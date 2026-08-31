Руските провокации и отговорът на Германия

Германия ще обвини официално Русия за опитите за нападение с дронове на летището в Лайпциг и ще задейства нови санкции, съобщава "Политико", като се позовава на свои източници.

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Няколко дрона с експлозиви бяха открити край летището в Лайпциг през август, а съвсем скоро се очаква германският канцлер Фридрих Мерц официално да обвини Москва, пише "Политико", като се позовава на свои източници.

Мерц вече обяви, че ще има тежки последици за поръчителя, а това означава допълнителни санкции за Русия и компании в страната, пишат и други германски и европейски медии. "На Русия трябва да се даде ясен сигнал", коментира и заместник-председателката на парламентарната група на социалдемократите Зимте Мьолер. Затова и германците планират редица мерки в отговор на планирането нападение на летището в Лайпциг, каза Мьолер, цитирана от "Франкфутер Алгемайне Цайтунг", като потвърди, че явно зад него стои Кремъл

Поредица от инциденти с дронове и оръжия

Първият дрон беше открит на 4 август от служител на летището в близост до украински товарен самолет "Антонов". Според разследващите дронът е трябвало да кацне на крилата на самолета, но детонаторът не се е активирал. Дни по-късно властите откриха още два дрона в близост до летището. По информация на "Уолстрийт Джърнъл" американските служби директно са свързали летателните апарати с Русия.

Паралелно стана ясно, че германските служби са открили склад с оръжие в гора близо до Берлин, както съобщиха WDR, NDR и "Зюддойче Цайтунг". Той е бил предназначен за агенти, които да извършват атентати по поръчка на Русия, твърдят германските издания. Оръжията са били открити през октомври 2025 година, но разследването на медиите бе публикувано наскоро. Германската прокуратура все още разследва случая.

И други европейски държави обвинят Москва в провокации

В последните седмици се забелязва сериозен ръст на инцидентите, застраващи сигурността на държави в НАТО, отбелязва "Политико". "В Румъния морски дрон, натоварен с експлозиви, беше открит на няколкостотин метра от газовия проект "Нептун Дийп" в Черно море и беше неутрализиран от румънските въоръжени сили. Президентът Никушор Дан обвини директно Русия за инцидента", припомнят авторите на материалa. "Няколко дни по-късно словашката полиция предотврати планиран палеж на фабрика за дронове. В Естония властите разследват възможно руско участие след палеж на военно предприятия. Разследват се и експлозиите в заводи за боеприпаси в Италия и България, макар че засега няма ясни доказателства за руски саботаж в тези случаи", допълва изданието.

В същото време директорът на ЦРУ Джон Ратклиф посети Москва, а според различни източници той е предупредил властите в Кремъл да не извършват провокации срещу държави в НАТО.