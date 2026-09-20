Зеленски и Тръмп се разбраха за среща в Ню Йорк

Президентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп и че двамата са се разбрали да се срещнат в Ню Йорк. Това става в момент, когато Киев и Вашингтон подготвят по-нататъшни разговори за войната в Украйна и за възможни стъпки по деескалация.
Зеленски написа в социалните мрежи, че разговорът е бил „важен“ и че е бил обсъден широк кръг от теми. По думите му във фокуса са били мерки за деескалация, както и въпроси, свързани с енергийната и продоволствената сигурност и защитата на живота на хората.
Украинският президент посочи още, че е благодарил на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за посещението им в Киев, като е отбелязал, че те са „видели ситуацията в Украйна“. Той добави, че работата с американския екип продължава и че страната му е готова за „наистина сериозни стъпки“.
Разговорът идва след поредица от сигнали за подготовка на среща между двамата лидери. По-рано Зеленски каза, че очаква такъв разговор в края на септември, а говорител на украинското външно министерство потвърди, че Киев и Вашингтон работят по организацията му. Към 19 септември обаче двустранна среща на Зеленски и Тръмп не беше официално потвърдена, посочва Европейска правда.
Срещата в Ню Йорк се очаква на фона на предстоящото участие на Тръмп в сесията на Общото събрание на ООН. Засега няма официално съобщение за точния формат и дневния ред на разговора.
Източници: Украинска правда, Европейска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да питам
21:54 20.09.2026
2 Ганя Путинофила
Сега ракетите до Маскалия ще стигат за 3 минути!
Коментиран от #7
21:55 20.09.2026
3 Хихихи
21:55 20.09.2026
4 Читател
Коментиран от #20
21:55 20.09.2026
5 Докога ще го правят този клоун
Той обиколи света като просек
Коментиран от #10
21:56 20.09.2026
6 Привикват го
Коментиран от #14
21:56 20.09.2026
7 Читател
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":Не е заради ракети бе цървул а за това какво има отдолу
Коментиран от #9
21:57 20.09.2026
8 Айде русодебилите, на амбразурата!
Коментиран от #18
21:59 20.09.2026
9 Ганя Путинофила
До коментар #7 от "Читател":Така де! Полезното с приятното и необходимото!
Трябват повече от 2 клетки за да се сетиш!
Коментиран от #21
22:00 20.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Не само е благодарил
Както главния го прави на шефовете си в Австрия!
22:01 20.09.2026
12 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ
ПОДПАЛИ МАСКВА.
КАЖИ МУ ДА СПРЕ
АКО ТРЯБВА ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЩЕ ПЛАТИМ
ЗА СВАТБАТА НА СИНЪТ ТИ ...
ТВОЙ ФРЕНД ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ.
22:02 20.09.2026
13 Ама да бе
22:05 20.09.2026
14 САМО ГУНДЯЕВ
До коментар #6 от "Привикват го":НАБИВА КАНЧЕТА.
НА МУНЧО И НА ЛИЛИТО..
22:05 20.09.2026
15 Зелю се ангажира
22:06 20.09.2026
16 Много важно че
22:08 20.09.2026
17 двустранна среща на Зеленски и Тръмп
22:10 20.09.2026
18 Ама
До коментар #8 от "Айде русодебилите, на амбразурата!":лягай си бе сороско заднолизач ! Стига центове ...
22:13 20.09.2026
19 Слуга на народа
22:16 20.09.2026
20 Брачед ,
До коментар #4 от "Читател":Прав си , пиши , пиши , що ГУЛАГ ...
Коментиран от #22
22:17 20.09.2026
21 Читател
До коментар #9 от "Ганя Путинофила":Нищо не разбра защото ти си с 2 клетки мозъчни но здраве.
22:20 20.09.2026
22 Читател
До коментар #20 от "Брачед ,":Далечния изток го очаква всички споменати по долу.
22:22 20.09.2026
23 Ами
Другият ще се оплаче че персите са го набили и че няма пари.
22:32 20.09.2026