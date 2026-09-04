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Унгарски туристи са били изгонени от ресторант, защото си поръчали само палачинки

Унгарски туристи са били изгонени от ресторант, защото си поръчали само палачинки

4 Септември, 2026 12:00 2 350 31

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Случаят на хърватския остров Крък предизвика разгорещена дискусия в социалните мрежи

Унгарски туристи са били изгонени от ресторант, защото си поръчали само палачинки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четирима унгарски туристи са били помолени да напуснат ресторант на хърватския остров Крък, след като пожелали да поръчат само палачинки, съобщава унгарският портал "Дейли Нюз Хънгари" (Daily News Hungary), цитиран от хърватската редакция на регионалната телевизия Ен1. Случаят предизвика разгорещена дискусия в социалните мрежи, предаде БТА.

По разказа на майката на един от мъжете четиримата приятели чакали около 10-15 минути за маса в популярен и натоварен ресторант. Когато сервитьорът дошъл, всеки от тях поръчал палачинки на цена от седем евро, което означавало обща сметка от 28 евро. Според тяхната версия сервитьорът реагирал остро и ги попитал защо искат да поръчат само десерт по време на вечерния пик. Тъй като пред заведението чакали други клиенти, той ги помолил да освободят масата и да напуснат.

Историята раздели потребителите в социалните мрежи, отбелязва Ен1. Част от тях осъдиха поведението на ресторанта, като посочиха, че клиентите сами трябва да решават какво да поръчат и че 28 евро за четири порции палачинки не е незначителна сума. Други застанаха на страната на заведението с аргумента, че маса за четирима в най-натоварените часове може да донесе значително по-голям приход, ако гостите поръчат пълноценно хранене.

Подобни практики се срещат и в други популярни туристически дестинации, където някои ресторанти не желаят големи маси да бъдат заети от клиенти, които поръчват само напитки, кафе или десерт, посочва телевизията.

В Хърватия обаче няма общо правило, което да позволява на ресторантите да изискват минимална сума за консумация, обясни Мира Хорват – старши представител на Хърватския туристически съвет в Унгария, потърсена за коментар по случая. По думите ѝ ресторантите са длъжни ясно да посочват цените и условията за продажба и да се придържат към тях. От туристическия съвет са изразили съжаление за преживяното от унгарските туристи и надежда, че става дума за изолиран случай.

При съмнение за нарушение гостите могат да се обърнат към Държавния инспекторат или да подадат жалба директно до заведението, което е длъжно да отговори в определения от закона срок, припомня Ен1.

Случаят идва на фона на зачестили онлайн дискусии за цените, качеството на храната и обслужването по хърватското крайбрежие, отбелязва Ен1. През последните години туристи критикуват високите цени в дестинации като Сплит, Дубровник и Хвар, макар отделните случаи да не могат да бъдат приемани като обща оценка за хърватския туризъм.


Хърватия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сладури!

    21 23 Отговор
    Купете си тиган от някой супермаркет и си направете палачинките сами!

    Коментиран от #5, #19

    12:06 04.09.2026

  • 2 остров Карък

    18 6 Отговор
    Той Папата не яде палачинки от 7 евро.

    12:09 04.09.2026

  • 3 И аз

    5 13 Отговор
    Се оплаквам от маджарите ,час и половина преди края на работното време си поръчах пет ракии салата основно и две бири ,а те ме гледаха на кръв щото искаха да си ходят.А тия са в ресторант не в сладкарница

    12:11 04.09.2026

  • 4 Чума

    21 10 Отговор
    Помислил е, че са украинци! Ядат, пият, наглеят, стават и изчезват! Кой ще плаща!?

    12:12 04.09.2026

  • 5 да си кесат в празните заведения

    28 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сладури!":

    Това и залужават нашите ресторантьори задето вдигнаха поне с 50% цените за една година.

