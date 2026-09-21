Бесънт: САЩ и Китай проведоха успешни разговори в Ню Йорк

Американски и китайски представители са обсъдили търговията и изкуствения интелект по време на успешни разговори в Ню Йорк, заяви американският министър на финансите Скот Бесънт, цитиран от Ройтерс.

След срещата си с китайския вицепремиер Хъ Лифън Бесънт съобщи пред журналисти, че двете страни са се договорили да се срещнат отново. Той не даде повече подробности за съдържанието на разговорите.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви, че разтговорът ще положи основите за успешна среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския президент Си Цзинпин, насрочена за четвъртък, 24 септември.

Разговорите идват на фона на засиленото внимание към отношенията между Вашингтон и Пекин, които продължават да се определят от търговски спорове и конкуренция в областта на изкуствения интелект.

Източници: БТА, Ройтерс