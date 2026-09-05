Москва посреща с "крайно ниски" очаквания Уиткоф и Къшнър

Днешният ден бележи повратна точка в глобалната дипломация на Вашингтон с поредица от ключови събития. Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално разкри целта на ключовото пътуване на своите преговарящи в Източна Европа. Специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския лидер Джаред Къшнър заминават за Москва с конкретно предложение за прекратяване на войната в Украйна. Тръмп подчерта пред медиите, че мисията на екипа му е свързана изцяло с намирането на мирна инициатива за спиране на военните действия, като допълни, че вече е сложил край на няколко конфликта по света.
Въпреки амбициите на Белия дом, в Русия скептицизмът остава водещ. Bloomberg информира, че очакванията в Кремъл от визитата на преговарящите са „крайно ниски“. Източници, близки до руското ръководство, отбелязват, че предишните разговори с Уиткоф и Къшнър не са довели до резултати. Москва заема все по-твърда позиция, разчитайки на временното си военно предимство, и не показва готовност за отстъпки по териториалните въпроси, включително за пълния контрол над Донецка област – условие, което Киев категорично отхвърля. След Москва, американските пратеници ще посетят и Украйна за разговори с Володимир Зеленски.
Около логистиката на визитата се появиха и извънредни мерки за сигурност. Вестник The New York Times разкри детайли за поверителна молба от страна на САЩ към Русия и Украйна. Вашингтон е настоял двете воюващи държави временно да прекратят взаимните си удари по време на пребиваването на преговарящите. Белият дом е поискал от украинската страна да спре атаките с дронове по Москва и руски енергийни обекти, а от Кремъл – да преустанови ракетните обстрели срещу Киев, за да се гарантира безопасността на делегацията.
На заден план американската дипломация вече жъне успехи на други геополитически фронтове чрез нетрадиционни методи. Анализ на The Wall Street Journal разкри как САЩ са успели да склонят Баку и Ереван към мирно споразумение чрез т.нар. „чипова дипломация“. Според информацията, решаващ стимул за Армения е бил обещаният от Вашингтон достъп до свръхмодерни микрочипове на технологичния гигант Nvidia. Те са жизненоважни за мащабния проект за изкуствен интелект в изграждащия се дата център Firebird в град Раздан на стойност 5 милиарда долара.
В същото време в Европа се засилват дипломатическите провали за някои лидери. Изданието Politico публикува критичен материал, разкриващ защо предстоящата среща на върха за космоса в Париж се очертава като „най-лошата“ за френския президент Еманюел Макрон. Източници, запознати с подготовката, алармират за изключително слаба координация, липса на ясен график и несигурност относно нивото на представителство на държавите. Организационният хаос и критиките, включително от страна на Белия дом, превръщат амбициозното събитие в сериозен дипломатически удар за Елисейския дворец.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
06:06 05.09.2026
2 Путин
06:08 05.09.2026
3 Гост
🔸️Удвои границата си с НАТО.
🔸️Загуби влияние в Сирия, Венецуела, Армения, Молдова, Азербайджан, Казахстан...
🔸️Превърна Русия в суровинен придатък на Китай.
🔸️Създаде най-силната и най-боеспособна армия в Европа - украинската!
🔸️Извърши най-тъпата грешка в историята на военното дело - превърна слабия си съсед, в смъртоносна заплаха, която ще го погуби.
2022 г. украинската армия представляваше едва 200 000 зле въоръжени военни.
●Путин вярваше, че ще ги смачка за един уикенд.
Четири години и половина кървава война. Пълен провал за кремълския диктатор.
● С глупавите си ядрени блъфове Путин пречупи у тях страха им от ядрено оръжие. Те просто претръпнаха и престанаха да се страхуват.
🔸️Краят на Путин е близо! Не вярвате? Скоро ще го видите с очите си и ще се наложи да повярвате! Империята на злото ще се разпадне, а най-страшното е, че в съседство има над 1 000 000, перфектно обучени и супер модерно въоръжени до зъби украинци, които помнят всяко убито от окупаторите дете, всяка изнасилена жена, всеки убит старец!...
И колкото да не ви се вярва, те ще дойдат! Ще дойдат, не за територии! Ще дойдат за... отмъщение! И тогава, просто няма да има кой да ги спре, защото Путин сам създаде най-смъртоносната армия в Европа, която се научи да побеждава руснаците! Искаше да "обезопаси" границите си, а създаде страшен и свиреп съсед, готов безмилостно да убива и да отмъщава! Искаше да унищожи и претопи Украйна, а унищожи и погуби Рус
Коментиран от #6, #8
06:18 05.09.2026
4 Гост
"Гений" на стратегията
❗️Разходите за войната против Украйна вече са 50% от бюджета на РФ.
●Рафинериите горят.
●Складовете горят.
●Малкият и среден бизнес колабира.
●Всички сектори, които не са свързани с ВПК са губещи.
●Бензин няма.
●Земедилието е пред фалит.
●Бизнеса изнася капиталите си.
●Хората теглят спестяванията си.
●Банковата криза и хиперинфлацията чукат на вратата.
●По-свестните напускат страната....
🔸️Ако войната продължи - военно поражение или икономически колапс и разпад на федерацията.
🔸️Ако войната спре - социална и политическа криза с размерите на тази от началото на 90-те години на миналия век.
Това е!
Коментиран от #9, #11
06:21 05.09.2026
5 осраински
Украинските въоръжени сили загубиха над 210 военнослужещи, както и бронирана машина, шест автомобила, две артилерийски оръдия и две станции за радиоелектронна борба
06:21 05.09.2026
6 Георги
До коментар #3 от "Гост":ии се е справил много добре - взел е факти, преувеличил ги е и ги е смесил с измислици и накрая се е получила достоверно звучаща пропаганда. А най-интересното е, че ти сам и вярваш, въпреки, че знаеш как е създадена.
06:33 05.09.2026
7 Русия е велика
Коментиран от #13
06:40 05.09.2026
8 Ба баааа
До коментар #3 от "Гост":А европа се превърна в мюсюлманска територия
06:42 05.09.2026
9 Мухахаха
До коментар #4 от "Гост":Само глупости дрънкаш
06:43 05.09.2026
10 Хахаха
06:44 05.09.2026
11 Хахах
До коментар #4 от "Гост":Пий си хапчетата Келеш.
06:44 05.09.2026
12 Всъщност
06:48 05.09.2026
13 ЩЕКА 🤡🤩🐐
До коментар #7 от "Русия е велика":Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌
06:51 05.09.2026
14 RIP Сесесере 1920 1991💀
06:52 05.09.2026
15 СБО провал
06:53 05.09.2026
16 Медиите непрекъсното ни разсейват
А най-важното за Русия всъщност е, да се договори със запада архитектура за сигурност, която да доведе до нормални отношения с Европа! Русия няма да се съгласи само на слиране на огъня и конфликта просто да бъде замразен временно, а иска постоянен мир.
Но медиите се правят на разсеяни и незнаещи, че СВО не започна за територии, Истанбул не бе за територии и Минските не бяха за територии! Не знаят ли кой принуди Зеленски да се бие вместо да имаше отдавна мир, без загуби на територии и човешки животи???
06:54 05.09.2026
17 Град Козлодуй
06:54 05.09.2026