    Коментиран от #11

    12:12 04.09.2026

  • 6 Туризмът е

    27 4 Отговор
    Едно голямо стригане ,навсякаде по сеета

    Коментиран от #13

    12:13 04.09.2026

  • 7 още не са се научили

    26 3 Отговор
    Тука на един таратор от 29 евро чакат нашите кърчмари и дебнат като тигри само някой да се закачи..Там гонели клиенти за цяла порция палачинки...

    12:15 04.09.2026

  • 8 Овчар

    8 11 Отговор
    Прости коментиращи..! Палачинки в заведения за обществено хранене се правят ТРУДНО.. Те изискват внимание и сръчност , които не може да си го позволи НЕ ГО ПРЕДЛАГА.

    Коментиран от #17

    12:16 04.09.2026

  • 9 Соваж бейби

    11 19 Отговор
    С право са ги изгонили това е по популярен ресторант ,хората чакат за места тези само палачинки поръчали 🤣 директно минали на десерт. Това да не им палачинкарница ,с право са изгонени и в Франция е така още от 11 часа в ресторант около плажа не те обслужват ако няма да обяд ваш или вечеряш същото е дори и за сладолед или палачинки .

    12:18 04.09.2026

  • 10 Доротея

    8 5 Отговор
    Не са били изгонени, а помолени да напуснат учреждението! Дори са получили по 5 евро от заведението, само и само да се махнат!

    12:18 04.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 СПОРЕД АЛИ БЕГОВ И ГЕРБ , ТРЯБВА ВСЯКО

    19 2 Отговор
    ЗАВЕДЕНИЕ ДА ИМА НА ВХОДА ТАБЕЛА ЗА МИНИМАЛНА СУМА КОЯТО ДА НЕ Е ПОД 100 ЕВРО ........... НА БАЛЪК ! ТАКА Е НА ЖЕНСКИЯ ПАЗАР - АКО ИСКАШ ЕДНА ГЛАВА ЧЕСЪН ТРЯБВА ДА ЗЕМЕШ НЕ ПО МАЛКО ОТ КИЛО .................. ЗАЩОТО ТОЙ ВЪТРЕ Е МУХЛЯСАЛ И ИЗСЪХНАЛ ТАКА ЧЕ ПАК ВЗИМАШ ЕДНА ГЛАВА НО ЗА 10 ЕВРО !

    12:20 04.09.2026

  • 13 стригане е когато

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "Туризмът е":

    ти се налага задължително като гражданската например но когато си даваш парите доброволно сам се стрижеш никой не те кара насила когато го проумееш това можеби ще заживееш една идея по-спокойно и с по-малко завист към хората които си го позволяват…

    Коментиран от #14

    12:21 04.09.2026

  • 14 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "стригане е когато":

    Ела да те острижа ,щом можеш да си го позволиш .А иначе не си ми схванал миселта срещу мен.Аз констатирам ,не се оплаквам

    12:24 04.09.2026

  • 15 Закуската е вредна

    13 2 Отговор
    А можеше да останат с добри впечатления от Хърватска, сега едва ли това ще се случи. Аз примерно не консумирам големи количества храна и една такава палачинка би ми била достатъчна, за да се почуствам сит и доволен. Не е добре да се храним по навик, добре е да слушаме тялото си... а такива наративи като апетита идва с яденето са кофти за здравето. Никога не закусвам, никога не обядвам и съм здрав, та дрънкам... едно ядене вечер е достатъчно, за да активирате самолекуване за своето тяло... това е от личен опит. Ей така да споделя, може пък да бъде полезно за някой... ако не закусвате и обядвате няма да умрете, ама никак даже... тъкмо обратното.

    12:26 04.09.2026

  • 16 Някой си

    4 13 Отговор
    Унгарците са гадна нация по принцип.

