Гюров към Радев: Не Европа избра да бъде „срещу“ Русия - Русия избра да бъде срещу международното право

Тези дни Германия е изправена пред реалността на хибридни атаки над собствена територия. Това е сериозен сигнал за цяла Европа - и точно в такъв момент изборът на партньори и позиции има ключово значение.
Това написа на личната си страница във Фейсбук бившият служебен премиер и настоящ кандидат за президент Андрей Гюров.
Той коментира думите на премиера Румен Радев по време на блиц контрола в парламент, че България застава до Германия в отговор на хибридни атаки, визирайки случая с дрон, засечен на летището в Лайпциг.В отговор на въпрос от втората политическа сила за случая Радев определи действията на Русия като безразсъдни, но постави и въпроса за възможна ескалация при използването на далекобойни оръжия. "Но дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина на руска територия? Какво можем да очакваме? Дали тя ще стои спокойно или ще отговори?", попита премиерът.
"Европа може да съществува без Русия, но трудно ще съществува дълго срещу Русия", каза още министър-председателят.
Ето какво още сподели Гюров:
"Именно затова тезата на Румен Радев, че Европа “трудно ще съществува дълго срещу Русия” е особено тревожна. Не Европа избра да бъде „срещу“ Русия - Русия избра да бъде срещу международното право, когато нахлу в Украйна. Санкциите не са цел сами по себе си, а начин цяла Европа да покаже, че агресията има цена, и да остане единна пред опит за натиск.
Всяко правителство трябва да защитава националния си интерес, но когато партньор от ЕС и съюзник от НАТО брои дронове над военните си обекти, не е моментът България да поставя под въпрос собствената подкрепа за санкционната политика на ЕС.
България е силна не когато лавира между позиции, а когато е предвидим партньор, воден от твърди принципи. Именно последователната подкрепа за общите европейски мерки, включително санкциите, е това, което изгражда доверие, а доверието е най-ценният актив и гаранция за националния ни интерес, особено в несигурни времена.
Наред с това, не трябва да забравяме, че страната ни не е в ролята на страничен или равноотдалечен наблюдател. България е част от Обединена Европа вече 20 години, обществото ни е икономически и социално свързано с другите европейски народи като част от ЕС и действията, подкопаващи общите европейски позиции от страна на българското правителство, са удари срещу основите, на които почива нашето развитие и просперитет.
Затова се обръщам към българското общество с тревога, за да отправя апел да осъзнаем историческия момент, в който се намираме и да отстояваме мястото ни сред тези, които градят единство и общо бъдеще, а не сред онези, които върнаха войната, разрушението и милионите жертви в Европа".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #13
20:40 04.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Верно ли
Коментиран от #16, #56, #121, #132
20:42 04.09.2026
4 Блиц
Коментиран от #48
20:42 04.09.2026
5 С всяка изява
Коментиран от #50
20:42 04.09.2026
6 Сорос
20:42 04.09.2026
7 зИленски
НИКОЙ НЕ ПОМНИ ВТОРИТЕ
20:42 04.09.2026
8 Гюро Кандеф
20:43 04.09.2026
9 Красимир Петров
20:43 04.09.2026
10 Гюров, имай съвест!
20:43 04.09.2026
11 az СВО Победа 81
20:44 04.09.2026
12 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
20:44 04.09.2026
13 Овчи
До коментар #1 от "Овчар":Гледай работата си прилежно , не се занимавай с глюпости , да не вземе стадото ти да излезе есента на протести .. 😕
Коментиран от #42
20:44 04.09.2026
14 Иван Попов
20:44 04.09.2026
15 Не си заслужава
20:44 04.09.2026
16 България
До коментар #3 от "Верно ли":Напротив,има по гнусна партия и това е герб , после са ДПС после БСП после ПБ и т н
Коментиран от #21
20:45 04.09.2026
17 Хайван
20:46 04.09.2026
18 Фейк - либераст
20:47 04.09.2026
19 Даскалов
Америка е велика, тя си отглежда секретарки (преводачи) и ни ги изпраща .
