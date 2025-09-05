Новини
5 септември 2009 г. 15 българи се удавят в Охридското езеро

5 Септември, 2025

  • кораб илинден-
  • потъва-
  • охрид-
  • охридско езеро

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 5 септември 2009 г. в Охридското езеро потъва туристическият кораб "Илинден", при което загиват 15 български граждани. Причината е авария на кормилната уредба на кораба, построен през 1920 г.

На 5 юли 2011 година Основният съд в Охрид призна за виновни двамата подсъдими. Капитанът на кораба Филевски и хърватският гражданин Баич, дал сертификат за годността на плавателния съд, бяха осъдени на по една година затвор. Съдът сметна, че Сотир Филевски не се придържал към наредбите за корабоплаването и лекомислено сметнал, че няма опасност като качва на борда на кораба над 50-те български туристи. Заради неспазване на закона за корабоплаването беше осъден и Баич.

Две седмици след трагичния инцидент корабът "Илинден" бе изваден на повърхността. Екипите на хърватската фирма "Дубина" в продължение на два часа изпомпваха водата от него. Семействата на 15-те българи, загинали при потъването на кораба "Илинден" в Охридското езеро получиха по 4500 евро от застраховки.


  • 1 Сатъра на Хана

    3 3 Отговор
    5ти Септември 1881годинс В София се провежда първото заседание на Българското Книжовно Дружество ( Днес БАН) .....

    06:02 05.09.2021

  • 2 Перо

    17 0 Отговор
    Още не е намерен виновникът за разрушаването на паметника,от това циганизирано и македонизирано население.

    08:01 05.09.2021

  • 3 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    Сега е момента в Република скапана македония да разрушат отново паметника на загиналите.

    12:32 05.09.2021

  • 4 Талибан

    3 0 Отговор
    Това е подигравка бе. Да убиеш умишлено 15 души и да получиш 1 година. Направо нямам думи А живота на един българин е оценен на 4500евро..НЕМАМ ДУМИ.

    13:05 05.09.2021

  • 5 Пловдив

    1 0 Отговор
    В Македония имаше ефективни присъди заради смъртта на чужди граждани... В България не откриха виновни за срутването на сграда и смъртта на две български гражданки... Българските "магистрати" трябва да бъдат смлени на кайма и хвърлени на прасетата!

    19:56 05.09.2021

