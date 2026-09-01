Обвинения и нови санкции срещу Москва! Германия ще посочи Русия за опита за атака срещу украински Ан-124 в Лайпциг

Германия се готви официално да обвини руските разузнавателни служби за опит за атака с дрон срещу украински транспортен самолет Ан-124 на летище "Лайпциг/Хале" в началото на август, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на два информирани източника.

Берлин обмисля и нови санкции срещу Москва, които могат да бъдат подготвени съвместно със съюниците на Германия. Източниците не уточняват какви конкретни ограничителни мерки се обсъждат.

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Очаква се германските власти да представят резултатите от разследването във вторник следобед на съвместна пресконференция на външния министър Йохан Вадефул и вътрешния министър Александер Добриндт.

Германското правителство досега се въздържаше официално да посочи извършителя. В понеделник правителственият говорител Щефан Корнелиус заяви, че отговорността за инцидента ще бъде определена, след като разследването приключи и бъдат съгласувани и взети решения за съответните мерки.

Инцидентът стана на 4 август на летище Лайпциг/Хале, където беше открит дрон, оборудван с взривно вещество и детонатор. Според разследването предполагаемата цел е бил украински тежък транспортен самолет Антонов Ан-124, използван за превоз на военни доставки.

На летището са базирани няколко украински Ан-124. Лайпциг/Хале е едно от най-големите товарни летища в Европа и има важно значение и като логистичен център за НАТО.

След откриването на дрона полетите на летището бяха преустановени за около два часа. Германските власти определиха случая като сериозна заплаха за сигурността и част от нарастващата хибридна заплаха срещу страната.

Разследващите впоследствие откриха още един дрон с експлозиви. Проверява се и възможността втори дрон да се е сблъскал с товарен самолет на DHL малко след временното затваряне на летището. Машината, която не е могла да кацне в Лайпциг, впоследствие се е приземила безопасно в Хановер.

Германският вътрешен министър Александер Добриндт определи още непосредствено след първия инцидент откриването на дрона с експлозиви като "нова степен на опасност". На 7 август Националният съвет за сигурност на Германия проведе извънредно заседание под председателството на канцлера Фридрих Мерц.

Властите впоследствие повишиха оценката за заплахата за Германия от "абстрактна" на "висока". Според правителството причината са значително увеличилите се предупреждения както от германските служби, така и от разузнавателните служби на съюзнически държави.

След случая Берлин ускори и разполагането на системи за противодействие на дронове на германските летища. Приоритетно с мобилни средства трябва да бъдат оборудвани осемте големи летища във Франкфурт, Мюнхен, Берлин, Дюселдорф, Хамбург, Кьолн/Бон, Щутгарт и Лайпциг/Хале.

Германия и други европейски държави многократно обвиняват Русия в организирането на саботажи, кибератаки и други хибридни операции на територията на Европа след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Москва отхвърля подобни обвинения и ги определя като опити на западните държави да подклаждат страх от Русия.

Ако Берлин официално установи участие на руските разузнавателни служби в случая в Лайпциг, инцидентът ще бъде сред най-сериозните предполагаеми руски саботажни операции на германска територия от началото на войната, тъй като става дума за дрон с експлозиви, насочен срещу самолет на действащо гражданско летище.