Говори Кремъл: Европейските ракетни заводи в Украйна стават легитимни военни цели за руската армия

Всички обекти на военната инфраструктура на територията на Украйна са легитимни цели за руските въоръжени сили. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков в коментар относно съобщенията за планове за организиране на производство на ракети с голям обсег на украинска територия, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

Говорителят на Кремъл категорично подчерта позицията на Москва спрямо новите военни съоръжения:

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''Преди всичко, всякакви подобни обекти на украинска територия ще станат легитимни цели за нашите въоръжени сили'', категоричен е Песков.

Вчера британският премиер Анди Бърнам и френският президент Еманюел Макрон проведеха среща на "Даунинг стрийт'', на която обсъдиха конкретните стъпки за стартиране на местни производствени линии за ракети с голям обсег SCALP в Украйна.