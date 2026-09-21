Макрон приветства нова глава във връзките с Канада

Президентът на Франция Еманюел Макрон приветства началото на нова глава в отношенията с Канада, след като двете страни се споразумяха да задълбочат връзките си, съобщи Ройтерс.

Френският държавен глава каза, че между Париж и Отава текат двустранни разговори за това как Канада може да окаже по-голяма енергийна подкрепа на Европа.

В центъра на разговорите са енергийните проекти

Макрон посочи, че канадските проекти за втечнен природен газ могат да помогнат на Европа и да открият нови възможности между двете страни. По думите му вече са започнали и конкретни обсъждания с канадския министър-председател Марк Карни.

Срещата между Макрон и Карни се състоя в Сен Пиер, като канадският премиер беше там в рамките на символично посещение на френската отвъдморска територия Сен Пиер и Микелон.

Новите разговори идват на фона на засиленото търсене в Европа на допълнителни енергийни доставки и на опитите на Франция и Канада да разширят сътрудничеството си извън традиционните политически и дипломатически контакти.

Източници: БТА, Ройтерс