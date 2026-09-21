Арагчи замина за Ню Йорк за Общото събрание на ООН

Иранският външен министър Абас Арагчи отпътува за Ню Йорк, за да участва в Общото събрание на ООН, съобщиха ирански медии, цитирани от международни агенции. По данни на Ройтерс и Асошиейтед прес пътуването е част от делегацията на Техеран за сесията на високо равнище в Съединените щати.

Вашингтон е разрешил на ирански представители да присъстват на годишната среща на световните лидери, въпреки продължаващото напрежение между двете държави, посочиха американски официални представители, цитирани от Ройтерс и Асошиейтед прес. Според същите източници в делегацията влизат президентът на Иран Масуд Пезешкиан и Арагчи.

Пътуването идва на фона на напрежение

Новината идва на фона на засиленото напрежение между Техеран и Вашингтон, както и на продължаващите дипломатически контакти, за които през последните дни съобщаваха американски и международни медии. Ройтерс уточни, че иранската делегация ще бъде допусната до участие в Общото събрание, но с ограничения за придвижването в Съединените щати.

По-рано този месец американски медии съобщиха, че САЩ са одобрили визи за висши ирански представители за участие в форума на ООН в Ню Йорк. Арагчи вече е участвал в заседания на Общото събрание на ООН и през миналата година, когато е коментирал предстоящи разговори и напрежението около иранската ядрена програма.

Източници: Ройтерс, Асошиейтед прес, БТА