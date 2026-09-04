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Гюров към Радев: Не Европа избра да бъде „срещу“ Русия - Русия избра да бъде срещу международното право

Гюров към Радев: Не Европа избра да бъде „срещу“ Русия - Русия избра да бъде срещу международното право

4 Септември, 2026 20:37 1 222 136

  • андрей гюров-
  • румен радев-
  • русия-
  • германия

Всяко правителство трябва да защитава националния си интерес, но когато партньор от ЕС и съюзник от НАТО брои дронове над военните си обекти, не е моментът България да поставя под въпрос собствената подкрепа за санкционната политика на ЕС

Гюров към Радев: Не Европа избра да бъде „срещу“ Русия - Русия избра да бъде срещу международното право - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тези дни Германия е изправена пред реалността на хибридни атаки над собствена територия. Това е сериозен сигнал за цяла Европа - и точно в такъв момент изборът на партньори и позиции има ключово значение.

Това написа на личната си страница във Фейсбук бившият служебен премиер и настоящ кандидат за президент Андрей Гюров.

Той коментира думите на премиера Румен Радев по време на блиц контрола в парламент, че България застава до Германия в отговор на хибридни атаки, визирайки случая с дрон, засечен на летището в Лайпциг.В отговор на въпрос от втората политическа сила за случая Радев определи действията на Русия като безразсъдни, но постави и въпроса за възможна ескалация при използването на далекобойни оръжия. "Но дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина на руска територия? Какво можем да очакваме? Дали тя ще стои спокойно или ще отговори?", попита премиерът.

"Европа може да съществува без Русия, но трудно ще съществува дълго срещу Русия", каза още министър-председателят.

Ето какво още сподели Гюров:

"Именно затова тезата на Румен Радев, че Европа “трудно ще съществува дълго срещу Русия” е особено тревожна. Не Европа избра да бъде „срещу“ Русия - Русия избра да бъде срещу международното право, когато нахлу в Украйна. Санкциите не са цел сами по себе си, а начин цяла Европа да покаже, че агресията има цена, и да остане единна пред опит за натиск.

Всяко правителство трябва да защитава националния си интерес, но когато партньор от ЕС и съюзник от НАТО брои дронове над военните си обекти, не е моментът България да поставя под въпрос собствената подкрепа за санкционната политика на ЕС.

България е силна не когато лавира между позиции, а когато е предвидим партньор, воден от твърди принципи. Именно последователната подкрепа за общите европейски мерки, включително санкциите, е това, което изгражда доверие, а доверието е най-ценният актив и гаранция за националния ни интерес, особено в несигурни времена.

Наред с това, не трябва да забравяме, че страната ни не е в ролята на страничен или равноотдалечен наблюдател. България е част от Обединена Европа вече 20 години, обществото ни е икономически и социално свързано с другите европейски народи като част от ЕС и действията, подкопаващи общите европейски позиции от страна на българското правителство, са удари срещу основите, на които почива нашето развитие и просперитет.

Затова се обръщам към българското общество с тревога, за да отправя апел да осъзнаем историческия момент, в който се намираме и да отстояваме мястото ни сред тези, които градят единство и общо бъдеще, а не сред онези, които върнаха войната, разрушението и милионите жертви в Европа".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    95 13 Отговор
    Абе тези кърлежи не разбраха ли че ножът е в Радев за 4 години ..! Вот на недоверие НЕВЪЗМОЖЕН..

    Коментиран от #13

    20:40 04.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Верно ли

    106 9 Отговор
    Жалък лъжец! Всички помним какво се случи и как САЩ накара Европа за санкции и тем подобни! Няма по гнусна партия на мафията от ПП и ДБ. Само жалки лъжци! И тоя президент ще става.

    Коментиран от #16, #56, #121, #132

    20:42 04.09.2026

  • 4 Блиц

    54 4 Отговор
    Ако става дума за интелекта на двамата,безсмилено е да се спори.Само че гюро няма здрав юмрук

    Коментиран от #48

    20:42 04.09.2026

  • 5 С всяка изява

    83 4 Отговор
    гласовете му намаляват.

