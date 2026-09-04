Унгарски туристи са били изгонени от ресторант, защото си поръчали само палачинки

Четирима унгарски туристи са били помолени да напуснат ресторант на хърватския остров Крък, след като пожелали да поръчат само палачинки, съобщава унгарският портал "Дейли Нюз Хънгари" (Daily News Hungary), цитиран от хърватската редакция на регионалната телевизия Ен1. Случаят предизвика разгорещена дискусия в социалните мрежи, предаде БТА.
По разказа на майката на един от мъжете четиримата приятели чакали около 10-15 минути за маса в популярен и натоварен ресторант. Когато сервитьорът дошъл, всеки от тях поръчал палачинки на цена от седем евро, което означавало обща сметка от 28 евро. Според тяхната версия сервитьорът реагирал остро и ги попитал защо искат да поръчат само десерт по време на вечерния пик. Тъй като пред заведението чакали други клиенти, той ги помолил да освободят масата и да напуснат.
Историята раздели потребителите в социалните мрежи, отбелязва Ен1. Част от тях осъдиха поведението на ресторанта, като посочиха, че клиентите сами трябва да решават какво да поръчат и че 28 евро за четири порции палачинки не е незначителна сума. Други застанаха на страната на заведението с аргумента, че маса за четирима в най-натоварените часове може да донесе значително по-голям приход, ако гостите поръчат пълноценно хранене.
Подобни практики се срещат и в други популярни туристически дестинации, където някои ресторанти не желаят големи маси да бъдат заети от клиенти, които поръчват само напитки, кафе или десерт, посочва телевизията.
В Хърватия обаче няма общо правило, което да позволява на ресторантите да изискват минимална сума за консумация, обясни Мира Хорват – старши представител на Хърватския туристически съвет в Унгария, потърсена за коментар по случая. По думите ѝ ресторантите са длъжни ясно да посочват цените и условията за продажба и да се придържат към тях. От туристическия съвет са изразили съжаление за преживяното от унгарските туристи и надежда, че става дума за изолиран случай.
При съмнение за нарушение гостите могат да се обърнат към Държавния инспекторат или да подадат жалба директно до заведението, което е длъжно да отговори в определения от закона срок, припомня Ен1.
Случаят идва на фона на зачестили онлайн дискусии за цените, качеството на храната и обслужването по хърватското крайбрежие, отбелязва Ен1. През последните години туристи критикуват високите цени в дестинации като Сплит, Дубровник и Хвар, макар отделните случаи да не могат да бъдат приемани като обща оценка за хърватския туризъм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сладури!
Коментиран от #5, #19
12:06 04.09.2026
2 остров Карък
12:09 04.09.2026
3 И аз
12:11 04.09.2026
4 Чума
12:12 04.09.2026
5 да си кесат в празните заведения
До коментар #1 от "Сладури!":Това и залужават нашите ресторантьори задето вдигнаха поне с 50% цените за една година.
Коментиран от #11
12:12 04.09.2026
6 Туризмът е
Коментиран от #13
12:13 04.09.2026
7 още не са се научили
12:15 04.09.2026
8 Овчар
Коментиран от #17
12:16 04.09.2026
9 Соваж бейби
12:18 04.09.2026
10 Доротея
12:18 04.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 СПОРЕД АЛИ БЕГОВ И ГЕРБ , ТРЯБВА ВСЯКО
12:20 04.09.2026
13 стригане е когато
До коментар #6 от "Туризмът е":ти се налага задължително като гражданската например но когато си даваш парите доброволно сам се стрижеш никой не те кара насила когато го проумееш това можеби ще заживееш една идея по-спокойно и с по-малко завист към хората които си го позволяват…
Коментиран от #14
12:21 04.09.2026
14 Ами
До коментар #13 от "стригане е когато":Ела да те острижа ,щом можеш да си го позволиш .А иначе не си ми схванал миселта срещу мен.Аз констатирам ,не се оплаквам
12:24 04.09.2026
15 Закуската е вредна
12:26 04.09.2026
16 Някой си
Коментиран от #22
12:26 04.09.2026
17 Соваж бейби
До коментар #8 от "Овчар":Правят лятото но е за десерт с шоколад ,топки сладолед и сметана в ресторант .Има специални бараки за това с по няколко маси за памук,палачинки, бение, шиши с захар или шоколад ,понички ,сладолед и безалкохолни само това да ходят там.Едно единствено място знам палачинкарница разни с коктейли и безалкохолни в пещерата Матата в Меше когато разгледаш има бар тераса на с панорама на морето страхотна гледка да идват тук няма ги изгонят .
12:27 04.09.2026
18 И Киев е Руски
12:34 04.09.2026
19 Бай ви Ганя
До коментар #1 от "Сладури!":Балкански случай.
Гладни сервитьори изнудват клиенти.
12:39 04.09.2026
20 наблюдател
Коментиран от #23
12:46 04.09.2026
21 бай Онзи
12:48 04.09.2026
22 Кой си
До коментар #16 от "Някой си":В сравнение с укрите са си направо готини.
12:48 04.09.2026
23 Соваж бейби
До коментар #20 от "наблюдател":Ами нали шефа плаща ток,вода ,наем,данъци ,заплати няма да сложи цена 1 евро.На кой му е скъпо си прави в къщи ,ресторантите не са заведения на червен кръст и безплатни обяди от дарения.
Коментиран от #24
12:51 04.09.2026
24 Алибегов
До коментар #23 от "Соваж бейби":Ресторантите станаха кошари за стригане на комплексирани oфце!
Коментиран от #29
12:53 04.09.2026
25 Дим
12:57 04.09.2026
26 Културен Антрополог
13:00 04.09.2026
27 Николаос 66
13:02 04.09.2026
28 Културен Антрополог
13:02 04.09.2026
29 Соваж бейби
До коментар #24 от "Алибегов":Казва се бизнес това са 4 души които ще направи мижава сметка за около 30 евра най много по обяд. А от вън хората които чака 4 души ще направи 200 евро сметка може и повече ето ти разликата те са с предимство ,ресторантите нямат файда от такива с палачинки.
13:02 04.09.2026
30 Сметки
13:04 04.09.2026
31 Живанши
13:04 04.09.2026