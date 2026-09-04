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Скот Бесент: Ударите на Украйна по руската петролна инфраструктура предизвикват енергиен шок
  Тема: Украйна

Скот Бесент: Ударите на Украйна по руската петролна инфраструктура предизвикват енергиен шок

4 Септември, 2026 09:28, обновена 4 Септември, 2026 09:29 2 194 133

  • украйна-
  • скот бенет-
  • русия-
  • петролна рафинерия-
  • удари

Американският финансов министър заяви, че атаките срещу руските енергийни съоръжения оказват натиск върху световните цени на горивата

Скот Бесент: Ударите на Украйна по руската петролна инфраструктура предизвикват енергиен шок - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че атаките на Украйна срещу руската петролна инфраструктура причиняват глобален енергиен шок и повишават световните цени на горивата, предава The New York Times, предава News.bg.

По думите му действията на Украйна срещу руските енергийни съоръжения са се превърнали в един от ключовите фактори, дестабилизиращи световния енергиен пазар.

Бесент изрази позицията си в ефира на Fox News след двустранна среща с руския министър на финансите Антон Силуанов в кулоарите на министерската среща на върха на Г-20.

„В момента преживяваме енергиен шок както заради войната в Украйна - защото Украйна реши, че иска да подкопае руските енергийни активи и петролни продукти, което оказва натиск върху световните цени – така и заради конфликта за Иран“, заяви Бесент.

На фона на изявленията на Бесент цените на дизеловото гориво в САЩ достигнаха рекордно високи нива, а цената на суровия петрол Brent на световните пазари се повиши до приблизително 97 долара за барел.

Глобалната енергийна криза беше причинена предимно от избухването на войната на САЩ срещу Иран, но администрацията на Тръмп реши да прехвърли част от вината върху Украйна.

Изявленията на Бесент контрастират с позицията на повечето американски законодатели, които смятат Русия за безусловен агресор.

Решението на Вашингтон да покани Силуанов на срещата на Г-20, където Бесент проведе двустранни разговори с него, предизвика и критики от страна на партньорите на САЩ.

На пресконференция министърът на финансите публично отхвърли критиките и защити директния контакт с представителя на Русия.

„За съжаление, този ужасен конфликт между Русия и Украйна - ако страните не разговарят, ако не се намесим, как може да бъде разрешен? Знам, че някои европейци имат лош вкус в устата си, но аз вярвам, че е изключително важно да се поддържа диалог“, обясни Бесент.

Междувременно руският президент Владимир Путин публично изрази солидарност с Иран тази седмица, като похвали Техеран за неговата „смелост и устойчивост“.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 БРЕХ

    53 4 Отговор
    А ударите по Иран не . Пак други виновни

    Коментиран от #23, #75

    09:31 04.09.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    52 17 Отговор
    Аз от кога ви го разправям тва! Буквално е храни куче да те лае!
    Веднъж им плащаме на укрите за оръжи и втори път плащаме от повишените цени на горивата!
    Махай го тва! Света може да преживее и без ОкраИна, трудно е с нея!

    Коментиран от #5, #8

    09:33 04.09.2026

  • 4 НА ТОЗИ "УМНИК"

    42 9 Отговор
    МУ ЛИЧИ ОТ КИЛОМЕТЪР КОЛКО Е ТЪП.

    Коментиран от #32

    09:34 04.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тик-Ток

    41 16 Отговор
    Ами тогава краварите да сложат каишка на бясното куче Зеления наркоман,защото Дони Епщайн може да загуби междинните избори заради високите цени на горивата

    Коментиран от #67

    09:35 04.09.2026

  • 7 Възраждане

    31 13 Отговор
    Най-накрая някой да си каже нещата в прав текст. Украйна е отговорна за високите цени на бензина и дизела в цял свят. Трябва да се вземат мерки и да се спрат тези терористични атаки и цените отново ще се нормализират

    09:35 04.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Kaлпазанин

    42 6 Отговор
    А ударите по Иран ги стабилизират ,а крадения от Венецуела петрол си е да компенсирането и задържате цените е обора ,то да видиш направо блика от лицемерие и наглост

    09:36 04.09.2026

  • 10 Лакеите на Пентагона

    33 6 Отговор
    "Ударите на Украйна" са с американски сателити и нашите данъци.