    Коментиран от #50

    20:42 04.09.2026

  • 6 Сорос

    59 9 Отговор
    Браво моето момче

    20:42 04.09.2026

  • 7 зИленски

    44 3 Отговор
    БАЛОТАЖ И ЗАБВЕНИЕ
    НИКОЙ НЕ ПОМНИ ВТОРИТЕ

    20:42 04.09.2026

  • 8 Гюро Кандеф

    63 4 Отговор
    На фронта, бори се за справедливост, стига приказки.

    20:43 04.09.2026

  • 9 Красимир Петров

    54 2 Отговор
    Каза дже,ндъра Гюров

    20:43 04.09.2026

  • 10 Гюров, имай съвест!

    76 5 Отговор
    Я, пак си помисли! Кой лъга и мами Русия? Кой си точи зъбите за несметните й богатства? Кой гори руснаци и убива децата й в Донбас? И оше, и още!

    20:43 04.09.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    69 4 Отговор
    Явно "умник" Гюро не е чувал за ония 5 млрд. долара, с които беше платен държавения преврат в Украйна и започна геноцид над населението в източните и южните части на вече бивша Украйна....

    20:44 04.09.2026

  • 12 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    61 2 Отговор
    Инфлуенсъра да каже Израел къде се позиционира с масовия си пълномащабен тероризъм и масовите убийства на палестинци и техните деца и бебета ? Защо Израел не спазва международното право бе Гюров ?

    20:44 04.09.2026

  • 13 Овчи

    3 25 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Гледай работата си прилежно , не се занимавай с глюпости , да не вземе стадото ти да излезе есента на протести .. 😕

    Коментиран от #42

    20:44 04.09.2026

  • 14 Иван Попов

    41 3 Отговор
    Радев ще ви разкаже играта

    20:44 04.09.2026

  • 15 Не си заслужава

    61 2 Отговор
    Да се коментира това недоразумение, решило, че може да бъде президент.

    20:44 04.09.2026

  • 16 България

    21 5 Отговор

    До коментар #3 от "Верно ли":

    Напротив,има по гнусна партия и това е герб , после са ДПС после БСП после ПБ и т н

    Коментиран от #21

    20:45 04.09.2026

  • 17 Хайван

    43 3 Отговор
    Европа винаги е била срещу Русия.

    20:46 04.09.2026

  • 18 Фейк - либераст

    40 1 Отговор
    Умник Гюро - солистът на хора на пеДроханците!

    20:47 04.09.2026

  • 19 Даскалов

    19 1 Отговор
    И двамата сте с картончета, недейте се заяждате.
    Америка е велика, тя си отглежда секретарки (преводачи) и ни ги изпраща .

    20:47 04.09.2026

  • 20 Лиско

    28 1 Отговор
    Отново убийство в Исперих, тройно а те ни занимават с чужда война.

    20:48 04.09.2026

  • 21 За съжаление

    32 2 Отговор

    До коментар #16 от "България":

    по гнусни лъжци и крадци от ПП и ДБ няма! Гледащ нищожеството на снимката, кокорчо, киро лъжата, и тролеите и виждаш тотално сметище ПП и ДБ!

    Коментиран от #57

    20:49 04.09.2026

  • 22 О, Морес

    22 2 Отговор
    Гюро,възползвай се бе, момче.Урсула те обича,Кая е луда по тебе ! Какво се занимаваш с тая "кауза пердута"-да станеш президент.Няма да станеш.Иди в Брюксел и им покажи на девойките що е то български Мъж ! Сигурен съм,ще те възнаградят щедро !

    20:49 04.09.2026

  • 23 az СВО Победа 81

    38 3 Отговор
    Да не се забравя, че точно тоя "патриот" подари на Киев 20 млн. щатски долара БГ пара, като подписа двустранен договор за 10 години....

    То е ясно, чий интерес защитава.

    Във всеки случай не българския!

    Коментиран от #25

    20:50 04.09.2026

  • 24 Сандо

    29 2 Отговор
    Едно си знаят жълтопаветниците - едно си баят.Поне някои от тях много добре са научили какво се изисква от тях да знаят,за да си заработят юдейските грантчета.Но едно не мога да разбера:Що за акъл и знания имат тези,които гласуват за тях?

    20:50 04.09.2026

  • 25 Норвегия

    11 2 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 81":

    подари 20 милиарда!

    20:51 04.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 3.14К

    29 2 Отговор
    Тоя е за психиатър! Кой го допуска до избори, тия от ЦИК къде спят?

