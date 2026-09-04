Говори Кремъл: Европейските ракетни заводи в Украйна стават легитимни военни цели за руската армия

Всички обекти на военната инфраструктура на територията на Украйна са легитимни цели за руските въоръжени сили. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков в коментар относно съобщенията за планове за организиране на производство на ракети с голям обсег на украинска територия, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
Говорителят на Кремъл категорично подчерта позицията на Москва спрямо новите военни съоръжения:
''Преди всичко, всякакви подобни обекти на украинска територия ще станат легитимни цели за нашите въоръжени сили'', категоричен е Песков.
Вчера британският премиер Анди Бърнам и френският президент Еманюел Макрон проведеха среща на "Даунинг стрийт'', на която обсъдиха конкретните стъпки за стартиране на местни производствени линии за ракети с голям обсег SCALP в Украйна.
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1 Kaлпазанин
Коментиран от #3, #24
20:20 04.09.2026
2 Учуден
Коментиран от #54
20:21 04.09.2026
3 На дунава с погачите
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Тее памкой та Пита
20:22 04.09.2026
4 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
20:22 04.09.2026
5 бензинджиите с ракети
ну паГади
20:23 04.09.2026
6 Орк на тротинетка 🧌🛴
20:23 04.09.2026
7 СБО провал
20:23 04.09.2026
8 Гьонсурат
Не знам в Костинброд Не се ли страхува т
20:23 04.09.2026
9 Овчар
Коментиран от #15
20:23 04.09.2026
10 Така, така
20:24 04.09.2026
11 Гаварит масква ,
20:25 04.09.2026
12 Няма такава опасност ..раша е занулена
Коментиран от #60
20:25 04.09.2026
13 Удрай, Вова!
Такива малки държавици, на които на картата не може да се събере името й, са се надули като преяли въшки и се мислят, че са съперници на един исторически великан, какъвто е Русия
Коментиран от #26
20:26 04.09.2026
14 То докато
20:27 04.09.2026
15 Абе
До коментар #9 от "Овчар":Китай не само ще го допусне, а направо ще си вземе щедро парче при разпада, който предстои
Коментиран от #55
20:28 04.09.2026
16 осраински
20:30 04.09.2026
17 Ами
20:31 04.09.2026
18 осраински
Надзорният съвет на Volkswagen единодушно одобри най-строгия план за преструктуриране в историята на компанията, съобщава Bild. Четири завода може да бъдат затворени, гамата от модели ще бъде намалена наполовина, а производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене вероятно ще бъде спряно.
Коментиран от #20, #34
20:31 04.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да ви
Коментиран от #22, #27
20:33 04.09.2026
22 осраински
До коментар #21 от "Да ви":Оххх баня оххх кеффф
20:34 04.09.2026
23 Санкциите не работят
Орките да почват да ядат шишарки.Не им е за сефте.
20:34 04.09.2026
24 небитието руско
До коментар #1 от "Kaлпазанин":Тая глупост вече я чуваме за 100-тен път.Русия буди съжаление и смях в отчаяността си.Руснаците са пълни смешници.
Коментиран от #30, #95
20:35 04.09.2026
25 венсеремос
20:35 04.09.2026
26 Удря бе
До коментар #13 от "Удрай, Вова!":Вечеря поредният руски генерал стана на решето.От тия дето удрят.
20:36 04.09.2026
27 фашистки рашастан в изолация
До коментар #21 от "Да ви":Ти за Европа не се притеснявай.Това е люлката на цивилизацията По някога в бизнеса го има и това.Притеснявай се за руския обор който за пореден път е пред фалит и разпад !
Коментиран от #32
20:37 04.09.2026
28 стоян
20:37 04.09.2026
29 Тити
20:38 04.09.2026
30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #24 от "небитието руско":Точен сте господине ✌️✌️.От руснак войник не става.
Коментиран от #36, #62
20:38 04.09.2026
31 Това е повече от ясно
Коментиран от #59
20:38 04.09.2026
32 Да ви
До коментар #27 от "фашистки рашастан в изолация":Спокоен съм вземам успокоителни Ха ха ха
20:40 04.09.2026
33 ДрайвингПлежър
Засекретени данни от руския ген.щаб-
ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢
🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+
💥 Русия загуби повече войници за 5 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 4 години! 💥
Коментиран от #35, #37
20:42 04.09.2026
34 стоян
До коментар #18 от "осраински":До 18 ком - другар ти загрижен за Фолцваген ли си дето произвежда по девет милиона автомобила и щял да намалее производството на 8 милиона - кажи за любимата лада масквич волга правят ли коли или само лепят емблеми на китайки
Коментиран от #39, #40
20:42 04.09.2026
35 Точен сте
До коментар #33 от "ДрайвингПлежър":Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.
