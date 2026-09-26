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САЩ и ЕС блокираха декларация за бъдещи пандемии

САЩ и ЕС блокираха декларация за бъдещи пандемии

26 Септември, 2026 03:46, обновена 26 Септември, 2026 03:48 454 1

  • пандемии-
  • оон-
  • covid-19-
  • световна здравна организация-
  • ебола

Световните лидери потвърдиха необходимостта от международни действия, но не постигнаха съгласие по необвързващия документ.

САЩ и ЕС блокираха декларация за бъдещи пандемии - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерите на страните членки на ООН подновиха ангажимента си да защитят човечеството от бъдещи пандемии, но не успяха да приемат обща политическа декларация за превенцията и реакцията при здравни кризи. Документът е бил блокиран заради възражения от страна на Съединените щати и Европейския съюз.

Това стана на второто заседание на високо равнище на Общото събрание на ООН по темата. То се проведе в Ню Йорк в рамките на 81-вата годишна сесия на организацията. Първата среща на това ниво беше през 2023 г., след пандемията от COVID-19.

Призив за повече инвестиции и координация

Участниците подчертаха необходимостта от глобални действия за предотвратяване на пандемии, подготовка за тях и координирана реакция при възникването им. Акцент беше поставен и върху по-устойчиви и по-справедливи инвестиции в здравната сигурност.

Председателят на 81-вата сесия на Общото събрание Халилур Рахман заяви, че само няколко години след началото на пандемията локдауните, претоварените болници, затворените училища, икономическите сътресения и личните трагедии изглеждат „просто като лош сън“.

Понякога е по-лесно да се преструваме, че това никога не се е случило. Но не можем да изтрием COVID-19 от паметта си. Трябва внимателно да проучим този период - къде успяхме и къде се провалихме.

Рахман, който е външен министър на Бангладеш, разказа и за безсънните нощи по време на пандемията, когато дъщеря му, лекар по професия, е лекувала пациенти с COVID-19.

Различията около текста оставиха декларацията без приемане

Необвързващата декларация беше подготвена по инициатива на Армения и Руанда и получи силна подкрепа от държави в Африка, Азия, Латинска Америка и Карибския регион. Според Асошиейтед прес обаче някои развити страни са възразили срещу отделни части от документа.

Европейският съюз е настоял за по-голяма отчетност при изразходването на средствата и за по-висока ефективност. Германия е поискала в текста да има по-силен акцент върху превенцията.

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се е противопоставила на споменаването на „всяващи разделение идеологии“. Вашингтон е възразил и срещу възможността за отделна договореност, при която държавите да обменят проби от вируси, а в замяна да получават тестове, лекарства и ваксини.

Декларацията няма правна сила, а служи като политически насоки. Тя може да бъде разгледана отново от Общото събрание на ООН през декември.

Заседанието се проведе на фона на епидемията от ебола в Демократична република Конго, която допълнително засили призивите за международна готовност при бъдещи здравни заплахи.

Източници: БТА, Ню Йорк таймс


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