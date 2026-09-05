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НАБУ с акция в Украйна: Има ли обиск у главния прокурор?

НАБУ с акция в Украйна: Има ли обиск у главния прокурор?

5 Септември, 2026 05:01, обновена 5 Септември, 2026 05:08 804 2

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Офисът на главния прокурор отрече следствени действия срещу Руслан Кравченко, но медийни източници твърдят, че операцията на НАБУ и САП засяга висши кадри и Одеската ОВА

НАБУ с акция в Украйна: Има ли обиск у главния прокурор? - 1
Снимка: ОВА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Офиса на главния прокурор на Украйна (ОГП) официално опровергаха появилата се информация за провеждане на обиски у главния прокурор Руслан Кравченко. Според изявление на прессекретаря на ОГП Марияна Гайовска, дадено за изданието „Украинска правда“, никакви следствени действия не са провеждани нито в кабинета, нито в дома на главния прокурор.

Въпреки това, според вътрешни източници на водещи украински медии, Националното антикоррупционно бюро (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП) провеждат мащабни процесуални действия. Те засягат неговата заместничка Мария Вдовиченко и ръководителя на Одеската областна военна администрация (ОВА) Олег Кипер.

Спецоперация „Картаген“: Разбита е схема за милиони

Разследването е част от секретна спецоперация с кодово име „Картаген“. Според данни от официалните канали на НАБУ, операцията е насочена към разкриване на организирана престъпна група, ръководена от високопоставено длъжностно лице в Офиса на главния прокурор. Групата е заподозряна в т.нар. „покровителство“ (криминализиран чадър) над нелегална мрежа от измамнически кол центрове и последващо легализиране на незаконно придобито имущество.

Медийни източници от бизнес средите, цитирани от Цензор.НЕТ (censor.net), съобщават, че в рамките на акцията вече е задържан Сергей Кропива – заместник-началник на Департамента за международноправно сътрудничество към ОГП. Преди да заеме този пост, Кропива е работил като заместник-председател на Одеската ОВА под ръководството на Олег Кипер, което обяснява защо следствените действия се разпростират и в Одеса.

Пълно съдействие от страна на прокуратурата

В официална позиция Офисът на генералния прокурор обяви, че ще окаже пълно и всестранно съдействие на антикорупционните органи. От ведомството поясниха, че въпросният служител, чиято съпричастност към престъпната схема се проверява в момента, ще бъде незабавно отстранен от длъжност за периода на досъдебното разследване.

Случаят предизвика сериозен политически и обществен отзвук, като коментари по темата направиха и редица народни представители, сред които Алексей Гончаренко, който първи съобщи за ареста в кибердепартамента на ОГП през социалните мрежи. Към ранните часове на 5 септември 2026 г. официалните антикорупционни органи продължават да изясняват пълния кръг от замесени лица.


Украйна
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