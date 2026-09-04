САЩ проучват възможност за закупуване на фрегати от Япония, Южна Корея и Турция

Военноморските сили на САЩ обмислят закупуването на фрегати от Япония, Южна Корея и Турция, за да ускорят попълването на флота, предава порталът The War Zone (TWZ), предава News.bg.

Проучването разглежда три класа кораби - японския Mogami, южнокорейския Chungnam и турския Istanbul. Идеята е част от намерението на администрацията на Доналд Тръмп за бързо разширяване на флота чрез т. нар. „финландски модел“.

Първите кораби ще бъдат построени в чужбина

Стратегията предвижда изграждането на първите кораби в чужбина, след което производството да бъде прехвърлено в американски корабостроителници.

Временно изпълняващият длъжността секретар на ВМС на САЩ Хунг Чао заяви, че е необходимо „да се представи на президента план... за нов конкурентен подход към придобиването на надводни бойни кораби“.

Очаква се проучването да бъде завършено през ноември тази година.

ВМС се нуждаят от малки бойни кораби

Интересът към чуждестранни проекти е свързан със спешната нужда на американския флот от малки бойни кораби.

Програмата Littoral Combat Ship (LCS) се е сблъскала с множество проблеми, а проектът за фрегата от клас Constellation е бил отменен след многократни промени в дизайна.

В същото време Конгресът на САЩ активно се противопоставя на закупуването на чуждестранни военни кораби заради опасения от негативни последици за американската корабостроителна индустрия.

ВМС на САЩ планират значително разширяване на флота до 2055 г.