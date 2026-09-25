Техеран: Дадохме много добър урок на враговете си по време на 40-дневната война

Иран е устоял на враговете си по време на 40-дневната война. Това заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.
Той посочи, че страната е била подложена на натиск на икономическия, военния и културния фронт.
Галибаф направи изявлението си по време на посещение при семейството на генерал-майор Голамреза Солеймани - бивш ръководител на иранската организация "Басидж", който според иранските власти е бил убит по време на войната от "американско-ционисткия враг".
По повод началото на Седмицата на свещената отбрана в Иран Галибаф заяви, че предходните седем месеца са били трудни за много иранци и особено тежки за семействата на загиналите в конфликта.
Той определи Солеймани като трудолюбив и отдаден човек и изтъкна, че той е смятал за свой дълг да посети семейството му.
Галибаф посочи, че противниците на Иран са изправили страната пред предизвикателства на множество фронтове.
"Както каза нашият мъченик имам, целият ислям и цялото неверие са се изправили един срещу друг", заяви той. "В тази хибридна война - икономическа, военна и културна - всички дяволи са се събрали и са се изправили срещу иранския народ".
Той подчерта, че иранските въоръжени сили и населението са отговорили на предизвикателството.
"Врагът дойде с цялата си сила, но благодарение на мъчениците, нашия мъченик имам и решимостта и честта на нашите въоръжени сили и нашия народ успяхме да дадем на врага добър урок", заяви Галибаф.
Той също така призова за по-голямо единство сред иранците и заяви, че страната ще преодолее съществуващите опасности и "конспирации", под ръководството на върховния лидер аятолах Хаменеи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мислех иранците за умни хора!
Коментиран от #11, #16
18:07 25.09.2026
2 Овчар
18:08 25.09.2026
3 сащисан кравар
18:12 25.09.2026
4 Ааааааа не !
18:13 25.09.2026
5 Кравите ревът във несвяс
18:15 25.09.2026
6 Дебил
18:17 25.09.2026
7 Алито
18:19 25.09.2026
8 НАШТЕ ПРОДАЖНИ УПРАВНИЦИ
18:23 25.09.2026
9 гост
Коментиран от #12
18:23 25.09.2026
10 ВИС-2 🦁 завинаги
Бяхме мъжкари и жените ни се лепяха също и парите ех хубав живот.
Слава на великия Жоро Илиев.
Коментиран от #14
18:23 25.09.2026
11 Клати Курти
До коментар #1 от "Мислех иранците за умни хора!":Небинарен козяк 👄 кой те излъга че можеш да мислиш ?
18:25 25.09.2026
12 Димитър Георгиев
До коментар #9 от "гост":Дългия ,жив ли си още бе миризливец ?
18:27 25.09.2026
13 САЩИСАНИТЕ ИСКАХА ИРАН ДА ИМ ПРЕДАДЕ ОБО
18:28 25.09.2026
14 Дон Петреску
До коментар #10 от "ВИС-2 🦁 завинаги":Багамяш пула ,домнуле .
18:31 25.09.2026
15 Котьо
Коментиран от #17
18:35 25.09.2026
16 Путин многоходовия
До коментар #1 от "Мислех иранците за умни хора!":Не мога да помогна на БРИКС и члена й Иран, понеже съм многоходов. Сорос ме направи такъв
Коментиран от #19
18:36 25.09.2026
17 гост
До коментар #15 от "Котьо":какво разказаха им играта,на кой разказаха играта,на нас,където използваме бензин,разграден двор са,където искат там удрят американците,а Арабите държат само Протока,знаят че е важен и за това са се подготвяли десетилетия.Не блокират ли световните доставки, са живи умрели.
18:42 25.09.2026
18 Валентина
0 9 8 7 8 1 8 8 1 9 0
Коментиран от #20
18:43 25.09.2026
19 Бай Иван
До коментар #16 от "Путин многоходовия":Извинявам се за глупавия въпрос но! Какво общо има 90+ годишния Шорош ( Сорос ) с Путин и войната? И изобщо какво може да каже Шорош на Путин при положение че е точно никой сравнение с Путин !
18:44 25.09.2026
20 Телефона е не съществуващ фейк е
До коментар #18 от "Валентина":Фейк си
18:46 25.09.2026