20:47 04.09.2026
20 Лиско
20:48 04.09.2026
21 За съжаление
До коментар #16 от "България":по гнусни лъжци и крадци от ПП и ДБ няма! Гледащ нищожеството на снимката, кокорчо, киро лъжата, и тролеите и виждаш тотално сметище ПП и ДБ!
Коментиран от #57
20:49 04.09.2026
22 О, Морес
20:49 04.09.2026
23 az СВО Победа 81
То е ясно, чий интерес защитава.
Във всеки случай не българския!
Коментиран от #25
20:50 04.09.2026
24 Сандо
20:50 04.09.2026
25 Норвегия
До коментар #23 от "az СВО Победа 81":подари 20 милиарда!
20:51 04.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 3.14К
20:51 04.09.2026
28 Волгин
20:51 04.09.2026
29 Чупката
20:52 04.09.2026
30 Гюра, или паметта ти
20:52 04.09.2026
31 123
20:52 04.09.2026
32 Колкото повече
20:53 04.09.2026
33 Готов за бой
Коментиран от #39, #47
20:54 04.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 РЕАЛНО
20:56 04.09.2026
36 Най гнусните отпадъци които са вече
20:56 04.09.2026
37 Овчар
Коментиран от #43
20:57 04.09.2026
38 Ах как
Коментиран от #53, #59
20:58 04.09.2026
39 Ха ХаХа
До коментар #33 от "Готов за бой":Ти ли бе страхлив плъх?
20:58 04.09.2026
40 Справедлив
20:59 04.09.2026
41 Кво ни
20:59 04.09.2026
42 Овчар
До коментар #13 от "Овчи":Стадото вече иска кинтите предварително после излиза на протест..! Все пак зима идва..!
21:00 04.09.2026
43 Национални
До коментар #37 от "Овчар":Предатели са тея подарили нашите С300 на Украйна,отказали да построят белене с двата реактора които имаме дали златото ни на канадците и т.н
21:00 04.09.2026
44 Дзак
21:01 04.09.2026
45 ужас
21:02 04.09.2026
46 Мимч
21:03 04.09.2026
47 О, Морес
До коментар #33 от "Готов за бой":Това го пишеш за десети път и сгреши фатално ! Разконспириран си и на Калотина отдавна те чакат.Ще си останеш само с мераците.Съветеам те приятелски,не ходи.Наливай се с ракия, не ставаш за трепач !
21:05 04.09.2026
48 ужас
До коментар #4 от "Блиц":Да, Радев има 5 дипломи с 6.00. Този е завършил Икономически институт "Карл Маркс" София.
Коментиран от #66
21:05 04.09.2026
49 Мич
21:06 04.09.2026
50 изобщо гласове има ли освен партийните?
До коментар #5 от "С всяка изява":Много забавно как ще го добутат до белотаж без манипулация на вота както се натрапва по медиите-))
Същото се отнася и за другата безлична натрапена кандидатка.
21:06 04.09.2026
51 Шофьорчето
21:06 04.09.2026
52 Сесесере2🤢🤮
Още с крим трябваше нато да ги почне блатните оркове
Коментиран от #64
21:06 04.09.2026
53 Да питам
До коментар #38 от "Ах как":Кога ще се върне първото име на кърджали?
21:09 04.09.2026
54 Българин
Коментиран от #65
21:09 04.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Жив ли си още дрььт пaаaацццyууул 🤣
До коментар #3 от "Верно ли":Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆
21:09 04.09.2026
57 Жив ли си още дрьььт пaаaаццyууул 🤣
До коментар #21 от "За съжаление":Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆
Коментиран от #96
21:10 04.09.2026
58 Хммм
21:10 04.09.2026
59 Трай там бе
До коментар #38 от "Ах как":Ахридос: Средновековно наименование на областта и земите по средното течение на река Арда през византийския период и Първото/Второто българско царство.
21:11 04.09.2026
60 изказване
21:12 04.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Иван
21:13 04.09.2026
63 ха ха
21:13 04.09.2026
64 О, Морес
До коментар #52 от "Сесесере2🤢🤮":Ами да ги почне,ама не ги почва! Ти,като си толкова ербап ,почвай ги.Ама тая работа не е като оная...Пък аз като гледам повечето млади българи как са "нагласени" както визия,мисля,че и оная работа не им е много ясна...
