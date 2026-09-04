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Тръмп поиска европейците да възстановят финансовата помощ, предоставена от САЩ на Украйна
  Тема: Украйна

Тръмп поиска европейците да възстановят финансовата помощ, предоставена от САЩ на Украйна

4 Септември, 2026 14:06 1 166 67

  • украйна-
  • доналд тръмп-
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  • нато

От завръщането си в Белия дом републиканецът настоява европейците да поемат по-голямата част от помощта за Украйна

Тръмп поиска европейците да възстановят финансовата помощ, предоставена от САЩ на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще поиска от европейците да възстановят финансовата помощ, предоставена от САЩ на Украйна от неговия предшественик на поста – демократа Джо Байдън, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Стотици милиарди долари бяха дадени безвъзмездно на Украйна и НАТО – средства, които Европа щеше да плати, ако ѝ беше поискано, но ние и сега ще поискаме тези пари от нея, дори с малко закъснение", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

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От завръщането си в Белия дом републиканецът настоява европейците да поемат по-голямата част от помощта за Украйна за войната ѝ срещу Русия. От друга страна, изричното споменаване, че Европа трябва да възстанови средства изглежда безпрецедентно. Американският президент не уточни обаче от кои държави възнамерява да изисква подобно възстановяване, ако Вашингтон по-късно сметне да го постави на дневен ред, отбелязва АФП.

В публикацията си за военната помощ за Украйна Тръмп засегна основно оръжейните резерви на САЩ. Той отново остро отхвърли медийни информации, според които съществува недостиг от боеприпаси във войната с Иран и изтъкна, че САЩ "практически разполагат с неограничени количества боеприпаси".

Въпреки това американският президент допълни, че Вашингтон си създава "резерв", за да се справи с "всички възможни случаи" и намекна, че продажбите на американско оръжие в чужбина са временно преустановени.

"Ще си ги запазим за нас, за САЩ, вместо да ги продаваме на другите, но продажбите за нашите съюзници скоро ще започнат отново", добави Тръмп.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Курабийката

    31 1 Отговор
    Ох,лошо ми е😂😂

    14:07 04.09.2026

  • 2 Хаха

    15 11 Отговор
    Чезвай бе кравар на следващите избори си чао, а ти и родата ни имате мишени на гърба доживот.

    14:08 04.09.2026

  • 3 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    50 6 Отговор
    Хаха, тия наглеци запалиха войната там с преврата още през 2014 г., наритаха ги и сега искат други да им плаща сметката..

    Коментиран от #4, #8

    14:09 04.09.2026

  • 4 Хаха

    2 18 Отговор

    До коментар #3 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    Твоя Радев защо не направи референдум кажи бе ?!?

    Коментиран от #33

    14:10 04.09.2026

  • 5 Защо

    11 14 Отговор
    не поиска от Путин?

    Коментиран от #11

    14:11 04.09.2026

  • 6 Крим

    1 13 Отговор
    е гаранция за лендлиза,който не е върнат!

    Коментиран от #29, #35, #36

    14:12 04.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Готин

    8 34 Отговор

    До коментар #3 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":

    Онези мижитурки които подпалиха войната са в Кремъл, начело с джуджето от КГБ

    Коментиран от #18, #21, #22, #38

    14:13 04.09.2026

  • 9 Баба Яга

    23 3 Отговор
    Баш пиратът на земята съвсем изтрещя от успехите си навсякъде, било в Гаусаза, било в ормуаза, било в каракаса, било в гренландаза... То само иранците разбраха, че с тоя трябва да свършат те, защото никой друг не проумява какво ще става. Двамата заедно с натана де.

    14:13 04.09.2026

  • 10 честен ционист

    21 1 Отговор
    Или ще връщате на Бай Дончо, или репарации на Русия.

    Коментиран от #17

    14:13 04.09.2026

  • 11 Бъди спокоен

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Защо":

    И до него ще стигнат!

    14:15 04.09.2026

  • 12 стоян георгиев

    26 3 Отговор
    Поредните глупости на рижавия.

    14:16 04.09.2026

  • 13 Абе

    20 1 Отговор
    Кой те караше да даваш бе Боклук?

    14:16 04.09.2026

  • 14 бибитковджипко

    24 0 Отговор
    Крайно време е 300милиона американци да си останат сами с всичките си долари.... които са напечатали...

