Днешният ден бележи повратна точка в глобалната дипломация на Вашингтон с поредица от ключови събития. Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално разкри целта на ключовото пътуване на своите преговарящи в Източна Европа. Специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския лидер Джаред Къшнър заминават за Москва с конкретно предложение за прекратяване на войната в Украйна. Тръмп подчерта пред медиите, че мисията на екипа му е свързана изцяло с намирането на мирна инициатива за спиране на военните действия, като допълни, че вече е сложил край на няколко конфликта по света.

Въпреки амбициите на Белия дом, в Русия скептицизмът остава водещ. Bloomberg информира, че очакванията в Кремъл от визитата на преговарящите са „крайно ниски“. Източници, близки до руското ръководство, отбелязват, че предишните разговори с Уиткоф и Къшнър не са довели до резултати. Москва заема все по-твърда позиция, разчитайки на временното си военно предимство, и не показва готовност за отстъпки по териториалните въпроси, включително за пълния контрол над Донецка област – условие, което Киев категорично отхвърля. След Москва, американските пратеници ще посетят и Украйна за разговори с Володимир Зеленски.

Около логистиката на визитата се появиха и извънредни мерки за сигурност. Вестник The New York Times разкри детайли за поверителна молба от страна на САЩ към Русия и Украйна. Вашингтон е настоял двете воюващи държави временно да прекратят взаимните си удари по време на пребиваването на преговарящите. Белият дом е поискал от украинската страна да спре атаките с дронове по Москва и руски енергийни обекти, а от Кремъл – да преустанови ракетните обстрели срещу Киев, за да се гарантира безопасността на делегацията.

На заден план американската дипломация вече жъне успехи на други геополитически фронтове чрез нетрадиционни методи. Анализ на The Wall Street Journal разкри как САЩ са успели да склонят Баку и Ереван към мирно споразумение чрез т.нар. „чипова дипломация“. Според информацията, решаващ стимул за Армения е бил обещаният от Вашингтон достъп до свръхмодерни микрочипове на технологичния гигант Nvidia. Те са жизненоважни за мащабния проект за изкуствен интелект в изграждащия се дата център Firebird в град Раздан на стойност 5 милиарда долара.

В същото време в Европа се засилват дипломатическите провали за някои лидери. Изданието Politico публикува критичен материал, разкриващ защо предстоящата среща на върха за космоса в Париж се очертава като „най-лошата“ за френския президент Еманюел Макрон. Източници, запознати с подготовката, алармират за изключително слаба координация, липса на ясен график и несигурност относно нивото на представителство на държавите. Организационният хаос и критиките, включително от страна на Белия дом, превръщат амбициозното събитие в сериозен дипломатически удар за Елисейския дворец.