Коментиран от #68
21:14 04.09.2026
65 За кое е прав
До коментар #54 от "Българин":Радеффф бе да те питам.До кога ще се снишаваме бе,Руски тръбари,правете си питките и се.р ки те и не ни занимавайте.
21:14 04.09.2026
66 И 50 дипломи
До коментар #48 от "ужас":да има Радев , все същият каун си остава .
21:15 04.09.2026
67 този човек
Коментиран от #69, #72
21:15 04.09.2026
68 На тебе
До коментар #64 от "О, Морес":Ясна ли ти е.
Коментиран от #136
21:15 04.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 така така
Коментиран от #78
21:18 04.09.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 ?????
Кандидатът за вицепрезидент на онези, които уж са "тъпите, грозните, простите, ватенките, Ганьовците, тия с потурите" - Кирил Вълчев, говори английски, руски, латински, старогръцки и старобългарски. През 2024 г. се жени на Антарктида, където е бил част от мисията на българските полярници.
Кандидатът за вицепрезидент пък на "умните, красивите, ерудираните, рафинираните, четящите Георги Господинов европейски интелектуалци"...не може да върже две членоразделни приказки и на единствения език, който владее.
Тук би трябвало да умрат завинаги всички претенции на псевдоинтелигенцията, набутала се до последния човек в онзи "Форум за демократично действие". Уви, сигурен съм, че съвсем скоро пак ще слушаме от тях по всички ефири как са "Алековците" в България, обкръжени от море от глупаци, които не могат да им стъпят на ерудицията. Нищо, че един такъв им е кандидат за вицепрезидент в момента.”
Кристиян Шкварек
21:19 04.09.2026
74 Няма как!
21:19 04.09.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Гетлост
21:20 04.09.2026
77 Боруна Лом
Коментиран от #82
21:20 04.09.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 ЧОВЕК
ПИСНА МИ ОТ НАГЛИ ПОЛИТИЦИ ДА ПОЛЗВАТ ДУМАТА МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО КОГАТО ИМ ИЗНАСЯ И ЗАТОВА ПИТАНЕТО МИ Е:
- ПОПИТАХТЕ ЛИ УКРАЙНА ЗАЩО НЕ СПАЗВАХА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО КОГАТО УБИВАХА РУСКОГОВОРЕЩИ - НАД 20 000 ДУШИ /ЖЕНИ, ДЕЦА, СТАРЦИ/ БЕЗ СЪД И ПРИСЪДА?
- ПОПИТАХТЕ ЛИ ПО КОЕ МЕЖДУНАРОДНО УКРАЙНА, ЕС И НАТО ТРУПАХА ОРЪЖИЕ ДО РУСКАТА ГРАНИЦА ЗА ДА НАХЛУЯТ НА ТЕРИТОРИЯТА И?
- ПОПИТАХТЕ ЛИ УКРАЙНА СПАЗВАХА ЛИ МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ПО СПАЗВАНЕТО НА ДОГОВОРА ОТ МИНСК?
- ПОПИТАХТЕ ЛИ ЕС И НАТО СПАЗВАТ ЛИ ЗАКОНА ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ПОДАРЯВАНЕ НА ТАКОВА ПО КОЕ МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО ГО ПРАВЯТ, ЗАЩОТО НА СТРАНИ КОИТО ВОЮВАТ ТАКОВА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ДОРИ И ПРЕЗ ДРУГИ СТРАНИ, А ТЕ ВОЮВАТ ДОРИ И С КОНТИНГЕНТ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ?
- ПИТАМ В КОЙ ДОКУМЕНТ НА ЕС ПИШЕ, ЧЕ Е ВОЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ, ТА ДА УЧАСТВА ВЪВ ВОЙНАТА В УКРАЙНА И СПАЗВА ЛИ МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО?
- ПО КОЕ МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО В УКРАЙНА ИМА БИОЛОГИЧНИ ЛАБОРАТОРИИ ЗА КОВИД, АНТРАКС, ЧУМА И Т.Н.?
