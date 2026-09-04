Тръмп поиска европейците да възстановят финансовата помощ, предоставена от САЩ на Украйна

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще поиска от европейците да възстановят финансовата помощ, предоставена от САЩ на Украйна от неговия предшественик на поста – демократа Джо Байдън, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Стотици милиарди долари бяха дадени безвъзмездно на Украйна и НАТО – средства, които Европа щеше да плати, ако ѝ беше поискано, но ние и сега ще поискаме тези пари от нея, дори с малко закъснение", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

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От завръщането си в Белия дом републиканецът настоява европейците да поемат по-голямата част от помощта за Украйна за войната ѝ срещу Русия. От друга страна, изричното споменаване, че Европа трябва да възстанови средства изглежда безпрецедентно. Американският президент не уточни обаче от кои държави възнамерява да изисква подобно възстановяване, ако Вашингтон по-късно сметне да го постави на дневен ред, отбелязва АФП.

В публикацията си за военната помощ за Украйна Тръмп засегна основно оръжейните резерви на САЩ. Той отново остро отхвърли медийни информации, според които съществува недостиг от боеприпаси във войната с Иран и изтъкна, че САЩ "практически разполагат с неограничени количества боеприпаси".

Въпреки това американският президент допълни, че Вашингтон си създава "резерв", за да се справи с "всички възможни случаи" и намекна, че продажбите на американско оръжие в чужбина са временно преустановени.

"Ще си ги запазим за нас, за САЩ, вместо да ги продаваме на другите, но продажбите за нашите съюзници скоро ще започнат отново", добави Тръмп.