Обвинения и нови санкции срещу Москва! Германия ще посочи Русия за опита за атака срещу украински Ан-124 в Лайпциг

Германия се готви официално да обвини руските разузнавателни служби за опит за атака с дрон срещу украински транспортен самолет Ан-124 на летище "Лайпциг/Хале" в началото на август, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на два информирани източника.
Берлин обмисля и нови санкции срещу Москва, които могат да бъдат подготвени съвместно със съюниците на Германия. Източниците не уточняват какви конкретни ограничителни мерки се обсъждат.
Очаква се германските власти да представят резултатите от разследването във вторник следобед на съвместна пресконференция на външния министър Йохан Вадефул и вътрешния министър Александер Добриндт.
Германското правителство досега се въздържаше официално да посочи извършителя. В понеделник правителственият говорител Щефан Корнелиус заяви, че отговорността за инцидента ще бъде определена, след като разследването приключи и бъдат съгласувани и взети решения за съответните мерки.
Инцидентът стана на 4 август на летище Лайпциг/Хале, където беше открит дрон, оборудван с взривно вещество и детонатор. Според разследването предполагаемата цел е бил украински тежък транспортен самолет Антонов Ан-124, използван за превоз на военни доставки.
На летището са базирани няколко украински Ан-124. Лайпциг/Хале е едно от най-големите товарни летища в Европа и има важно значение и като логистичен център за НАТО.
След откриването на дрона полетите на летището бяха преустановени за около два часа. Германските власти определиха случая като сериозна заплаха за сигурността и част от нарастващата хибридна заплаха срещу страната.
Разследващите впоследствие откриха още един дрон с експлозиви. Проверява се и възможността втори дрон да се е сблъскал с товарен самолет на DHL малко след временното затваряне на летището. Машината, която не е могла да кацне в Лайпциг, впоследствие се е приземила безопасно в Хановер.
Германският вътрешен министър Александер Добриндт определи още непосредствено след първия инцидент откриването на дрона с експлозиви като "нова степен на опасност". На 7 август Националният съвет за сигурност на Германия проведе извънредно заседание под председателството на канцлера Фридрих Мерц.
Властите впоследствие повишиха оценката за заплахата за Германия от "абстрактна" на "висока". Според правителството причината са значително увеличилите се предупреждения както от германските служби, така и от разузнавателните служби на съюзнически държави.
След случая Берлин ускори и разполагането на системи за противодействие на дронове на германските летища. Приоритетно с мобилни средства трябва да бъдат оборудвани осемте големи летища във Франкфурт, Мюнхен, Берлин, Дюселдорф, Хамбург, Кьолн/Бон, Щутгарт и Лайпциг/Хале.
Германия и други европейски държави многократно обвиняват Русия в организирането на саботажи, кибератаки и други хибридни операции на територията на Европа след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.
Москва отхвърля подобни обвинения и ги определя като опити на западните държави да подклаждат страх от Русия.
Ако Берлин официално установи участие на руските разузнавателни служби в случая в Лайпциг, инцидентът ще бъде сред най-сериозните предполагаеми руски саботажни операции на германска територия от началото на войната, тъй като става дума за дрон с експлозиви, насочен срещу самолет на действащо гражданско летище.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Съдията
Коментиран от #17, #41
17:28 01.09.2026
3 Частна република България
17:28 01.09.2026
4 Лека
17:28 01.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
Техният символ, Урсула, като се набаца с фентанил и замръзва за четири часа в някоя стойка. Онези мръсници камиларите правят разни мръсотии с нея, и бягат! Урсула като включи, не помни нищо, и само е учудена защо ражда за седми път!!! И посочва руснаците като виновни!!!
17:29 01.09.2026
7 Ъъъ
Това се знаеше още от събота.... Дори аз лично го написах тук. Само сбърках дните - не се случи в понеделник, а във вторник.... 🤣
17:29 01.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ще ни уморите от смях
17:30 01.09.2026
11 Как пък
17:30 01.09.2026
12 Ъъъ
До коментар #1 от "Немците знаят":"кой ги осеободи от нацизма.."
Никой! Бивш нацист няма... Дори Мерц е потомък на нацисти.... Германия винаги си е била нацистка държава.... Още от времето на Хитлер!
Коментиран от #18
17:31 01.09.2026
13 Руснаците
До коментар #1 от "Немците знаят":ще освободи Зеленски!
17:32 01.09.2026
14 За Катин
17:33 01.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гиркин
17:34 01.09.2026
17 Европеец
До коментар #2 от "Съдията":Е прав си, шолци и мерци закопаха германията .... Минах статията по диагонал и никъде не видях доказателства за участието на руснаците за Лайпциг.... Русофобията се очертава като съвременния фашизъм и ако така немците продължават нищо добро не ги чака.... Германия не е тая Германия която познавам и беше преди 30 40 50 години...
