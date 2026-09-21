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Бесънт: САЩ и Китай проведоха успешни разговори в Ню Йорк

Бесънт: САЩ и Китай проведоха успешни разговори в Ню Йорк

21 Септември, 2026 04:06, обновена 21 Септември, 2026 04:10 386 1

  • сша-
  • китай-
  • скот бесънт-
  • търговия-
  • изкуствен интелект

Финансовият министър съобщи, че двете страни са обсъдили търговията и изкуствения интелект и са се договорили за нова среща.

Бесънт: САЩ и Китай проведоха успешни разговори в Ню Йорк - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американски и китайски представители са обсъдили търговията и изкуствения интелект по време на успешни разговори в Ню Йорк, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт, цитиран от Ройтерс.

След срещата си с китайския вицепремиер Хъ Лифън Бесънт съобщи пред журналисти, че двете страни са се договорили да се срещнат отново. Той не даде повече подробности за съдържанието на разговорите.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че разтговорът ще положи основите за успешна среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин, насрочена за четвъртък, 24 септември.

Разговорите идват на фона на засиленото внимание към отношенията между Вашингтон и Пекин, които продължават да се определят от търговски спорове и конкуренция в областта на изкуствения интелект.

Източници: БТА, Ройтерс


САЩ
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  • 1 Коментар

    1 0 Отговор
    Раша е с около 3% дял от външната търговия на Китай, а китайците имат над 23% със САЩ и ЕС .
    Китайците могат да спрат войната, ако поискат.

    04:25 21.09.2026