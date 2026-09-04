Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
САЩ »
САЩ проучват възможност за закупуване на фрегати от Япония, Южна Корея и Турция

САЩ проучват възможност за закупуване на фрегати от Япония, Южна Корея и Турция

4 Септември, 2026 12:26 554 9

  • сащ-
  • фрегата-
  • закупуване-
  • япония-
  • южна корея-
  • турция

Вашингтон проучва чуждестранни проекти като част от план за бързо разширяване на американския военноморски флот

САЩ проучват възможност за закупуване на фрегати от Япония, Южна Корея и Турция - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Военноморските сили на САЩ обмислят закупуването на фрегати от Япония, Южна Корея и Турция, за да ускорят попълването на флота, предава порталът The War Zone (TWZ), предава News.bg.

Проучването разглежда три класа кораби - японския Mogami, южнокорейския Chungnam и турския Istanbul. Идеята е част от намерението на администрацията на Доналд Тръмп за бързо разширяване на флота чрез т. нар. „финландски модел“.

Първите кораби ще бъдат построени в чужбина

Стратегията предвижда изграждането на първите кораби в чужбина, след което производството да бъде прехвърлено в американски корабостроителници.

Временно изпълняващият длъжността секретар на ВМС на САЩ Хунг Чао заяви, че е необходимо „да се представи на президента план... за нов конкурентен подход към придобиването на надводни бойни кораби“.

Очаква се проучването да бъде завършено през ноември тази година.

ВМС се нуждаят от малки бойни кораби

Интересът към чуждестранни проекти е свързан със спешната нужда на американския флот от малки бойни кораби.

Програмата Littoral Combat Ship (LCS) се е сблъскала с множество проблеми, а проектът за фрегата от клас Constellation е бил отменен след многократни промени в дизайна.

В същото време Конгресът на САЩ активно се противопоставя на закупуването на чуждестранни военни кораби заради опасения от негативни последици за американската корабостроителна индустрия.

ВМС на САЩ планират значително разширяване на флота до 2055 г.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да

    4 0 Отговор
    Робите да работят, излиза по евтино..

    12:36 04.09.2026

  • 2 Интересно

    6 0 Отговор
    Турските гемийки явно са добри, щом и сащ ги оглеждат

    12:39 04.09.2026

  • 3 АМЕРИКА

    3 1 Отговор
    АМЕРИКА ЗАЛЯЗВА И ТЕХНОЛОГИЧНО;НЯМА ГИ ВЕЧЕ УМНИТЕ БЕЛИ ГЛАВИ КОИТО ЕМИГРИРАХА НА ТАМ НА ТАЛАЗИ;СКОРО И ЧОРАПИ НЯМА ДА МОГАТ ДА СИ НАПРАВЯТ !

    12:42 04.09.2026

  • 4 Крокодила Гена

    0 0 Отговор
    Начин да свалят цените на американските производители. Американците през годините са приемали на въоръжение оръжие от други държави, но то е било призвеждано от американски фирми.

    Коментиран от #8

    12:46 04.09.2026

  • 5 Стига бре

    0 0 Отговор
    Още дълг ли САЩ ще трупат или ще ги плащат с царевица

    Коментиран от #7

    12:50 04.09.2026

  • 6 Пълна пародия

    0 0 Отговор
    САЩ щял да закупува чуждестранни военни кораби ....

    12:53 04.09.2026

  • 7 Царевицата им не беше лоша

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стига бре":

    но беше леко мухлясала..

    12:56 04.09.2026

  • 8 Ще им платят

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Крокодила Гена":

    с дядо-койни

    12:58 04.09.2026

  • 9 Така Така

    1 0 Отговор
    Империята издиша. Спъхнала се е като пенсинерски

    13:05 04.09.2026