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Москва посреща с "крайно ниски" очаквания Уиткоф и Къшнър

Москва посреща с "крайно ниски" очаквания Уиткоф и Къшнър

5 Септември, 2026 05:48, обновена 5 Септември, 2026 05:57 901 17

  • сащ-
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  • преговори

Спецпратениците на Тръмп летят за столиците на воюващите страни

Москва посреща с "крайно ниски" очаквания Уиткоф и Къшнър - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днешният ден бележи повратна точка в глобалната дипломация на Вашингтон с поредица от ключови събития. Президентът на САЩ Доналд Тръмп официално разкри целта на ключовото пътуване на своите преговарящи в Източна Европа. Специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на американския лидер Джаред Къшнър заминават за Москва с конкретно предложение за прекратяване на войната в Украйна. Тръмп подчерта пред медиите, че мисията на екипа му е свързана изцяло с намирането на мирна инициатива за спиране на военните действия, като допълни, че вече е сложил край на няколко конфликта по света.

Въпреки амбициите на Белия дом, в Русия скептицизмът остава водещ. Bloomberg информира, че очакванията в Кремъл от визитата на преговарящите са „крайно ниски“. Източници, близки до руското ръководство, отбелязват, че предишните разговори с Уиткоф и Къшнър не са довели до резултати. Москва заема все по-твърда позиция, разчитайки на временното си военно предимство, и не показва готовност за отстъпки по териториалните въпроси, включително за пълния контрол над Донецка област – условие, което Киев категорично отхвърля. След Москва, американските пратеници ще посетят и Украйна за разговори с Володимир Зеленски.

Около логистиката на визитата се появиха и извънредни мерки за сигурност. Вестник The New York Times разкри детайли за поверителна молба от страна на САЩ към Русия и Украйна. Вашингтон е настоял двете воюващи държави временно да прекратят взаимните си удари по време на пребиваването на преговарящите. Белият дом е поискал от украинската страна да спре атаките с дронове по Москва и руски енергийни обекти, а от Кремъл – да преустанови ракетните обстрели срещу Киев, за да се гарантира безопасността на делегацията.

На заден план американската дипломация вече жъне успехи на други геополитически фронтове чрез нетрадиционни методи. Анализ на The Wall Street Journal разкри как САЩ са успели да склонят Баку и Ереван към мирно споразумение чрез т.нар. „чипова дипломация“. Според информацията, решаващ стимул за Армения е бил обещаният от Вашингтон достъп до свръхмодерни микрочипове на технологичния гигант Nvidia. Те са жизненоважни за мащабния проект за изкуствен интелект в изграждащия се дата център Firebird в град Раздан на стойност 5 милиарда долара.

В същото време в Европа се засилват дипломатическите провали за някои лидери. Изданието Politico публикува критичен материал, разкриващ защо предстоящата среща на върха за космоса в Париж се очертава като „най-лошата“ за френския президент Еманюел Макрон. Източници, запознати с подготовката, алармират за изключително слаба координация, липса на ясен график и несигурност относно нивото на представителство на държавите. Организационният хаос и критиките, включително от страна на Белия дом, превръщат амбициозното събитие в сериозен дипломатически удар за Елисейския дворец.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    14 3 Отговор
    тия разбраха, че вече спирам да съм многоходов и се разбързаха

    06:06 05.09.2026

  • 2 Путин

    15 2 Отговор
    Само при мисълта, че ще спра с най-странната военна стратегия в световната история(при която не целех критична инфраструктура и военни заводи в Украйна на запада), всички подлудяха. Че ще загубят войната

    06:08 05.09.2026

  • 3 Гост

    1 12 Отговор
    Путин е "велик" стратег!
    🔸️Удвои границата си с НАТО.
    🔸️Загуби влияние в Сирия, Венецуела, Армения, Молдова, Азербайджан, Казахстан...
    🔸️Превърна Русия в суровинен придатък на Китай.
    🔸️Създаде най-силната и най-боеспособна армия в Европа - украинската!
    🔸️Извърши най-тъпата грешка в историята на военното дело - превърна слабия си съсед, в смъртоносна заплаха, която ще го погуби.
    2022 г. украинската армия представляваше едва 200 000 зле въоръжени военни.
    ●Путин вярваше, че ще ги смачка за един уикенд.
    Четири години и половина кървава война. Пълен провал за кремълския диктатор.
    ● С глупавите си ядрени блъфове Путин пречупи у тях страха им от ядрено оръжие. Те просто претръпнаха и престанаха да се страхуват.
    🔸️Краят на Путин е близо! Не вярвате? Скоро ще го видите с очите си и ще се наложи да повярвате! Империята на злото ще се разпадне, а най-страшното е, че в съседство има над 1 000 000, перфектно обучени и супер модерно въоръжени до зъби украинци, които помнят всяко убито от окупаторите дете, всяка изнасилена жена, всеки убит старец!...
    И колкото да не ви се вярва, те ще дойдат! Ще дойдат, не за територии! Ще дойдат за... отмъщение! И тогава, просто няма да има кой да ги спре, защото Путин сам създаде най-смъртоносната армия в Европа, която се научи да побеждава руснаците! Искаше да "обезопаси" границите си, а създаде страшен и свиреп съсед, готов безмилостно да убива и да отмъщава! Искаше да унищожи и претопи Украйна, а унищожи и погуби Рус