    09:36 04.09.2026

  • 11 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    13 29 Отговор
    Нема да го жалим я

    09:37 04.09.2026

  • 12 Българин 🇧🇬

    31 7 Отговор
    Положението след лудориите на украинските и/иоти явно наистина е трагично , щом и демократизирането" на Венецуела не помогна за балансиране на петролните цени .

    09:37 04.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ДрайвингПлежър

    11 29 Отговор
    А може и без Русия да живее светът. Изобщо всичко ще е било Съвецкия съюз е пълен шит.

    Коментиран от #83

    09:38 04.09.2026

  • 15 Мишел

    17 6 Отговор
    Объркал се е. Ударите по украинската енергетика ще предизвикат шок през зимата.

    Коментиран от #25, #117

    09:39 04.09.2026

  • 16 ?????

    26 7 Отговор
    Има логика.
    Русия спря износа на бензин, дизел, керосин.
    Едновременно с това се увеличи вноса на бензин в Русия от Беларус.
    Тръгна също така внос на бензин от Казахстан и Индия.
    Т. е. на световния пазар имаме минус обемите които Русия изнасяше и обемите които сега Беларус, Казахстан, Индия изпращат в Русия.
    Айде умните и красивите да приготвят повечко евра заради акламираните от тях украински удари по руски рафинерии.

    Коментиран от #21

    09:39 04.09.2026

  • 17 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    11 28 Отговор
    Путин сам са насади на големия х.... с тази война
    Аре д не го бомбиме.
    Горива нема у Русия
    Горива в ЕС има, па макар и на по висока цена.

    Коментиран от #30

    09:40 04.09.2026

  • 18 А тизе цаливаш ли

    11 17 Отговор

    До коментар #1 от "Скот Бесент:":

    Коремчетата на малките момченца или направо цаливаш КУ РАна, като напикаващата се старуха педофил?!
    Хехехе

    09:40 04.09.2026

  • 19 Айляк

    17 3 Отговор
    Хе-хе, сега ли се сетихте, бе?
    Путин го удрят, а той мълчи, не отговаря адекватно и подобаващо.
    Що ли?
    За да ви влиза по-мазно, затуй:)
    А ся дърпайте на друскан Зельо ушите:))

    Отдавна подозирам Путин в завера със Зеле, дори и с цената на много свои жертви:)
    Така Путин ще им го върне на англосаксите за фалирането на СССР.

    Коментиран от #26

    09:40 04.09.2026

  • 20 Такъв е

    13 3 Отговор

    До коментар #1 от "Скот Бесент:":

    името му е красноречиво..скот

    Коментиран от #68

    09:41 04.09.2026

  • 21 Путин е АГРЕСОР

    9 21 Отговор

    До коментар #16 от "?????":

    Да е мислил като почна войната.
    У нас горивата по скъпи, ама си бомбим Русия.

    09:42 04.09.2026

  • 22 Възраждане

    9 17 Отговор
    Първо да освободят Ормузкия проток за да започне движението на танкерите. После да кажат на Путлер да се прибира, че иначе няма как да си опази рафинериите!

    09:43 04.09.2026

  • 23 скотско говорене

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "БРЕХ":

    гузен, не гонен бяга..

    09:43 04.09.2026

  • 24 китайски балон

    18 3 Отговор
    Тези удари са инцирани и разрешени от САЩ и Англия и без тях не могат да се случат, но нали знаете 3-ят закон😉

    09:43 04.09.2026

  • 25 Така е

    8 13 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    Изобщо нема да има беГзин, солярка, ПВО, НПЗ та, интернет у моксель! Даже и у Йло нема да го има у кремля
    Хихихихи

    09:44 04.09.2026

  • 26 ЯДРЕНА РУСИЯ РАЗБОМБЕНА ОТ ВСУ

    4 17 Отговор

    До коментар #19 от "Айляк":

    Оръжие на англосаксоъе бомби Путин
    Кой на кого ли го връща.

    09:44 04.09.2026

  • 27 Точно

    7 16 Отговор

    До коментар #8 от "ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ":

    Цялата българска оръжейна индустрия работи за Украйна. Що руски войници са ликвидирани с българско оръжие!

    09:44 04.09.2026

  • 28 Ха ха ха

    16 7 Отговор
    Шокът настъпи след американо израелската агресия срещу Иран.

