Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че атаките на Украйна срещу руската петролна инфраструктура причиняват глобален енергиен шок и повишават световните цени на горивата, предава The New York Times, предава News.bg.

По думите му действията на Украйна срещу руските енергийни съоръжения са се превърнали в един от ключовите фактори, дестабилизиращи световния енергиен пазар.

Бесент изрази позицията си в ефира на Fox News след двустранна среща с руския министър на финансите Антон Силуанов в кулоарите на министерската среща на върха на Г-20.

„В момента преживяваме енергиен шок както заради войната в Украйна - защото Украйна реши, че иска да подкопае руските енергийни активи и петролни продукти, което оказва натиск върху световните цени – така и заради конфликта за Иран“, заяви Бесент.

На фона на изявленията на Бесент цените на дизеловото гориво в САЩ достигнаха рекордно високи нива, а цената на суровия петрол Brent на световните пазари се повиши до приблизително 97 долара за барел.

Глобалната енергийна криза беше причинена предимно от избухването на войната на САЩ срещу Иран, но администрацията на Тръмп реши да прехвърли част от вината върху Украйна.

Изявленията на Бесент контрастират с позицията на повечето американски законодатели, които смятат Русия за безусловен агресор.

Решението на Вашингтон да покани Силуанов на срещата на Г-20, където Бесент проведе двустранни разговори с него, предизвика и критики от страна на партньорите на САЩ.

На пресконференция министърът на финансите публично отхвърли критиките и защити директния контакт с представителя на Русия.

„За съжаление, този ужасен конфликт между Русия и Украйна - ако страните не разговарят, ако не се намесим, как може да бъде разрешен? Знам, че някои европейци имат лош вкус в устата си, но аз вярвам, че е изключително важно да се поддържа диалог“, обясни Бесент.

Междувременно руският президент Владимир Путин публично изрази солидарност с Иран тази седмица, като похвали Техеран за неговата „смелост и устойчивост“.