    20:51 04.09.2026

  • 28 Волгин

    12 2 Отговор
    президент!

    20:51 04.09.2026

  • 29 Чупката

    18 1 Отговор
    Бай Брикет какво международно право го гони? То, ако имаше такова Буш и Блеър трябваше отдавна да са в затвора барабар с жида болен от рак! За Косово да не споменавам.

    20:52 04.09.2026

  • 30 Гюра, или паметта ти

    23 3 Отговор
    Е плитка или си просто глупав!!!Нали Украйна не изпълни Минските споразумения и в продължение на 8 години избиваше рускоезични!!!И имаш наглостта да говориш, че Русия била срещу международното право!!!НАГЛЕЦ!!!

    20:52 04.09.2026

  • 31 123

    22 3 Отговор
    Този Гюро подписа 10 годишния договор със страна която може и да я няма след година.Служебно го вкара на българите за да угоди на европейските си господари.Така че да млъкне и да повие опашка като бито куче.

    20:52 04.09.2026

  • 32 Колкото повече

    19 2 Отговор
    Колкото повече говори, толкова повече избиратели губи. Дали и други избиратели намират прилика между този кандидат (който отлагаше да се обяви и без мерак се кандидатдатира) и онова магаре Плевнелиев което Борисов галяше по косата, но с удоволствие разсмиваше българите и не само тях.

    20:53 04.09.2026

  • 33 Готов за бой

    6 11 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #39, #47

    20:54 04.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 РЕАЛНО

    16 1 Отговор
    ТОЗИ КЪРЛЕЖ СРОЧНО НА ФРОНТА В У КРАЙНА.близалка.

    20:56 04.09.2026

  • 36 Най гнусните отпадъци които са вече

    6 16 Отговор
    Мъртви бяха ИТН ( Имаше такива несретници) и ПБ на мунчо кРадев ограбил страната със 6 негови служебни правителства и сега за 5 месеца! Мунчо ще свърши като Саддам! Няма да има късмета на славуца от Учиндол да се скрие и не показва от бърлогата си. А като стане президент ,Гюров ще сезира Върховна прокуратура срещу мунчо за национално предателство и ограбване на държавата!

    20:56 04.09.2026

  • 37 Овчар

    7 11 Отговор
    Мъртви бяха ИТН ( Имаше такива несретници) и ПБ на мунчо кРадев ограбил страната със 6 негови служебни правителства и сега за 5 месеца! Мунчо ще свърши като Саддам! Няма да има късмета на славуца от Учиндол да се скрие и не показва от бърлогата си. А като стане президент ,Гюров ще сезира Върховна прокуратура срещу мунчо за национално предателство и ограбване на държавата!

    Коментиран от #43

    20:57 04.09.2026

  • 38 Ах как

    15 3 Отговор
    Забравя тоя как запада откъсна Косово от Сърбия...къде бе международното право тогава....ако сега Турция реши да откъсне Кърджали сигурно ще защити турците. Забрави и че руснаците гарантираха сигурността на НЕУТРАЛНА Украйна както бе записано в конституцията а не на Украйна като част от НАТО

    Коментиран от #53, #59

    20:58 04.09.2026

  • 39 Ха ХаХа

    11 3 Отговор

    До коментар #33 от "Готов за бой":

    Ти ли бе страхлив плъх?

    20:58 04.09.2026

  • 40 Справедлив

    14 4 Отговор
    Ти си пълна Нула. Манекен.

    20:59 04.09.2026

  • 41 Кво ни

    19 3 Отговор
    Го навирате тоа ееаст?

    20:59 04.09.2026

  • 42 Овчар

    12 4 Отговор

    До коментар #13 от "Овчи":

    Стадото вече иска кинтите предварително после излиза на протест..! Все пак зима идва..!

    21:00 04.09.2026

  • 43 Национални

    17 4 Отговор

    До коментар #37 от "Овчар":

    Предатели са тея подарили нашите С300 на Украйна,отказали да построят белене с двата реактора които имаме дали златото ни на канадците и т.н

    21:00 04.09.2026

  • 44 Дзак

    10 0 Отговор
    Бедата е, че много кандидати за управляващи се полъгват по общия хор медийни внушения.

