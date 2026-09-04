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Говори Кремъл: Европейските ракетни заводи в Украйна стават легитимни военни цели за руската армия
  Тема: Украйна

Говори Кремъл: Европейските ракетни заводи в Украйна стават легитимни военни цели за руската армия

4 Септември, 2026 20:18 1 664 97

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

Вчера британският премиер Анди Бърнам и френският президент Еманюел Макрон проведеха среща на "Даунинг стрийт'', на която обсъдиха конкретните стъпки за стартиране на местни производствени линии за ракети с голям обсег SCALP в Украйна

Говори Кремъл: Европейските ракетни заводи в Украйна стават легитимни военни цели за руската армия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Всички обекти на военната инфраструктура на територията на Украйна са легитимни цели за руските въоръжени сили. Това заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков в коментар относно съобщенията за планове за организиране на производство на ракети с голям обсег на украинска територия, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

Говорителят на Кремъл категорично подчерта позицията на Москва спрямо новите военни съоръжения:

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''Преди всичко, всякакви подобни обекти на украинска територия ще станат легитимни цели за нашите въоръжени сили'', категоричен е Песков.

Вчера британският премиер Анди Бърнам и френският президент Еманюел Макрон проведеха среща на "Даунинг стрийт'', на която обсъдиха конкретните стъпки за стартиране на местни производствени линии за ракети с голям обсег SCALP в Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    32 10 Отговор
    Ай честито и хаирлия да е ,днес кокс кола ,утре Макдоналдс ,Ариел Рошен ,може и тук да удряте аз съм за

    Коментиран от #3, #24

    20:20 04.09.2026

  • 2 Учуден

    31 7 Отговор
    Иран направо ги атакува учете се

    Коментиран от #54

    20:21 04.09.2026

  • 3 На дунава с погачите

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Тее памкой та Пита

    20:22 04.09.2026

  • 4 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    8 25 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    20:22 04.09.2026

  • 5 бензинджиите с ракети

    10 10 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    20:23 04.09.2026

  • 6 Орк на тротинетка 🧌🛴

    8 14 Отговор
    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    20:23 04.09.2026

  • 7 СБО провал

    11 26 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    20:23 04.09.2026

  • 8 Гьонсурат

    6 12 Отговор
    Завода Кока Кола най легитимна цел.
    Не знам в Костинброд Не се ли страхува т

    20:23 04.09.2026

  • 9 Овчар

    22 11 Отговор
    Филма почва..! Китай знае че ако запада се обедини срещу Русия тя може да се огъне и няма да го позволи защото после идва неговия ред..! Иначе руснаците могат да подходят и по друг начин като ударят сателитите и оръжията на запада ще ослепеят..

    Коментиран от #15

    20:23 04.09.2026

  • 10 Така, така

    10 28 Отговор
    И после поразяват жилишни блокове, молове и заводи за безалкохолни напитки се "стратигически ценни цели" явно според Кремълските некъдърници така постигат нещо освен омраза, презрение и присмех

    20:24 04.09.2026

  • 11 Гаварит масква ,

    8 20 Отговор
    Какви сме смешници .. 😁

    20:25 04.09.2026

  • 12 Няма такава опасност ..раша е занулена

    3 10 Отговор
    Андрей Гюров с публикация преди час! Радев ни изкарва срещу Европа а оттам идва финансирането ни а не от Русия! Когато стане президент ще внесе в Прокуратурата сигнал за национално предателство срещу Радев. 27 хиляди човека досега за 1 час са го подкрепили

    Коментиран от #60

    20:25 04.09.2026

  • 13 Удрай, Вова!

    20 12 Отговор
    Половината свят е срещу Русия, но Русия е империя и няма да се предаде!
    Такива малки държавици, на които на картата не може да се събере името й, са се надули като преяли въшки и се мислят, че са съперници на един исторически великан, какъвто е Русия

    Коментиран от #26

    20:26 04.09.2026

  • 14 То докато

    18 6 Отговор
    ги построят, Украйна ще утече у канала..

    20:27 04.09.2026

  • 15 Абе

    9 17 Отговор

    До коментар #9 от "Овчар":

    Китай не само ще го допусне, а направо ще си вземе щедро парче при разпада, който предстои

    Коментиран от #55

    20:28 04.09.2026

  • 16 осраински

    15 4 Отговор
    „Разговарях с директора на СБУ Александър Поклад. За съжаление, руски дрон удари централната сграда на СБУ на улица „Владимирска“ в Киев, срещу катедралата „Света София“

    20:30 04.09.2026

  • 17 Ами

    3 2 Отговор
    И вашите.