    Коментиран от #31

    09:45 04.09.2026

  • 29 Я пъ тоа

    7 16 Отговор
    Горива нема у московията.
    Кво ни дреме на нас

    09:46 04.09.2026

  • 30 Ха ХаХа

    19 5 Отговор

    До коментар #17 от "ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ":

    Украйна изгоря бе идиот.
    Разбомбил е наркомана на баба си кюлотите.
    Русия спря износа на горива и клекнаха.

    Коментиран от #36

    09:47 04.09.2026

  • 31 Я пъ тоа

    7 11 Отговор

    До коментар #28 от "Ха ха ха":

    Кога Путин нападна Украйна започна объркването.
    Не само с горивата.

    Коментиран от #38

    09:47 04.09.2026

  • 32 Ха ХаХа

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "НА ТОЗИ "УМНИК"":

    Казал жълтият простак

    09:48 04.09.2026

  • 33 Стоянчо Пуканката

    17 5 Отговор
    Руснаците са си ОК! Разполагат с огромна, свръх-богата територия(набълбукана с всякакви ценни, цветни,черни и всевъзможни други метали, нефт и газ колкото ти душа сака, рядко земни материали в колосални количества,и прочие и прочие), да му мислят кравунделите и присъдружните им гащници, чиято върхова ценност е грабеж, грабеж и пак грабеж. Само че "аборигените" силно намаляха, а там, където има "папо", Русия и Китай лошо бие...

    Коментиран от #40

    09:48 04.09.2026

  • 34 Копейки,

    6 17 Отговор
    В коя страна има опашки и купони за бензин? Коментирайте.

    Коментиран от #59, #71

    09:48 04.09.2026

  • 35 Айляк

    2 11 Отговор
    Я да си представим следната картинка - събират се украинците и умуват как да водят по-нататък войната. "Дали да отговаряме на бомбите и ракетите на путин или да не правим нищо, за да не се повишава цената на петрола?"
    И естественият отговор е: "Няма да правим нищо. Ще си седим така и ще чакаме путин да ни избие до един, за да е евтин петрола"!

    09:48 04.09.2026

  • 36 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    4 10 Отговор

    До коментар #30 от "Ха ХаХа":

    Кой ли подпали рафинерийте на путин
    Та сега внася горива

    Коментиран от #41

    09:49 04.09.2026

  • 37 ФАКТИ

    5 3 Отговор
    Може ли без стара информация?

    09:49 04.09.2026

  • 38 Я пъ ти Джульо

    9 4 Отговор

    До коментар #31 от "Я пъ тоа":

    Няма държава Украйна....

    Коментиран от #48

    09:49 04.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Я пъ тоа

    7 11 Отговор

    До коментар #33 от "Стоянчо Пуканката":

    Що немат горива руснаците щом са толкоз богати

    Коментиран от #45

    09:50 04.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Стоянчо Пуканката

    4 11 Отговор
    Господ е дал на Русия всичко! Могат да направят от тази земя рай. Да беше дал и малко мозък на руснаците, щеше да стане.

    Коментиран от #49, #81

    09:51 04.09.2026

  • 43 стоян георгиев

    8 6 Отговор
    Проблема с цените на петрола е конфликта с иран предизвикан от Тръмп а не войната в украйна и най малко в случая са виновни украинците.

    09:51 04.09.2026

  • 44 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    5 10 Отговор

    До коментар #39 от "АБВ":

    Путин да ги дава за свещи
    Изби над два милиона души
    Най големия геноцид през 21 век.

    Коментиран от #47

    09:52 04.09.2026

  • 45 Ще произвеждат

    7 5 Отговор

    До коментар #40 от "Я пъ тоа":

    Въшльовците горива.
    Ресурсите са руски

    09:52 04.09.2026

  • 46 Мара

    7 5 Отговор
    Тази война е платена от ЕС и отчасти от САЩ. Да бяха мислили повече, когато някои умници решиха да разполагат военни бази на границата с Русия, както и да подкрепят избирането на психопат за президент на Украйна. Защо не се говори за организираните от Зеленски убийства на висши руски военни. Сякаш сме се върнали в средновековието.

    09:53 04.09.2026

  • 47 Ха ХаХа

    5 4 Отговор

    До коментар #44 от "ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ":

    3000000 загробени бандерафашисти
    Ха ха ха

    Коментиран от #51, #95

    09:53 04.09.2026

  • 48 Я пъ тоа

    5 3 Отговор

    До коментар #38 от "Я пъ ти Джульо":

    Тогава кой ли избива путинистите....