    21:01 04.09.2026

  • 45 ужас

    17 5 Отговор
    След изборите ще разбереш кой какво е избрал. И срещу Радев да тичаш , пак не можеш да го стигнеш.

    21:02 04.09.2026

  • 46 Мимч

    18 5 Отговор
    Гюрчо,много си зле завалиика.Ами Русия много добре знаеш,че не е нападала Европа,те запдняците чрез укрите поддържат конфликта и с техни оръжия гърмят по Русия.Ти какво искаш да,стоят със скъстени ръце ли.Напротив всички противници ще бъдат смазани рано или късно,но Русия ще победи.,тараланко.....

    21:03 04.09.2026

  • 47 О, Морес

    4 4 Отговор

    До коментар #33 от "Готов за бой":

    Това го пишеш за десети път и сгреши фатално ! Разконспириран си и на Калотина отдавна те чакат.Ще си останеш само с мераците.Съветеам те приятелски,не ходи.Наливай се с ракия, не ставаш за трепач !

    21:05 04.09.2026

  • 48 ужас

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "Блиц":

    Да, Радев има 5 дипломи с 6.00. Този е завършил Икономически институт "Карл Маркс" София.

    Коментиран от #66

    21:05 04.09.2026

  • 49 Мич

    15 1 Отговор
    И кое е международното право, смешник. Щатите правят войни по свет, евреите си правят, каквото си искат. Русия си е в правото да си вземе своето. Аман от подлоги.

    21:06 04.09.2026

  • 50 изобщо гласове има ли освен партийните?

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "С всяка изява":

    Много забавно как ще го добутат до белотаж без манипулация на вота както се натрапва по медиите-))
    Същото се отнася и за другата безлична натрапена кандидатка.

    21:06 04.09.2026

  • 51 Шофьорчето

    13 3 Отговор
    Е,ще гледаш презиндеството,през крив"МАКАРОН".

    21:06 04.09.2026

  • 52 Сесесере2🤢🤮

    4 9 Отговор
    Наруши чл.4 ал.2 от устава на ООН

    Още с крим трябваше нато да ги почне блатните оркове

    Коментиран от #64

    21:06 04.09.2026

  • 53 Да питам

    4 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ах как":

    Кога ще се върне първото име на кърджали?

    21:09 04.09.2026

  • 54 Българин

    11 4 Отговор
    Спри да се изказваш с тъпите си изказвания.Радев е напълно прав.Хайде отивай да риташ топка и незабравяй да се обръснеш.

    Коментиран от #65

    21:09 04.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Жив ли си още дрььт пaаaацццyууул 🤣

    3 5 Отговор

    До коментар #3 от "Верно ли":

    Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
    Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆

    21:09 04.09.2026

  • 57 Жив ли си още дрьььт пaаaаццyууул 🤣

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "За съжаление":

    Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
    Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆

    Коментиран от #96

    21:10 04.09.2026

  • 58 Хммм

    9 3 Отговор
    По това ли дам го разберем това плмаче че се пише европеец - по ненавистта към Русия? Гюрче, ходи на село и не се показвай повече. Кандев да те оправи веднъж!

    21:10 04.09.2026

  • 59 Трай там бе

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Ах как":

    Ахридос: Средновековно наименование на областта и земите по средното течение на река Арда през византийския период и Първото/Второто българско царство.

    21:11 04.09.2026

  • 60 изказване

    11 2 Отговор
    този човек още ли не разбра че българите мразят украинците ето с това изказване той загуби няма смисъл да се яви на избори

    21:12 04.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Иван

    11 3 Отговор
    Колкото повече говориш,толкова повече си навличаш омразата на българите.

    21:13 04.09.2026

  • 63 ха ха

    5 0 Отговор
    нова серия с надлъгване

    21:13 04.09.2026

  • 64 О, Морес

    5 1 Отговор

    До коментар #52 от "Сесесере2🤢🤮":

    Ами да ги почне,ама не ги почва! Ти,като си толкова ербап ,почвай ги.Ама тая работа не е като оная...Пък аз като гледам повечето млади българи как са "нагласени" както визия,мисля,че и оная работа не им е много ясна...