    20:31 04.09.2026

  • 18 осраински

    15 6 Отговор
    Санкциите работят
    Надзорният съвет на Volkswagen единодушно одобри най-строгия план за преструктуриране в историята на компанията, съобщава Bild. Четири завода може да бъдат затворени, гамата от модели ще бъде намалена наполовина, а производството на автомобили с двигатели с вътрешно горене вероятно ще бъде спряно.

    Коментиран от #20, #34

    20:31 04.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да ви

    12 7 Отговор
    VW е изправена пред заплаха от съкращения на работни места до 60 000, включително в мениджмънта. Първоначално ще бъдат съкратени 47 200 работни места, последвани от още 13 000 за справяне с дефицита по общите разходи. Преструктурирането ще струва най-малко 6,6 милиарда евро, а в най-лошия случай - до 10 милиарда евро. Повечето от съкращенията ще засегнат основната марка, докато останалите ще засегнат дъщерни дружества като Audi и Porsche.

    Коментиран от #22, #27

    20:33 04.09.2026

  • 22 осраински

    5 5 Отговор

    До коментар #21 от "Да ви":

    Оххх баня оххх кеффф

    20:34 04.09.2026

  • 23 Санкциите не работят

    7 13 Отговор
    Кочината проси бензин от Мароко, Беларус, Индия и ..натовска Турция.
    Орките да почват да ядат шишарки.Не им е за сефте.

    20:34 04.09.2026

  • 24 небитието руско

    9 14 Отговор

    До коментар #1 от "Kaлпазанин":

    Тая глупост вече я чуваме за 100-тен път.Русия буди съжаление и смях в отчаяността си.Руснаците са пълни смешници.

    Коментиран от #30, #95

    20:35 04.09.2026

  • 25 венсеремос

    16 4 Отговор
    Русия, Президента Вл. Вл. Путин ,целият руски народ ,трябва да ликвидира Фашистка Бандеровска Окраина и наркомана Зелената еуглена,със златните клозетни чинииЗа Русия! За Вл. Вл. Путин.

    20:35 04.09.2026

  • 26 Удря бе

    7 11 Отговор

    До коментар #13 от "Удрай, Вова!":

    Вечеря поредният руски генерал стана на решето.От тия дето удрят.

    20:36 04.09.2026

  • 27 фашистки рашастан в изолация

    8 12 Отговор

    До коментар #21 от "Да ви":

    Ти за Европа не се притеснявай.Това е люлката на цивилизацията По някога в бизнеса го има и това.Притеснявай се за руския обор който за пореден път е пред фалит и разпад !

    Коментиран от #32

    20:37 04.09.2026

  • 28 стоян

    4 9 Отговор
    Другаре рузки подметки - тия заплашителни приказки са да покажат че в кремъл са велики и са предназначени за вас и крепостните - цял свят разбра че не струват

    20:37 04.09.2026

  • 29 Тити

    4 1 Отговор
    Разлистите разтягат локуми ако са можели до сега щяха да ги ударят

    20:38 04.09.2026

  • 30 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 10 Отговор

    До коментар #24 от "небитието руско":

    Точен сте господине ✌️✌️.От руснак войник не става.

    Коментиран от #36, #62

    20:38 04.09.2026

  • 31 Това е повече от ясно

    9 4 Отговор
    Няма кой да ги остави да си произвеждат оръжия!

    Коментиран от #59

    20:38 04.09.2026

  • 32 Да ви

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "фашистки рашастан в изолация":

    Спокоен съм вземам успокоителни Ха ха ха

    20:40 04.09.2026

  • 33 ДрайвингПлежър

    4 9 Отговор
    Хакери влязоха в базата данни на Руския ген щаб- цифрите са потресаващи!

    Засекретени данни от руския ген.щаб-

     ЕКСКЛУЗИВНО! ШОКИРАЩИ ДАННИ ЗА РУСКИТЕ ЗАГУБИ В УКРАЙНА! 📢

    🔴 Общо руски жертви: 2 850 000+ (убити, ранени, пленени, изчезнали)
    🔴 Убити руски войници: 1 950 000+
    🔴 Ранени и трайно инвалидизирани: 720 000+
    🔴 Избягали от мобилизация: 2 500 000+ (официално напуснали Русия, реалните данни може да са двойно повече)
    🔴 Пленени руски войници: 120 000+ (Украинските сили вече не знаят къде да ги държат, защото руските мобици се предават масово!)
    🔴 Дезертирали руснаци: 210 000+ (сред тях десетки висши офицери, които предпочитат да избягат в Казахстан, Грузия и Турция, отколкото да умрат за „великата“ армия)
    🔴 Руснаци, загинали от собствените си командири (разстреляни заради страхливост): 38 000+

