Визитата на годината! Китайският президент Си Дзинпин ще води голяма бизнес делегация при посещението си в САЩ през септември

Китайският президент Си Дзинпин подготвя голяма бизнес делегация, която да го придружи при посещението му във Вашингтон през септември, заявиха двама източници, цитирани от Ройтерс. Това е необичаен ход на фона на скептицизма на САЩ към китайските инвестиции и обтегнатите отношения на Пекин с частния бизнес, изтъква агенцията, пише БТА.

Си рядко пътува в чужбина с корпоративни ръководители, много от които изпаднаха в немилост след затягането от Пекин през 2020 г. на регулаторните мерки срещу технологичния, образователния и имотния сектор.

Ройтерс не успя да получи информация кои бизнес ръководители ще се присъединят към делегацията за срещата на върха на 24 септември.

Целта на този ход е частично да покаже готовността на Китай да подкрепя инвестиционните и търговските отношения със САЩ, като същевременно предложи на Белия дом възможности за постигане на икономически успехи преди междинните избори, заяви един от източниците, запознат с обсъжданията.

През последните години китайските компании са подложени на все по-строг контрол по отношение на инвестициите и бизнес операциите си в САЩ.

Вашингтон наложи мито от 100 процента върху вносните китайски електромобили, забрани вноса на чуждестранни дронове, рутери и роботи и принуди китайската компания зад „ТикТок“ (TikTok) да продаде американския си бизнес. Освен това САЩ включиха големи китайски технологични компании в т.нар. Списък с организации (Entity List), определени като заплаха за националната сигурност, както и в черен списък на Пентагона.

Си беше придружаван за последно от значителна бизнес делегация в САЩ през 2015 г., в която бяха включени основателят на „Алибаба“ (Alibaba) Джак Ма, основателят на „Тенсент“ (Tencent) Пони Ма, както и ръководители на китайски банки и държавни фирми.

По време на това посещение Китай подписа споразумение за 38 млрд. долара за закупуването на 300 самолета „Боинг“ (Boeing), а Си се срещна с ръководители на американски технологични компании, сред които Тим Кук от „Епъл“ (Apple), Марк Зукърбърг от „Мета“ (Meta) и основателя на „Амазон“ (Amazon) Джеф Безос.

За разлика от китайския държавен глава президентът на САЩ Доналд Тръмп е пътувал до Китай с големи делегации от американски бизнес ръководители, включително при посещенията си през 2017 г. и през май тази година в опит да осигури по-голям достъп до китайските пазари.

Тръмп доведе в Китай през май 18 американски ръководители, сред които главният изпълнителен директор на „Енвидиа“ (Nvidia) Дженсън Хуанг и Илон Мъск, заявиха източниците.

„Усещането ми е, че китайците ще подхождат по-целенасочено към ролята на тези представители на бизнеса и към включването им в делегацията“, заяви Скот Кенеди, експерт по китайския бизнес в Центъра за стратегически и международни изследвания.

По думите му участието на ръководителите може да се окаже „наистина ценно“.

Кенеди сравни китайския подход с организацията на американската делегация през май, която според него е била сформирана в кратки срокове, а бизнес лидерите в нея са били по-скоро „странични наблюдатели“, отколкото активни участници.

Министерството на финансите на САЩ, Службата на търговския представител на САЩ и Държавният департамент, както и китайските министерства на външните работи и на търговията не отговориха незабавно на запитванията за коментар по въпроса от страна на Ройтерс.

Двете страни обявиха през май официални механизми за управление на търговските и инвестиционните си отношения. Три отделни източника, запознати с темата, обаче заявиха, че Съветът по инвестициите едва ли ще постигне значими резултати на срещата на върха заради неблагоприятната среда за китайските инвестиции в САЩ.

Очакванията за срещата на върха остават умерени, а перспективите за голям пробив са ограничени, заявиха източниците.

Пекин и Вашингтон продължават да са разделени и по въпроса кои продукти трябва да бъдат определяни като „нечувствителни“ в рамките на Съвета по търговията, заявиха тримата източници.

Обсъжда се включването на около 10 категории стоки, които се считат за чувствителни, но това може да се промени с наближаването на срещата на върха, смята един от източниците.

Постигането на споразумение в рамките на Съвета по търговията е един от основните приоритети на САЩ за срещата на върха наред с осигуряването на повече лицензи за износ на редкоземни елементи за американските компании, заявиха източниците.

Американски представител, пожелал да остане анонимен, заяви, че администрацията продължава да настоява пред китайските си колеги да предприемат действия заради неспазването от страна на Пекин на договореността, обявена в Пусан през октомври, с която беше постигнато едногодишно търговско примирие и бяха преустановени някои ограничения върху износа и митата, както и заради други двустранни проблеми.

Пекин настоява за допълнително облекчаване на митата. Китайското министерство на търговията обяви през юли, че двете страни обсъждат взаимно намаляване на митата, обхващащо стоки на стойност 30 млрд. долара.

През февруари Върховният съд на САЩ отмени митата върху китайски стоки, наложени съгласно Закона за международните извънредни икономически правомощия, но впоследствие Вашингтон въведе глобално мито от 10 на сто върху вноса.

Търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър заяви вчера, че по време на срещата на върха двете страни ще направят „някои съобщения в областта на селското стопанство и нетарифните бариери“, без да разкрие подробности.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт, Гриър и китайският вицепремиер Хъ Лифън ще се срещнат в началото на септември, за да обсъдят конкретните резултати, които трябва да бъдат постигнати на срещата на върха, съобщиха четири източника пред Ройтерс. Агенцията не успя да установи точната дата или мястото на разговорите.