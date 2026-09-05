Трагедия на Burning Man 2026: Участник почина в пустинята

Участник във фестивала Burning Man 2026 почина в четвъртък, 3 септември, след внезапно влошаване на здравословното му състояние, потвърдиха официалните организатори на събитието. Инцидентът се случва в момент, в който временното градче Блек Рок Сити в пустинята на Невада е блокирано от проливни дъждове, силен вятър и дълбока кал, които наложиха временно затваряне на входните и изходните врати.

Според официално изявление, публикувано в блога на организаторите, мъжът е бил в средата на 50-те си години. Той е претърпял остра медицинска ситуация, като на място веднага са му оказани животоспасяващи мерки от спешните екипи на фестивала. Въпреки усилията на лекарите в мобилния медицински център на терен, участникът е обявен за мъртъв. Към момента самоличността му не се съобщава публично, докато не бъдат уведомени неговите близки.

Шерифът на окръг Пършинг, Джери Алън, заяви пред регионални медии, че първоначалният оглед не показва следи от насилие, но точната причина за смъртта ще бъде установена след извършване на аутопсия.

NBC News припомня, че това е четвъртият смъртен случай на фестивала за последните четири години. Черната серия включва неразкритото до момента убийство на руски гражданин през 2025 г., фатален астматичен пристъп през 2024 г. и случай на наркотична интоксикация през 2023 г.

Паралелно със спасителната акция, хиляди посетители остават блокирани в пустинята заради метеорологичната обстановка. Според метеорологичните сводки, пороят е превърнал сухата пустинна земя в гъста и лепкава кал. Организаторите призоваха пристигащите тепърва „бърнъри“ да отложат пътуването си и да останат в близкия град Рино, а намиращите се на терен да ограничат движението с превозни средства, за да не затънат.

Фестивалът Burning Man, който тази година отбелязва своята 40-а годишнина, започна на 30 август и по план трябва да приключи на 7 септември 2026 г. с традиционното изгаряне на голямата дървена фигура.