Техеран: Дадохме много добър урок на враговете си по време на 40-дневната война

Иран е устоял на враговете си по време на 40-дневната война. Това заяви председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф.

Той посочи, че страната е била подложена на натиск на икономическия, военния и културния фронт.

Галибаф направи изявлението си по време на посещение при семейството на генерал-майор Голамреза Солеймани - бивш ръководител на иранската организация "Басидж", който според иранските власти е бил убит по време на войната от "американско-ционисткия враг".

По повод началото на Седмицата на свещената отбрана в Иран Галибаф заяви, че предходните седем месеца са били трудни за много иранци и особено тежки за семействата на загиналите в конфликта.

Той определи Солеймани като трудолюбив и отдаден човек и изтъкна, че той е смятал за свой дълг да посети семейството му.

Галибаф посочи, че противниците на Иран са изправили страната пред предизвикателства на множество фронтове.

"Както каза нашият мъченик имам, целият ислям и цялото неверие са се изправили един срещу друг", заяви той. "В тази хибридна война - икономическа, военна и културна - всички дяволи са се събрали и са се изправили срещу иранския народ".

Той подчерта, че иранските въоръжени сили и населението са отговорили на предизвикателството.

"Врагът дойде с цялата си сила, но благодарение на мъчениците, нашия мъченик имам и решимостта и честта на нашите въоръжени сили и нашия народ успяхме да дадем на врага добър урок", заяви Галибаф.

Той също така призова за по-голямо единство сред иранците и заяви, че страната ще преодолее съществуващите опасности и "конспирации", под ръководството на върховния лидер аятолах Хаменеи.