    Коментиран от #53

    09:53 04.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ХиХи

    7 4 Отговор
    Енергиен шок на зима у Крайна и не само. Ормуз затворен, Одеса също. Де са му корабите на колективнио запад бре? Що тей стана?

    Коментиран от #52

    09:54 04.09.2026

  • 51 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    3 6 Отговор

    До коментар #47 от "Ха ХаХа":

    Руснаците са повече, ама айде

    Коментиран от #55

    09:55 04.09.2026

  • 52 Я пъ тоа

    3 8 Отговор

    До коментар #50 от "ХиХи":

    Енергиен шок в Русия
    Целогодишен.

    Коментиран от #56, #61

    09:55 04.09.2026

  • 53 Украйна

    6 2 Отговор

    До коментар #48 от "Я пъ тоа":

    Не лъже само когато
    Спи.

    09:55 04.09.2026

  • 54 Аааа, да бе верно!

    6 1 Отговор
    те пък щото ударите на САЩ по ИРАН не предизвикват нали? Дето е рекъл народът Присмял се хърбел на щърбел"

    09:57 04.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 ХиХи

    6 2 Отговор

    До коментар #52 от "Я пъ тоа":

    Де са корабите на запада? Що не могат да вляат у Ормуз че и у Одеса? Немаги Йежте курабийки

    Коментиран от #60

    10:01 04.09.2026

  • 57 Иван Пловдивски

    4 5 Отговор
    Да, украинските удари наистина предизвикват сърбеж и енергиен шок в задника на Путин! Ха, ха, ха...

    10:02 04.09.2026

  • 58 Свободен

    5 5 Отговор
    Браво!
    Значи украинците са напипали правилният път!
    Сега и оранжевия ще започне да им се подмазва!
    Путин вчера подкара друга песен, кротка и послушна!

    10:02 04.09.2026

  • 59 центак

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Копейки,":

    Украйна

    10:03 04.09.2026

  • 60 Я пъ тоа

    1 8 Отговор

    До коментар #56 от "ХиХи":

    Гориво на Запад има, ако е по скъпо
    Гориво в Русия нема....що ли????

    10:03 04.09.2026

  • 61 Ъхъ

    7 3 Отговор

    До коментар #52 от "Я пъ тоа":

    Що тей у нас дизело на 1,90 ювра? Миналата година беше 2,5 лв. Туй ся от юврото не инфлация ли?

    Коментиран от #63

    10:04 04.09.2026

  • 62 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    2 7 Отговор
    Какви времена доживяхме
    Да бомбят Русия с натовско оръжие
    И Путин да е безпомощен

    10:05 04.09.2026

  • 63 Я пъ тоа

    6 3 Отговор

    До коментар #61 от "Ъхъ":

    Важното е че ДИЗЕЛ ИМА в БГ
    Уж скъп, ама задръстванията по пътищат не намаляват.
    Я у русията кви километрични опашки за гориво.

    Коментиран от #66

    10:07 04.09.2026

  • 64 Розовото пони зеля

    5 2 Отговор
    Ми не се шокирайте ве, руснаците не се шокират и се оправят, а вас ви притеснява, че в еврастия и краварско цените летят нагоре яко а.

    Коментиран от #103

    10:14 04.09.2026

  • 65 Скот Бесънт , да си завре коментарите...

    4 1 Отговор
    в гъ-а!!!

    И после реват като магарета , че някой ги ....псува???

    10:14 04.09.2026

  • 66 ХиХи

    3 3 Отговор

    До коментар #63 от "Я пъ тоа":

    Ми там струва по 60 юроцента и затуй бържи свършва, ако тук падне на толкова и тук нема да има

    Коментиран от #69, #70

    10:15 04.09.2026

  • 67 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Тик-Ток":

    Дони и без това избори повече за републиканците няма да спечели. Но идват демократите, които явно ще подкрепят Украйна.

    10:16 04.09.2026

  • 68 Ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Такъв е":

    При това бесен.

    10:16 04.09.2026

  • 69 Москаль

    3 3 Отговор

    До коментар #66 от "ХиХи":

    Вчера цената на бензин 95 в москаль е..170 Рубля ( 1.90 €) а на 100-- 1.95 Рубля (2.05€)

    Коментиран от #118

    10:19 04.09.2026

  • 70 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #66 от "ХиХи":

    Що.преди горивата у русията не свършваха при същата цена.
    Май ВСУ не я бомбеше.

