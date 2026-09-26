САЩ и ЕС блокираха декларация за бъдещи пандемии

Лидерите на страните членки на ООН подновиха ангажимента си да защитят човечеството от бъдещи пандемии, но не успяха да приемат обща политическа декларация за превенцията и реакцията при здравни кризи. Документът е бил блокиран заради възражения от страна на Съединените щати и Европейския съюз.

Това стана на второто заседание на високо равнище на Общото събрание на ООН по темата. То се проведе в Ню Йорк в рамките на 81-вата годишна сесия на организацията. Първата среща на това ниво беше през 2023 г., след пандемията от COVID-19.

Призив за повече инвестиции и координация

Участниците подчертаха необходимостта от глобални действия за предотвратяване на пандемии, подготовка за тях и координирана реакция при възникването им. Акцент беше поставен и върху по-устойчиви и по-справедливи инвестиции в здравната сигурност.

Председателят на 81-вата сесия на Общото събрание Халилур Рахман заяви, че само няколко години след началото на пандемията локдауните, претоварените болници, затворените училища, икономическите сътресения и личните трагедии изглеждат „просто като лош сън“.

Понякога е по-лесно да се преструваме, че това никога не се е случило. Но не можем да изтрием COVID-19 от паметта си. Трябва внимателно да проучим този период - къде успяхме и къде се провалихме.

Рахман, който е външен министър на Бангладеш, разказа и за безсънните нощи по време на пандемията, когато дъщеря му, лекар по професия, е лекувала пациенти с COVID-19.

Различията около текста оставиха декларацията без приемане

Необвързващата декларация беше подготвена по инициатива на Армения и Руанда и получи силна подкрепа от държави в Африка, Азия, Латинска Америка и Карибския регион. Според Асошиейтед прес обаче някои развити страни са възразили срещу отделни части от документа.

Европейският съюз е настоял за по-голяма отчетност при изразходването на средствата и за по-висока ефективност. Германия е поискала в текста да има по-силен акцент върху превенцията.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се е противопоставила на споменаването на „всяващи разделение идеологии“. Вашингтон е възразил и срещу възможността за отделна договореност, при която държавите да обменят проби от вируси, а в замяна да получават тестове, лекарства и ваксини.

Декларацията няма правна сила, а служи като политически насоки. Тя може да бъде разгледана отново от Общото събрание на ООН през декември.

Заседанието се проведе на фона на епидемията от ебола в Демократична република Конго, която допълнително засили призивите за международна готовност при бъдещи здравни заплахи.

Източници: БТА, Ню Йорк таймс