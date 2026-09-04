Тръмп поиска европейците да възстановят финансовата помощ, предоставена от САЩ на Украйна

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще поиска от европейците да възстановят финансовата помощ, предоставена от САЩ на Украйна от неговия предшественик на поста – демократа Джо Байдън, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Стотици милиарди долари бяха дадени безвъзмездно на Украйна и НАТО – средства, които Европа щеше да плати, ако ѝ беше поискано, но ние и сега ще поискаме тези пари от нея, дори с малко закъснение", написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.
От завръщането си в Белия дом републиканецът настоява европейците да поемат по-голямата част от помощта за Украйна за войната ѝ срещу Русия. От друга страна, изричното споменаване, че Европа трябва да възстанови средства изглежда безпрецедентно. Американският президент не уточни обаче от кои държави възнамерява да изисква подобно възстановяване, ако Вашингтон по-късно сметне да го постави на дневен ред, отбелязва АФП.
В публикацията си за военната помощ за Украйна Тръмп засегна основно оръжейните резерви на САЩ. Той отново остро отхвърли медийни информации, според които съществува недостиг от боеприпаси във войната с Иран и изтъкна, че САЩ "практически разполагат с неограничени количества боеприпаси".
Въпреки това американският президент допълни, че Вашингтон си създава "резерв", за да се справи с "всички възможни случаи" и намекна, че продажбите на американско оръжие в чужбина са временно преустановени.
"Ще си ги запазим за нас, за САЩ, вместо да ги продаваме на другите, но продажбите за нашите съюзници скоро ще започнат отново", добави Тръмп.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Курабийката
14:07 04.09.2026
2 Хаха
14:08 04.09.2026
3 Добре дошли в еврозоната глупаци!
Коментиран от #4, #8
14:09 04.09.2026
4 Хаха
До коментар #3 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":Твоя Радев защо не направи референдум кажи бе ?!?
Коментиран от #33
14:10 04.09.2026
5 Защо
Коментиран от #11
14:11 04.09.2026
6 Крим
Коментиран от #29, #35, #36
14:12 04.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Готин
До коментар #3 от "Добре дошли в еврозоната глупаци!":Онези мижитурки които подпалиха войната са в Кремъл, начело с джуджето от КГБ
Коментиран от #18, #21, #22, #38
14:13 04.09.2026
9 Баба Яга
14:13 04.09.2026
10 честен ционист
Коментиран от #17
14:13 04.09.2026
11 Бъди спокоен
До коментар #5 от "Защо":И до него ще стигнат!
14:15 04.09.2026
12 стоян георгиев
14:16 04.09.2026
13 Абе
14:16 04.09.2026
14 бибитковджипко
14:17 04.09.2026
15 Софиянец
Смех, смех, смех, хахахахахахаххахахах! А укрите гледат тъпо като овце, ще целуват краката на Путин!
Коментиран от #53
14:17 04.09.2026
16 Ами
Коментиран от #27
14:17 04.09.2026
17 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #10 от "честен ционист":Не позна. И двете.
Коментиран от #34
14:18 04.09.2026
18 Гейче
До коментар #8 от "Готин":Колко ти държи вибратора с едно зареждане?
14:18 04.09.2026
19 Пилотът Гошу
14:18 04.09.2026
20 басинахалника
14:18 04.09.2026
21 Пилотът Гошу
До коментар #8 от "Готин":Отивай се разправяй с Нюланд, тя го каза в прав текст колко са дали за майдана. Никой не ти е виновен, че си ограничен...
14:19 04.09.2026
22 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "Готин":Най вероятно си евроибрик. Това СА бившите османоибрици
14:19 04.09.2026
23 Тръмп, европейците са ужасни
Стотици милиарди долари дадохме безвъзмездно на Украйна и НАТО . Дадохме им толкова много , а искаме "едно парче лед".
Сега Тръмп си иска парите обратно . Но може вместо парите ,
ОНОВА ПАРЧЕ ЛЕД .
Коментиран от #31
14:20 04.09.2026
24 Сатана Z
Както казват българите.Никой не е бил Тръмпи по перчема зорлем да праща пари на Зеления нацист-евреин.
14:20 04.09.2026
25 Реалист
14:20 04.09.2026
26 Урсула
14:21 04.09.2026
27 Пилотът Гошу
До коментар #16 от "Ами":Верно ли? 😂😂😂 Кой им организира преврата и наля 5 милиарда? Европа ли? Виктория Нюланд европейски политик ли е, или на САЩ? 😂😂😂
Коментиран от #45
14:22 04.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "Крим":СССР и Русия връщат всичко по лендлиза
Коментиран от #32
14:22 04.09.2026
30 Краснов
14:22 04.09.2026
31 Блекрок
До коментар #23 от "Тръмп, европейците са ужасни":Я па ти безвъзмездно🤣😂😂😂
14:23 04.09.2026
32 Кога
До коментар #29 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":как?С Москвичи ли?
Коментиран от #39, #63
14:23 04.09.2026
33 Чий е Радев?