    14:17 04.09.2026

  • 15 Софиянец

    16 5 Отговор
    Хахахха! Дбилите от ефро фашисткия ес хем ще плащат репарации на Русия, хем ще връщат парите от загубената си авантюра на фащ!
    Смех, смех, смех, хахахахахахаххахахах! А укрите гледат тъпо като овце, ще целуват краката на Путин!

    Коментиран от #53

    14:17 04.09.2026

  • 16 Ами

    10 9 Отговор
    прав е човекът. Това си е война на ЕС. Байдън, понеже беше сенилен беше излъган. Германците да се връщат парите.

    Коментиран от #27

    14:17 04.09.2026

  • 17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 3 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Не позна. И двете.

    Коментиран от #34

    14:18 04.09.2026

  • 18 Гейче

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Готин":

    Колко ти държи вибратора с едно зареждане?

    14:18 04.09.2026

  • 19 Пилотът Гошу

    19 2 Отговор
    Искай си... Вие им ги дадохте, от тея на хартия 80-90% ги прибрахте по джобовете си, сега си мислиш, че Европа трябва да ти ги даде още веднъж... Вие направихте войната, Нюланд го каза директно колко милиарда сте вложили в майдана. Всъщност вие трябва да платите всичко, което Европа е дала на мошениците в Украйна...

    14:18 04.09.2026

  • 20 басинахалника

    9 2 Отговор
    ама с лихвите нали ?

    14:18 04.09.2026

  • 21 Пилотът Гошу

    13 2 Отговор

    До коментар #8 от "Готин":

    Отивай се разправяй с Нюланд, тя го каза в прав текст колко са дали за майдана. Никой не ти е виновен, че си ограничен...

    14:19 04.09.2026

  • 22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 2 Отговор

    До коментар #8 от "Готин":

    Най вероятно си евроибрик. Това СА бившите османоибрици

    14:19 04.09.2026

  • 23 Тръмп, европейците са ужасни

    8 1 Отговор
    Не ни купуват храните , не ни купуват колите , не си плащат за сигурност , нямаше ги в Ормуз , когато имахме нужда от тях,....
    Стотици милиарди долари дадохме безвъзмездно на Украйна и НАТО . Дадохме им толкова много , а искаме "едно парче лед".
    Сега Тръмп си иска парите обратно . Но може вместо парите ,
    ОНОВА ПАРЧЕ ЛЕД .

    Коментиран от #31

    14:20 04.09.2026

  • 24 Сатана Z

    10 2 Отговор
    "имАл - дал"
    Както казват българите.Никой не е бил Тръмпи по перчема зорлем да праща пари на Зеления нацист-евреин.

    14:20 04.09.2026

  • 25 Реалист

    10 0 Отговор
    Бай Дончо и фамилия разкостиха Америка, сега искат да разфасоват и Европа…

    14:20 04.09.2026

  • 26 Урсула

    8 3 Отговор
    Пари нямаме! Взимай Гренландия!

    14:21 04.09.2026

  • 27 Пилотът Гошу

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    Верно ли? 😂😂😂 Кой им организира преврата и наля 5 милиарда? Европа ли? Виктория Нюланд европейски политик ли е, или на САЩ? 😂😂😂

    Коментиран от #45

    14:22 04.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Крим":

    СССР и Русия връщат всичко по лендлиза

    Коментиран от #32

    14:22 04.09.2026

  • 30 Краснов

    3 0 Отговор
    е създаден да прецака САЩ!

    14:22 04.09.2026

  • 31 Блекрок

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тръмп, европейците са ужасни":

    Я па ти безвъзмездно🤣😂😂😂

    14:23 04.09.2026

  • 32 Кога

    1 2 Отговор

    До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    как?С Москвичи ли?

    Коментиран от #39, #63

    14:23 04.09.2026

  • 33 Чий е Радев?

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    Безмер е голата истина, палячо. Радев е част от статуквото и е слуга на американците

    14:23 04.09.2026

  • 34 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И няма да има газ и топла вода зимата ама в москва...хах...същото е и с репарациите.да се връзвате на обичайните глупости на рижавия показва колко ви е акъла и на вас.само да допълня пе сащ тихомълком започнаха отново да подпомагат украйна,но чакайте вие репарации...хах

    Коментиран от #46, #49, #56

    14:24 04.09.2026

  • 35 Пилотът Гошу

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Крим":

    Аман от лешпери... Имаш интернет в ръцете си, можеш и сам да провериш, че лендлийзът отдавна е платен... Виж, репарациите от Германия от друга страна не са...