17:34 01.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 И Украйна
17:35 01.09.2026
21 м даааа
17:37 01.09.2026
22 И кабели
17:37 01.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Шолци
17:39 01.09.2026
25 Ама
17:39 01.09.2026
26 Голия
Коментиран от #32
17:40 01.09.2026
27 Дойче золдатен
17:40 01.09.2026
28 А ти
До коментар #9 от "Джooоo пaaааaaацццyyуyллaaaa👋😁💯👈":Преди пет години направи непохватно първият си цугтромбон на един чичко европеец! Разправят, че вече не си непохватен, наричали те - Кралица на тротоара...
Коментиран от #63
17:40 01.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хихи
До коментар #9 от "Джooоo пaaааaaацццyyуyллaaaa👋😁💯👈":спри да ровиш в тавата с фалшивото брашно...
Коментиран от #62
17:41 01.09.2026
31 Кво ще посочва Германия
Коментиран от #45
17:41 01.09.2026
32 Да не
До коментар #26 от "Голия":Съм те карал аз да си гол, можеше само да свалиш гащички и да се наведеш!
17:41 01.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Алтернатива за Германия
17:42 01.09.2026
35 Шолци
17:43 01.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Анонимен
17:44 01.09.2026
38 факт
17:44 01.09.2026
39 Очевидно е пълно
17:45 01.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 не може да бъде
До коментар #2 от "Съдията":Без никакво колебание може да се определи смисълът от подобни нелепи обвинения -това е отчаян опит на правителството на Мерц и на ХДС да се спаси каквото може преди изборите в Саксония Анхалт !?Вероятността АфД да вземе 44 % от гласовете и да управлява самостоятелно е много голяма и това е просто катастрофално за Мерц - а ако с някаква акция може да свалят 2-3 % дай боже 4% на АфД това може да се счита за постижение!?Това обвинение с/у Русия както и в повечето случаи е без всякаква доказателствена база...а защо Русия би прибягнала до такава нескопосана аматьорска акция защо и е нужно това -този въпрос изобщо не се задава!?но аз имам съмнение че в Саксония- Анхалт ще клъвнат на такава евтина даже бих казал примитивна пропаганда ...не изключвам даже обратен ефект!?
17:45 01.09.2026
42 Райхстага
17:45 01.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Има си хас
17:46 01.09.2026
45 Маша и Мечока
До коментар #31 от "Кво ще посочва Германия":и Салавьов са интелектуалци!
17:48 01.09.2026
46 И кво щи стане дори и
17:48 01.09.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Русия
17:50 01.09.2026
50 Тити на Кака
Уаууууууу, какъв смях с храбреците от прайдовете из Германия😂😂😂
17:50 01.09.2026
51 Тъй дееее
Коментиран от #52
17:51 01.09.2026
52 Има българи
До коментар #51 от "Тъй дееее":в английски затвор!
Коментиран от #64
17:52 01.09.2026
53 Като ви го отперка Щирлиц на края
17:53 01.09.2026
54 Силата на Москва е в свирката .
Според съобщения в медиите, Ратклиф е предал на ръководителите на руските специални служби „мрачна оценка“ на ситуацията в Руската федерация и е предупредил, че по-нататъшната ескалация само ще сближи Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. След като научи съдържанието на разговора, Путин реши, че е „нецелесъобразно“ да се водят лични преговори
17:53 01.09.2026
55 Литвиненко
17:53 01.09.2026
56 Агджа
17:54 01.09.2026
57 Ами
До коментар #40 от "Рашизма е варваpcки фашизъм !":Има само че един проблем.
Всичко това което си написал се отнася за запада, а не за Русия.
В пропагандата това се казва вменяване на вина.
Обвиняваш опонента си за своите грехове.
17:54 01.09.2026
58 Да не забрави
17:56 01.09.2026
59 Всичко от московия е лъжа и измама !
„Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна.“
Мария Захарова 15 февруари 2022 г.
Коментиран от #65
17:56 01.09.2026
60 Пиночет
17:57 01.09.2026
61 И на края пак Германия
17:57 01.09.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Има я
До коментар #52 от "Има българи":Щото ни управляват боклуци. Иначе нямаше да има. На вторият ден и ние щяхме няколко британци да набутаме у ареста за шпионаж
17:59 01.09.2026
65 Гледам тролеите
До коментар #59 от "Всичко от московия е лъжа и измама !":на припадналият и залят от фашизъм запад, спонсор на терористичният и фашистки режим в Украйна. И ти май си такова дъно с евтини лъжи. 😄 Я ме е гнус да гледам как човек да лази в лъжи. Моа ти фърля един комат да се не излагаш, ако си толкова гладен. Ако искаш де, ако не, лази, циганска му работа.
18:00 01.09.2026
66 Ауууууу
18:03 01.09.2026
67 Щирлиц е изнасилил Мерц в д. Саксония
18:06 01.09.2026
68 !!!?
Ще има гуляй сред диаспората на Копейките...!
18:10 01.09.2026