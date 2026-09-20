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Зеленски и Тръмп се разбраха за среща в Ню Йорк
  Тема: Украйна

Зеленски и Тръмп се разбраха за среща в Ню Йорк

20 Септември, 2026 21:49, обновена 20 Септември, 2026 21:52 696 23

  • зеленски-
  • тръмп-
  • ню йорк-
  • украйна-
  • съединени щати

Украинският президент съобщи за разговора и посочи, че двамата са обсъдили деескалация, сигурност и предстоящи двустранни контакти.

Зеленски и Тръмп се разбраха за среща в Ню Йорк - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп и че двамата са се разбрали да се срещнат в Ню Йорк. Това става в момент, когато Киев и Вашингтон подготвят по-нататъшни разговори за войната в Украйна и за възможни стъпки по деескалация.

Зеленски написа в социалните мрежи, че разговорът е бил „важен“ и че е бил обсъден широк кръг от теми. По думите му във фокуса са били мерки за деескалация, както и въпроси, свързани с енергийната и продоволствената сигурност и защитата на живота на хората.

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Украинският президент посочи още, че е благодарил на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за посещението им в Киев, като е отбелязал, че те са „видели ситуацията в Украйна“. Той добави, че работата с американския екип продължава и че страната му е готова за „наистина сериозни стъпки“.

Разговорът идва след поредица от сигнали за подготовка на среща между двамата лидери. По-рано Зеленски каза, че очаква такъв разговор в края на септември, а говорител на украинското външно министерство потвърди, че Киев и Вашингтон работят по организацията му. Към 19 септември обаче двустранна среща на Зеленски и Тръмп не беше официално потвърдена, посочва Европейска правда.

Срещата в Ню Йорк се очаква на фона на предстоящото участие на Тръмп в сесията на Общото събрание на ООН. Засега няма официално съобщение за точния формат и дневния ред на разговора.

Източници: Украинска правда, Европейска правда


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам

    4 11 Отговор
    А вовката ? Сигурно има работа , у бункера ..

    21:54 20.09.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    3 11 Отговор
    Тръмп си взе Гренландия!
    Сега ракетите до Маскалия ще стигат за 3 минути!

    Коментиран от #7

    21:55 20.09.2026

  • 3 Хихихи

    4 1 Отговор
    Научи се да благодари. Какво да прави.😂

    21:55 20.09.2026

  • 4 Читател

    9 2 Отговор
    Бялото знаме нацисти иначе отивате при Бандера.

    Коментиран от #20

    21:55 20.09.2026

  • 5 Докога ще го правят този клоун

    11 4 Отговор
    Крайно време е да го игнорират
    Той обиколи света като просек

    Коментиран от #10

    21:56 20.09.2026

  • 6 Привикват го

    7 2 Отговор
    Ще му набиват канчето.

    Коментиран от #14

    21:56 20.09.2026

  • 7 Читател

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    Не е заради ракети бе цървул а за това какво има отдолу

    Коментиран от #9

    21:57 20.09.2026

  • 8 Айде русодебилите, на амбразурата!

    4 6 Отговор
    И без това страдате от безсъние!

    Коментиран от #18

    21:59 20.09.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Читател":

    Така де! Полезното с приятното и необходимото!
    Трябват повече от 2 клетки за да се сетиш!

    Коментиран от #21

    22:00 20.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не само е благодарил

    1 1 Отговор
    Ами е и целувал там- на юг от пъповете им!
    Както главния го прави на шефовете си в Австрия!

    22:01 20.09.2026

  • 12 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ

    2 6 Отговор
    ЧЕ ЛОШИЯТ ЗЕЛЕНСКИ
    ПОДПАЛИ МАСКВА.

    КАЖИ МУ ДА СПРЕ

    АКО ТРЯБВА ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЩЕ ПЛАТИМ
    ЗА СВАТБАТА НА СИНЪТ ТИ ...

    ТВОЙ ФРЕНД ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ.

    22:02 20.09.2026

  • 13 Ама да бе

    3 2 Отговор
    Зеленски и Тръмп се разбраха за среща в Ню Йорк и ще подписват мир

    22:05 20.09.2026

  • 14 САМО ГУНДЯЕВ

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Привикват го":

    НАБИВА КАНЧЕТА.
    НА МУНЧО И НА ЛИЛИТО..

    22:05 20.09.2026

  • 15 Зелю се ангажира

    3 1 Отговор
    Да не напада САЩ !

    22:06 20.09.2026

  • 16 Много важно че

    4 1 Отговор
    двустранна среща на Зеленски и Тръмп НЕ беше официално потвърдена. Важното е да се пишат пръдни

    22:08 20.09.2026

  • 17 двустранна среща на Зеленски и Тръмп

    6 1 Отговор
    И да има и да няма е все тая ..

    22:10 20.09.2026

  • 18 Ама

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Айде русодебилите, на амбразурата!":

    лягай си бе сороско заднолизач ! Стига центове ...

    22:13 20.09.2026

  • 19 Слуга на народа

    2 1 Отговор
    Зеленото живее ден за ден. Ходи като гламав да проси и да си прави снимки за фейсбука, но накрая ще "опере пешкира", ама много яко.

    22:16 20.09.2026

  • 20 Брачед ,

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Читател":

    Прав си , пиши , пиши , що ГУЛАГ ...

    Коментиран от #22

    22:17 20.09.2026

  • 21 Читател

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Ганя Путинофила":

    Нищо не разбра защото ти си с 2 клетки мозъчни но здраве.

    22:20 20.09.2026

  • 22 Читател

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Брачед ,":

    Далечния изток го очаква всички споменати по долу.

    22:22 20.09.2026

  • 23 Ами

    0 0 Отговор
    Единият ще се оплаче че руснаците много го бият и ще поиска пари.
    Другият ще се оплаче че персите са го набили и че няма пари.

    22:32 20.09.2026