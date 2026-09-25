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Техеран: Дадохме много добър урок на враговете си по време на 40-дневната война
  Тема: Иранската криза

Техеран: Дадохме много добър урок на враговете си по време на 40-дневната война

25 Септември, 2026 18:05 930 20

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  • персийски залив-
  • аятолах али хаменей

По повод началото на Седмицата на свещената отбрана в Иран Галибаф заяви, че предходните седем месеца са били трудни за много иранци и особено тежки за семействата на загиналите в конфликта

Техеран: Дадохме много добър урок на враговете си по време на 40-дневната война - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Иран е устоял на враговете си по време на 40-дневната война. Това заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

Той посочи, че страната е била подложена на натиск на икономическия, военния и културния фронт.

Галибаф направи изявлението си по време на посещение при семейството на генерал-майор Голамреза Солеймани - бивш ръководител на иранската организация "Басидж", който според иранските власти е бил убит по време на войната от "американско-ционисткия враг".

По повод началото на Седмицата на свещената отбрана в Иран Галибаф заяви, че предходните седем месеца са били трудни за много иранци и особено тежки за семействата на загиналите в конфликта.

Той определи Солеймани като трудолюбив и отдаден човек и изтъкна, че той е смятал за свой дълг да посети семейството му.

Галибаф посочи, че противниците на Иран са изправили страната пред предизвикателства на множество фронтове.

"Както каза нашият мъченик имам, целият ислям и цялото неверие са се изправили един срещу друг", заяви той. "В тази хибридна война - икономическа, военна и културна - всички дяволи са се събрали и са се изправили срещу иранския народ".

Той подчерта, че иранските въоръжени сили и населението са отговорили на предизвикателството.

"Врагът дойде с цялата си сила, но благодарение на мъчениците, нашия мъченик имам и решимостта и честта на нашите въоръжени сили и нашия народ успяхме да дадем на врага добър урок", заяви Галибаф.

Той също така призова за по-голямо единство сред иранците и заяви, че страната ще преодолее съществуващите опасности и "конспирации", под ръководството на върховния лидер аятолах Хаменеи.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мислех иранците за умни хора!

    7 11 Отговор
    Те излезнаха по тъпи и от руснаците!

    Коментиран от #11, #16

    18:07 25.09.2026

  • 2 Овчар

    7 2 Отговор
    Ей продажници отразете българщината.. Толбухин е житницата на България.!

    18:08 25.09.2026

  • 3 сащисан кравар

    8 4 Отговор
    Бай Дончо загуби уважението и респекта на целия свят от това по-голяма победа за Иран няма, смачкаха му егото!

    18:12 25.09.2026

  • 4 Ааааааа не !

    7 3 Отговор
    Главния редактор на фалшивите факти не е съгласен , краварите били победители и всичко зависело от тях !!! Нали така бе стайков !!!!

    18:13 25.09.2026

  • 5 Кравите ревът във несвяс

    4 4 Отговор
    Тия тъпани тъй ли не могат да си изберат един президент без ДЕФЕКТИ ?????

    18:15 25.09.2026

  • 6 Дебил

    4 6 Отговор
    Ще видите след частичните избори в САЩ, чалмите къде ще бъдат. Сринати със земята! Нетаняху и той им е приготвил подаръци.

    18:17 25.09.2026

  • 7 Алито

    0 0 Отговор
    где?

    18:19 25.09.2026

  • 8 НАШТЕ ПРОДАЖНИ УПРАВНИЦИ

    2 1 Отговор
    НЕ БИХА НАПРАВИЛИ КАТО ИРАНЦИТЕ , ТЕ ОТДАВНА СА СИ СЪБУЛИ ПРАШКИТЕ И ПОМАГАТ ВСЯЧЕСКИ НА САЩ ДА НИ ОГРАБВА ! НЕ ОТРИЧАМ ОБАЧЕ ЧЕ ТЕ НИ ДАДОХА НА ВРЕМЕТО ЦЯЛ КОРАБ С МУХЛЯСАЛА ЦАРЕВИЦА , ЗА ДА НЕ ОМРЕМ ОТ ГЛАД ..... ИЗТРОВИХМЕ РИБИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ С НЕЯ ТА СЕГА И РИБА НЯМАМЕ ТАМ ! СЕГА САЩ СА НИ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОР , А НИЕ СМЕ ТЕХНИ ПОДЛОГИ !

    18:23 25.09.2026

  • 9 гост

    1 3 Отговор
    Не били араби,перси били....бетер араби че и отгоре...

    Коментиран от #12

    18:23 25.09.2026

  • 10 ВИС-2 🦁 завинаги

    2 1 Отговор
    Ама хубаво си живяхме, а?
    Бяхме мъжкари и жените ни се лепяха също и парите ех хубав живот.

    Слава на великия Жоро Илиев.

    Коментиран от #14

    18:23 25.09.2026

  • 11 Клати Курти

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Мислех иранците за умни хора!":

    Небинарен козяк 👄 кой те излъга че можеш да мислиш ?

    18:25 25.09.2026

  • 12 Димитър Георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    Дългия ,жив ли си още бе миризливец ?

    18:27 25.09.2026

  • 13 САЩИСАНИТЕ ИСКАХА ИРАН ДА ИМ ПРЕДАДЕ ОБО

    2 2 Отговор
    ГАТЕНИЯ СИ УРАН ,ЗА ДА ГО ДАДАТ ТЕ НА УКРАЙНА И ДА ТРОВЯТ РУСИЯ ! ЕЕЕЕ , НЕ СА ЛИ ГАДОВЕ ?

    18:28 25.09.2026

  • 14 Дон Петреску

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "ВИС-2 🦁 завинаги":

    Багамяш пула ,домнуле .

    18:31 25.09.2026

  • 15 Котьо

    0 1 Отговор
    Машалах Галибаф, разказаха им играта на чифутяните, на циониста убиец на деца и всепризнат геноцидист Нетаняху и марионетката му Тръмп който се кълнеше и тръгнеш че за 30 дни щял да изтрие проблема и да отвори протока.

    Коментиран от #17

    18:35 25.09.2026

  • 16 Путин многоходовия

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мислех иранците за умни хора!":

    Не мога да помогна на БРИКС и члена й Иран, понеже съм многоходов. Сорос ме направи такъв

    Коментиран от #19

    18:36 25.09.2026

  • 17 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Котьо":

    какво разказаха им играта,на кой разказаха играта,на нас,където използваме бензин,разграден двор са,където искат там удрят американците,а Арабите държат само Протока,знаят че е важен и за това са се подготвяли десетилетия.Не блокират ли световните доставки, са живи умрели.

    18:42 25.09.2026

  • 18 Валентина

    0 0 Отговор
    40 еeвppo ,пълна програмaa! 15 e cfиppkaaa
    0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    Коментиран от #20

    18:43 25.09.2026

  • 19 Бай Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Путин многоходовия":

    Извинявам се за глупавия въпрос но! Какво общо има 90+ годишния Шорош ( Сорос ) с Путин и войната? И изобщо какво може да каже Шорош на Путин при положение че е точно никой сравнение с Путин !

    18:44 25.09.2026

  • 20 Телефона е не съществуващ фейк е

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Валентина":

    Фейк си

    18:46 25.09.2026

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