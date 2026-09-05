Уиткоф и Къшнър поемат към Москва и Киев, ВСУ спират огъня

САЩ изпращат ключови преговарящи в Москва и Киев с конкретно предложение за прекратяване на войната в Украйна. Това обяви американският президент Доналд Тръмп по време на брифинг, цитиран от Украинска правда. Спецпратениците Стив Уиткоф и Джаред Къшнър стартират ключова дипломатическа мисия през уикенда, като първата им спирка е в Кремъл, последвана от среща с украинския президент Володимир Зеленски в неделя.

Дипломатически совалки и „режим на тишина“

Във връзка с визитата на американската делегация, украинските сили по линията на фронта са получили заповед за временно спазване на „режим на тишина“. Според източници от военните среди, ограничението за водене на огън е планирано от полунощ на 5 септември до края на деня на 8 септември.

Президентът Володимир Зеленски потвърди готовността на Киев за сигурността на преговорите. „От наша страна няма да има въздушни удари по руска територия по време на визитите на Уиткоф и Къшнър. Русия трябва да постъпи по същия начин“, категоричен бе Зеленски, цитиран от пресцентъра на Офиса на президента. Междувременно от украинското правителство уточниха, че се очаква реципрочно прекратяване на огъня в небето от страна на Москва за времето на дипломатическите контакти.

Въпреки дипломатическите жестове, ситуацията на земята остава критична. От Генералния щаб на ВСУ съобщават, че в петък по цялата фронтова линия са регистрирани над 200 интензивни военни стълкновения, което показва, че напрежението не е стихнало преди официалните срещи.

Масирани руски удари по цивилна и промишлена инфраструктура

Докато Вашингтон подготвя мирния си план, Русия не спря въздушния терор през нощта. Руските сили атакуваха жилищна девететажна сграда в град Бориспол, Киевска област. В резултат на удара е възникнал голям пожар в покривната конструкция и апартаментите, като по първоначални данни има най-малко двама пострадали цивилни граждани.

Паралелно с това руска ракета порази голямо промишлено предприятие в Днепропетровска област, причинявайки сериозни материални щети. Атаки бяха регистрирани и в град Святопетровское край Киев, където бяха взривени логистични складове, и в Николаев, където под ударите попадна търговски център – при този инцидент е ранено 17-годишно момиче.

Инцидент с боеприпас в Киев

На заден план на военните действия, вътрешната сигурност в украинската столица също бе нарушена. В Киев мъж взриви боен боеприпас директно на улицата след пиянски или битов скандал. При инцидента тежко са пострадали самият извършител и още трима души, намирали се в непосредствена близост. На мястото работят екипи на полицията и военни експерти.

Светът следи дали мисията на Тръмп ще доведе до реални стъпки за мир, или новата вълна от атаки ще провали преговорите още в самото им начало.