    💥 Русия загуби повече войници за 5 години, отколкото във ВСВ СССР за първите 4 години! 💥

    Коментиран от #35, #37

    20:42 04.09.2026

  • 34 стоян

    3 7 Отговор

    До коментар #18 от "осраински":

    До 18 ком - другар ти загрижен за Фолцваген ли си дето произвежда по девет милиона автомобила и щял да намалее производството на 8 милиона - кажи за любимата лада масквич волга правят ли коли или само лепят емблеми на китайки

    Коментиран от #39, #40

    20:42 04.09.2026

  • 35 Точен сте

    4 8 Отговор

    До коментар #33 от "ДрайвингПлежър":

    Какво спечели русийката когато нападна Украйна преди 5 години?
    1- во - Бяха убити и осакатени над 2 млн.нещастни руснаци ( а човешкия живот е най ценен)
    2-ро - разшири до границата си НАТО с 1300 км. ( Швеция и Финландия от 200 години неутрални след агресията подадоха за членство). Русия ги заплаши " с необратими последици " но те й показаха среден пръст и влязоха в алианса.
    3- то - стандарта на обикновените руснаци падна 4 пъти ,няма бензин ,купони за храна. В Крим изобщо липсват и населението бяга. Окупираната част от Донбас ежедневно е обстрелвана от ВСУ. И както каза главният пропагандист на Кремъл по ОРТ Маргарита Симонян - "За какво са ни тези територии като могат да ни убият всеки момент"
    ЕТО ТОВА СПЕЧЕЛИ РАЗГРОМЕНА РАША💯
    А на запад всичко е спокойно - няма бомби, няма убивани граждани на Европейските страни ,по почивки ,спокойни животи.

    20:43 04.09.2026

  • 36 Герасимовия

    5 7 Отговор

    До коментар #30 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    От руснака става единствено пушечно месо на килограм.Тея рашисти да са толкова изостанали във всичко е направо комично.Русия до момента е дала 5 пъти повече жертви от Украйна и е загубила 40% от военния си потенциал.И всичко това при положение,че Украйна сама се бие срещу Русия,Иран,Северна Корея,Беларус и Чечня...Смятайте ако тея държави ги нямаше да спасяват руснаците.

    Коментиран от #47

    20:44 04.09.2026

  • 37 Пацуле бря

    1 5 Отговор

    До коментар #33 от "ДрайвингПлежър":

    Изглеждаш по жалко от циганин откраднал ник и лъжещ като айше на сметището. После защо запада стана дъно на света! Яко е отчаян фашизма от Русия, за да стигне това дъно. 😄

    Коментиран от #53, #64, #70, #74, #83, #85, #91, #96

    20:46 04.09.2026

  • 38 До сега

    1 3 Отговор
    цели бяха детски болници,градини и трафопостове!

    20:48 04.09.2026

  • 39 Търся

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "стоян":

    делко за москвич!

    Коментиран от #44

    20:50 04.09.2026

  • 40 осраински

    3 2 Отговор

    До коментар #34 от "стоян":

    аз се возя на Су-35 не ме мисли

    Коментиран от #43

    20:50 04.09.2026

  • 41 Стоянчо Пуканката

    6 2 Отговор
    Най-накрая си дойдохме на думата. Крайно време беше! Гламавите европци отдавна си го просят, истинско чудо е, че Кремъл чак сега се задейства. А кравунделите много предвидливо се изсулиха, типично в техен стил- те са толкова, нагли, че винаги като се осер$т някъде не искат да си почистят, ами все гледат да прехвърлят мизериите на съюзниците си...

    Коментиран от #50

    20:51 04.09.2026

  • 42 мнение

    5 1 Отговор
    Много замириса на истинска война. Къде сме ние, обезкървени, застарели, живеещи от заеми.

    Коментиран от #45

    20:51 04.09.2026

  • 43 бункерен nлъх от кремъл

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "осраински":

    Никой не те мисли тебе.Притесняваме се дали джуджето с име на дамски noлов орган се е заключил добре в бункера !

