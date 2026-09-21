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Поредица от експлозии отекна край Алепо

Поредица от експлозии отекна край Алепо

21 Септември, 2026 04:14, обновена 21 Септември, 2026 04:16 433 0

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За момента няма официална информация за причината, а данните за щети и жертви остават непотвърдени.

Поредица от експлозии отекна край Алепо - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Поредица от експлозии отекна в района на сирийския град Алепо, съобщи БТА, като към този момент няма потвърдена информация за причината за взривовете.

По данни на БТА инцидентът е станал в нощните часове, а за момента не са обявени официални сведения за жертви, ранени или нанесени материални щети.

Сирия остава сцена на чести взривове и въоръжени инциденти след години на конфликт, като в последните месеци в района на Алепо многократно са съобщавани случаи на експлозии и сблъсъци. В отделни случаи сирийски и международни медии съобщаваха за удари, взривени складове и инциденти с невзривени боеприпаси, но към момента няма потвърждение, че настоящият случай е свързан с някой от тях.

Към този етап не е ясно и дали става дума за атака, технически инцидент или взрив на боеприпаси. Очаква се допълнителна информация от местните власти или от други официални източници.

Източници: БТА


Сирия
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