    Коментиран от #68

    21:14 04.09.2026

  • 65 За кое е прав

    6 7 Отговор

    До коментар #54 от "Българин":

    Радеффф бе да те питам.До кога ще се снишаваме бе,Руски тръбари,правете си питките и се.р ки те и не ни занимавайте.

    21:14 04.09.2026

  • 66 И 50 дипломи

    4 8 Отговор

    До коментар #48 от "ужас":

    да има Радев , все същият каун си остава .

    21:15 04.09.2026

  • 67 този човек

    9 4 Отговор
    този човек още ли не разбра че българите мразят украйнците ето с това изкзване той загуби няма смисъл да се яви на избори

    Коментиран от #69, #72

    21:15 04.09.2026

  • 68 На тебе

    1 0 Отговор

    До коментар #64 от "О, Морес":

    Ясна ли ти е.

    Коментиран от #136

    21:15 04.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 така така

    9 2 Отговор
    Гюро, иди да видиш "Алеята на ангелите" и тогава говори глупости! Иди и до Одеса да видиш изгорения Дом на профсъюзите с хората вътре! Гюро, ще видиш Президентството през крив макарон!!!!!!!!! Сигурен съм!!!!!!!!

    Коментиран от #78

    21:18 04.09.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 ?????

    5 0 Отговор
    “Поправете ме, ако греша, но не излиза ли, че:
    Кандидатът за вицепрезидент на онези, които уж са "тъпите, грозните, простите, ватенките, Ганьовците, тия с потурите" - Кирил Вълчев, говори английски, руски, латински, старогръцки и старобългарски. През 2024 г. се жени на Антарктида, където е бил част от мисията на българските полярници.
    Кандидатът за вицепрезидент пък на "умните, красивите, ерудираните, рафинираните, четящите Георги Господинов европейски интелектуалци"...не може да върже две членоразделни приказки и на единствения език, който владее.
    Тук би трябвало да умрат завинаги всички претенции на псевдоинтелигенцията, набутала се до последния човек в онзи "Форум за демократично действие". Уви, сигурен съм, че съвсем скоро пак ще слушаме от тях по всички ефири как са "Алековците" в България, обкръжени от море от глупаци, които не могат да им стъпят на ерудицията. Нищо, че един такъв им е кандидат за вицепрезидент в момента.”
    Кристиян Шкварек

    21:19 04.09.2026

  • 74 Няма как!

    5 8 Отговор
    Ще трябва да гласуваме за Андрей Гюров. Аз бях си избрал Христанов, но и Гюров е добро момче, щом е против Чорапа, за него ще гласуваме.

    21:19 04.09.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Гетлост

    5 4 Отговор
    Гюров изключително противен както винаги и почти толкова умен!

