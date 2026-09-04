Почина Иво Гела – соченият за дясна ръка на Жоро Илиев

Знаковата фигура от българския криминален свят от 90-те години на миналия век – Иво Иванов, известен с прякора Иво Гела, е открит мъртъв в дома си във Варна. Новината за кончината му беше разпространена от водещи български медии на 3 септември.
Какво знаем за смъртта на Иво Гела?
Към момента официалните данни сочат следното:
- Открит в дома си: Тялото на Иванов е намерено в неговия имот в град Варна.
- Липса на насилие: При първоначалния оглед на трупа разследващите не са установили видими следи от насилие.
- Мистерия около причината: Няма информация Иво Гела да е страдал от хронично или тежко заболяване, което да е довело до фаталния край. Предстои извършването на съдебномедицинска експертиза за установяване на точната причина за смъртта.
Кой беше Иво Гела и каква е следата му в криминалния свят?
Иво Иванов–Гела е считан за един от основните лидери на организираната престъпност по Черноморието.
- Връзката с ВИС-2: През 90-те години той израства в структурите на силовата групировка ВИС-2. В публичното пространство и в оперативните хроники на МВР той често е назоваван като „дясната ръка“ на покойния бос Георги Илиев.
- Самостоятелен фактор: След разпада на големите престъпни синдикати, Иво Гела остава ключова фигура във Варна и региона.
- Разследвания и акции: През април 2015 година ГДБОП проведе мащабна акция срещу престъпна група, за чийто ръководител беше сочен именно Иванов. Обвиненията срещу бандата тогава включваха рекет, разпространение на наркотици и събиране на т.нар. „такса спокойствие“.
С неговата внезапна кончина анализаторите коментират, че окончателно се затваря кръгът на знаковите имена от преходния български ъндърграунд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мемфис
Коментиран от #6, #22
12:08 04.09.2026
2 мда
Коментиран от #3, #14
12:08 04.09.2026
3 Мммм да
До коментар #2 от "мда":Ама има още толкова съвременни боклуци, те Кога???????
12:11 04.09.2026
4 Колкото и добре
12:12 04.09.2026
5 А ТИМ , кога?
Все отбор милиционери!
12:13 04.09.2026
6 Точно
До коментар #1 от "Мемфис":Любен Гоцев обичал компанията на лошите момчета от този период.
12:14 04.09.2026
7 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #11
12:16 04.09.2026
8 Тежки доносници
12:17 04.09.2026
9 Ами
12:17 04.09.2026
10 Наку Рамиянко
12:19 04.09.2026
11 Биско Чекмеджето
До коментар #7 от "Mими Кучева🐕🦺":Познавам го от времето когато беше 4 годишен, никога не е бил добър човек
Коментиран от #18
12:20 04.09.2026
12 българин
12:21 04.09.2026
13 Да, да
12:22 04.09.2026
14 Точно така
До коментар #2 от "мда":Амин, братко!
12:23 04.09.2026
15 Хан Омуртаг
12:23 04.09.2026
16 За този
12:23 04.09.2026
17 Някой си
12:25 04.09.2026
18 Аха
До коментар #11 от "Биско Чекмеджето":То си му личи и по физиономията че е леке! Е, дошло му е времето.
12:26 04.09.2026
19 Боруна Лом
12:27 04.09.2026
20 аааааааа
12:31 04.09.2026
21 Не е открит във Варна в дома му
12:35 04.09.2026
22 Сделаната ти е главата
До коментар #1 от "Мемфис":Тия преди 40 години са били деца, какво БКП ги е произвело. Тарикатите през социализма бяха част от средната класа, както всички. Премахнаха реда и дисциплината през демокрацията, тогава можеха да се занимават с престъпност, такива тарикати. Тарикати и престъпници винаги е имало, такъв е манталитета на българина, но ако има строг режим, като при Хан Крум и нашите царе или социализма, те не могат да се изявяват.
12:41 04.09.2026
23 Много добре
Мести е ли го колеги
12:41 04.09.2026
24 стилист Капанов
На добър път Иво,и да се обадиш като стигнеш хахаха
12:45 04.09.2026
25 Спиро
12:45 04.09.2026
26 ква стана тя
12:47 04.09.2026
27 Хич даже
12:48 04.09.2026
28 Психодинспансер
12:53 04.09.2026
29 Факт
12:55 04.09.2026
30 док
13:03 04.09.2026