    14:24 04.09.2026

  • 36 Летописец

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Крим":

    Дългът по програмата „Ленд-лиз“ (Заем-наем) на САЩ към СССР е напълно изплатен и погасен от Руската федерация (като правоприемник на СССР) през 2006 г. ❗ , като част от цялостното уреждане на съветския дълг към страните от Парижкия клуб.

    Коментиран от #57

    14:24 04.09.2026

  • 37 ???!!

    3 0 Отговор
    Дони европейците нема ти плащат 40 трилиония дълг,ако се отървете от американските ценни книжа кво стаа🤣🤣😂

    Коментиран от #51

    14:25 04.09.2026

  • 38 Само ти не разбра

    5 0 Отговор

    До коментар #8 от "Готин":

    Ахахахаха, питай Виктория Нюланд

    14:25 04.09.2026

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Кога":

    Има Интернет, учи, как се ползва.хахаххах, малиййй много Си семпъл

    14:25 04.09.2026

  • 40 Даа!

    2 0 Отговор
    Ако сложи на масата конкретни искания,с посочени суми,към макарона,мерцчо и мелони,кво праим! Това е един от възможните варианти.Другото е Анблок.Директно пред Акушерката.Ще се оцъкли,защото със сигурност,тези претенции,ще бъдат придружени от санкции,при отказ. Тръмп не се изхвърля хей така.Случайно хрумване.Вероятно това е съгласувано с конгресмени от опозицията.А стане ли въпрос за огромни суми , десетки ,а може и стотици милиарди долари, всички политици в Сената и Конгреса на щатите мислят еднакво.И от двете партии,имат могъщи лобита на ВПК.Дръпнат ли от ЕС толкова милиарди ( от нищото,без цент капиталови разходи) директно ще бъдат пренасочени към ВПК.Бай Дончо изобщо не е глупав,или да му шава главата.Има си свой ,уникален стил на политическо поведение,но стане ли въпрос за пари,е безпогрешен.Ще действа на същия принцип,както и с митата.Залага искане за 50%, на група стоки ,за да получи 15% . Страшното е,че Акушерката в определен момент,ще ги " събере" от всички нас - обикновените граждани на ЕС.

    14:26 04.09.2026

  • 41 Соваж бейби

    4 0 Отговор
    Абе няма ли психиатрия в Америка?Да чете украинският народ който се подведе с Байдън и Зеленски ,нещата ще стават още по зле Европа няма му даде и 1 евро за американските разходи и тук се задават черни дни за тези от ЕС които отпуснаха за Украйна милиарди онези още нищо връщат .Накрая половината свят се изправи срещу Украйна парите трябва се връщат, радвам се че не съм се родила украинка не им завиждам.

    Коментиран от #50

    14:27 04.09.2026

  • 42 Констатация

    0 0 Отговор
    Аферим, бе, Бай Дончо....., скоро и от въздуха пари шъ прайш!!!! - )))))

    14:28 04.09.2026

  • 43 Егати и фарса

    4 0 Отговор
    Този че е откачалка е ясно, но ЕС без САЩ го закъсаха яко. С кого са приятели? Със САЩ със Русия, с Китай? Само с Украйна! Какъв е тоя късмет български?

    14:28 04.09.2026

  • 44 Европа

    2 1 Отговор
    Дони, пенсионирай се!

    14:29 04.09.2026

  • 45 ....

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Пилотът Гошу":

    Еврейка като Ленин,Сталин,Троцки,хитлер

    14:29 04.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Оххххх

    0 0 Отговор
    Айде да идват демократите, че не се трае вече🤣🤣😂

    14:30 04.09.2026

  • 48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор
    . Живея в Москва от 10 г. Живота ми икономически не се е променил. И не ми говори" Ще немате ток, вода, топло" Щото "Яйца, интернет и бензин вече нямам" От 4 Години, хахаах

    14:30 04.09.2026

  • 49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    . Живея в Москва от 10 г. Живота ми икономически не се е променил. И не ми говори" Ще немате ток, вода, топло" Щото "Яйца, интернет и бензин вече нямам" От 4 Години, хахаах

    14:31 04.09.2026

  • 50 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Соваж бейби":

    Има Международен Валутен фонд,да не се правят на ощипани😂😂

    Коментиран от #59

    14:32 04.09.2026

  • 51 Констатация

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "???!!":

    """""Дони европейците нема ти плащат 40 трилиония дълг""""" ------ Ваххх...!!!! Не му давай такива Идеи, бе, колега, че Бай Дончу като нищу шъ го направи!!!!!