    21:20 04.09.2026

  • 77 Боруна Лом

    2 3 Отговор
    КАЖИ МУ РИМЛЯНИН ДЖУКЛИВ И НЕ ГО ЖАЛИ

    Коментиран от #82

    21:20 04.09.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 ЧОВЕК

    6 4 Отговор
    АЗ КЪМ ГЮРО СОРОСОИДЕН:
    ПИСНА МИ ОТ НАГЛИ ПОЛИТИЦИ ДА ПОЛЗВАТ ДУМАТА МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО КОГАТО ИМ ИЗНАСЯ И ЗАТОВА ПИТАНЕТО МИ Е:
    - ПОПИТАХТЕ ЛИ УКРАЙНА ЗАЩО НЕ СПАЗВАХА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО КОГАТО УБИВАХА РУСКОГОВОРЕЩИ - НАД 20 000 ДУШИ /ЖЕНИ, ДЕЦА, СТАРЦИ/ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА?
    - ПОПИТАХТЕ ЛИ ПО КОЕ МЕЖДУНАРОДНО УКРАЙНА, ЕС И НАТО ТРУПАХА ОРЪЖИЕ ДО РУСКАТА ГРАНИЦА ЗА ДА НАХЛУЯТ НА ТЕРИТОРИЯТА И?
    - ПОПИТАХТЕ ЛИ УКРАЙНА СПАЗВАХА ЛИ МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ПО СПАЗВАНЕТО НА ДОГОВОРА ОТ МИНСК?
    - ПОПИТАХТЕ ЛИ ЕС И НАТО СПАЗВАТ ЛИ ЗАКОНА ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ПОДАРЯВАНЕ НА ТАКОВА ПО КОЕ МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО ГО ПРАВЯТ, ЗАЩОТО НА СТРАНИ КОИТО ВОЮВАТ ТАКОВА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ДОРИ И ПРЕЗ ДРУГИ СТРАНИ, А ТЕ ВОЮВАТ ДОРИ И С КОНТИНГЕНТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ?
    - ПИТАМ В КОЙ ДОКУМЕНТ НА ЕС ПИШЕ, ЧЕ Е ВОЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ, ТА ДА УЧАСТВА ВЪВ ВОЙНАТА В УКРАЙНА И СПАЗВА ЛИ МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО?
    - ПО КОЕ МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО В УКРАЙНА ИМА БИОЛОГИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА КОВИД, АНТРАКС, ЧУМА И Т.Н.?
    - НА ГЮРО МУ КАЗВАМ, ЧЕ КОГАТО СТРАНА НАХЛУВА В ДРУГА, КАКТО ГО НАПРАВИ РУСИЯ ЗА ДА ЗАЩИТИ НАРОДА И ГРАНИЦИТЕ СИ НЕ Е ПОГАЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО! И ДРУГО, ГЮРО, ТИ ТЕЗИ ВЪПРОСИ ЗАДАДЕ ЛИ ГИ НА ЕС, НАТО, УКРАЙНА, ЗАЩОТО АКО НЕ СИ ГО НАПРАВИЛ СИ МИЖИТУРКА?

    Коментиран от #105

    21:21 04.09.2026

  • 82 Трай бе

    2 1 Отговор

    До коментар #77 от "Боруна Лом":

    Ломски Палмолив.

    21:21 04.09.2026

  • 83 ........–

    6 0 Отговор
    Гняс ен кю рд.

    21:21 04.09.2026

  • 84 ?????

    2 5 Отговор
    Ха ха.
    Според умните и красивите Андрей Гюров проведе най-честните и прозрачни избори в новата ни история и сега заедно с ПП-тата и Бацетата иска да свали победителя в тези най-честни и прозрачни избори в новата ни история.
    Малко некрасиво се получава.

    21:21 04.09.2026

  • 85 Позор

    3 8 Отговор
    Радев е позор. Оставка и затвор!

    21:21 04.09.2026

  • 86 Град Козлодуй

    8 2 Отговор
    ТОЯ Е ЖИВ ПЕЕРРАСС!

    21:21 04.09.2026

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Тиква

    6 2 Отговор
    Хитра продажна физиономия, същата като осраинците,

    21:22 04.09.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Софиянец

    4 2 Отговор
    Гяуро кретена 😂 е за това ше си останеш само петрохански хижар

    21:23 04.09.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Иван

    6 1 Отговор
    ПОДЛОГА НА СОРОС ЩЕ МИ ГОВОРИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО! ТОВА Е ПОВЕЧЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

    21:24 04.09.2026

  • 96 Жив си за съжалени

    2 2 Отговор

    До коментар #57 от "Жив ли си още дрьььт пaаaаццyууул 🤣":

    Тролиш, лъжеш, крадеш и показваш колко си деградирал и дъното на крадците ПП и ДБ, да опрат до глупак за тролей.

    Коментиран от #119

    21:24 04.09.2026

  • 97 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "И аз мразя":

    ДА ГО ЯДЕШОЛИГАВЕН.

    21:24 04.09.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Де бил

    3 4 Отговор
    Браво на Гюров,сам работи срещу себе си!

    21:25 04.09.2026

  • 101 Ти да видиш

    4 2 Отговор
    Идиотът Гюров не познава даже и международното право.

    Коментиран от #108

    21:25 04.09.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Ромче разбирач

    2 0 Отговор
    Взело да умува

    21:27 04.09.2026

  • 105 Ти си рядък лъжец

    0 4 Отговор

    До коментар #81 от "ЧОВЕК":

    Никой не е избивал руско говорящи още повече 20 хиляди.А да те питам защо пишеш с гл.букви.Щото си руски тръбата или по рождение с една гънка.Да те питам ,ако тук разни колабира ти окупират 2 града и развеят чужди знамена какво да ги прави.Да ти кажа окупирането на Донецк и Луганск стана от въоръжени проруски колабира ти заедно с 11 руски батальонно тактически групи.Окупантите на Крим зелените руски човечета чий го крепеха там.

