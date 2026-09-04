Почина Иво Гела – соченият за дясна ръка на Жоро Илиев

Знаковата фигура от българския криминален свят от 90-те години на миналия век – Иво Иванов, известен с прякора Иво Гела, е открит мъртъв в дома си във Варна. Новината за кончината му беше разпространена от водещи български медии на 3 септември.

Какво знаем за смъртта на Иво Гела?

Към момента официалните данни сочат следното:

Открит в дома си: Тялото на Иванов е намерено в неговия имот в град Варна.

Тялото на Иванов е намерено в неговия имот в град Варна. Липса на насилие: При първоначалния оглед на трупа разследващите не са установили видими следи от насилие.

При първоначалния оглед на трупа разследващите не са установили видими следи от насилие. Мистерия около причината: Няма информация Иво Гела да е страдал от хронично или тежко заболяване, което да е довело до фаталния край. Предстои извършването на съдебномедицинска експертиза за установяване на точната причина за смъртта.

Кой беше Иво Гела и каква е следата му в криминалния свят?

Иво Иванов–Гела е считан за един от основните лидери на организираната престъпност по Черноморието.

Връзката с ВИС-2: През 90-те години той израства в структурите на силовата групировка ВИС-2. В публичното пространство и в оперативните хроники на МВР той често е назоваван като „дясната ръка“ на покойния бос Георги Илиев.

През 90-те години той израства в структурите на силовата групировка ВИС-2. В публичното пространство и в оперативните хроники на МВР той често е назоваван като „дясната ръка“ на покойния бос Георги Илиев. Самостоятелен фактор: След разпада на големите престъпни синдикати, Иво Гела остава ключова фигура във Варна и региона.

След разпада на големите престъпни синдикати, Иво Гела остава ключова фигура във Варна и региона. Разследвания и акции: През април 2015 година ГДБОП проведе мащабна акция срещу престъпна група, за чийто ръководител беше сочен именно Иванов. Обвиненията срещу бандата тогава включваха рекет, разпространение на наркотици и събиране на т.нар. „такса спокойствие“.

С неговата внезапна кончина анализаторите коментират, че окончателно се затваря кръгът на знаковите имена от преходния български ъндърграунд.