    Коментиран от #73

    10:20 04.09.2026

  • 71 В коя държава

    1 2 Отговор

    До коментар #34 от "Копейки,":

    30% от населението е на купони за храна? Джокер: трибуквено съкращение!

    Коментиран от #74

    10:24 04.09.2026

  • 72 КОЙ ДА ЗНАЙ

    0 1 Отговор
    Официална статистика:

    Към края на август 2026 г. средните стойности по данни на GlobalPetrolPrices за Русия показват бензин около 0.854 USD/EUR еквивалент.

    Регионални скокове и криза: На независими обекти цените преминаха психологическата граница от 100 рубли за литър (над 1.27 долара) заради дефицит и логистични смущения.

    Причини за недостига: Заводите за преработка на нефт изпитват затруднения и намалено производство в резултат на повреди и атаки от ВСУ, което води до свиване на вътрешните доставки в редица региони.

    10:26 04.09.2026

  • 73 ХиХи

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Я пъ тоа":

    Ако тебе та бомбят Иранците и нафта тема да имаш и ток даже а са на 3 хил км. Чекай натю да та пази ма друг път. Даже Хамерите дигнаха гълабите щот знаят че нема кой да им пази фърчилата, ама плащай двойни цени в ювро

    Коментиран от #77

    10:26 04.09.2026

  • 74 То е ясно

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "В коя държава":

    87% от нищебродите от блатата ползват... ( Общи)дървени КЕН ефи със снимка на педофила на вратата!
    164 $ минимална зарплата!
    72% от крепостните нямат.. газификация!
    Пут Кинов МИР
    Ха-ха-ха

    Коментиран от #125

    10:31 04.09.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Историк

    1 2 Отговор
    Ударите на Русия вече 5 години по украинската енергийна инфраструктура какво предизвика в кухите глави на тръмпанарите? Нашите свирепи путинолизци и тръмполизци са същите кухи глави. Да заминават за Москва!

    Коментиран от #78, #79

    10:33 04.09.2026

  • 77 България е НАТО.

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "ХиХи":

    Чакаме някой да бомби НАТО.....
    Желаещи нема вече близо 80 години...

    Коментиран от #80, #88

    10:35 04.09.2026

  • 78 ХоХо

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Историк":

    Реално ударите почнаха преди месец, и розовите понита почнаха да цвилят щото чичо шорош и гжа курабийката нема да си вземат инвестмънтите у крайна. До преди месец още ги галеха, ама от месец у Одеса кораби нет

    Коментиран от #92

    10:35 04.09.2026

  • 79 Хи хи

    2 1 Отговор

    До коментар #76 от "Историк":

    За Москва да заминава зеленото жуже, за да преговаря за мир !! Ако не може да се договори, значи е некадърно и трябва да се смени ! И без тва мандата му е изтекъл !!

    Коментиран от #86

    10:35 04.09.2026

  • 80 Хи хи

    1 6 Отговор

    До коментар #77 от "България е НАТО.":

    Иран в момента бомби американските бази, които са и натовски !

    Коментиран от #84

    10:37 04.09.2026

  • 81 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Стоянчо Пуканката":

    На теб също не ти е дал мозък,но и като пуканка може да се съществува,нали?Не ти пречи.

    10:37 04.09.2026

  • 82 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ

    1 1 Отговор
    Икономиката си върви близо пет години въпреки войната в русия.
    Лошо за руснаците.
    Хем ги трепат, хем гориво немат.

    Коментиран от #91

    10:38 04.09.2026

  • 83 Руснаци

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ДрайвингПлежър":

    Савецкия саюз не е шит, а е гaвнo.

    Коментиран от #90

    10:38 04.09.2026

  • 84 България е НАТО.

    7 0 Отговор

    До коментар #80 от "Хи хи":

    САЩ да му мислят
    Ама като гледам на Тръмпи не му пука
    То базите отдавна са празни

    10:40 04.09.2026

  • 85 Коментар

    15 3 Отговор
    Шокът за фашистите ще бъде когато през зимата украинските балистики оставят без електричество Москва и Санкт Петербург. Само си представете какво ще стане там без метро, без асансьори, без ток по предприятия, магазините и болниците.

    Коментиран от #89

    10:40 04.09.2026

  • 86 Я пъ тоа

    3 0 Отговор

    До коментар #79 от "Хи хи":

    Тва "зелено джудже" разчекна Путин от бомбене
    Дали е некадърно.