До коментар #4 от "Хаха":Безмер е голата истина, палячо. Радев е част от статуквото и е слуга на американците
14:23 04.09.2026
34 стоян георгиев
До коментар #17 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И няма да има газ и топла вода зимата ама в москва...хах...същото е и с репарациите.да се връзвате на обичайните глупости на рижавия показва колко ви е акъла и на вас.само да допълня пе сащ тихомълком започнаха отново да подпомагат украйна,но чакайте вие репарации...хах
Коментиран от #46, #49, #56
14:24 04.09.2026
35 Пилотът Гошу
До коментар #6 от "Крим":Аман от лешпери... Имаш интернет в ръцете си, можеш и сам да провериш, че лендлийзът отдавна е платен... Виж, репарациите от Германия от друга страна не са...
14:24 04.09.2026
36 Летописец
До коментар #6 от "Крим":Дългът по програмата „Ленд-лиз“ (Заем-наем) на САЩ към СССР е напълно изплатен и погасен от Руската федерация (като правоприемник на СССР) през 2006 г. ❗ , като част от цялостното уреждане на съветския дълг към страните от Парижкия клуб.
Коментиран от #57
14:24 04.09.2026
37 ???!!
Коментиран от #51
14:25 04.09.2026
38 Само ти не разбра
До коментар #8 от "Готин":Ахахахаха, питай Виктория Нюланд
14:25 04.09.2026
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Кога":Има Интернет, учи, как се ползва.хахаххах, малиййй много Си семпъл
14:25 04.09.2026
40 Даа!
14:26 04.09.2026
41 Соваж бейби
Коментиран от #50
14:27 04.09.2026
42 Констатация
14:28 04.09.2026
43 Егати и фарса
14:28 04.09.2026
44 Европа
14:29 04.09.2026
45 ....
До коментар #27 от "Пилотът Гошу":Еврейка като Ленин,Сталин,Троцки,хитлер
14:29 04.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Оххххх
14:30 04.09.2026
48 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
14:30 04.09.2026
49 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #34 от "стоян георгиев":. Живея в Москва от 10 г. Живота ми икономически не се е променил. И не ми говори" Ще немате ток, вода, топло" Щото "Яйца, интернет и бензин вече нямам" От 4 Години, хахаах
14:31 04.09.2026
50 Ха,ха
До коментар #41 от "Соваж бейби":Има Международен Валутен фонд,да не се правят на ощипани😂😂
Коментиран от #59
14:32 04.09.2026
51 Констатация
До коментар #37 от "???!!":"""""Дони европейците нема ти плащат 40 трилиония дълг""""" ------ Ваххх...!!!! Не му давай такива Идеи, бе, колега, че Бай Дончу като нищу шъ го направи!!!!!
14:33 04.09.2026
52 Няма такъв резил
14:33 04.09.2026
53 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #15 от "Софиянец":Коалицията на желаещите фашизъм ще плаща пари на САЩ и репарации на Русия безкрайно. Иначе ТСВ и атом от запад, атом от изток и да се чудиш къде да се скриеш.
14:34 04.09.2026
54 ДОНИ ДУМКА ЮРОГЕЙЦИТЕ
14:34 04.09.2026
55 А ГДЕ
14:35 04.09.2026
56 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #34 от "стоян георгиев":Аз според тебе и долара по 200 купувам, и интернет нямам, и колеса не Си карам, и спя в метрото.Хахахахах
В Киев Сега ток няма, а Ти за зима ми говориш,хахахх
14:35 04.09.2026
57 Летописец
До коментар #36 от "Летописец":Русия изплати и на другите СССР републики и УКРАИНСКИЯ дълг към ленд - лийза , 16,37%
14:36 04.09.2026
58 Хахаха!🎺🥳😀
14:37 04.09.2026
59 Соваж бейби
До коментар #50 от "Ха,ха":Проблемите са много големи с инфлацията и даването на милиарди за Украйна, поне тук тези които дадоха я в затвор я нещо друго ще им се случи .Идва страшна зима ,санкциите са в действие само че за Европа на Русия нищо и няма.
Коментиран от #61
14:37 04.09.2026
60 Голям тръмпизъм
14:39 04.09.2026
61 Ах, приятелю!
До коментар #59 от "Соваж бейби":Дано не ми се налага да се преселвам на стари години в Русия. Но кой знае. На студ и глад не се издържа. Икономиката на САЩ се е сринала през Великата депресия само за един ден и е настанал ужасен глад. Около 6 милиона са умрели от глад! За това срамежливо се мълчи, за да не започнат сега вълнения. От Германия също са бягали от глада, който може. 3000 километра с влак до СССР, където гладът е бил по-малък.
14:45 04.09.2026
62 Хи хи
14:45 04.09.2026
63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #32 от "Кога":За крейцера "Единбург" знаеш ли?
14:45 04.09.2026
64 Тоя увиснал кожляк
14:50 04.09.2026
65 Пари бол
14:51 04.09.2026
66 Българин
14:52 04.09.2026
67 Ностро
14:52 04.09.2026