20:43 04.09.2026
36 Герасимовия
До коментар #30 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":От руснака става единствено пушечно месо на килограм.Тея рашисти да са толкова изостанали във всичко е направо комично.Русия до момента е дала 5 пъти повече жертви от Украйна и е загубила 40% от военния си потенциал.И всичко това при положение,че Украйна сама се бие срещу Русия,Иран,Северна Корея,Беларус и Чечня...Смятайте ако тея държави ги нямаше да спасяват руснаците.
Коментиран от #47
20:44 04.09.2026
37 Пацуле бря
До коментар #33 от "ДрайвингПлежър":Изглеждаш по жалко от циганин откраднал ник и лъжещ като айше на сметището. После защо запада стана дъно на света! Яко е отчаян фашизма от Русия, за да стигне това дъно. 😄
Коментиран от #53, #64, #70, #74, #83, #85, #91, #96
20:46 04.09.2026
38 До сега
20:48 04.09.2026
39 Търся
До коментар #34 от "стоян":делко за москвич!
Коментиран от #44
20:50 04.09.2026
40 осраински
До коментар #34 от "стоян":аз се возя на Су-35 не ме мисли
Коментиран от #43
20:50 04.09.2026
41 Стоянчо Пуканката
Коментиран от #50
20:51 04.09.2026
42 мнение
Коментиран от #45
20:51 04.09.2026
43 бункерен nлъх от кремъл
До коментар #40 от "осраински":Никой не те мисли тебе.Притесняваме се дали джуджето с име на дамски noлов орган се е заключил добре в бункера !
Коментиран от #49
20:53 04.09.2026
44 осраински
До коментар #39 от "Търся":Първо подкарайте натофските ЕФ ки по дир това мисли за московеца
20:54 04.09.2026
45 фактите
До коментар #42 от "мнение":Закъсня с тоя коментар буден гражданин.Ти най-вероятно ще отпаднеш първи.
20:54 04.09.2026
46 Кой го е страх
Коментиран от #52
20:54 04.09.2026
47 Швейк
До коментар #36 от "Герасимовия":Трудно ще го обясниш на копейка с IQ колкото номера на обувките му!
20:54 04.09.2026
48 Като
20:55 04.09.2026
49 осраински
До коментар #43 от "бункерен nлъх от кремъл":ПУТИН не се тревожете НА най сигурното място съм КИИИфското метро
20:57 04.09.2026
50 да си знаеш
До коментар #41 от "Стоянчо Пуканката":Тея глупости буквално ги слушаме вече 5-та година от руските naлячовци.Само ти баламата май се подмокряш още от такива смешни руски приказки.Руските смешници са едни мижитурки и буквалн оединствено могат да джафкат без никой да им обръща внимание.Виж ,че всеки божи ден реват за какво ли не,плашат гаргите ,червени линии не знам си какво.Това буквално се нарича вой на неможача.Бавно и безславно Русия отива на бунището.
Коментиран от #51
20:59 04.09.2026
51 Супер
До коментар #50 от "да си знаеш":Само не знам, защо се отчая фашизма и ви извади да тролите и покажете колко ви отчая Русия. 😄
21:01 04.09.2026
52 фашистки рашастан в изолация
До коментар #46 от "Кой го е страх":Всеки един вариант от горе изборените означава заличване на Русия от картата на света.Самите руснаци не си позволяват да правят такива изказвания от страх,а ти диванен шамшал на сигурно от европейска България си тръгнал да ги вкарваш в проблеми?!
21:02 04.09.2026
53 Интересно
До коментар #37 от "Пацуле бря":Бъзика се с нечия простотия. Има ги мноооого. Например тук четох че Русия е изпреварила Украйна. Според разсекретени документи тя щяла да ги нападне на 8 март 😵💫.
Коментиран от #57
21:02 04.09.2026
54 Путин многоходовия
До коментар #2 от "Учуден":Не можем. Страхливец съм.
Коментиран от #61
21:04 04.09.2026
55 Овчар
До коментар #15 от "Абе":Разбирам тази алчност но този сценарии е невъзможен .Дори и Соломон Паси вече знае това , защото вижда какво става в орбита от 10 дни насам..!
Коментиран от #58
21:05 04.09.2026
56 Симс
21:05 04.09.2026
57 Кажи жалко ли е
До коментар #53 от "Интересно":глупак да троли, краде никове и лъже денонощно срещу Русия? Мен ми изглежда доста жалко и циганско. 😄
Коментиран от #65
21:06 04.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Интересно
До коментар #31 от "Това е повече от ясно":Що бе. Да не са им обявили война?
Коментиран от #63
21:06 04.09.2026
60 ФАКТ
До коментар #12 от "Няма такава опасност ..раша е занулена":Това е пропаганда за двукраки. Смешна е
21:07 04.09.2026
61 Двойника
До коментар #54 от "Путин многоходовия":много са го занемарили!Не прилича на Путин!
