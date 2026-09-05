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Взрив във военен обект в Боливия взе жертви

Взрив във военен обект в Боливия взе жертви

5 Септември, 2026 06:15, обновена 5 Септември, 2026 06:23 352 1

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Мощна експлозия в склад за пиротехнически материали в град Виача доведе до трагични последствия

Взрив във военен обект в Боливия взе жертви - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трагедия разтърси Боливия в следобедните часове на 4 септември 2026 г., когато мощен взрив избухна на територията на центъра за обслужване на военна техника към артилерийския полк „Боливар“. Инцидентът е станал в община Виача, разположена на около 30 километра от столицата Ла Пас.

Данни за жертвите и мащаба на инцидента

Към ранните часове на 5 септември 2026 г. информацията за точния брой на загиналите остава противоречива поради продължаващите спасителни операции. Според официалното изявление на заместник-командващия националната полиция полковник Роджър Рока, цитиран от боливийския телеканал Unitel, първоначално е потвърдена смъртта на двама души, като други седем се водят изчезнали. В същото време местни здравни служби, цитирани от Ройтерс, изразяват опасения, че реалният брой на загиналите може да достигне между 10 и 15 души.

Пострадалите при инцидента са десетки, като броят им варира между 58 и 62 души според различните служби. Министърът на отбраната на Боливия Ернесто Хустиниано поясни, че сред ранените има шестима военнослужещи, а по-голямата част от останалите засегнати са цивилни граждани.

Причини за експлозията и материални щети

Взривната вълна е била изключително силна, като е причинила сериозни материални щети на десетки жилищни сгради в района, предимно изпочупени прозорци и напукани стени.

Официалното разследване за точните причини за инцидента вече е в ход. Властите потвърдиха, че взривът е възникнал в сектор, използван от Министерството на отбраната за съхранение на пиротехнически материали и фойерверки. Пожарникарите на място предупредиха, че в района все още има активни източници на висока температура, което създава реален риск от последващи вторични експлозии. Местното население е призовано да спазва дистанция от най-малко 150 метра от периметъра на военната база.

Във Виача е обявен тридневен траур в памет на загиналите при тежкия инцидент.


Боливия
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  • 1 бибитков

    0 0 Отговор
    Дали в Боливия пишат за България?

    06:33 05.09.2026