    Коментиран от #22

    12:26 04.09.2026

  • 17 Соваж бейби

    4 7 Отговор

    До коментар #8 от "Овчар":

    Правят лятото но е за десерт с шоколад ,топки сладолед и сметана в ресторант .Има специални бараки за това с по няколко маси за памук,палачинки, бение, шиши с захар или шоколад ,понички ,сладолед и безалкохолни само това да ходят там.Едно единствено място знам палачинкарница разни с коктейли и безалкохолни в пещерата Матата в Меше когато разгледаш има бар тераса на с панорама на морето страхотна гледка да идват тук няма ги изгонят .

    12:27 04.09.2026

  • 18 И Киев е Руски

    5 3 Отговор
    Хърватска се продаде и сега ще страда

    12:34 04.09.2026

  • 19 Бай ви Ганя

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сладури!":

    Балкански случай.
    Гладни сервитьори изнудват клиенти.

    12:39 04.09.2026

  • 20 наблюдател

    14 1 Отговор
    50 грама брашно и 50 грама вода с мая за една палачинка която струва 50 цента а искат 7 евро и тия от ресторанта недоволни от печалбата

    Коментиран от #23

    12:46 04.09.2026

  • 21 бай Онзи

    5 0 Отговор
    Да, и нас така преди време не искаха да ни обслужат в ресторант "Радо" в София, кв. "Западен парк", защото искахме да си поръчаме само кафе.

    12:48 04.09.2026

  • 22 Кой си

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "Някой си":

    В сравнение с укрите са си направо готини.

    12:48 04.09.2026

  • 23 Соваж бейби

    3 3 Отговор

    До коментар #20 от "наблюдател":

    Ами нали шефа плаща ток,вода ,наем,данъци ,заплати няма да сложи цена 1 евро.На кой му е скъпо си прави в къщи ,ресторантите не са заведения на червен кръст и безплатни обяди от дарения.

    Коментиран от #24

    12:51 04.09.2026

  • 24 Алибегов

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "Соваж бейби":

    Ресторантите станаха кошари за стригане на комплексирани oфце!

    Коментиран от #29

    12:53 04.09.2026

  • 25 Дим

    2 0 Отговор
    За Хърватска си нагласете двойно на това, което планирате да похарчите, ако мислите да се храните в добрите ресторанти.

    12:57 04.09.2026

  • 26 Културен Антрополог

    1 2 Отговор
    Унгарците са мега ОКЪСАНИ и СТИСНАТИ мишки къде са тръгнали в баровска и скъпа Хърватия(място да богати холивудски звезди,скандинавски милионери и германско австрийски богаташи)

    13:00 04.09.2026

  • 27 Николаос 66

    1 1 Отговор
    Правилно са ги изгонили има заведения за палачинки и гуфрети и зо кафе

    13:02 04.09.2026

  • 28 Културен Антрополог

    1 1 Отговор
    Във Флоренция 3 малки топки джелато(сладолед) 36€

    13:02 04.09.2026

  • 29 Соваж бейби

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Алибегов":

    Казва се бизнес това са 4 души които ще направи мижава сметка за около 30 евра най много по обяд. А от вън хората които чака 4 души ще направи 200 евро сметка може и повече ето ти разликата те са с предимство ,ресторантите нямат файда от такива с палачинки.

    13:02 04.09.2026

  • 30 Сметки

    1 0 Отговор
    Не е рядко, заведенията да обявят часове за брънч, или обяд. Спокойно може да кажат, че във вечерните часове се сервира вечеря, включваща избор от по едно предястие, салата, основно и десерт. В Мишлен ресторантите има 10, 12, 18... степенно меню и не дават никакви промени в него. Обявават цена за цялото меню (вечеря) и така се избягват недоразуменията - някои да стоят на опашка за вечеря, а масите да са заети от пиещи кафе и пушещи с часове.

    13:04 04.09.2026

  • 31 Живанши

    0 0 Отговор
    В БГ май само в София горе долу е добре на заведение. По Черноморието- леща. В провинциите - леща. Скъпо и най-лошото - некачествено.

    13:04 04.09.2026

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