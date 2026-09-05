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Джорджа Мелони счупи историческия рекорд по власт в Италия

Джорджа Мелони счупи историческия рекорд по власт в Италия

5 Септември, 2026 05:25, обновена 5 Септември, 2026 05:30 763 2

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Италианският премиер отпразнува в Бари превръщането на кабинета си в най-дълголетното непрекъснато правителство в следвоенната история на страната, докато опозицията излезе на контрамитинг

Джорджа Мелони счупи историческия рекорд по власт в Италия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Италианският министър-председател Джорджа Мелони циментира мястото си в политическата история, след като нейното правителство официално се превърна в най-дълго управлявалото без прекъсване в историята на Италианската република. Към днешна дата кабинетът на първата жена премиер на страната прехвърли границата от 1413 дни на власт, подобрявайки досегашния рекорд от 1412 дни, поставен от второто правителство на Силвио Берлускони между 2001 и 2005 г.. Историческото събитие беше отпразнувано с грандиозен митинг на круизния терминал в южния пристанищен град Бари, организиран от нейната партия „Италиански братя“.

Стабилността като „първа голяма реформа“

Пред хиляди ентусиазирани привърженици в Бари, Мелони представи политическото дълголетие като доказателство за кохезията и зрелостта на нейната дясна коалиция, в която влизат още „Лига“ на Матео Салвини и „Форца Италия“ на Антонио Таяни. И двамата вицепремиери се включиха в събитието чрез видеовръзка.

„Стабилността е първата ни голяма реформа“, заяви Мелони, допълвайки, че политическата приемственост е извадила Италия от списъка на държавите „под наблюдение“ в Европейския съюз и е върнала доверието на финансовите пазари. Като основни успехи на своето управление тя посочи ръста на заетостта (над 1,3 милиона нови постоянни работни места), намаляването на данъците върху доходите и затягането на миграционния контрол.

Напрежение и контрамитинг по улиците на Бари

Въпреки празничната атмосфера и традиционните светлинни шоута, събитието в Бари се проведе на фона на сериозно политическо напрежение. В историческия център на града се събра мащабен контрамитинг, организиран от леви движения и пропалестински групи. Протестиращите обвиниха правителството в милитаризация на икономиката, създаване на „полицейска държава“ и орязване на бюджетите за здравеопазване и образование.

Бившият премиер и лидер на движението „5 звезди“ Джузепе Конте разкритикува остро честванията, определяйки четирите години управление като период на „инертност и застой“ за забавящата се италианска икономика.

Нови предизвикателства по пътя към изборите

Макар Мелони да държи рекорда за най-дълъг непрекъснат мандат на един кабинет, Силвио Берлускони остава начело в общата статистика с над 3340 дни управление, натрупани в рамките на четири различни правителства. За да застраши този абсолютен рекорд, Мелони ще трябва да спечели редовните парламентарни избори, които се очакват през следващата година.

Анализаторите отбелязват, че кампанията ще бъде трудна, тъй като в дясното пространство се появява нова конкуренция в лицето на движението „Национално бъдеще“ на бившия генерал Роберто Ваначи, което привлича по-радикалните избиратели, разочаровани от умерената според тях международна политика на Мелони.


Италия
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  • 1 Европеец

    2 0 Отговор
    А кой знае колко кхура е счупила преди .... Харесвам и обичам жените, Ама тая ми е адски противна...

    05:52 05.09.2026

  • 2 Важно е

    0 0 Отговор
    колко е счупила от другия рекорд !

    06:23 05.09.2026

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