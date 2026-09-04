Гюров към Радев: Не Европа избра да бъде „срещу“ Русия - Русия избра да бъде срещу международното право

Тези дни Германия е изправена пред реалността на хибридни атаки над собствена територия. Това е сериозен сигнал за цяла Европа - и точно в такъв момент изборът на партньори и позиции има ключово значение.

Това написа на личната си страница във Фейсбук бившият служебен премиер и настоящ кандидат за президент Андрей Гюров.

Той коментира думите на премиера Румен Радев по време на блиц контрола в парламент, че България застава до Германия в отговор на хибридни атаки, визирайки случая с дрон, засечен на летището в Лайпциг.В отговор на въпрос от втората политическа сила за случая Радев определи действията на Русия като безразсъдни, но постави и въпроса за възможна ескалация при използването на далекобойни оръжия. "Но дали не е безразсъдно действие водещи държави от Европа да изпращат своите далекобойни оръжия, да се атакуват хиляди километри в дълбочина на руска територия? Какво можем да очакваме? Дали тя ще стои спокойно или ще отговори?", попита премиерът.

"Европа може да съществува без Русия, но трудно ще съществува дълго срещу Русия", каза още министър-председателят.

Ето какво още сподели Гюров:

"Именно затова тезата на Румен Радев, че Европа “трудно ще съществува дълго срещу Русия” е особено тревожна. Не Европа избра да бъде „срещу“ Русия - Русия избра да бъде срещу международното право, когато нахлу в Украйна. Санкциите не са цел сами по себе си, а начин цяла Европа да покаже, че агресията има цена, и да остане единна пред опит за натиск.

Всяко правителство трябва да защитава националния си интерес, но когато партньор от ЕС и съюзник от НАТО брои дронове над военните си обекти, не е моментът България да поставя под въпрос собствената подкрепа за санкционната политика на ЕС.

България е силна не когато лавира между позиции, а когато е предвидим партньор, воден от твърди принципи. Именно последователната подкрепа за общите европейски мерки, включително санкциите, е това, което изгражда доверие, а доверието е най-ценният актив и гаранция за националния ни интерес, особено в несигурни времена.

Наред с това, не трябва да забравяме, че страната ни не е в ролята на страничен или равноотдалечен наблюдател. България е част от Обединена Европа вече 20 години, обществото ни е икономически и социално свързано с другите европейски народи като част от ЕС и действията, подкопаващи общите европейски позиции от страна на българското правителство, са удари срещу основите, на които почива нашето развитие и просперитет.

Затова се обръщам към българското общество с тревога, за да отправя апел да осъзнаем историческия момент, в който се намираме и да отстояваме мястото ни сред тези, които градят единство и общо бъдеще, а не сред онези, които върнаха войната, разрушението и милионите жертви в Европа".