21:07 04.09.2026
62 отговор
До коментар #30 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Абе, и....диот! Ти докога ще срамиш Козлодуй???? Тук все пак живеят и работят едни от най- интелигентните и образовани хора в Държавата! Не те знам кой си, но е КРАЙНО време да се засрамиш!!!!!!!!
21:08 04.09.2026
63 А трябва ли
До коментар #59 от "Интересно":да се обявява война, за да срутиш оръжейни заводи на войнолюбците?
Коментиран от #73
21:09 04.09.2026
64 Жив ли си още дрььт пaаацццyууул 🤣
До коментар #37 от "Пацуле бря":Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆
Коментиран от #68, #71, #84
21:09 04.09.2026
65 Интересно
До коментар #57 от "Кажи жалко ли е":Казах че се бъзика с простотията.
Коментиран от #67
21:09 04.09.2026
66 Двойника
21:10 04.09.2026
67 Така де
До коментар #65 от "Интересно":Голям бъзик е да лъже денонощно срещу Русия и да краде никове. Дай боже природата да не се бъзика така с друг глупак! 😄
21:11 04.09.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Интересно
До коментар #63 от "А трябва ли":Няма лошо. Всички военни заводи на войнолюбците с окупационни войски зад граница може да са легитимна цел.
Коментиран от #75
21:15 04.09.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Така е
До коментар #73 от "Интересно":Нека войнолюбците направят завод в Украйна и ще има фойерверки.
Коментиран от #81
21:16 04.09.2026
76 Българин
Коментиран от #93
21:18 04.09.2026
77 Интересно
До коментар #71 от "Троли пацуле":Абе не стопляш ли че имитира русофили?
Коментиран от #78, #79, #86
21:19 04.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Путин
21:22 04.09.2026
81 Интересно
До коментар #75 от "Така е":При всички войнолюбци , особено окупационни, ще има фойерверки.
Коментиран от #90
21:23 04.09.2026
82 Интересно
До коментар #78 от "Ами не стопляш":Всички лъжещи тролове са такива
21:25 04.09.2026
83 Жив ли си още дрььт пaааццyууул 👋💯👈
До коментар #37 от "Пацуле бря":Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆
Коментиран от #87
21:26 04.09.2026
84 Жив е още боклука.
До коментар #64 от "Жив ли си още дрььт пaаацццyууул 🤣":Троли.
Коментиран от #88
21:27 04.09.2026
85 Жив ли си още дрььт пaаццyууул 👋💯👈😁
До коментар #37 от "Пацуле бря":Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆
21:27 04.09.2026
86 Ами не стопляш
До коментар #77 от "Интересно":че лъжата и кражбата е дъно в обществото и тролея не показва само своята трагедия, а и падението и деградацията на запада възродил фашизма и опрял до лъжи и тролеи срещу Русия в отчаянието си!
Коментиран от #89
21:28 04.09.2026
87 Жив е още боклука
До коментар #83 от "Жив ли си още дрььт пaааццyууул 👋💯👈":Троли.
21:28 04.09.2026
88 Може 😂🤣😅
До коментар #84 от "Жив е още боклука.":А може вече да се е задушил в гаванката с изпражненията си от изпаренията
21:28 04.09.2026
89 Жив ли си още дрььт пaаaацццyууул 🤣
До коментар #86 от "Ами не стопляш":Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆
Коментиран от #92
21:29 04.09.2026
90 Така е
До коментар #81 от "Интересно":Ще има, но за жалост си заминава украинският народ, а не западните войнолюбци тъпчещи си сметките с твоите пари.
Коментиран от #97
21:30 04.09.2026
91 Жив ли си още дрььт пaаaцццyууул 🤣
До коментар #37 от "Пацуле бря":Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆
21:30 04.09.2026
92 Троли
До коментар #89 от "Жив ли си още дрььт пaаaацццyууул 🤣":и да не ти пука колко тъпо и жалко изглеждаш! 😄
Коментиран от #94
21:31 04.09.2026
93 Интересно
До коментар #76 от "Българин":Сигурно си прав. Яка ограда и много остени зад нея. Да се наиграе сама.
21:32 04.09.2026
94 Жив ли си още дрььт пaаацццyууул 🤣
До коментар #92 от "Троли":Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆
21:34 04.09.2026
95 Kaлпазанин
До коментар #24 от "небитието руско":Аааа ,вий шарените ,що всеки ден ривете бре ,нафтата ви скъпа ,газ няма ,инфлация ,борчове лихви ,,виж там оправи си тоалетната за триполови ,и да поканиш цяло село когато синът ти доведе зет за снаха
21:34 04.09.2026
96 Жив ли си още дрььт пaааццyууул 🤣
До коментар #37 от "Пацуле бря":Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆
21:35 04.09.2026
97 Интересно
До коментар #90 от "Така е":Опит?
Бягаш по тъча.
Не става.
21:36 04.09.2026