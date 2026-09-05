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Уиткоф и Къшнър поемат към Москва и Киев, ВСУ спират огъня
  Тема: Украйна

Уиткоф и Къшнър поемат към Москва и Киев, ВСУ спират огъня

5 Септември, 2026 04:44, обновена 5 Септември, 2026 04:58 1 336 35

  • сащ-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • преговори-
  • атаки

Вашингтон с предложение за край на войната, Киев въвежда „режим на тишина“, руските атаки продължиха с нападения над Бориспол и Днипро

Уиткоф и Къшнър поемат към Москва и Киев, ВСУ спират огъня - 1
Снимка: ВСУ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

САЩ изпращат ключови преговарящи в Москва и Киев с конкретно предложение за прекратяване на войната в Украйна. Това обяви американският президент Доналд Тръмп по време на брифинг, цитиран от Украинска правда. Спецпратениците Стив Уиткоф и Джаред Къшнър стартират ключова дипломатическа мисия през уикенда, като първата им спирка е в Кремъл, последвана от среща с украинския президент Володимир Зеленски в неделя.

Дипломатически совалки и „режим на тишина“

Във връзка с визитата на американската делегация, украинските сили по линията на фронта са получили заповед за временно спазване на „режим на тишина“. Според източници от военните среди, ограничението за водене на огън е планирано от полунощ на 5 септември до края на деня на 8 септември.

Президентът Володимир Зеленски потвърди готовността на Киев за сигурността на преговорите. „От наша страна няма да има въздушни удари по руска територия по време на визитите на Уиткоф и Къшнър. Русия трябва да постъпи по същия начин“, категоричен бе Зеленски, цитиран от пресцентъра на Офиса на президента. Междувременно от украинското правителство уточниха, че се очаква реципрочно прекратяване на огъня в небето от страна на Москва за времето на дипломатическите контакти.

Въпреки дипломатическите жестове, ситуацията на земята остава критична. От Генералния щаб на ВСУ съобщават, че в петък по цялата фронтова линия са регистрирани над 200 интензивни военни стълкновения, което показва, че напрежението не е стихнало преди официалните срещи.

Масирани руски удари по цивилна и промишлена инфраструктура

Докато Вашингтон подготвя мирния си план, Русия не спря въздушния терор през нощта. Руските сили атакуваха жилищна девететажна сграда в град Бориспол, Киевска област. В резултат на удара е възникнал голям пожар в покривната конструкция и апартаментите, като по първоначални данни има най-малко двама пострадали цивилни граждани.

Паралелно с това руска ракета порази голямо промишлено предприятие в Днепропетровска област, причинявайки сериозни материални щети. Атаки бяха регистрирани и в град Святопетровское край Киев, където бяха взривени логистични складове, и в Николаев, където под ударите попадна търговски център – при този инцидент е ранено 17-годишно момиче.

Инцидент с боеприпас в Киев

На заден план на военните действия, вътрешната сигурност в украинската столица също бе нарушена. В Киев мъж взриви боен боеприпас директно на улицата след пиянски или битов скандал. При инцидента тежко са пострадали самият извършител и още трима души, намирали се в непосредствена близост. На мястото работят екипи на полицията и военни експерти.

Светът следи дали мисията на Тръмп ще доведе до реални стъпки за мир, или новата вълна от атаки ще провали преговорите още в самото им начало.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свободен

    49 26 Отговор
    Тези тръмпови клоуни само пречат на Украйна да подпали всичко в Русия!
    Последната седмица руснаците ги бие яка градушка от дронове, а това е единственият път към мира!

    Коментиран от #7

    05:12 05.09.2026

  • 2 вещиците урсула и кая

    8 44 Отговор
    все ми е тая кой печели войната, за мен е важно войната да не спира поне ще 10 години

    05:21 05.09.2026

  • 3 само да кажа

    9 41 Отговор
    спре ли войната и ще се завърне ковида

    05:22 05.09.2026

  • 4 ефтините козяшки тролове

    12 42 Отговор
    ебeте си майкaта простa! смотaн ден за всички

    Коментиран от #6

    05:24 05.09.2026

  • 5 Блатен човек

    28 19 Отговор
    Руснаците са като змия пред умиране, най много хапе преди да бъде изядена от орела.

    Коментиран от #8

    05:39 05.09.2026

  • 6 Хаха

    28 18 Отговор

    До коментар #4 от "ефтините козяшки тролове":

    Мед ми капе, когато путлераста цвили като бит петерас.

    05:39 05.09.2026

  • 7 По скоро

    17 28 Отговор

    До коментар #1 от "Свободен":

    ще дадат ракети на Зеленски още с кацането си в Киев! Басирам се, че и те ще пътуват с товарен самолет! Путин им блокира доставките, така че ще доставят оръжие лично под предлог за преговори... САЩ никога не са искали и не искат мир!

    05:40 05.09.2026

  • 8 РЕАЛИСТ

    25 19 Отговор

    До коментар #5 от "Блатен човек":

    Руснаците са като чумав плъх в хляба - смърдят и разнасят зараза.

    Коментиран от #9, #11

    05:41 05.09.2026

  • 9 Ти го

    9 1 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Знаеш от опит? Само плъхове и хляб ядеш!