    21:27 04.09.2026

  • 106 Враговете на Русия ромче

    2 0 Отговор
    Сега трябва да си понесат последствията. Набухаха се във война която не е тяхна и носят сега всякаква отговорност пред гражданите си. За всичко ! Съд заслужават категорично цялата ЕК

    Коментиран от #115

    21:27 04.09.2026

  • 107 Голям

    0 3 Отговор
    Браво на Андрей Гюров!

    21:27 04.09.2026

  • 108 Ти ли го

    0 2 Отговор

    До коментар #101 от "Ти да видиш":

    Разбираш бе Мозък.

    21:28 04.09.2026

  • 109 Абе ти ко си бе

    3 0 Отговор
    Чфут, ром или помак? Ей тва кажи. Че не си българин е ясно

    21:29 04.09.2026

  • 110 Дано

    3 1 Отговор
    Пи .. дераса петроханец да не го изберат !

    21:29 04.09.2026

  • 111 1302

    1 1 Отговор
    На този умник Гюро ПР-ите на ПП-ДБ трябва да му забранят да се изказва, защото има риск да загуби и тримата си потенциални гласоподаватели.

    21:29 04.09.2026

  • 112 Да ви го тъковам аз

    2 2 Отговор
    и кандидата нещастен...

    21:30 04.09.2026

  • 113 ВЪН $лугит€ на $АТАнато!

    2 0 Отговор
    ИМАМ СИ ОСНОВАТЕЛНИ ЛИЧНИ ПРИЧИНИ ДА НЕ НА ВИЖ ДАМ Комуни$та р "ум€н" рад€в , когото ПОЗНАВАМ ЗА ОГРОМНО СЪЖАЛЕНИЕ ЛИЧНО!
    НО такива Б€З РОД НИ €вро-атлантици(Ру $о фо би-Гран тад жии ) КАТО ин флу€н $ърът гю рOFF
    НЕ НА ВИЖ ДАМ ОЩЕ ПО-СИЛНО!
    НОВАТА НИ ИСТОРИЯ Е ПЪЛНА С ГОРЧИВИ ПРИМЕРИ, КАКВО СЕ СЛУЧВА ,КОГАТО "цивилизованият" запад (г€рмания,австо-унгария), А ДН€$ $ащ(нато) И €$ НИ УПО ТР€ БЯТ ЗА Г€ОПОЛИТИЧ€$КИТ€ $И Ц€ЛИ, СЛЕДВАТ НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ!
    ГОСПОД, ГОДПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И инато -П€ Д€ Р . $ТИ!

    Коментиран от #118

    21:30 04.09.2026

  • 114 ежко

    1 0 Отговор
    Ще ми са Гюро да прокоментира международното право и САЩ.Радев- също.На видим колко са принципни.

    21:30 04.09.2026

  • 115 Абе Смешник

    2 1 Отговор

    До коментар #106 от "Враговете на Русия ромче":

    1,4 милиона руснаци са фира.Нямат бензин нямат ток и вода.Това ли му беше целта на Дребния диктатор от Сибир който освен да избива опозицията и да воюва жертвайки народа си д-р не може

    Коментиран от #122, #129, #130

    21:31 04.09.2026

  • 116 Анонимен

    1 1 Отговор
    Всичките лъжи на малоумниците под статията забравиха че Йотова назначи Гюровите Кандевити и благодарение на всичките Радев завладя държавата ни А вие малоумници защо живеете тук не сте българи Нямате място нито в държавата ни нито в Европа Йотова да не е пожизнена че Радев пак я назначава с машините сигурни те България е демокрация малоумници

    21:32 04.09.2026

  • 117 Не Европа, Да Европа

    2 2 Отговор
    Тая война да не би срещу ЕС да започна бе пуяк изтръпнал. Кой си наби шортите в нея да питам?