- НА ГЮРО МУ КАЗВАМ, ЧЕ КОГАТО СТРАНА НАХЛУВА В ДРУГА, КАКТО ГО НАПРАВИ РУСИЯ ЗА ДА ЗАЩИТИ НАРОДА И ГРАНИЦИТЕ СИ НЕ Е ПОГАЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО! И ДРУГО, ГЮРО, ТИ ТЕЗИ ВЪПРОСИ ЗАДАДЕ ЛИ ГИ НА ЕС, НАТО, УКРАЙНА, ЗАЩОТО АКО НЕ СИ ГО НАПРАВИЛ СИ МИЖИТУРКА?
Коментиран от #105
21:21 04.09.2026
82 Трай бе
До коментар #77 от "Боруна Лом":Ломски Палмолив.
21:21 04.09.2026
83 ........–
21:21 04.09.2026
84 ?????
Според умните и красивите Андрей Гюров проведе най-честните и прозрачни избори в новата ни история и сега заедно с ПП-тата и Бацетата иска да свали победителя в тези най-честни и прозрачни избори в новата ни история.
Малко некрасиво се получава.
21:21 04.09.2026
85 Позор
21:21 04.09.2026
86 Град Козлодуй
21:21 04.09.2026
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Тиква
21:22 04.09.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Софиянец
21:23 04.09.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Иван
21:24 04.09.2026
96 Жив си за съжалени
До коментар #57 от "Жив ли си още дрьььт пaаaаццyууул 🤣":Тролиш, лъжеш, крадеш и показваш колко си деградирал и дъното на крадците ПП и ДБ, да опрат до глупак за тролей.
Коментиран от #119
21:24 04.09.2026
97 Град Козлодуй
До коментар #72 от "И аз мразя":ДА ГО ЯДЕШОЛИГАВЕН.
21:24 04.09.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Де бил
21:25 04.09.2026
101 Ти да видиш
Коментиран от #108
21:25 04.09.2026
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Ромче разбирач
21:27 04.09.2026
105 Ти си рядък лъжец
До коментар #81 от "ЧОВЕК":Никой не е избивал руско говорящи още повече 20 хиляди.А да те питам защо пишеш с гл.букви.Щото си руски тръбата или по рождение с една гънка.Да те питам ,ако тук разни колабира ти окупират 2 града и развеят чужди знамена какво да ги прави.Да ти кажа окупирането на Донецк и Луганск стана от въоръжени проруски колабира ти заедно с 11 руски батальонно тактически групи.Окупантите на Крим зелените руски човечета чий го крепеха там.
21:27 04.09.2026
106 Враговете на Русия ромче
Коментиран от #115
21:27 04.09.2026
107 Голям
21:27 04.09.2026
108 Ти ли го
До коментар #101 от "Ти да видиш":Разбираш бе Мозък.
21:28 04.09.2026
109 Абе ти ко си бе
21:29 04.09.2026
110 Дано
21:29 04.09.2026
111 1302
21:29 04.09.2026
112 Да ви го тъковам аз
21:30 04.09.2026
113 ВЪН $лугит€ на $АТАнато!
НО такива Б€З РОД НИ €вро-атлантици(Ру $о фо би-Гран тад жии ) КАТО ин флу€н $ърът гю рOFF
НЕ НА ВИЖ ДАМ ОЩЕ ПО-СИЛНО!
НОВАТА НИ ИСТОРИЯ Е ПЪЛНА С ГОРЧИВИ ПРИМЕРИ, КАКВО СЕ СЛУЧВА ,КОГАТО "цивилизованият" запад (г€рмания,австо-унгария), А ДН€$ $ащ(нато) И €$ НИ УПО ТР€ БЯТ ЗА Г€ОПОЛИТИЧ€$КИТ€ $И Ц€ЛИ, СЛЕДВАТ НАЦИОНАЛНИ КАТАСТРОФИ!
ГОСПОД, ГОДПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ . У Р В И инато -П€ Д€ Р . $ТИ!
