Унгарски туристи са били изгонени от ресторант, защото си поръчали само палачинки

Четирима унгарски туристи са били помолени да напуснат ресторант на хърватския остров Крък, след като пожелали да поръчат само палачинки, съобщава унгарският портал "Дейли Нюз Хънгари" (Daily News Hungary), цитиран от хърватската редакция на регионалната телевизия Ен1. Случаят предизвика разгорещена дискусия в социалните мрежи, предаде БТА.

По разказа на майката на един от мъжете четиримата приятели чакали около 10-15 минути за маса в популярен и натоварен ресторант. Когато сервитьорът дошъл, всеки от тях поръчал палачинки на цена от седем евро, което означавало обща сметка от 28 евро. Според тяхната версия сервитьорът реагирал остро и ги попитал защо искат да поръчат само десерт по време на вечерния пик. Тъй като пред заведението чакали други клиенти, той ги помолил да освободят масата и да напуснат.

Историята раздели потребителите в социалните мрежи, отбелязва Ен1. Част от тях осъдиха поведението на ресторанта, като посочиха, че клиентите сами трябва да решават какво да поръчат и че 28 евро за четири порции палачинки не е незначителна сума. Други застанаха на страната на заведението с аргумента, че маса за четирима в най-натоварените часове може да донесе значително по-голям приход, ако гостите поръчат пълноценно хранене.

Подобни практики се срещат и в други популярни туристически дестинации, където някои ресторанти не желаят големи маси да бъдат заети от клиенти, които поръчват само напитки, кафе или десерт, посочва телевизията.

В Хърватия обаче няма общо правило, което да позволява на ресторантите да изискват минимална сума за консумация, обясни Мира Хорват – старши представител на Хърватския туристически съвет в Унгария, потърсена за коментар по случая. По думите ѝ ресторантите са длъжни ясно да посочват цените и условията за продажба и да се придържат към тях. От туристическия съвет са изразили съжаление за преживяното от унгарските туристи и надежда, че става дума за изолиран случай.

При съмнение за нарушение гостите могат да се обърнат към Държавния инспекторат или да подадат жалба директно до заведението, което е длъжно да отговори в определения от закона срок, припомня Ен1.

Случаят идва на фона на зачестили онлайн дискусии за цените, качеството на храната и обслужването по хърватското крайбрежие, отбелязва Ен1. През последните години туристи критикуват високите цени в дестинации като Сплит, Дубровник и Хвар, макар отделните случаи да не могат да бъдат приемани като обща оценка за хърватския туризъм.