    21:32 04.09.2026

  • 118 Да те питам

    3 2 Отговор

    До коментар #113 от "ВЪН $лугит€ на $АТАнато!":

    Какво хубаво сме видяли от Руското блато

    Коментиран от #128

    21:32 04.09.2026

  • 119 Жив ли си още дрььт пaаaацццyууул 🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #96 от "Жив си за съжалени":

    Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
    Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆

    Коментиран от #123

    21:32 04.09.2026

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 Жив ли си още дрььт пaааццyууул 🤣

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Верно ли":

    Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
    Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆

    Коментиран от #127

    21:33 04.09.2026

  • 122 Ти руснаците не ги мисли

    3 1 Отговор

    До коментар #115 от "Абе Смешник":

    Гледай себе си как от ден на ден по голям клошар ставаш

    21:33 04.09.2026

  • 123 Жив си за съжалени

    2 2 Отговор

    До коментар #119 от "Жив ли си още дрььт пaаaацццyууул 🤣":

    Тролиш, лъжеш, крадеш и показваш колко си деградирал и дъното на крадците ПП и ДБ, да опрат до глупак за тролей.

    21:33 04.09.2026

  • 124 цалкпо

    1 2 Отговор
    Гюро глупака всеки Божи ден иска да ни докаже че е завършен глупак. Няма ли някои жълтопаветен маймун, дето да му каже да спре да говори че да не ни показва какъв е глупак??? Гюро, ПП и ДБ педофил, я ни кажи Русия ли отиде при НАТО или НАТО отиде до Русия??? Кой плати майдана и кой назначи надрусаната маймуна Зеленски за да си избие народа??? Това можеш ли да ни обясниш глупак със глупак??? Кой не изпълни и 1 ред от Минските съглашения??? Кои от 2014 г до 2022 г избиваше жени и деца защото говорят на родния си руски език??? Колко пъти Владимир Путин ги канеше да спрат да избиват жени и деца??? Това глупак със глупак ако можеш да го разбереш ни го обясни. И за Президент си тръгнал с тая празна кратуна да се кандидатираш??? Тука не е Украйна бре гнусен палячо. Слава на Господ Иисус Христос всеки вижда кой кой е. Ходи да прегръщаш наркомана в Киев и не ни занимаваи с цигански работи, мИрси.

    21:34 04.09.2026

  • 125 Перо

    2 1 Отговор
    Тоя помак стана голям отворко!

    21:34 04.09.2026

  • 126 Още един

    1 1 Отговор
    говорещ за "международно право", обслужващо интересите на шепа държави! Къде е това право когата Израел и САЩ бомбят болници и сватби? Къде е когато военни влизат в суверенна държава и отвличат президента и? Къде е когато украински дронове бият по цивилни кораби в международни води? Къде е когато Израел в международни води атакува пътнически кораб и окова с белезници пасажерите? За конфискуваните кораби от ЕС няма да говоря! И къде е правото, когато Тръмп поиска Гренландия?

    21:34 04.09.2026

  • 127 Жив е още боклука

    0 1 Отговор

    До коментар #121 от "Жив ли си още дрььт пaааццyууул 🤣":

    Троли за Мунчо.

    Коментиран от #133

    21:35 04.09.2026

  • 128 Ти специално турче

    1 0 Отговор

    До коментар #118 от "Да те питам":

    Може и да не си , ама ние българите сме видяли

    21:35 04.09.2026

  • 129 Изглеждаш много тъпо

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "Абе Смешник":

    пацуле с тролене. Ти знаеш де. 😄

    21:35 04.09.2026

  • 130 Това са безспорни

    0 0 Отговор

    До коментар #115 от "Абе Смешник":

    Факти.

    21:36 04.09.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 По мое мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Верно ли":

    Ще стане президент.

    21:36 04.09.2026

  • 133 Пацуле

    0 1 Отговор

    До коментар #127 от "Жив е още боклука":

    изглеждаш глупаво да тролипш, а и да си отговаряш, ептен тъпо. Къде боклука ПП и ДБ намериха такъв отпадък за тролей. 😄

    Коментиран от #135

    21:36 04.09.2026

  • 134 Арееее черта ...

    0 1 Отговор
    Смугла маймуно помашка

    21:37 04.09.2026

  • 135 Жив ли си още дрьььт пaаацццyууул 🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #133 от "Пацуле":

    Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
    Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆

    21:37 04.09.2026

  • 136 О, Морес

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "На тебе":

    Ясна ми е ! Но годините си казват своето.Обаче,не си бръсна краката , опашчици не си връзвам на главата и не си лакирам ноктите.Абе,кво да ти река- пе....ска работа.

    21:37 04.09.2026

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