    Коментиран от #49

    20:53 04.09.2026

  • 44 осраински

    4 1 Отговор

    До коментар #39 от "Търся":

    Първо подкарайте натофските ЕФ ки по дир това мисли за московеца

    20:54 04.09.2026

  • 45 фактите

    0 1 Отговор

    До коментар #42 от "мнение":

    Закъсня с тоя коментар буден гражданин.Ти най-вероятно ще отпаднеш първи.

    20:54 04.09.2026

  • 46 Кой го е страх

    2 0 Отговор
    Кой се стахува от голям обсег.Белгия Монако и Швейцария,нали?

    Коментиран от #52

    20:54 04.09.2026

  • 47 Швейк

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Герасимовия":

    Трудно ще го обясниш на копейка с IQ колкото номера на обувките му!

    20:54 04.09.2026

  • 48 Като

    0 0 Отговор
    Кока кола !

    20:55 04.09.2026

  • 49 осраински

    3 3 Отговор

    До коментар #43 от "бункерен nлъх от кремъл":

    ПУТИН не се тревожете НА най сигурното място съм КИИИфското метро

    20:57 04.09.2026

  • 50 да си знаеш

    0 3 Отговор

    До коментар #41 от "Стоянчо Пуканката":

    Тея глупости буквално ги слушаме вече 5-та година от руските naлячовци.Само ти баламата май се подмокряш още от такива смешни руски приказки.Руските смешници са едни мижитурки и буквалн оединствено могат да джафкат без никой да им обръща внимание.Виж ,че всеки божи ден реват за какво ли не,плашат гаргите ,червени линии не знам си какво.Това буквално се нарича вой на неможача.Бавно и безславно Русия отива на бунището.

    Коментиран от #51

    20:59 04.09.2026

  • 51 Супер

    2 2 Отговор

    До коментар #50 от "да си знаеш":

    Само не знам, защо се отчая фашизма и ви извади да тролите и покажете колко ви отчая Русия. 😄

    21:01 04.09.2026

  • 52 фашистки рашастан в изолация

    0 3 Отговор

    До коментар #46 от "Кой го е страх":

    Всеки един вариант от горе изборените означава заличване на Русия от картата на света.Самите руснаци не си позволяват да правят такива изказвания от страх,а ти диванен шамшал на сигурно от европейска България си тръгнал да ги вкарваш в проблеми?!

    21:02 04.09.2026

  • 53 Интересно

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "Пацуле бря":

    Бъзика се с нечия простотия. Има ги мноооого. Например тук четох че Русия е изпреварила Украйна. Според разсекретени документи тя щяла да ги нападне на 8 март 😵‍💫.

    Коментиран от #57

    21:02 04.09.2026

  • 54 Путин многоходовия

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Учуден":

    Не можем. Страхливец съм.

    Коментиран от #61

    21:04 04.09.2026

  • 55 Овчар

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "Абе":

    Разбирам тази алчност но този сценарии е невъзможен .Дори и Соломон Паси вече знае това , защото вижда какво става в орбита от 10 дни насам..!

    Коментиран от #58

    21:05 04.09.2026

  • 56 Симс

    3 2 Отговор
    Боли ме праза за това , което е казал Кремъл

    21:05 04.09.2026

  • 57 Кажи жалко ли е

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Интересно":

    глупак да троли, краде никове и лъже денонощно срещу Русия? Мен ми изглежда доста жалко и циганско. 😄

    Коментиран от #65

    21:06 04.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Това е повече от ясно":

    Що бе. Да не са им обявили война?

    Коментиран от #63

    21:06 04.09.2026

  • 60 ФАКТ

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Няма такава опасност ..раша е занулена":

    Това е пропаганда за двукраки. Смешна е

    21:07 04.09.2026

  • 61 Двойника

    2 0 Отговор

    До коментар #54 от "Путин многоходовия":

    много са го занемарили!Не прилича на Путин!

    21:07 04.09.2026

  • 62 отговор

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Абе, и....диот! Ти докога ще срамиш Козлодуй???? Тук все пак живеят и работят едни от най- интелигентните и образовани хора в Държавата! Не те знам кой си, но е КРАЙНО време да се засрамиш!!!!!!!!

    21:08 04.09.2026

  • 63 А трябва ли

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Интересно":

    да се обявява война, за да срутиш оръжейни заводи на войнолюбците?

    Коментиран от #73

    21:09 04.09.2026

  • 64 Жив ли си още дрььт пaаацццyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Пацуле бря":

    Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
    Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆

    Коментиран от #68, #71, #84

    21:09 04.09.2026

  • 65 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Кажи жалко ли е":

    Казах че се бъзика с простотията.

