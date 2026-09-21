„Единна Русия“ води с близо 58% след над половината преброени протоколи

В Русия продължава преброяването на гласовете след приключилия тридневен вот за Държавната дума. Според последните публикувани данни на Централната избирателна комисия „Единна Русия“ получава 57,88% от гласовете при обработени 58,42% от протоколите.

На второ място е КПРФ с 13,81%, следвана от ЛДПР с 8,67%. „Нови хора“ получават 7,84%, а „Справедлива Русия – За истината“ – 5,10%.

Пет партии са над петпроцентната бариера

Според досегашното преброяване пет политически формации преминават прага за представителство в Държавната дума.

Освен „Единна Русия“, това са КПРФ, ЛДПР, „Нови хора“ и „Справедлива Русия – За истината“.

Под бариерата остават Партията на пенсионерите с 2,16%, „Зелените“ с 1,03%, „Комунистите на Русия“ с 0,89%, „Родина“ с 0,68% и Партията на пряката демокрация с 0,32%.

„Единна Русия“ води и в едномандатните райони

Изборите за Държавната дума се провеждат по смесена система. Половината от 450-те депутатски места се разпределят по партийни листи, а останалите 225 – в едномандатни райони.

По последните данни кандидатите на „Единна Русия“ водят в 201 от 225 едномандатни района.

Кандидати на КПРФ и „Справедлива Русия“, както и независими кандидати, водят в по четири района. ЛДПР има преднина в два района, а „Родина“ – в един.

При запазване на настоящата картина това би дало на „Единна Русия“ значително мнозинство в 450-местната Държавна дума.

Избирателната активност е 56,66%

Предварителната избирателна активност е 56,66%.

Гласуването се проведе в продължение на три дни – от 18 до 20 септември. Наред с гласуването в избирателните секции беше използвано и дистанционно електронно гласуване.

Екзитполовете показаха различни резултати

Първите екзитполове дадоха по-нисък резултат за „Единна Русия“.

Според проучването на ВЦИОМ партията получава 49,4%, КПРФ – 14,2%, ЛДПР – 10,7%, „Нови хора“ – 9,7%, а „Справедлива Русия – За истината“ – 6,6%.

С напредването на официалното преброяване резултатът на „Единна Русия“ се повиши значително спрямо предварителните оценки.

Медведев: резултатът е оценка за работата на партията

Дмитрий Медведев, който оглавяваше предизборния щаб на „Единна Русия“, коментира положително представянето на партията.

По думите му резултатът показва подкрепа за политическия курс на управляващата формация и за работата на нейното ръководство.

Председателят на Държавната дума Вячеслав Володин също коментира първите резултати и заяви, че новият парламент трябва да продължи изпълнението на програмата, представена пред избирателите.

Лавров очаква критики от ЕС

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Европейският съюз възнамерява да обяви, че изборите в Русия не са отговаряли на европейските стандарти.

Председателят на Комитета по международните въпроси на Държавната дума Дмитрий Толстой от своя страна заяви, че Москва не поставя легитимността на изборите в зависимост от признаването им от западните държави.

Преброяването продължава

Посочените резултати остават предварителни и ще се променят с обработването на останалите протоколи.

Към момента „Единна Русия“ има 57,88%, КПРФ – 13,81%, ЛДПР – 8,67%, „Нови хора“ – 7,84%, а „Справедлива Русия – За истината“ – 5,10%.

Окончателното разпределение на депутатските мандати ще стане ясно след приключването на преброяването на партийния вот и резултатите от всички едномандатни райони.

Източници: Ройтерс, Асошиейтед прес, Ал Джазира, Централна избирателна комисия на Русия