    Коментиран от #96

    10:41 04.09.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Абе

    0 2 Отговор

    До коментар #77 от "България е НАТО.":

    Не е сигурно, май нещо хамериканските бази у близкио изток поизчезнаха след ракетни удари. А и самолетноте им бази у България изчезнаха длед заплаха само, щото Българското ПВО магареф го подари, пък чакай Турция и Гърция да та пазят като през Балканските войни

    10:42 04.09.2026

  • 89 Ъхъ

    0 4 Отговор

    До коментар #85 от "Коментар":

    Ти си помисли ко ша стани у Киев ако падне съркофага на некой реактор на 100 км, ша са ометат сичките хохохо

    Коментиран от #94

    10:43 04.09.2026

  • 90 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Руснаци":

    А ти що си включил компютъра си към контакта, където идва ток от атомния реактор на Савецкия Саюз ??!!

    10:43 04.09.2026

  • 91 Розовото пони зеля

    1 2 Отговор

    До коментар #82 от "ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ ЗЕЛЕНСКИ":

    И кво те нявя на странната мисъл, че руснаците нямат гориво, от толкова тепане на руснаци не останаха укри и ще трябва ти да ги заместваш, за икономиката справки БОШ, Фоксваген и 300 немски фирмички фалиращи и изнасящи се всеки ден, също яката инфлация в ЕС и, че са в рецесия целия ЕС, та толкова с вървенето и всичко.

    10:43 04.09.2026

  • 92 хихи

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "ХоХо":

    розовите поните карат тротинетки и каручки по московските улици😅😅😅

    10:44 04.09.2026

  • 93 НеТоу

    2 3 Отговор
    А КОЙ въоръжава Украйна с далекобойни дронове и ракети? Няколко страни от ЕС - Франция, Великобритания и Германия! От една страна ЕС задели 90 милиарда евро за неофашистката клика там, а от друга - произведени в ЕС далекобойни оръжия участват директно във войната. Не рядко, и с военни специалисти от тези страни. Това НЕ Е ЛИ ПРЯКО участие на натовски страни?

    Коментиран от #99

    10:44 04.09.2026

  • 94 Ти си помисли как Путлер

    4 0 Отговор

    До коментар #89 от "Ъхъ":

    ще опази 11 руски АЕЦа , ако Украйна поиска да ги удари и какво ще остане от федерацията на злото?

    Коментиран от #123

    10:46 04.09.2026

  • 95 Пиночет

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Ха ХаХа":

    и 20 000 000 избити руснаци

    Коментиран от #100, #104

    10:46 04.09.2026

  • 96 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #86 от "Я пъ тоа":

    зеленото жуже е некадърно, щото загуби 20% уркотеритории, и в Киййф смърди щото няма ток, няма вода !

    10:46 04.09.2026

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Брейййй много

    0 0 Отговор
    бесен този скот!

    10:47 04.09.2026

  • 99 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    3 0 Отговор

    До коментар #93 от "НеТоу":

    По твойта логика Русия има оръжия по целия свят.
    Значи ли че воюва със света.

    Коментиран от #105

    10:48 04.09.2026

  • 100 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #95 от "Пиночет":

    За Русия живота струва нула, така че загубите са нулеви !!

    10:48 04.09.2026

  • 101 ШОКА Е ЗА ЗАПАДА И ЦЕНЗУРАТА НЯМА ДА

    0 1 Отговор
    ПОМОГНЕ НА СПОНСОРИТЕ 😀....ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,7 МЛН.В МОМЕНТА ВСЕКИ ДЕН КОНФРОНТАЦИЯ С 🇷🇺РФ СТРУВА НА ЗАПАДНИТЕ СПОНСОРИ =450 МЛН.$. САЩ И ЕС ЗАГУБИХА ОРЪЖИЯ ЗА =530 МЛРД.$.. А РУСКИТЕ РАКЕТИ СТАНАХА
    ПОВЕЧЕ.СВО КОЕТО РУСИЯ ПРЕДПРИЕ СРЕЩУ ФАШИСТКИЯ МАРИОНЕТЕН ПРЕВРАТЕН
    РЕЖИМ ОТ 2014, Е СПОРЕД ЧЛ.106,107,1,55 ОТ УСТАВА НА ООН.В УКРАЙНА ИМА
    ПРЕДОСТАТЪЧНО РУСКИ НАЕМНИЦИ =720 000-ЧАСТ ОТ 2,4 МЛН.РЕДОВНА РУСКА
    АРМИЯ. ТЕЗИ НАЕМНИЦИ ИЗБИХА =2,7 МЛН. УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ. АКО ЦЕЛТА БЕШЕ
    УНИЩОЖЕНИЕ НА УКРАЙНА ЗА ТОВА РУСИЯ ИМА ВАКУУМНИ "ОДАБ-9000" КОИТО ЗА
    МИНУТИ ЩЕ Я ИЗПЕПЕЛЯТ. ТАЗИ ОПЕРАЦИЯ СТРУВА НА РУСИЯ = 3 % ОТ БВП !