    05:51 05.09.2026

  • 10 Дежавю

    11 1 Отговор
    Пак ще се опитат да излъжат руснаците ама няма да им се получи така ли не разбраха че мир ще има само по условията на Русия.

    Коментиран от #12

    06:01 05.09.2026

  • 11 Соломон

    2 6 Отговор

    До коментар #8 от "РЕАЛИСТ":

    Ами не случайно у северните народи в Русия венерическата болест Сифилис си има друго име.Наричат я руская болезень.

    Коментиран от #14, #27

    06:04 05.09.2026

  • 12 Соломон

    1 5 Отговор

    До коментар #10 от "Дежавю":

    Мир ще има когато Русия изчезне

    Коментиран от #13

    06:05 05.09.2026

  • 13 АМИ ЗНАЧИ

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Соломон":

    НЯМА ДА ИМА МИР
    А РАЗФАСОВАНИ УКР....ОПИ

    06:10 05.09.2026

  • 14 СОЛОМОНЧИК

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    ВИЖДАЛ ЛИ СИ УКРАИНСКАТА ПОСЛАНИЧКА
    Е ТЕБЕ НЯМА ДА ТЕ ОГРЕЕ ЩОТ СИ ПРОШЛЕК

    Коментиран от #18

    06:12 05.09.2026

  • 15 СПРАВЕДЛИВ

    5 3 Отговор
    САЩ усетиха силата на Русия, че е непобедима и изглежда, ще се смилят над страданията на потърпевша Украйна, която я използваха за изпробване силите на Русия и нейното изтощаване. Планът им за пореден път се провали. Дано обаче, Русия се съгласи за прекратяване на операцията и ще видим какви ще са нейните искания - козовете са в нейните ръце.

    06:13 05.09.2026

  • 16 осраински

    4 0 Отговор
    Великобритания беше уплашена от ракетата „Посейдон“ след строго предупреждение от Москва.
    Соху: Великобритания има три дни, за да се научи да диша под вода след поздрава на Русия.

    06:15 05.09.2026

  • 17 Бай той Толстой

    1 0 Отговор
    Бой по каската.Никакво спиране!Това е измама.

    06:22 05.09.2026

  • 18 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "СОЛОМОНЧИК":

    Виж сега .Аз не се имам за Ален Делон.И по света има много жени за които няма да ме огрее

    Коментиран от #22

    06:22 05.09.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 И колко време ще го поемат?

    3 0 Отговор
    ( Уиткоф и Къшнър поемат към Москва и Киев)

    06:30 05.09.2026

  • 21 А дано, че е крайно време вече

    2 2 Отговор
    Киев да обявят капитулация

    Коментиран от #28

    06:33 05.09.2026

  • 22 НЕ КАЗВАМ ЧЕ СИ ГРОЗЕН

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    НЕ СЪМ ТЕ ВИЖДАЛ
    КАЗВАМ ЧЕ СИ БЕДНА ПОД...ЛОГА
    НЕ МОЕШ СИ ПЛАТИ ТАКСАТА ПРИ ПОСЛАНИЧКАТА

    06:33 05.09.2026

  • 23 ру БЛАТА

    1 1 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    06:33 05.09.2026

  • 24 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    1 0 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    06:33 05.09.2026

  • 25 Механик

    0 0 Отговор
    " боен боеприпас"-върха!!
    И защо мъжът не е на фронта, ами участва в "битови или пиянски скандали"? Пак ли някой с купена индулгенция?

    06:34 05.09.2026

  • 26 Зетя е казал

    3 1 Отговор
    че булката Зелйонска била готова и сега чакаме чершафа

    06:35 05.09.2026

  • 27 И Преди и сега

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Наташките най лесни но и най ZараZни

    06:36 05.09.2026

  • 28 Орк на тротинетка 🧌🛴

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "А дано, че е крайно време вече":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    06:36 05.09.2026

  • 29 УСПЕХ УКРАЙНА

    1 1 Отговор
    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    06:37 05.09.2026

  • 30 СБО провал

    1 2 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    06:37 05.09.2026

  • 31 Преводач от български

    2 0 Отговор
    Укрите стигнаха ли до Москва, давайте напред победата е ваша.
    След още една година ще ви внесем от Германия тези които Меркел ги покани, за разплод бе.

    06:39 05.09.2026

  • 32 Механик

    0 0 Отговор
    Мир няма да има. Поне не и така както го искат от САЩ. Така че, разходката си е разходка, но файда няма да има.

    06:42 05.09.2026

  • 33 А на Марс как е? Зелю подскача ли?

    1 0 Отговор
    (Въпреки дипломатическите жестове, ситуацията на земята остава критична.)......ъъ

    06:43 05.09.2026

  • 34 Уиткоф и Къшнър го играят

    0 0 Отговор
    разсейващ фактор ми се струва. Таамън да им метнат в Киев "Голямата Берта" братушките и да ги приключат кардинално и тея звънят на вратата като някакви евангелисти-мисионери с предложения за вечен мир и мощни пръдни ... тъй ми се чини да ви гу кажа ...

    06:49 05.09.2026

  • 35 Уиткоф и Къшнър щели да закъснеят малко

    0 0 Отговор
    щото трябвало да заобиколят Гренландия. Не им давали въздушен коридор от там и щели през Баренцово море да минат ако им стигнела нафтата

    06:55 05.09.2026

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