    Коментиран от #67

    21:09 04.09.2026

  • 66 Двойника

    0 0 Отговор
    има проблем с ченето!Много фъфли,четенот листче!

    21:10 04.09.2026

  • 67 Така де

    0 1 Отговор

    До коментар #65 от "Интересно":

    Голям бъзик е да лъже денонощно срещу Русия и да краде никове. Дай боже природата да не се бъзика така с друг глупак! 😄

    21:11 04.09.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "А трябва ли":

    Няма лошо. Всички военни заводи на войнолюбците с окупационни войски зад граница може да са легитимна цел.

    Коментиран от #75

    21:15 04.09.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #73 от "Интересно":

    Нека войнолюбците направят завод в Украйна и ще има фойерверки.

    Коментиран от #81

    21:16 04.09.2026

  • 76 Българин

    0 2 Отговор
    Западняците да не си играят с Мечката.Яко хапе.

    Коментиран от #93

    21:18 04.09.2026

  • 77 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "Троли пацуле":

    Абе не стопляш ли че имитира русофили?

    Коментиран от #78, #79, #86

    21:19 04.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Путин

    1 0 Отговор
    е станал на бишкек в Бишкек!

    21:22 04.09.2026

  • 81 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Така е":

    При всички войнолюбци , особено окупационни, ще има фойерверки.

    Коментиран от #90

    21:23 04.09.2026

  • 82 Интересно

    1 1 Отговор

    До коментар #78 от "Ами не стопляш":

    Всички лъжещи тролове са такива

    21:25 04.09.2026

  • 83 Жив ли си още дрььт пaааццyууул 👋💯👈

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Пацуле бря":

    Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
    Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆

    Коментиран от #87

    21:26 04.09.2026

  • 84 Жив е още боклука.

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Жив ли си още дрььт пaаацццyууул 🤣":

    Троли.

    Коментиран от #88

    21:27 04.09.2026

  • 85 Жив ли си още дрььт пaаццyууул 👋💯👈😁

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "Пацуле бря":

    Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
    Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆

    21:27 04.09.2026

  • 86 Ами не стопляш

    0 2 Отговор

    До коментар #77 от "Интересно":

    че лъжата и кражбата е дъно в обществото и тролея не показва само своята трагедия, а и падението и деградацията на запада възродил фашизма и опрял до лъжи и тролеи срещу Русия в отчаянието си!

    Коментиран от #89

    21:28 04.09.2026

  • 87 Жив е още боклука

    2 0 Отговор

    До коментар #83 от "Жив ли си още дрььт пaааццyууул 👋💯👈":

    Троли.

    21:28 04.09.2026

  • 88 Може 😂🤣😅

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Жив е още боклука.":

    А може вече да се е задушил в гаванката с изпражненията си от изпаренията

    21:28 04.09.2026

  • 89 Жив ли си още дрььт пaаaацццyууул 🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #86 от "Ами не стопляш":

    Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
    Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆

    Коментиран от #92

    21:29 04.09.2026

  • 90 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #81 от "Интересно":

    Ще има, но за жалост си заминава украинският народ, а не западните войнолюбци тъпчещи си сметките с твоите пари.

    Коментиран от #97

    21:30 04.09.2026

  • 91 Жив ли си още дрььт пaаaцццyууул 🤣

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "Пацуле бря":

    Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
    Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆

    21:30 04.09.2026

  • 92 Троли

    0 1 Отговор

    До коментар #89 от "Жив ли си още дрььт пaаaацццyууул 🤣":

    и да не ти пука колко тъпо и жалко изглеждаш! 😄

    Коментиран от #94

    21:31 04.09.2026

  • 93 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Българин":

    Сигурно си прав. Яка ограда и много остени зад нея. Да се наиграе сама.

    21:32 04.09.2026

  • 94 Жив ли си още дрььт пaаацццyууул 🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Троли":

    Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
    Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆

    21:34 04.09.2026

  • 95 Kaлпазанин

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "небитието руско":

    Аааа ,вий шарените ,що всеки ден ривете бре ,нафтата ви скъпа ,газ няма ,инфлация ,борчове лихви ,,виж там оправи си тоалетната за триполови ,и да поканиш цяло село когато синът ти доведе зет за снаха

    21:34 04.09.2026

  • 96 Жив ли си още дрььт пaааццyууул 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Пацуле бря":

    Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
    Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆

    21:35 04.09.2026

  • 97 Интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Така е":

    Опит?
    Бягаш по тъча.
    Не става.

    21:36 04.09.2026

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