на Германия
  Тема: Украйна

Руските провокации и отговорът на Германия

31 Август, 2026 23:10 560 14

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  • украйна-
  • нато-
  • германия

Няколко дрона с експлозиви бяха открити край летището в Лайпциг през август, а съвсем скоро се очаква германският канцлер Фридрих Мерц официално да обвини Москва

Руските провокации и отговорът на Германия - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Германия ще обвини официално Русия за опитите за нападение с дронове на летището в Лайпциг и ще задейства нови санкции, съобщава "Политико", като се позовава на свои източници.

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Няколко дрона с експлозиви бяха открити край летището в Лайпциг през август, а съвсем скоро се очаква германският канцлер Фридрих Мерц официално да обвини Москва, пише "Политико", като се позовава на свои източници.

Мерц вече обяви, че ще има тежки последици за поръчителя, а това означава допълнителни санкции за Русия и компании в страната, пишат и други германски и европейски медии. "На Русия трябва да се даде ясен сигнал", коментира и заместник-председателката на парламентарната група на социалдемократите Зимте Мьолер. Затова и германците планират редица мерки в отговор на планирането нападение на летището в Лайпциг, каза Мьолер, цитирана от "Франкфутер Алгемайне Цайтунг", като потвърди, че явно зад него стои Кремъл

Поредица от инциденти с дронове и оръжия

Първият дрон беше открит на 4 август от служител на летището в близост до украински товарен самолет "Антонов". Според разследващите дронът е трябвало да кацне на крилата на самолета, но детонаторът не се е активирал. Дни по-късно властите откриха още два дрона в близост до летището. По информация на "Уолстрийт Джърнъл" американските служби директно са свързали летателните апарати с Русия.

Паралелно стана ясно, че германските служби са открили склад с оръжие в гора близо до Берлин, както съобщиха WDR, NDR и "Зюддойче Цайтунг". Той е бил предназначен за агенти, които да извършват атентати по поръчка на Русия, твърдят германските издания. Оръжията са били открити през октомври 2025 година, но разследването на медиите бе публикувано наскоро. Германската прокуратура все още разследва случая.

И други европейски държави обвинят Москва в провокации

В последните седмици се забелязва сериозен ръст на инцидентите, застраващи сигурността на държави в НАТО, отбелязва "Политико". "В Румъния морски дрон, натоварен с експлозиви, беше открит на няколкостотин метра от газовия проект "Нептун Дийп" в Черно море и беше неутрализиран от румънските въоръжени сили. Президентът Никушор Дан обвини директно Русия за инцидента", припомнят авторите на материалa. "Няколко дни по-късно словашката полиция предотврати планиран палеж на фабрика за дронове. В Естония властите разследват възможно руско участие след палеж на военно предприятия. Разследват се и експлозиите в заводи за боеприпаси в Италия и България, макар че засега няма ясни доказателства за руски саботаж в тези случаи", допълва изданието.

В същото време директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Москва, а според различни източници той е предупредил властите в Кремъл да не извършват провокации срещу държави в НАТО.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Толкова

    13 3 Отговор
    Жалки германци никой никога не е виждал още от времето на Юлий Цезар!

    Коментиран от #2

    23:12 31.08.2026

  • 2 Другарю ,

    9 7 Отговор

    До коментар #1 от "Толкова":

    Германия вече не е хитлерова Германия ... Спроси у потина .. Куда поют п..ички

    23:16 31.08.2026

  • 3 Факт

    4 16 Отговор
    Ръша поема тежки украински кьотеци,цяла Русия е в пламъци,руската Рая бяга през глава към лошия запад

    23:18 31.08.2026

  • 4 Късата памет

    2 12 Отговор
    Навремето франките разбиха римската империя,по късно върнаха златна Добруджа на България ,много русофили живеят в лошата германия

    23:20 31.08.2026

  • 5 Мисирките за некое скъсано евро

    13 2 Отговор
    Пишат свободни "правилни"съчинения.

    Коментиран от #13

    23:24 31.08.2026

  • 6 мдааааа

    2 12 Отговор
    Другари , днес положихте рано ... Ако може , не настоявам , колко копейки заработихте ?

    Коментиран от #14

    23:25 31.08.2026

  • 7 DW - Пропаганден машинен

    12 3 Отговор
    Нацистка укро-германска постановка! Това успяха да измислят нацягите, вундарбар! А Гьоблес Веле, ще се опитва да промива мозъци по тази опорка!

    23:25 31.08.2026

  • 8 Одесса - страшно, очень страшно!

    4 5 Отговор
    Что опять случилось??

    Куда пропал светь ??

    23:28 31.08.2026

  • 9 Всички ватенки

    3 9 Отговор
    Вън от ЕС!

    23:28 31.08.2026

  • 10 Въпр???

    6 3 Отговор
    Как разбра, че дроновете са руски и , че провокацията от друг источник (например, полски, украински, английски), целящи да рзрушат отношенията Русия Германия?

    23:29 31.08.2026

  • 11 3.14К

    5 1 Отговор
    Тази вечер здраво натоварихте вентилатора с купища .айняни новини.

    23:30 31.08.2026

  • 12 руската мечка

    2 2 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    23:35 31.08.2026

  • 13 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Мисирките за некое скъсано евро":

    Ние сме много доволни от еврото 😘

    23:37 31.08.2026

  • 14 Дааа

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "мдааааа":

    Виж , как те налазиха ..

    23:39 31.08.2026

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