    Коментиран от #106

    10:50 04.09.2026

  • 102 Дърт путинист

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "млад еврас":

    Кой тогава разбомбва Путин....

    10:50 04.09.2026

  • 103 Пак ли изпълзя

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Розовото пони зеля":

    да бълнуваш за еврасти, русорасти, тролеи, глупаци и фашисти :)

    10:50 04.09.2026

  • 104 Розовото пони зеля

    2 2 Отговор

    До коментар #95 от "Пиночет":

    След 20 милиона избити руснаци, укрите са вече от 50 милиона редуцирани до нема и 20, нвма войници за фронта, даже и по улиците нема кого да хванеш, та те така с избитите руснаци, ми що така стана тя хахахахаха.

    10:50 04.09.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Я пъ тоа

    1 3 Отговор

    До коментар #101 от "ШОКА Е ЗА ЗАПАДА И ЦЕНЗУРАТА НЯМА ДА":

    Кажи колко милиарда са загубите на Русия.
    Че и гориво немат.

    Коментиран от #111

    10:51 04.09.2026

  • 107 последната укра

    2 1 Отговор
    Съдбата на укрия вече е решена, на слаб и задлъжнял ЕС не му трябва силна укрия при загуба, че укрите като разберат кой е виновен за съдбата им, ще искат отмъщение и тогава дупe да им е яко на еврастите, вече е ясно, че губят и няма как да обърнат хода на войната, но ЕС ще ги захранва до последната укра или след войната няма да има никакви шансове, укрите трябва да излязат от тази война колкото България по територия и население, затова до последната укра казва ЕС режима.

    10:51 04.09.2026

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Никога не е имало държава Украйна

    2 1 Отговор
    Имаше такава област в СССР, създадена изкуствено от Ленин. Преди 1917 година, по времето на Руската империя, не е имало и такава област, а няколко губернии. Русия иска да си възвърне откраднатите с измама от бандеровците територии. България също е водила войни за обединение. И в България имаше един глупав президент, наричан от народа "жабата" който пръв призна Македония за отделна страна, както пияницата Елцин от Русия призна Украйна.

    10:53 04.09.2026

  • 110 койдазнай

    1 1 Отговор
    Украйна унищожава заводите за преработка на нефт. Това принуждава Русия да изнася повече нефт. Така цените спадат.

    10:54 04.09.2026

  • 111 хахахаха

    3 3 Отговор

    До коментар #106 от "Я пъ тоа":

    А колко трилиона са загубите на ЕС, че даже ни пари ни оръжие имат, а горивото при имащите в Германия 2,20 евра, честит ти збор, а кво те навя на странната мисъл, че нямат гориво в Русия, сега напълних резервоара на 50 цента литъра, хахахаха ти имащия на колко зареди днес хахахахаха.

    Коментиран от #120, #122

    10:55 04.09.2026

  • 112 последната укра

    1 1 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    10:56 04.09.2026

  • 113 Коко

    1 1 Отговор
    Е нали никой не купува от Русия и всичките съоръжения са хванали паяжина.

    10:56 04.09.2026

  • 114 Абе ти не си много

    1 0 Отговор

    До коментар #97 от "млад еврас":

    млад евраст ми се струва. Приличаш на пенсиониран евраст по -скоро :)))

    10:56 04.09.2026

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Розовото пони зеля

    1 1 Отговор
    А ве, в Давос зелевия гном що каза на "лидерите" еврасти, нещастници от които нищо не зависи, нито пари нито оръжие имат да ми дадат, що така, нали прегръдки, целувки, пипане по дупките и сега нещастници.

    10:57 04.09.2026

  • 117 Tи даже без мозък живееш и

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел":

    въобще не те бърка.