    14:33 04.09.2026

  • 52 Няма такъв резил

    1 0 Отговор
    Този г-н МакДоналд на какво е, че толкова не го слуша главата ?

    14:33 04.09.2026

  • 53 Хахаха!🎺🥳😀

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Софиянец":

    Коалицията на желаещите фашизъм ще плаща пари на САЩ и репарации на Русия безкрайно. Иначе ТСВ и атом от запад, атом от изток и да се чудиш къде да се скриеш.

    14:34 04.09.2026

  • 54 ДОНИ ДУМКА ЮРОГЕЙЦИТЕ

    4 0 Отговор
    По-яко и от Путин.

    14:34 04.09.2026

  • 55 А ГДЕ

    1 0 Отговор
    Кая Калас?

    14:35 04.09.2026

  • 56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "стоян георгиев":

    Аз според тебе и долара по 200 купувам, и интернет нямам, и колеса не Си карам, и спя в метрото.Хахахахах
    В Киев Сега ток няма, а Ти за зима ми говориш,хахахх

    14:35 04.09.2026

  • 57 Летописец

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Летописец":

    Русия изплати и на другите СССР републики и УКРАИНСКИЯ дълг към ленд - лийза , 16,37%

    14:36 04.09.2026

  • 58 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор
    Дони ги думка с глоби, а на Русия ще платят с територии, защото нямат пари.

    14:37 04.09.2026

  • 59 Соваж бейби

    2 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ха,ха":

    Проблемите са много големи с инфлацията и даването на милиарди за Украйна, поне тук тези които дадоха я в затвор я нещо друго ще им се случи .Идва страшна зима ,санкциите са в действие само че за Европа на Русия нищо и няма.

    Коментиран от #61

    14:37 04.09.2026

  • 60 Голям тръмпизъм

    1 0 Отговор
    Да, европейците да възстановят. С лихвите. Да погасят и дълга на Щатите. Ах, да, и да плащат на Щатите за всеки ден война в Украйна по милиард. Разбира се да възстановят разораната държава и да я предадат под амер управление. Как иначе?!

    14:39 04.09.2026

  • 61 Ах, приятелю!

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Соваж бейби":

    Дано не ми се налага да се преселвам на стари години в Русия. Но кой знае. На студ и глад не се издържа. Икономиката на САЩ се е сринала през Великата депресия само за един ден и е настанал ужасен глад. Около 6 милиона са умрели от глад! За това срамежливо се мълчи, за да не започнат сега вълнения. От Германия също са бягали от глада, който може. 3000 километра с влак до СССР, където гладът е бил по-малък.

    14:45 04.09.2026

  • 62 Хи хи

    0 0 Отговор
    Европа не само на Тръмп трябва да плати, а и репарации на Русия. За целта фолкваген трябва да затвори още 1000 завода, и да съкрати 500 милиона работници ! Ако не фолксваген, някой друг да ги съкрати !!

    14:45 04.09.2026

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Кога":

    За крейцера "Единбург" знаеш ли?

    14:45 04.09.2026

  • 64 Тоя увиснал кожляк

    2 0 Отговор
    Да спре да прегръща зелената цифка и да му продава оръжие, а парите да си ги иска от Байдан и сина му пръв приятел на Зеленски!

    14:50 04.09.2026

  • 65 Пари бол

    1 0 Отговор
    Имал дал!

    14:51 04.09.2026

  • 66 Българин

    0 0 Отговор
    Делът на България е 80 млрд долара. И трябва да плащаме репарации на Русия от 400 млрд долара!

    14:52 04.09.2026

  • 67 Ностро

    0 0 Отговор
    Така като гледам, краварските пари ще ги връщат с лихвите България, Румъния и балтийските "тигри" Дупе да ни е яко...

    14:52 04.09.2026