Йотова в Неделино: Традициите са въпрос на сигурност

„Запазването на българските традиции и идентичност в този размирен свят е и въпрос на нашата сигурност. Един народ е силен, когато познава историята си, предава традициите си и пази своята идентичност.“ Това заяви Илияна Йотова по време на официалното откриване на 25-ия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие в Неделино.

Посещението в родопския град се осъществи по официална покана на кмета на Община Неделино Боян Кехайов. Тържествената церемония започна на централния площад в града с традиционно празнично дефиле. От съображения за сигурност и за безопасността на присъстващите, със заповед на общината бе въведена и пълна забрана за използването на дронове по време на събитието.

Мащаб на събитието и международен интерес

Юбилейното издание през 2026 г. бележи четвърт век от създаването на този значим културен форум. Фестивалът е ключов за съхраняването и популяризирането на уникалния неделински двуглас – една от най-разпознаваемите и специфични песенни традиции в Родопите.

Тази година тридневният форум събира рекорден брой участници:

Близо 3000 самодейци и изпълнители от цялата страна и чужбина.

от цялата страна и чужбина. Представители на около 100 български читалища .

. Международни състави от Испания, Черна гора, Грузия, Молдова, Румъния, Полша, Северна Македония, Турция и Сърбия.

В своето изказване Йотова допълни, че най-голямото богатство на България е нейният фолклор, и подчерта ролята на местната общност в предаването на това уникално наследство на следващите поколения.