Reuters: Предстоят големи рокади в Пентагона

Министерството на отбраната на САЩ е изправено пред сериозни структурни и кадрови промени в близко бъдеще. Reuters допусна възможността за стартирането на мащабна поредица от нови пренареждания и оставки в най-висшето ръководство на Пентагона. Очакваните рокади идват в момент на засилено геополитическо напрежение на Близкия изток и в Азиатско-Тихоокеанския регион, както и след критики от страна на Конгреса относно сигурността на личните данни на военнослужещите и технологичната защита на ведомството. Промените целят да оптимизират командването и да въведат нови стратегии за национална отбрана.



САЩ спират рекламни трекери заради Иран



Въоръжените сили на САЩ започнаха масово да деактивират мобилните рекламни идентификатори (MAID) на своите устройства, за да предотвратят потенциални въздушни удари от страна на Иран. Решението е взето, след като писма от Военновъздушните сили, Сухопътните войски и Командването на специални операции (USSOCOM) бяха публично оповестени от сенатор Рон Уайдън.

Тези уникални дигитални маркери се събират от рекламни брокери на данни и могат лесно да бъдат купени от иранското разузнаване за прецизно насочване на атаки срещу американски бази в Близкия изток. Според информация от nv.ua и експертни анализи на realtribune.ru, ВВС на САЩ са премахнали трекерите още преди два месеца, а наскоро това е направено и за Windows устройствата на специалните части. Опасенията от дигитално проследяване засилват мерките за сигурност, като се обмисля и пълна забрана на лични телефони в зоните на конфликт.

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