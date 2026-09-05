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Reuters: Предстоят големи рокади в Пентагона

Reuters: Предстоят големи рокади в Пентагона

5 Септември, 2026 09:47, обновена 5 Септември, 2026 09:54 803 7

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САЩ спират рекламни трекери заради Иран 

Reuters: Предстоят големи рокади в Пентагона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на отбраната на САЩ е изправено пред сериозни структурни и кадрови промени в близко бъдеще. Reuters допусна възможността за стартирането на мащабна поредица от нови пренареждания и оставки в най-висшето ръководство на Пентагона. Очакваните рокади идват в момент на засилено геополитическо напрежение на Близкия изток и в Азиатско-Тихоокеанския регион, както и след критики от страна на Конгреса относно сигурността на личните данни на военнослужещите и технологичната защита на ведомството. Промените целят да оптимизират командването и да въведат нови стратегии за национална отбрана.

САЩ спират рекламни трекери заради Иран

Въоръжените сили на САЩ започнаха масово да деактивират мобилните рекламни идентификатори (MAID) на своите устройства, за да предотвратят потенциални въздушни удари от страна на Иран. Решението е взето, след като писма от Военновъздушните сили, Сухопътните войски и Командването на специални операции (USSOCOM) бяха публично оповестени от сенатор Рон Уайдън.
Тези уникални дигитални маркери се събират от рекламни брокери на данни и могат лесно да бъдат купени от иранското разузнаване за прецизно насочване на атаки срещу американски бази в Близкия изток. Според информация от nv.ua и експертни анализи на realtribune.ru, ВВС на САЩ са премахнали трекерите още преди два месеца, а наскоро това е направено и за Windows устройствата на специалните части. Опасенията от дигитално проследяване засилват мерките за сигурност, като се обмисля и пълна забрана на лични телефони в зоните на конфликт.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Днес за втори път ще побеждават ,ясно

    09:56 05.09.2026

  • 2 Рокада

    2 0 Отговор
    С рокада играта продължава и няма да станат нещата. Трябва нова игра с нови фигури
    и ... отначало.

    09:59 05.09.2026

  • 3 Краснов

    3 1 Отговор
    ще наредим хора на Путин!

    10:01 05.09.2026

  • 4 ама, недейте така

    4 1 Отговор
    Оранжавия шапшал печели войната само на АИ клипчета, а те трябва да се гледат от краварчетата, включително в краварските бази, за да им е ясно, че печелят въпреки че ги удрят ирански ракети по главите. Като спрете тракерите, няма реклама, няма приходи от клипчетата и няма да бъдат бъдат показвани на краварчетата. Как ще знаят, че печелят!?

    10:04 05.09.2026

  • 5 Пука ни за Пентагона

    3 1 Отговор
    Войничетата с врясъци скачат в морето от самолетоносача. Вода няма, кенефите са задръстени ...

    10:04 05.09.2026

  • 6 И как точно го постигат това чудо

    3 0 Отговор
    че и ние искаме така. (да деактивират мобилните рекламни идентификатори (MAID) на своите устройства) .... Аз и рекламите по БТВ и НОВА също искам да се деактивират впрочем щото не за тях си плащам таксата

    10:07 05.09.2026

  • 7 Еми

    2 0 Отговор
    да си вземат от Холивуд. Явно само там янките побеждават врага, дори с 1жостанал патрон и с голи ръце размазват останалите.

    10:24 05.09.2026