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Обвинения и нови санкции срещу Москва! Германия ще посочи Русия за опита за атака срещу украински Ан-124 в Лайпциг
  Тема: Украйна

Обвинения и нови санкции срещу Москва! Германия ще посочи Русия за опита за атака срещу украински Ан-124 в Лайпциг

1 Септември, 2026 17:23 907 68

  • германия-
  • русия-
  • лайпциг-
  • нато-
  • фридрих мерц

Москва отхвърля подобни обвинения и ги определя като опити на западните държави да подклаждат страх от Русия

Обвинения и нови санкции срещу Москва! Германия ще посочи Русия за опита за атака срещу украински Ан-124 в Лайпциг - 1
Reuters Reuters

Германия се готви официално да обвини руските разузнавателни служби за опит за атака с дрон срещу украински транспортен самолет Ан-124 на летище "Лайпциг/Хале" в началото на август, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на два информирани източника.

Берлин обмисля и нови санкции срещу Москва, които могат да бъдат подготвени съвместно със съюниците на Германия. Източниците не уточняват какви конкретни ограничителни мерки се обсъждат.

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Очаква се германските власти да представят резултатите от разследването във вторник следобед на съвместна пресконференция на външния министър Йохан Вадефул и вътрешния министър Александер Добриндт.

Германското правителство досега се въздържаше официално да посочи извършителя. В понеделник правителственият говорител Щефан Корнелиус заяви, че отговорността за инцидента ще бъде определена, след като разследването приключи и бъдат съгласувани и взети решения за съответните мерки.

Инцидентът стана на 4 август на летище Лайпциг/Хале, където беше открит дрон, оборудван с взривно вещество и детонатор. Според разследването предполагаемата цел е бил украински тежък транспортен самолет Антонов Ан-124, използван за превоз на военни доставки.

На летището са базирани няколко украински Ан-124. Лайпциг/Хале е едно от най-големите товарни летища в Европа и има важно значение и като логистичен център за НАТО.

След откриването на дрона полетите на летището бяха преустановени за около два часа. Германските власти определиха случая като сериозна заплаха за сигурността и част от нарастващата хибридна заплаха срещу страната.

Разследващите впоследствие откриха още един дрон с експлозиви. Проверява се и възможността втори дрон да се е сблъскал с товарен самолет на DHL малко след временното затваряне на летището. Машината, която не е могла да кацне в Лайпциг, впоследствие се е приземила безопасно в Хановер.

Германският вътрешен министър Александер Добриндт определи още непосредствено след първия инцидент откриването на дрона с експлозиви като "нова степен на опасност". На 7 август Националният съвет за сигурност на Германия проведе извънредно заседание под председателството на канцлера Фридрих Мерц.

Властите впоследствие повишиха оценката за заплахата за Германия от "абстрактна" на "висока". Според правителството причината са значително увеличилите се предупреждения както от германските служби, така и от разузнавателните служби на съюзнически държави.

След случая Берлин ускори и разполагането на системи за противодействие на дронове на германските летища. Приоритетно с мобилни средства трябва да бъдат оборудвани осемте големи летища във Франкфурт, Мюнхен, Берлин, Дюселдорф, Хамбург, Кьолн/Бон, Щутгарт и Лайпциг/Хале.

Германия и други европейски държави многократно обвиняват Русия в организирането на саботажи, кибератаки и други хибридни операции на територията на Европа след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Москва отхвърля подобни обвинения и ги определя като опити на западните държави да подклаждат страх от Русия.

Ако Берлин официално установи участие на руските разузнавателни служби в случая в Лайпциг, инцидентът ще бъде сред най-сериозните предполагаеми руски саботажни операции на германска територия от началото на войната, тъй като става дума за дрон с експлозиви, насочен срещу самолет на действащо гражданско летище.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Съдията

    53 3 Отговор
    Най-некадърното правителство на следвоенна Германия си отива, повличайки със себе си и партиите, от които се състои. И сега вият безсилно, надявайки се някой да им обърне внимание. Мъка, мъка либерастка.😂

    Коментиран от #17, #41

    17:28 01.09.2026

  • 3 Частна република България

    40 4 Отговор
    На тая евтина провокация не зная кой може да се върже.

    17:28 01.09.2026

  • 4 Лека

    20 3 Отговор
    По- лека се паникьосваме Аморе Мио.

    17:28 01.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    29 4 Отговор
    На кого му пука какво ще посочат удивително тъпите Урсулианци в Германия!!!
    Техният символ, Урсула, като се набаца с фентанил и замръзва за четири часа в някоя стойка. Онези мръсници камиларите правят разни мръсотии с нея, и бягат! Урсула като включи, не помни нищо, и само е учудена защо ражда за седми път!!! И посочва руснаците като виновни!!!

    17:29 01.09.2026

  • 7 Ъъъ

    13 2 Отговор
    Хахаха... 🤣
    Това се знаеше още от събота.... Дори аз лично го написах тук. Само сбърках дните - не се случи в понеделник, а във вторник.... 🤣

    17:29 01.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ще ни уморите от смях

    27 6 Отговор
    Някакви други смехории нямате ли да публикувате днес?

