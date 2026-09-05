Начало на националните тържества за Съединението

Днес България официално поставя началото на тържествата по повод 141 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. Паралелно с празничната програма, културният сектор у нас отбелязва важна промяна — Националният исторически музей (НИМ) въвежда нови, актуализирани цени за входни билети както за основната си експозиция в София, така и за своите филиали в страната.

Празникът започва: Как ще отбележим 141 години от Съединението?

Официалният старт на честванията започва още днес с поредица от регионални събития, културни програми и засилени мерки за сигурност в ключови градове.

Тържества в град Съединение: Традиционно, навечерието на големия празник концентрира вниманието в град Съединение, където се очаква присъствието на представители на изпълнителната власт и официални лица за празничната програма и заря.

Традиционно, навечерието на големия празник концентрира вниманието в град Съединение, където се очаква присъствието на представители на изпълнителната власт и официални лица за празничната програма и заря. Медиен и културен ефир: Българската национална телевизия дава старт на специална четиридневна празнична програма (от 5 до 8 септември), включваща исторически документални филми и тематични тв постановки, посветени на националния ни идеал.

Българската национална телевизия дава старт на специална четиридневна празнична програма (от 5 до 8 септември), включваща исторически документални филми и тематични тв постановки, посветени на националния ни идеал. Военни ритуали: Кулминацията на събитията ще бъде утре, 6 септември, с тържествени проверки (зари), поднасяне на венци и специални музейни турове в София, Пловдив, Велико Търново, Варна и редица други градове.

Националният исторически музей с нови цени от днес

Считано от 5 септември 2026 г., влиза в сила новата ценова тарифа за посещения в Националния исторически музей и неговите изнесени структури. Промяната има за цел да актуализира приходите спрямо текущите икономически условия и поддръжката на богатото ни културно наследство.

Според официалното съобщение на институцията, новите цени на билетите са както следва:

Индивидуален билет за НИМ (Бояна): 9.00 евро.

9.00 евро. Ученици и студенти: 2.00 евро.

2.00 евро. Пенсионери и лица над 65 години: 3.00 евро.

3.00 евро. Боянска църква: Индивидуалният пропуск вече възлиза на 10.00 евро, а за ученици и студенти — 3.00 евро.

Индивидуалният пропуск вече възлиза на 10.00 евро, а за ученици и студенти — 3.00 евро. Параход „Радецки“ (Козлодуй): Входът за възрастни е 5.00 евро, а преференциалният за учащи и пенсионери — 2.00 евро.

Музеят запазва практиката за безплатен вход всеки последен понеделник от месеца след 15:00 ч., както и на Международния ден на музеите (18 май). Преференциални цени от 2 евро за възрастни и безплатен вход за ученици ще важат на Деня на София (17 септември) и Деня на народните будители (1 ноември).