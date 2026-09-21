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ICE служител простреля мъж в Остин

ICE служител простреля мъж в Остин

21 Септември, 2026 04:10, обновена 21 Септември, 2026 04:13 430 0

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  • служба за имиграционен и митнически контрол

Пострадалият е в тежко, но стабилно състояние, а местните власти искат независима проверка на случая.

ICE служител простреля мъж в Остин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Служител на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ (ICE) простреля и рани мъж в Остин, щата Тексас, съобщиха местните власти. По данни на градската управа пострадалият е настанен в болница в тежко, но стабилно състояние, след като е бил прострелян веднъж в торса.

Според полицията на Остин полицейски служители не са участвали в операцията или в самото прострелване. Градската полиция е уточнила, че инцидентът е станал след пътна проверка в северната част на града.

Кметът на Остин Кърк Уотсън заяви, че иска градската полиция да участва в разследването, за да бъде то независимо и прозрачно. Началникът на полицията Лиза Дейвис посочи, че специалното ѝ следствено звено е било на мястото скоро след инцидента, но отказа да дава повече подробности, докато случаят е в ранен етап.

Министерството на вътрешната сигурност на САЩ, което упражнява контрол върху ICE, не е участвало в пресконференцията на местните власти и не е отговорило веднага на запитванията за допълнителна информация, съобщава Асошиейтед прес.

Инцидентът предизвика и протест пред мястото на стрелбата, посочва още АП. Местните власти засега не са оповестили повече данни за самоличността на простреляния мъж и не са съобщили дали е повдигнато обвинение срещу служителя на ICE.

Източници: БТА, Асошиейтед прес


САЩ
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