    17:30 01.09.2026

  • 11 Как пък

    2 24 Отговор
    един път не застанаха зад действията си,руснаците?

    17:30 01.09.2026

  • 12 Ъъъ

    26 4 Отговор

    До коментар #1 от "Немците знаят":

    "кой ги осеободи от нацизма.."

    Никой! Бивш нацист няма... Дори Мерц е потомък на нацисти.... Германия винаги си е била нацистка държава.... Още от времето на Хитлер!

    Коментиран от #18

    17:31 01.09.2026

  • 13 Руснаците

    2 9 Отговор

    До коментар #1 от "Немците знаят":

    ще освободи Зеленски!

    17:32 01.09.2026

  • 14 За Катин

    7 6 Отговор
    отричаха 60 години!

    17:33 01.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гиркин

    5 16 Отговор
    И самолета на Малайзия не свалихме ние!

    17:34 01.09.2026

  • 17 Европеец

    22 5 Отговор

    До коментар #2 от "Съдията":

    Е прав си, шолци и мерци закопаха германията .... Минах статията по диагонал и никъде не видях доказателства за участието на руснаците за Лайпциг.... Русофобията се очертава като съвременния фашизъм и ако така немците продължават нищо добро не ги чака.... Германия не е тая Германия която познавам и беше преди 30 40 50 години...

    17:34 01.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И Украйна

    4 11 Отговор
    нямаше да нападат!

    17:35 01.09.2026

  • 21 м даааа

    12 4 Отговор
    щом нещо е уср@инско трябва да бъде бомбено до дупка!

    17:37 01.09.2026

  • 22 И кабели

    3 3 Отговор
    не рязаха в Балтийско море!

    17:37 01.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Шолци

    6 2 Отговор
    запада е виновен,че не ви остави да ги довършите 1941 !

    17:39 01.09.2026

  • 25 Ама

    16 2 Отговор
    Ройтерс що не пише ,че още 50 хиляди човека са уволнени от Фолксваген само вчера и днес, благодарение на санкциите ?!

    17:39 01.09.2026

  • 26 Голия

    4 12 Отговор
    четвъртия райх ушанките треперят

    Коментиран от #32

    17:40 01.09.2026

  • 27 Дойче золдатен

    11 0 Отговор
    Вибратор машинен! Парад по прашки и публична содо мия.

    17:40 01.09.2026

  • 28 А ти

    9 6 Отговор

    До коментар #9 от "Джooоo пaaааaaацццyyуyллaaaa👋😁💯👈":

    Преди пет години направи непохватно първият си цугтромбон на един чичко европеец! Разправят, че вече не си непохватен, наричали те - Кралица на тротоара...

    Коментиран от #63

    17:40 01.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хихи

    6 5 Отговор

    До коментар #9 от "Джooоo пaaааaaацццyyуyллaaaa👋😁💯👈":

    спри да ровиш в тавата с фалшивото брашно...

    Коментиран от #62

    17:41 01.09.2026

  • 31 Кво ще посочва Германия

    7 2 Отговор
    Никой не го интересува. Простаци изперкали.

    Коментиран от #45

    17:41 01.09.2026

  • 32 Да не

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Голия":

    Съм те карал аз да си гол, можеше само да свалиш гащички и да се наведеш!

    17:41 01.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Алтернатива за Германия

    3 1 Отговор
    Движението на долу по наклонената плоскост е все по-бързо и необратимо. А Пинокио се опитва да спре този процес

    17:42 01.09.2026

  • 35 Шолци

    1 1 Отговор
    давай Таурус!

    17:43 01.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Анонимен

    8 3 Отговор
    И това е началото на края на Германия.

    17:44 01.09.2026

  • 38 факт

    7 2 Отговор
    германия е капитулирала трябвам много да внимава

    17:44 01.09.2026

  • 39 Очевидно е пълно

    6 1 Отговор
    с руски разузнавателни служби, в случая в Лайпциг. Германия е избушена от всякъде. Жалка история. Пълни натовски некадърници. Поне там един българин да бяха хванали за цвят. Христо Грозев олигофренчето да бяха запитали. Той щеше веднага да им намери двама трима...хахахаха ...

    17:45 01.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 не може да бъде

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Съдията":

    Без никакво колебание може да се определи смисълът от подобни нелепи обвинения -това е отчаян опит на правителството на Мерц и на ХДС да се спаси каквото може преди изборите в Саксония Анхалт !?Вероятността АфД да вземе 44 % от гласовете и да управлява самостоятелно е много голяма и това е просто катастрофално за Мерц - а ако с някаква акция може да свалят 2-3 % дай боже 4% на АфД това може да се счита за постижение!?Това обвинение с/у Русия както и в повечето случаи е без всякаква доказателствена база...а защо Русия би прибягнала до такава нескопосана аматьорска акция защо и е нужно това -този въпрос изобщо не се задава!?но аз имам съмнение че в Саксония- Анхалт ще клъвнат на такава евтина даже бих казал примитивна пропаганда ...не изключвам даже обратен ефект!?