    10:57 04.09.2026

  • 118 Европеец

    1 2 Отговор

    До коментар #69 от "Москаль":

    Сигурно не знаеш къде е Москва в момента литър 95 струва 73 рубли което е два пъти по- евтино от България

    Коментиран от #127, #128

    10:58 04.09.2026

  • 119 Удри евраста с лопатЕто

    2 0 Отговор
    Мръсулка така оправи армията на Германия като министър, че сега се налага да се превъоръжават, изгониха я и я разследват за корупция, така оправи и ЕС режима та целия фалира и я разследват за корупция, така оправя сега и укрите та не останаха и държавата им е унищожена, дали ще я разследват за корупция. С мръсулка да те оправя и спасява врагове не ти трябват.

    10:59 04.09.2026

  • 120 Колко пъти да обяснявам

    0 1 Отговор

    До коментар #111 от "хахахаха":

    40 литра на автомобил означава пълен догоре резервоар. Мойта Тойота събира 30 литра. Колко от вас зареждат пълен резервоар всеки ден? Лимитът не се отнася за служебните и военни автомобили.

    11:00 04.09.2026

  • 121 Крокодила Гена

    0 1 Отговор
    Дайте на Украйна балистични и крилати ракети с които да изравнят Кремъл и руската воена промишленост със земята, като им забраните да удрят заводите за преработка на нефт. Не става само да искате това и онова. В противен случай, украинците ще върнат Русия в Средновековието.

    11:00 04.09.2026

  • 122 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО

    0 1 Отговор

    До коментар #111 от "хахахаха":

    Бомби падат в русия.
    В ЕС...Джиро и Евровизия.
    Тва са фактите.....

    Коментиран от #126

    11:01 04.09.2026

  • 123 ХиХи

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Ти си помисли как Путлер":

    Ми той има достатъчно ПВО за там, ама зеля секи ден риве дай дай дай, пък и от Русия може да долети некое водородче после и Тръмпягата ша са прай ма разсеян щото не мое да спре всички Руски водородчета, пък кая калас и урцула само ша плачкат

    Коментиран от #133

    11:01 04.09.2026

  • 124 Един друг

    0 1 Отговор
    Целият управляващ екип на Тръмп има тежки ментални проблеми, постоянно бъркат причините и следствието. Собствената си вина прехвърлят с лекота към пострадалите. Тия американци какво пушат, та избраха подобни да ги управляват?

    11:01 04.09.2026

  • 125 То и един с малки мустачки

    1 0 Отговор

    До коментар #74 от "То е ясно":

    такива ги разправяше и после хоп- Знамето на Победата се развя на Райхстага.

    Коментиран от #130

    11:01 04.09.2026

  • 126 Въх

    0 0 Отговор

    До коментар #122 от "ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО":

    Ми що плачкат за некви дрончета у лайпциг

    Коментиран от #129

    11:02 04.09.2026

  • 127 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Европеец":

    Де България да имаше природните ресурси на Русия.....

    Коментиран от #131

    11:02 04.09.2026

  • 128 хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #118 от "Европеец":

    То ти май не знаеш къде е Москва, туку що заредих на 100 километра от Москва без никви опашки, външен кръг околовръстно, на 48 рубли литъра, има си и нет и гориво, а е бега у лево,

    11:03 04.09.2026

  • 129 ЯДРЕНИЯ ПУТИН РАЗБОМБЕН ОТ НАТО

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Въх":

    Щото никой не мой да бомби Германия.
    А Путин са оправдава като д.е.в.и.ц.а

    11:03 04.09.2026

  • 130 Я пъ тоа

    0 1 Отговор

    До коментар #125 от "То и един с малки мустачки":

    Днес победените бомбят победителите

    11:04 04.09.2026

  • 131 млад еврас

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "Я пъ тоа":

    Ми добре, че България няма ресурсите на Русия, вече да сме равно токсично поле, като зная как ни крадат златото и как замърсяват там, по добре, че нямаме ресурса на Русия, че трябва да имаме и военния им ресурс да пазим ресурса.

    11:05 04.09.2026

  • 132 Абе...У ДРИ

    0 0 Отговор
    Монгольята бее,... У ДРИ ИИ

    11:05 04.09.2026

  • 133 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #123 от "ХиХи":

    То и срещу Русия може да литне Некое водородче, Вервай ми.

    11:06 04.09.2026

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