Коментиран от #118
21:30 04.09.2026
114 ежко
21:30 04.09.2026
115 Абе Смешник
До коментар #106 от "Враговете на Русия ромче":1,4 милиона руснаци са фира.Нямат бензин нямат ток и вода.Това ли му беше целта на Дребния диктатор от Сибир който освен да избива опозицията и да воюва жертвайки народа си д-р не може
Коментиран от #122, #129, #130
21:31 04.09.2026
116 Анонимен
21:32 04.09.2026
117 Не Европа, Да Европа
21:32 04.09.2026
118 Да те питам
До коментар #113 от "ВЪН $лугит€ на $АТАнато!":Какво хубаво сме видяли от Руското блато
Коментиран от #128
21:32 04.09.2026
119 Жив ли си още дрььт пaаaацццyууул 🤣
До коментар #96 от "Жив си за съжалени":Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆
Коментиран от #123
21:32 04.09.2026
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 Жив ли си още дрььт пaааццyууул 🤣
До коментар #3 от "Верно ли":Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆
Коментиран от #127
21:33 04.09.2026
122 Ти руснаците не ги мисли
До коментар #115 от "Абе Смешник":Гледай себе си как от ден на ден по голям клошар ставаш
21:33 04.09.2026
123 Жив си за съжалени
До коментар #119 от "Жив ли си още дрььт пaаaацццyууул 🤣":Тролиш, лъжеш, крадеш и показваш колко си деградирал и дъното на крадците ПП и ДБ, да опрат до глупак за тролей.
21:33 04.09.2026
124 цалкпо
21:34 04.09.2026
125 Перо
21:34 04.09.2026
126 Още един
21:34 04.09.2026
127 Жив е още боклука
До коментар #121 от "Жив ли си още дрььт пaааццyууул 🤣":Троли за Мунчо.
Коментиран от #133
21:35 04.09.2026
128 Ти специално турче
До коментар #118 от "Да те питам":Може и да не си , ама ние българите сме видяли
21:35 04.09.2026
129 Изглеждаш много тъпо
До коментар #115 от "Абе Смешник":пацуле с тролене. Ти знаеш де. 😄
21:35 04.09.2026
130 Това са безспорни
До коментар #115 от "Абе Смешник":Факти.
21:36 04.09.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 По мое мнение
До коментар #3 от "Верно ли":Ще стане президент.
21:36 04.09.2026
133 Пацуле
До коментар #127 от "Жив е още боклука":изглеждаш глупаво да тролипш, а и да си отговаряш, ептен тъпо. Къде боклука ПП и ДБ намериха такъв отпадък за тролей. 😄
Коментиран от #135
21:36 04.09.2026
134 Арееее черта ...
21:37 04.09.2026
135 Жив ли си още дрьььт пaаацццyууул 🤣
До коментар #133 от "Пацуле":Полезен наш идиот си и ще те показвам на всички кой разкри докрай мизерна фашистка русия колко е пропаднала ,унищожена и безпомощна и как клетите раши са избивани в Украйна 😂🤣😄 всички видяха мунчо кРадев боташа как краде като обезумял с олигарсите си и в каква паника е изпаднал😂🤣😅😆 Уби славуцата пaаццyуле и вече и мунчо боташа😂🤣
Ако не си още полезен пaaaаааццyyуyуулл да съм те отървaл отдавна от мъкитe и yyдавил в гърнeто с изпражнениятaа ти или с един парен чук🔨 в кривата ,старческа и деформирана крaтyнa😂🤣😅 Haмeтнат с руската гъбина,завит с родопското одеяло и седнал на дървената гаванка за голяма нужда ,вече 5 години чакаш разбитите фашистки раши да дойдат и станат всички зле като дрьъътия пaааaццyуулл в края на мизерния му живот. А те още се бият за Вовчанск на 6 км.от границата си. Никога няма да ги дочакаш и ще си отидеш и отървеш от мъките задушил се в гаванката с изпражненията си😂🤣😅 Показван пред малкото останали читатели тук😂🤣😅😆 Ни живо ,ни умряло си но полезно идиотчee😂🤣😅😆
21:37 04.09.2026
136 О, Морес
До коментар #68 от "На тебе":Ясна ми е ! Но годините си казват своето.Обаче,не си бръсна краката , опашчици не си връзвам на главата и не си лакирам ноктите.Абе,кво да ти река- пе....ска работа.
21:37 04.09.2026