    17:45 01.09.2026

  • 42 Райхстага

    3 1 Отговор
    подпалиха и насосаха Димитров !

    17:45 01.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Има си хас

    3 2 Отговор
    Тя Русия е виновна и че мерц има диария.

    17:46 01.09.2026

  • 45 Маша и Мечока

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Кво ще посочва Германия":

    и Салавьов са интелектуалци!

    17:48 01.09.2026

  • 46 И кво щи стане дори и

    5 2 Отговор
    Ако Берлин "официално установи" участие ? Квото стана когато САЩ цялото им правителство беше с години подслушвало ... нещастници

    17:48 01.09.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Русия

    0 0 Отговор
    е най-миролюбивата страна!

    17:50 01.09.2026

  • 50 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Германия, която вкара десетки милиарди във вид на въоръжения, които се използват в прокси войната й срещу Русия сега се оплаква от......атака с предполагаемо руски дрон на собствена територия?
    Уаууууууу, какъв смях с храбреците от прайдовете из Германия😂😂😂

    17:50 01.09.2026

  • 51 Тъй дееее

    6 1 Отговор
    Германия и други европейски държави многократно обвиняват Русия в организирането на саботажи, кибератаки и други хибридни операции на територията на Европа но няма нито едно доказателство ..... ъхъъъъ....

    Коментиран от #52

    17:51 01.09.2026

  • 52 Има българи

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Тъй дееее":

    в английски затвор!

    Коментиран от #64

    17:52 01.09.2026

  • 53 Като ви го отперка Щирлиц на края

    3 1 Отговор
    Ще видите тогава кви украински самолети и къде ще кацат

    17:53 01.09.2026

  • 54 Силата на Москва е в свирката .

    2 5 Отговор
    По време на посещение в Москва, директорът на ЦРУ Джон Ратклиф призова руското ръководство бързо да се споразумее за прекратяване на войната срещу Украйна. Американското разузнаване подчерта, че военното и икономическото положение на Русия непрекъснато се влошава, така че е по-изгодно да се сключи споразумение сега.
    Според съобщения в медиите, Ратклиф е предал на ръководителите на руските специални служби „мрачна оценка“ на ситуацията в Руската федерация и е предупредил, че по-нататъшната ескалация само ще сближи Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. След като научи съдържанието на разговора, Путин реши, че е „нецелесъобразно“ да се водят лични преговори

    17:53 01.09.2026

  • 55 Литвиненко

    1 4 Отговор
    и Скрипал не сме тровили!

    17:53 01.09.2026

  • 56 Агджа

    1 3 Отговор
    КГБ организира атентата!

    17:54 01.09.2026

  • 57 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "Рашизма е варваpcки фашизъм !":

    Има само че един проблем.
    Всичко това което си написал се отнася за запада, а не за Русия.
    В пропагандата това се казва вменяване на вина.
    Обвиняваш опонента си за своите грехове.

    17:54 01.09.2026

  • 58 Да не забрави

    5 1 Отговор
    Германия ще посочи Русия за главен виновник за ранното отпадане от Световното по футбол в САЩ.

    17:56 01.09.2026

  • 59 Всичко от московия е лъжа и измама !

    1 8 Отговор
    "Москва отхвърля подобни обвинения ...." 🤣🤣🤣

    „Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна.“
    Мария Захарова 15 февруари 2022 г.

    Коментиран от #65

    17:56 01.09.2026

  • 60 Пиночет

    2 6 Отговор
    Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай! Ще има Новокитайска република и Московска автономна област!

    17:57 01.09.2026

  • 61 И на края пак Германия

    6 1 Отговор
    Ще плаща репарации. Ама гарантирано. И ние покрай тях

    17:57 01.09.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Има я

    4 0 Отговор

    До коментар #52 от "Има българи":

    Щото ни управляват боклуци. Иначе нямаше да има. На вторият ден и ние щяхме няколко британци да набутаме у ареста за шпионаж

    17:59 01.09.2026

  • 65 Гледам тролеите

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":

    на припадналият и залят от фашизъм запад, спонсор на терористичният и фашистки режим в Украйна. И ти май си такова дъно с евтини лъжи. 😄 Я ме е гнус да гледам как човек да лази в лъжи. Моа ти фърля един комат да се не излагаш, ако си толкова гладен. Ако искаш де, ако не, лази, циганска му работа.

    18:00 01.09.2026

  • 66 Ауууууу

    2 1 Отговор
    руските разузнавателни служби вилнеят в Германия а тя горкичката нито един даже не може да индифицира. Тва НАТЮ за нищо не става. Пълни нещястници

    18:03 01.09.2026

  • 67 Щирлиц е изнасилил Мерц в д. Саксония

    1 1 Отговор
    миналият вторник и за това е цялото това вряцане

    18:06 01.09.2026

  • 68 !!!?

    1 0 Отговор
    Задават се нови санкции за Кремъл...най-сетне глътка въздух за икономиката на "руския мир" !
    Ще има гуляй сред диаспората на Копейките...!

    18:10 01.09.2026

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