    Коментиран от #6, #8

    06:18 05.09.2026

  • 4 Гост

    1 8 Отговор
    Искаше да унищожи и претопи Украйна, а унищожи и погуби Русия!
    "Гений" на стратегията
    ❗️Разходите за войната против Украйна вече са 50% от бюджета на РФ.
    ●Рафинериите горят.
    ●Складовете горят.
    ●Малкият и среден бизнес колабира.
    ●Всички сектори, които не са свързани с ВПК са губещи.
    ●Бензин няма.
    ●Земедилието е пред фалит.
    ●Бизнеса изнася капиталите си.
    ●Хората теглят спестяванията си.
    ●Банковата криза и хиперинфлацията чукат на вратата.
    ●По-свестните напускат страната....
    🔸️Ако войната продължи - военно поражение или икономически колапс и разпад на федерацията.
    🔸️Ако войната спре - социална и политическа криза с размерите на тази от началото на 90-те години на миналия век.
    Това е!

    Коментиран от #9, #11

    06:21 05.09.2026

  • 5 осраински

    4 0 Отговор
    КАЗАХ ВИ ЧЕ ТАЗИ СУТРИН ОТНОВО ЩЕ ЗАКУСВАМЕ ИЗПЪРЖЕН УКРО БЕКОН
    Украинските въоръжени сили загубиха над 210 военнослужещи, както и бронирана машина, шест автомобила, две артилерийски оръдия и две станции за радиоелектронна борба

    06:21 05.09.2026

  • 6 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    ии се е справил много добре - взел е факти, преувеличил ги е и ги е смесил с измислици и накрая се е получила достоверно звучаща пропаганда. А най-интересното е, че ти сам и вярваш, въпреки, че знаеш как е създадена.

    06:33 05.09.2026

  • 7 Русия е велика

    2 1 Отговор
    И пак ще освободи света от фашизма

    Коментиран от #13

    06:40 05.09.2026

  • 8 Ба баааа

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    А европа се превърна в мюсюлманска територия

    06:42 05.09.2026

  • 9 Мухахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Само глупости дрънкаш

    06:43 05.09.2026

  • 10 Хахаха

    2 0 Отговор
    ПисменнитеЛайна на ГанефМастията.

    06:44 05.09.2026

  • 11 Хахах

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Пий си хапчетата Келеш.

    06:44 05.09.2026

  • 12 Всъщност

    1 0 Отговор
    Тази война трябва да свърши преди да е прерастнала в световен конфликт и разбираемо, не са евроейските атлантически ястреби, които ще я спрат. Компромиси са необходими и от двете воюващи страни. Успех на американската дипломация

    06:48 05.09.2026

  • 13 ЩЕКА 🤡🤩🐐

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Русия е велика":

    Ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🤩🤡🍌🍌

    06:51 05.09.2026

  • 14 RIP Сесесере 1920 1991💀

    1 0 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    06:52 05.09.2026

  • 15 СБО провал

    0 1 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    06:53 05.09.2026

  • 16 Медиите непрекъсното ни разсейват

    1 0 Отговор
    с лакърдии за отстъпване от Украйна на останалите десетина % от Донецк и спиране на огъня, прнебрегвайки много по-важните условия на Русия.
    А най-важното за Русия всъщност е, да се договори със запада архитектура за сигурност, която да доведе до нормални отношения с Европа! Русия няма да се съгласи само на слиране на огъня и конфликта просто да бъде замразен временно, а иска постоянен мир.
    Но медиите се правят на разсеяни и незнаещи, че СВО не започна за територии, Истанбул не бе за територии и Минските не бяха за територии! Не знаят ли кой принуди Зеленски да се бие вместо да имаше отдавна мир, без загуби на територии и човешки животи???

    06:54 05.09.2026

  • 17 Град Козлодуй

    1 0 Отговор
    Жендерията отива на червеното килимче да се опита да излъже путин ужким за замразяване на освободителната операция!

    06:54 05.09.2026