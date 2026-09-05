Уиткоф и Къшнър поемат към Москва и Киев, ВСУ спират огъня

САЩ изпращат ключови преговарящи в Москва и Киев с конкретно предложение за прекратяване на войната в Украйна. Това обяви американският президент Доналд Тръмп по време на брифинг, цитиран от Украинска правда. Спецпратениците Стив Уиткоф и Джаред Къшнър стартират ключова дипломатическа мисия през уикенда, като първата им спирка е в Кремъл, последвана от среща с украинския президент Володимир Зеленски в неделя.
Дипломатически совалки и „режим на тишина“
Във връзка с визитата на американската делегация, украинските сили по линията на фронта са получили заповед за временно спазване на „режим на тишина“. Според източници от военните среди, ограничението за водене на огън е планирано от полунощ на 5 септември до края на деня на 8 септември.
Президентът Володимир Зеленски потвърди готовността на Киев за сигурността на преговорите. „От наша страна няма да има въздушни удари по руска територия по време на визитите на Уиткоф и Къшнър. Русия трябва да постъпи по същия начин“, категоричен бе Зеленски, цитиран от пресцентъра на Офиса на президента. Междувременно от украинското правителство уточниха, че се очаква реципрочно прекратяване на огъня в небето от страна на Москва за времето на дипломатическите контакти.
Въпреки дипломатическите жестове, ситуацията на земята остава критична. От Генералния щаб на ВСУ съобщават, че в петък по цялата фронтова линия са регистрирани над 200 интензивни военни стълкновения, което показва, че напрежението не е стихнало преди официалните срещи.
Масирани руски удари по цивилна и промишлена инфраструктура
Докато Вашингтон подготвя мирния си план, Русия не спря въздушния терор през нощта. Руските сили атакуваха жилищна девететажна сграда в град Бориспол, Киевска област. В резултат на удара е възникнал голям пожар в покривната конструкция и апартаментите, като по първоначални данни има най-малко двама пострадали цивилни граждани.
Паралелно с това руска ракета порази голямо промишлено предприятие в Днепропетровска област, причинявайки сериозни материални щети. Атаки бяха регистрирани и в град Святопетровское край Киев, където бяха взривени логистични складове, и в Николаев, където под ударите попадна търговски център – при този инцидент е ранено 17-годишно момиче.
Инцидент с боеприпас в Киев
На заден план на военните действия, вътрешната сигурност в украинската столица също бе нарушена. В Киев мъж взриви боен боеприпас директно на улицата след пиянски или битов скандал. При инцидента тежко са пострадали самият извършител и още трима души, намирали се в непосредствена близост. На мястото работят екипи на полицията и военни експерти.
Светът следи дали мисията на Тръмп ще доведе до реални стъпки за мир, или новата вълна от атаки ще провали преговорите още в самото им начало.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Свободен
Последната седмица руснаците ги бие яка градушка от дронове, а това е единственият път към мира!
Коментиран от #7
05:12 05.09.2026
2 вещиците урсула и кая
05:21 05.09.2026
3 само да кажа
05:22 05.09.2026
4 ефтините козяшки тролове
Коментиран от #6
05:24 05.09.2026
5 Блатен човек
Коментиран от #8
05:39 05.09.2026
6 Хаха
До коментар #4 от "ефтините козяшки тролове":Мед ми капе, когато путлераста цвили като бит петерас.
05:39 05.09.2026
7 По скоро
До коментар #1 от "Свободен":ще дадат ракети на Зеленски още с кацането си в Киев! Басирам се, че и те ще пътуват с товарен самолет! Путин им блокира доставките, така че ще доставят оръжие лично под предлог за преговори... САЩ никога не са искали и не искат мир!
05:40 05.09.2026
8 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Блатен човек":Руснаците са като чумав плъх в хляба - смърдят и разнасят зараза.
Коментиран от #9, #11
05:41 05.09.2026
9 Ти го
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":Знаеш от опит? Само плъхове и хляб ядеш!
05:51 05.09.2026
10 Дежавю
Коментиран от #12
06:01 05.09.2026
11 Соломон
До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":Ами не случайно у северните народи в Русия венерическата болест Сифилис си има друго име.Наричат я руская болезень.
Коментиран от #14, #27
06:04 05.09.2026
12 Соломон
До коментар #10 от "Дежавю":Мир ще има когато Русия изчезне
Коментиран от #13
06:05 05.09.2026
13 АМИ ЗНАЧИ
До коментар #12 от "Соломон":НЯМА ДА ИМА МИР
А РАЗФАСОВАНИ УКР....ОПИ
06:10 05.09.2026
14 СОЛОМОНЧИК
До коментар #11 от "Соломон":ВИЖДАЛ ЛИ СИ УКРАИНСКАТА ПОСЛАНИЧКА
Е ТЕБЕ НЯМА ДА ТЕ ОГРЕЕ ЩОТ СИ ПРОШЛЕК
Коментиран от #18
06:12 05.09.2026
15 СПРАВЕДЛИВ
06:13 05.09.2026
16 осраински
Соху: Великобритания има три дни, за да се научи да диша под вода след поздрава на Русия.
06:15 05.09.2026
17 Бай той Толстой
06:22 05.09.2026
18 Соломон
До коментар #14 от "СОЛОМОНЧИК":Виж сега .Аз не се имам за Ален Делон.И по света има много жени за които няма да ме огрее
Коментиран от #22
06:22 05.09.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 И колко време ще го поемат?
06:30 05.09.2026
21 А дано, че е крайно време вече
Коментиран от #28
06:33 05.09.2026
22 НЕ КАЗВАМ ЧЕ СИ ГРОЗЕН
До коментар #18 от "Соломон":НЕ СЪМ ТЕ ВИЖДАЛ
КАЗВАМ ЧЕ СИ БЕДНА ПОД...ЛОГА
НЕ МОЕШ СИ ПЛАТИ ТАКСАТА ПРИ ПОСЛАНИЧКАТА
06:33 05.09.2026
23 ру БЛАТА
06:33 05.09.2026
24 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
06:33 05.09.2026
25 Механик
И защо мъжът не е на фронта, ами участва в "битови или пиянски скандали"? Пак ли някой с купена индулгенция?
06:34 05.09.2026
26 Зетя е казал
06:35 05.09.2026
27 И Преди и сега
До коментар #11 от "Соломон":Наташките най лесни но и най ZараZни
06:36 05.09.2026
28 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #21 от "А дано, че е крайно време вече":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
06:36 05.09.2026
29 УСПЕХ УКРАЙНА
06:37 05.09.2026
30 СБО провал
06:37 05.09.2026
31 Преводач от български
След още една година ще ви внесем от Германия тези които Меркел ги покани, за разплод бе.
06:39 05.09.2026
32 Механик
06:42 05.09.2026
33 А на Марс как е? Зелю подскача ли?
06:43 05.09.2026
34 Уиткоф и Къшнър го играят
06:49 05.09.2026
35 Уиткоф и Къшнър щели да закъснеят малко
06:55 05.09.2026