5 септември 2009 г. 15 българи се удавят в Охридското езеро

На 5 септември 2009 г. в Охридското езеро потъва туристическият кораб "Илинден", при което загиват 15 български граждани. Причината е авария на кормилната уредба на кораба, построен през 1920 г.

На 5 юли 2011 година Основният съд в Охрид призна за виновни двамата подсъдими. Капитанът на кораба Филевски и хърватският гражданин Баич, дал сертификат за годността на плавателния съд, бяха осъдени на по една година затвор. Съдът сметна, че Сотир Филевски не се придържал към наредбите за корабоплаването и лекомислено сметнал, че няма опасност като качва на борда на кораба над 50-те български туристи. Заради неспазване на закона за корабоплаването беше осъден и Баич.

Две седмици след трагичния инцидент корабът "Илинден" бе изваден на повърхността. Екипите на хърватската фирма "Дубина" в продължение на два часа изпомпваха водата от него. Семействата на 15-те българи, загинали при потъването на кораба "Илинден" в Охридското езеро получиха по 4500 евро от застраховки.