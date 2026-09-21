Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Арагчи замина за Ню Йорк за Общото събрание на ООН
  Тема: Иранската криза

Арагчи замина за Ню Йорк за Общото събрание на ООН

21 Септември, 2026 04:16, обновена 21 Септември, 2026 04:18 422 0

  • абас арагчи-
  • иран-
  • общо събрание на оон-
  • ню йорк-
  • съединени щати

Иранският външен министър трябва да участва в сесията на Общото събрание на ООН, след като САЩ разрешиха на делегацията да пътува.

Арагчи замина за Ню Йорк за Общото събрание на ООН - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иранският външен министър Абас Арагчи отпътува за Ню Йорк, за да участва в Общото събрание на ООН, съобщиха ирански медии, цитирани от международни агенции. По данни на Ройтерс и Асошиейтед прес пътуването е част от делегацията на Техеран за сесията на високо равнище в Съединените щати.

Вашингтон е разрешил на ирански представители да присъстват на годишната среща на световните лидери, въпреки продължаващото напрежение между двете държави, посочиха американски официални представители, цитирани от Ройтерс и Асошиейтед прес. Според същите източници в делегацията влизат президентът на Иран Масуд Пезешкиан и Арагчи.

Пътуването идва на фона на напрежение

Новината идва на фона на засиленото напрежение между Техеран и Вашингтон, както и на продължаващите дипломатически контакти, за които през последните дни съобщаваха американски и международни медии. Ройтерс уточни, че иранската делегация ще бъде допусната до участие в Общото събрание, но с ограничения за придвижването в Съединените щати.

По-рано този месец американски медии съобщиха, че САЩ са одобрили визи за висши ирански представители за участие в форума на ООН в Ню Йорк. Арагчи вече е участвал в заседания на Общото събрание на ООН и през миналата година, когато е коментирал предстоящи разговори и напрежението около иранската ядрена програма.

Източници: Ройтерс, Асошиейтед прес, БТА


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания