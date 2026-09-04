Скот Бесент: Ударите на Украйна по руската петролна инфраструктура предизвикват енергиен шок

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че атаките на Украйна срещу руската петролна инфраструктура причиняват глобален енергиен шок и повишават световните цени на горивата, предава The New York Times, предава News.bg.
По думите му действията на Украйна срещу руските енергийни съоръжения са се превърнали в един от ключовите фактори, дестабилизиращи световния енергиен пазар.
Бесент изрази позицията си в ефира на Fox News след двустранна среща с руския министър на финансите Антон Силуанов в кулоарите на министерската среща на върха на Г-20.
„В момента преживяваме енергиен шок както заради войната в Украйна - защото Украйна реши, че иска да подкопае руските енергийни активи и петролни продукти, което оказва натиск върху световните цени – така и заради конфликта за Иран“, заяви Бесент.
На фона на изявленията на Бесент цените на дизеловото гориво в САЩ достигнаха рекордно високи нива, а цената на суровия петрол Brent на световните пазари се повиши до приблизително 97 долара за барел.
Глобалната енергийна криза беше причинена предимно от избухването на войната на САЩ срещу Иран, но администрацията на Тръмп реши да прехвърли част от вината върху Украйна.
Изявленията на Бесент контрастират с позицията на повечето американски законодатели, които смятат Русия за безусловен агресор.
Решението на Вашингтон да покани Силуанов на срещата на Г-20, където Бесент проведе двустранни разговори с него, предизвика и критики от страна на партньорите на САЩ.
На пресконференция министърът на финансите публично отхвърли критиките и защити директния контакт с представителя на Русия.
„За съжаление, този ужасен конфликт между Русия и Украйна - ако страните не разговарят, ако не се намесим, как може да бъде разрешен? Знам, че някои европейци имат лош вкус в устата си, но аз вярвам, че е изключително важно да се поддържа диалог“, обясни Бесент.
Междувременно руският президент Владимир Путин публично изрази солидарност с Иран тази седмица, като похвали Техеран за неговата „смелост и устойчивост“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 БРЕХ
Коментиран от #23, #75
09:31 04.09.2026
3 ДрайвингПлежър
Веднъж им плащаме на укрите за оръжи и втори път плащаме от повишените цени на горивата!
Махай го тва! Света може да преживее и без ОкраИна, трудно е с нея!
Коментиран от #5, #8
09:33 04.09.2026
4 НА ТОЗИ "УМНИК"
Коментиран от #32
09:34 04.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тик-Ток
Коментиран от #67
09:35 04.09.2026
7 Възраждане
09:35 04.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Kaлпазанин
09:36 04.09.2026
10 Лакеите на Пентагона
09:36 04.09.2026
11 Путин ПОЧНА ВОЙНА
09:37 04.09.2026
12 Българин 🇧🇬
09:37 04.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ДрайвингПлежър
Коментиран от #83
09:38 04.09.2026
15 Мишел
Коментиран от #25, #117
09:39 04.09.2026
16 ?????
Русия спря износа на бензин, дизел, керосин.
Едновременно с това се увеличи вноса на бензин в Русия от Беларус.
Тръгна също така внос на бензин от Казахстан и Индия.
Т. е. на световния пазар имаме минус обемите които Русия изнасяше и обемите които сега Беларус, Казахстан, Индия изпращат в Русия.
Айде умните и красивите да приготвят повечко евра заради акламираните от тях украински удари по руски рафинерии.
Коментиран от #21
09:39 04.09.2026
17 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ
Аре д не го бомбиме.
Горива нема у Русия
Горива в ЕС има, па макар и на по висока цена.
Коментиран от #30
09:40 04.09.2026
18 А тизе цаливаш ли
До коментар #1 от "Скот Бесент:":Коремчетата на малките момченца или направо цаливаш КУ РАна, като напикаващата се старуха педофил?!
Хехехе
09:40 04.09.2026
19 Айляк
Путин го удрят, а той мълчи, не отговаря адекватно и подобаващо.
Що ли?
За да ви влиза по-мазно, затуй:)
А ся дърпайте на друскан Зельо ушите:))
Отдавна подозирам Путин в завера със Зеле, дори и с цената на много свои жертви:)
Така Путин ще им го върне на англосаксите за фалирането на СССР.
Коментиран от #26
09:40 04.09.2026
20 Такъв е
До коментар #1 от "Скот Бесент:":името му е красноречиво..скот
Коментиран от #68
09:41 04.09.2026
21 Путин е АГРЕСОР
До коментар #16 от "?????":Да е мислил като почна войната.
У нас горивата по скъпи, ама си бомбим Русия.
09:42 04.09.2026
22 Възраждане
09:43 04.09.2026
23 скотско говорене
До коментар #2 от "БРЕХ":гузен, не гонен бяга..
09:43 04.09.2026
24 китайски балон
09:43 04.09.2026
25 Така е
До коментар #15 от "Мишел":Изобщо нема да има беГзин, солярка, ПВО, НПЗ та, интернет у моксель! Даже и у Йло нема да го има у кремля
Хихихихи
09:44 04.09.2026
26 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ
До коментар #19 от "Айляк":Оръжие на англосаксоъе бомби Путин
Кой на кого ли го връща.
09:44 04.09.2026
27 Точно
До коментар #8 от "ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ":Цялата българска оръжейна индустрия работи за Украйна. Що руски войници са ликвидирани с българско оръжие!
09:44 04.09.2026
28 Ха ха ха
Коментиран от #31
09:45 04.09.2026
29 Я пъ тоа
Кво ни дреме на нас
09:46 04.09.2026
30 Ха ХаХа
До коментар #17 от "ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ":Украйна изгоря бе идиот.
Разбомбил е наркомана на баба си кюлотите.
Русия спря износа на горива и клекнаха.
Коментиран от #36
09:47 04.09.2026
31 Я пъ тоа
До коментар #28 от "Ха ха ха":Кога Путин нападна Украйна започна объркването.
Не само с горивата.
Коментиран от #38
09:47 04.09.2026
32 Ха ХаХа
До коментар #4 от "НА ТОЗИ "УМНИК"":Казал жълтият простак
09:48 04.09.2026
33 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #40
09:48 04.09.2026
34 Копейки,
Коментиран от #59, #71
09:48 04.09.2026
35 Айляк
И естественият отговор е: "Няма да правим нищо. Ще си седим така и ще чакаме путин да ни избие до един, за да е евтин петрола"!
09:48 04.09.2026
36 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ
До коментар #30 от "Ха ХаХа":Кой ли подпали рафинерийте на путин
Та сега внася горива
Коментиран от #41
09:49 04.09.2026
37 ФАКТИ
09:49 04.09.2026
38 Я пъ ти Джульо
До коментар #31 от "Я пъ тоа":Няма държава Украйна....
Коментиран от #48
09:49 04.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Я пъ тоа
До коментар #33 от "Стоянчо Пуканката":Що немат горива руснаците щом са толкоз богати
Коментиран от #45
09:50 04.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #49, #81
09:51 04.09.2026
43 стоян георгиев
09:51 04.09.2026
44 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ
До коментар #39 от "АБВ":Путин да ги дава за свещи
Изби над два милиона души
Най големия геноцид през 21 век.
Коментиран от #47
09:52 04.09.2026
45 Ще произвеждат
До коментар #40 от "Я пъ тоа":Въшльовците горива.
Ресурсите са руски
09:52 04.09.2026
46 Мара
09:53 04.09.2026
47 Ха ХаХа
До коментар #44 от "ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ":3000000 загробени бандерафашисти
Ха ха ха
Коментиран от #51, #95
09:53 04.09.2026
48 Я пъ тоа
До коментар #38 от "Я пъ ти Джульо":Тогава кой ли избива путинистите....
Коментиран от #53
09:53 04.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ХиХи
Коментиран от #52
09:54 04.09.2026
51 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ
До коментар #47 от "Ха ХаХа":Руснаците са повече, ама айде
Коментиран от #55
09:55 04.09.2026
52 Я пъ тоа
До коментар #50 от "ХиХи":Енергиен шок в Русия
Целогодишен.
Коментиран от #56, #61
09:55 04.09.2026
53 Украйна
До коментар #48 от "Я пъ тоа":Не лъже само когато
Спи.
09:55 04.09.2026
54 Аааа, да бе верно!
09:57 04.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 ХиХи
До коментар #52 от "Я пъ тоа":Де са корабите на запада? Що не могат да вляат у Ормуз че и у Одеса? Немаги Йежте курабийки
Коментиран от #60
10:01 04.09.2026
57 Иван Пловдивски
10:02 04.09.2026
58 Свободен
Значи украинците са напипали правилният път!
Сега и оранжевия ще започне да им се подмазва!
Путин вчера подкара друга песен, кротка и послушна!
10:02 04.09.2026
59 центак
До коментар #34 от "Копейки,":Украйна
10:03 04.09.2026
60 Я пъ тоа
До коментар #56 от "ХиХи":Гориво на Запад има, ако е по скъпо
Гориво в Русия нема....що ли????
10:03 04.09.2026
61 Ъхъ
До коментар #52 от "Я пъ тоа":Що тей у нас дизело на 1,90 ювра? Миналата година беше 2,5 лв. Туй ся от юврото не инфлация ли?
Коментиран от #63
10:04 04.09.2026
62 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ
Да бомбят Русия с натовско оръжие
И Путин да е безпомощен
10:05 04.09.2026
63 Я пъ тоа
До коментар #61 от "Ъхъ":Важното е че ДИЗЕЛ ИМА в БГ
Уж скъп, ама задръстванията по пътищат не намаляват.
Я у русията кви километрични опашки за гориво.
Коментиран от #66
10:07 04.09.2026
64 Розовото пони зеля
Коментиран от #103
10:14 04.09.2026
65 Скот Бесънт , да си завре коментарите...
И после реват като магарета , че някой ги ....псува???
10:14 04.09.2026
66 ХиХи
До коментар #63 от "Я пъ тоа":Ми там струва по 60 юроцента и затуй бържи свършва, ако тук падне на толкова и тук нема да има
Коментиран от #69, #70
10:15 04.09.2026
67 Хахахаха
До коментар #6 от "Тик-Ток":Дони и без това избори повече за републиканците няма да спечели. Но идват демократите, които явно ще подкрепят Украйна.
10:16 04.09.2026
68 Ха ха
До коментар #20 от "Такъв е":При това бесен.
10:16 04.09.2026
69 Москаль
До коментар #66 от "ХиХи":Вчера цената на бензин 95 в москаль е..170 Рубля ( 1.90 €) а на 100-- 1.95 Рубля (2.05€)
Коментиран от #118
10:19 04.09.2026
70 Я пъ тоа
До коментар #66 от "ХиХи":Що.преди горивата у русията не свършваха при същата цена.
Май ВСУ не я бомбеше.
Коментиран от #73
10:20 04.09.2026
71 В коя държава
До коментар #34 от "Копейки,":30% от населението е на купони за храна? Джокер: трибуквено съкращение!
Коментиран от #74
10:24 04.09.2026
72 КОЙ ДА ЗНАЙ
Към края на август 2026 г. средните стойности по данни на GlobalPetrolPrices за Русия показват бензин около 0.854 USD/EUR еквивалент.
Регионални скокове и криза: На независими обекти цените преминаха психологическата граница от 100 рубли за литър (над 1.27 долара) заради дефицит и логистични смущения.
Причини за недостига: Заводите за преработка на нефт изпитват затруднения и намалено производство в резултат на повреди и атаки от ВСУ, което води до свиване на вътрешните доставки в редица региони.
10:26 04.09.2026
73 ХиХи
До коментар #70 от "Я пъ тоа":Ако тебе та бомбят Иранците и нафта тема да имаш и ток даже а са на 3 хил км. Чекай натю да та пази ма друг път. Даже Хамерите дигнаха гълабите щот знаят че нема кой да им пази фърчилата, ама плащай двойни цени в ювро
Коментиран от #77
10:26 04.09.2026
74 То е ясно
До коментар #71 от "В коя държава":87% от нищебродите от блатата ползват... ( Общи)дървени КЕН ефи със снимка на педофила на вратата!
164 $ минимална зарплата!
72% от крепостните нямат.. газификация!
Пут Кинов МИР
Ха-ха-ха
Коментиран от #125
10:31 04.09.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Историк
Коментиран от #78, #79
10:33 04.09.2026
77 България е НАТО.
До коментар #73 от "ХиХи":Чакаме някой да бомби НАТО.....
Желаещи нема вече близо 80 години...
Коментиран от #80, #88
10:35 04.09.2026
78 ХоХо
До коментар #76 от "Историк":Реално ударите почнаха преди месец, и розовите понита почнаха да цвилят щото чичо шорош и гжа курабийката нема да си вземат инвестмънтите у крайна. До преди месец още ги галеха, ама от месец у Одеса кораби нет
Коментиран от #92
10:35 04.09.2026
79 Хи хи
До коментар #76 от "Историк":За Москва да заминава зеленото жуже, за да преговаря за мир !! Ако не може да се договори, значи е некадърно и трябва да се смени ! И без тва мандата му е изтекъл !!
Коментиран от #86
10:35 04.09.2026
80 Хи хи
До коментар #77 от "България е НАТО.":Иран в момента бомби американските бази, които са и натовски !
Коментиран от #84
10:37 04.09.2026
81 Факт
До коментар #42 от "Стоянчо Пуканката":На теб също не ти е дал мозък,но и като пуканка може да се съществува,нали?Не ти пречи.
10:37 04.09.2026
82 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ
Лошо за руснаците.
Хем ги трепат, хем гориво немат.
Коментиран от #91
10:38 04.09.2026
83 Руснаци
До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":Савецкия саюз не е шит, а е гaвнo.
Коментиран от #90
10:38 04.09.2026
84 България е НАТО.
До коментар #80 от "Хи хи":САЩ да му мислят
Ама като гледам на Тръмпи не му пука
То базите отдавна са празни
10:40 04.09.2026
85 Коментар
Коментиран от #89
10:40 04.09.2026
86 Я пъ тоа
До коментар #79 от "Хи хи":Тва "зелено джудже" разчекна Путин от бомбене
Дали е некадърно.
Коментиран от #96
10:41 04.09.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Абе
До коментар #77 от "България е НАТО.":Не е сигурно, май нещо хамериканските бази у близкио изток поизчезнаха след ракетни удари. А и самолетноте им бази у България изчезнаха длед заплаха само, щото Българското ПВО магареф го подари, пък чакай Турция и Гърция да та пазят като през Балканските войни
10:42 04.09.2026
89 Ъхъ
До коментар #85 от "Коментар":Ти си помисли ко ша стани у Киев ако падне съркофага на некой реактор на 100 км, ша са ометат сичките хохохо
Коментиран от #94
10:43 04.09.2026
90 Хи хи
До коментар #83 от "Руснаци":А ти що си включил компютъра си към контакта, където идва ток от атомния реактор на Савецкия Саюз ??!!
10:43 04.09.2026
91 Розовото пони зеля
До коментар #82 от "ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ":И кво те нявя на странната мисъл, че руснаците нямат гориво, от толкова тепане на руснаци не останаха укри и ще трябва ти да ги заместваш, за икономиката справки БОШ, Фоксваген и 300 немски фирмички фалиращи и изнасящи се всеки ден, също яката инфлация в ЕС и, че са в рецесия целия ЕС, та толкова с вървенето и всичко.
10:43 04.09.2026
92 хихи
До коментар #78 от "ХоХо":розовите поните карат тротинетки и каручки по московските улици😅😅😅
10:44 04.09.2026
93 НеТоу
Коментиран от #99
10:44 04.09.2026
94 Ти си помисли как Путлер
До коментар #89 от "Ъхъ":ще опази 11 руски АЕЦа , ако Украйна поиска да ги удари и какво ще остане от федерацията на злото?
Коментиран от #123
10:46 04.09.2026
95 Пиночет
До коментар #47 от "Ха ХаХа":и 20 000 000 избити руснаци
Коментиран от #100, #104
10:46 04.09.2026
96 Хи хи
До коментар #86 от "Я пъ тоа":зеленото жуже е некадърно, щото загуби 20% уркотеритории, и в Киййф смърди щото няма ток, няма вода !
10:46 04.09.2026
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Брейййй много
10:47 04.09.2026
99 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #93 от "НеТоу":По твойта логика Русия има оръжия по целия свят.
Значи ли че воюва със света.
Коментиран от #105
10:48 04.09.2026
100 Хи хи
До коментар #95 от "Пиночет":За Русия живота струва нула, така че загубите са нулеви !!
10:48 04.09.2026
101 ШОКА Е ЗА ЗАПАДА И ЦЕНЗУРАТА НЯМА ДА
ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН.В УКРАЙНА ИМА
ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ. АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ. ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ = 3 % ОТ БВП !
Коментиран от #106
10:50 04.09.2026
102 Дърт путинист
До коментар #97 от "млад еврас":Кой тогава разбомбва Путин....
10:50 04.09.2026
103 Пак ли изпълзя
До коментар #64 от "Розовото пони зеля":да бълнуваш за еврасти, русорасти, тролеи, глупаци и фашисти :)
10:50 04.09.2026
104 Розовото пони зеля
До коментар #95 от "Пиночет":След 20 милиона избити руснаци, укрите са вече от 50 милиона редуцирани до нема и 20, нвма войници за фронта, даже и по улиците нема кого да хванеш, та те така с избитите руснаци, ми що така стана тя хахахахаха.
10:50 04.09.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Я пъ тоа
До коментар #101 от "ШОКА Е ЗА ЗАПАДА И ЦЕНЗУРАТА НЯМА ДА":Кажи колко милиарда са загубите на Русия.
Че и гориво немат.
Коментиран от #111
10:51 04.09.2026
107 последната укра
10:51 04.09.2026
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Никога не е имало държава Украйна
10:53 04.09.2026
110 койдазнай
10:54 04.09.2026
111 хахахаха
До коментар #106 от "Я пъ тоа":А колко трилиона са загубите на ЕС, че даже ни пари ни оръжие имат, а горивото при имащите в Германия 2,20 евра, честит ти збор, а кво те навя на странната мисъл, че нямат гориво в Русия, сега напълних резервоара на 50 цента литъра, хахахаха ти имащия на колко зареди днес хахахахаха.
Коментиран от #120, #122
10:55 04.09.2026
112 последната укра
10:56 04.09.2026
113 Коко
10:56 04.09.2026
114 Абе ти не си много
До коментар #97 от "млад еврас":млад евраст ми се струва. Приличаш на пенсиониран евраст по -скоро :)))
10:56 04.09.2026
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Розовото пони зеля
10:57 04.09.2026
117 Tи даже без мозък живееш и
До коментар #15 от "Мишел":въобще не те бърка.
10:57 04.09.2026
118 Европеец
До коментар #69 от "Москаль":Сигурно не знаеш къде е Москва в момента литър 95 струва 73 рубли което е два пъти по- евтино от България
Коментиран от #127, #128
10:58 04.09.2026
119 Удри евраста с лопатЕто
10:59 04.09.2026
120 Колко пъти да обяснявам
До коментар #111 от "хахахаха":40 литра на автомобил означава пълен догоре резервоар. Мойта Тойота събира 30 литра. Колко от вас зареждат пълен резервоар всеки ден? Лимитът не се отнася за служебните и военни автомобили.
11:00 04.09.2026
121 Крокодила Гена
11:00 04.09.2026
122 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО
До коментар #111 от "хахахаха":Бомби падат в русия.
В ЕС...Джиро и Евровизия.
Тва са фактите.....
Коментиран от #126
11:01 04.09.2026
123 ХиХи
До коментар #94 от "Ти си помисли как Путлер":Ми той има достатъчно ПВО за там, ама зеля секи ден риве дай дай дай, пък и от Русия може да долети некое водородче после и Тръмпягата ша са прай ма разсеян щото не мое да спре всички Руски водородчета, пък кая калас и урцула само ша плачкат
Коментиран от #133
11:01 04.09.2026
124 Един друг
11:01 04.09.2026
125 То и един с малки мустачки
До коментар #74 от "То е ясно":такива ги разправяше и после хоп- Знамето на Победата се развя на Райхстага.
Коментиран от #130
11:01 04.09.2026
126 Въх
До коментар #122 от "ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО":Ми що плачкат за некви дрончета у лайпциг
Коментиран от #129
11:02 04.09.2026
127 Я пъ тоа
До коментар #118 от "Европеец":Де България да имаше природните ресурси на Русия.....
Коментиран от #131
11:02 04.09.2026
128 хахахаха
До коментар #118 от "Европеец":То ти май не знаеш къде е Москва, туку що заредих на 100 километра от Москва без никви опашки, външен кръг околовръстно, на 48 рубли литъра, има си и нет и гориво, а е бега у лево,
11:03 04.09.2026
129 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО
До коментар #126 от "Въх":Щото никой не мой да бомби Германия.
А Путин са оправдава като д.е.в.и.ц.а
11:03 04.09.2026
130 Я пъ тоа
До коментар #125 от "То и един с малки мустачки":Днес победените бомбят победителите
11:04 04.09.2026
131 млад еврас
До коментар #127 от "Я пъ тоа":Ми добре, че България няма ресурсите на Русия, вече да сме равно токсично поле, като зная как ни крадат златото и как замърсяват там, по добре, че нямаме ресурса на Русия, че трябва да имаме и военния им ресурс да пазим ресурса.
11:05 04.09.2026
132 Абе...У ДРИ
11:05 04.09.2026
133 Я пъ тоа
До коментар #123 от "ХиХи":То и срещу Русия може да литне Некое водородче, Вервай ми.
11:06 04.09.2026