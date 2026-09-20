Зеленски и Тръмп се разбраха за среща в Ню Йорк

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп и че двамата са се разбрали да се срещнат в Ню Йорк. Това става в момент, когато Киев и Вашингтон подготвят по-нататъшни разговори за войната в Украйна и за възможни стъпки по деескалация.

Зеленски написа в социалните мрежи, че разговорът е бил „важен“ и че е бил обсъден широк кръг от теми. По думите му във фокуса са били мерки за деескалация, както и въпроси, свързани с енергийната и продоволствената сигурност и защитата на живота на хората.

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Украинският президент посочи още, че е благодарил на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за посещението им в Киев, като е отбелязал, че те са „видели ситуацията в Украйна“. Той добави, че работата с американския екип продължава и че страната му е готова за „наистина сериозни стъпки“.

Разговорът идва след поредица от сигнали за подготовка на среща между двамата лидери. По-рано Зеленски каза, че очаква такъв разговор в края на септември, а говорител на украинското външно министерство потвърди, че Киев и Вашингтон работят по организацията му. Към 19 септември обаче двустранна среща на Зеленски и Тръмп не беше официално потвърдена, посочва Европейска правда.

Срещата в Ню Йорк се очаква на фона на предстоящото участие на Тръмп в сесията на Общото събрание на ООН. Засега няма официално съобщение за точния формат и дневния ред на разговора.

Източници: Украинска правда, Европейска правда