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Почина Иво Гела – соченият за дясна ръка на Жоро Илиев

Почина Иво Гела – соченият за дясна ръка на Жоро Илиев

4 Септември, 2026 11:52, обновена 4 Септември, 2026 11:56 3 176 30

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  • вис

Внезапна смърт затвори страница от историята на ъндърграунда във Варна.

Почина Иво Гела – соченият за дясна ръка на Жоро Илиев - 1
Снимка: Фейсбук
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Знаковата фигура от българския криминален свят от 90-те години на миналия век – Иво Иванов, известен с прякора Иво Гела, е открит мъртъв в дома си във Варна. Новината за кончината му беше разпространена от водещи български медии на 3 септември.

Какво знаем за смъртта на Иво Гела?

Към момента официалните данни сочат следното:

  • Открит в дома си: Тялото на Иванов е намерено в неговия имот в град Варна.
  • Липса на насилие: При първоначалния оглед на трупа разследващите не са установили видими следи от насилие.
  • Мистерия около причината: Няма информация Иво Гела да е страдал от хронично или тежко заболяване, което да е довело до фаталния край. Предстои извършването на съдебномедицинска експертиза за установяване на точната причина за смъртта.

Кой беше Иво Гела и каква е следата му в криминалния свят?

Иво Иванов–Гела е считан за един от основните лидери на организираната престъпност по Черноморието.

  • Връзката с ВИС-2: През 90-те години той израства в структурите на силовата групировка ВИС-2. В публичното пространство и в оперативните хроники на МВР той често е назоваван като „дясната ръка“ на покойния бос Георги Илиев.
  • Самостоятелен фактор: След разпада на големите престъпни синдикати, Иво Гела остава ключова фигура във Варна и региона.
  • Разследвания и акции: През април 2015 година ГДБОП проведе мащабна акция срещу престъпна група, за чийто ръководител беше сочен именно Иванов. Обвиненията срещу бандата тогава включваха рекет, разпространение на наркотици и събиране на т.нар. „такса спокойствие“.

С неговата внезапна кончина анализаторите коментират, че окончателно се затваря кръгът на знаковите имена от преходния български ъндърграунд.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мемфис

    58 14 Отговор
    Хиляди като този бяха “сделани” от БКП, БСП и пълната с измет от онези времена ПБ!

    Коментиран от #6, #22

    12:08 04.09.2026

  • 2 мда

    79 0 Отговор
    Един боkлyk по-малко

    Коментиран от #3, #14

    12:08 04.09.2026

  • 3 Мммм да

    55 0 Отговор

    До коментар #2 от "мда":

    Ама има още толкова съвременни боклуци, те Кога???????

    12:11 04.09.2026

  • 4 Колкото и добре

    23 0 Отговор
    Да живее, случайно да оцелее, всяка мутра се изправя пред " 3 дневните партите" .

    12:12 04.09.2026

  • 5 А ТИМ , кога?

    42 2 Отговор
    Цяла Варна и околностите е тяхна!
    Все отбор милиционери!

    12:13 04.09.2026

  • 6 Точно

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Мемфис":

    Любен Гоцев обичал компанията на лошите момчета от този период.

    12:14 04.09.2026

  • 7 Mими Кучева🐕‍🦺

    15 10 Отговор
    Бог да го прости!Беше добър човек и активист на ПП-ДБ. Почивай в мир!🕌😪🕌

    Коментиран от #11

    12:16 04.09.2026

  • 8 Тежки доносници

    23 1 Отговор
    Шматките около тях ги мислеха за герой.Хиляди младежи искаха да са тях.

    12:17 04.09.2026

  • 9 Ами

    21 1 Отговор
    Да му издигнат паметник в центъра ,национален герой ,булевард Цар Освободител да се прекръсти на Гела стриит

    12:17 04.09.2026

  • 10 Наку Рамиянко

    19 2 Отговор
    Тридневен траур в Баба Алино!😪

    12:19 04.09.2026

  • 11 Биско Чекмеджето

    18 0 Отговор

    До коментар #7 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Познавам го от времето когато беше 4 годишен, никога не е бил добър човек

    Коментиран от #18

    12:20 04.09.2026

  • 12 българин

    13 2 Отговор
    "Другарите" си късат опашката...

    12:21 04.09.2026

  • 13 Да, да

    13 0 Отговор
    Свършил му е гела и е умрял от мъка.

    12:22 04.09.2026

  • 14 Точно така

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "мда":

    Амин, братко!

    12:23 04.09.2026

  • 15 Хан Омуртаг

    15 1 Отговор
    Човек и бандюга да е бил .........УМИРА! Да му мисли ТИКВАТА!

    12:23 04.09.2026

  • 16 За този

    8 2 Отговор
    сега чувам.

    12:23 04.09.2026

  • 17 Някой си

    15 0 Отговор
    Почина или го "починаха"?!

    12:25 04.09.2026

  • 18 Аха

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "Биско Чекмеджето":

    То си му личи и по физиономията че е леке! Е, дошло му е времето.

    12:26 04.09.2026

  • 19 Боруна Лом

    10 0 Отговор
    ЯВНО И ТОЗИ СИ Е ПОМИСЛИЛ ,ЧЕ БЕЗСМЪРТЕН И ПАРИТЕ СА НЕГОВИ!ЧЕРВЕЙ ЗА ЧЕРВЕЙ

    12:27 04.09.2026

  • 20 аааааааа

    3 0 Отговор
    Личи му че е тъпо парче

    12:31 04.09.2026

  • 21 Не е открит във Варна в дома му

    4 0 Отговор
    Пак пишете глупости и не си проверявате информацията....

    12:35 04.09.2026

  • 22 Сделаната ти е главата

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мемфис":

    Тия преди 40 години са били деца, какво БКП ги е произвело. Тарикатите през социализма бяха част от средната класа, както всички. Премахнаха реда и дисциплината през демокрацията, тогава можеха да се занимават с престъпност, такива тарикати. Тарикати и престъпници винаги е имало, такъв е манталитета на българина, но ако има строг режим, като при Хан Крум и нашите царе или социализма, те не могат да се изявяват.

    12:41 04.09.2026

  • 23 Много добре

    3 0 Отговор
    Нещо не ми в жал :)
    Мести е ли го колеги

    12:41 04.09.2026

  • 24 стилист Капанов

    2 0 Отговор
    Докарайте го да му ударя един гел като за последно,хаха
    На добър път Иво,и да се обадиш като стигнеш хахаха

    12:45 04.09.2026

  • 25 Спиро

    2 0 Отговор
    Отървахме се от Гела, остана варненската трибуквена групировка..

    12:45 04.09.2026

  • 26 ква стана тя

    1 0 Отговор
    Спонсора и архитекта на ветренския фараон се е гътнал...Мъка за негово мошеническо величество Ивелин.

    12:47 04.09.2026

  • 27 Хич даже

    2 0 Отговор
    НЕ се затваря кръгът на знаковите имена от преходния български ъндърграунд....нито окончателно, нито неокончателно.

    12:48 04.09.2026

  • 28 Психодинспансер

    1 0 Отговор
    Целият народ е в траур.

    12:53 04.09.2026

  • 29 Факт

    2 0 Отговор
    Медиите направиха тези хайдуци национални герои, обяснимо, все пак разбойничеството и хайдутлъка са били винаги на почит по тези географски ширини.

    12:55 04.09.2026

  • 30 док

    0 0 Отговор
    Може да е смръкнал нещо бяло в повечко и "Айде,чао!".

    13:03 04.09.2026

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