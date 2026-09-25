Почина един от тримата души, простреляни при опита за убийство на Доналд Тръмп по време на предизборен митинг в Пенсилвания

Почина Джеймс Копенхейвър - един от тримата души, простреляни при опита за убийство на Доналд Тръмп по време на предизборен митинг, съобщава "Скай нюз".

Той се намирал на трибуните по време на събитието в Бътлър, Пенсилвания, на 13 юли 2024 г., когато 20-годишен стрелец открил огън от покрив в близост.

При опита за покушение на тогавашния кандидат за президент един от куршумите одраска дясното ухо на Тръмп.

Копенхейвър бил улучен в ръката и корема, като получил тежки рани, довели до продължителни здравословни проблеми и необходимост да ходи с бастун.

Неговият адвокат Джоузеф Фелдман съобщи, че Копенхейвър е починал, заобиколен от близките си, на 76 години.

"Отдадеността на Джеймс към тази велика страна беше определяща част от живота му", се посочва в изявление.

"Като ветеран той с гордост служи на страната ни във въоръжените сили и любовта му към родината никога не се поколеба. Джеймс беше истински американски патриот, който дълбоко вярваше в свободите и идеалите, върху които е основана тази нация, и въплъщаваше най-добрите качества на нашата велика страна".

Не се уточнява дали Копенхейвър е починал вследствие на раните, получени при стрелбата.

Той е претърпял няколко операции, включително заради разкъсване на дебелото черво, и е останал с трайни увреждания на бъбреците и други органи, както и със загуба на чувствителност в крака.

Тръмп също почете паметта на Копенхейвър, като го определи като "истински американски патриот".

"Джим прояви огромна смелост, като дръзко продължи да СЕ БОРИ, БОРИ, БОРИ и запази позитивния си дух въпреки невъобразимите трудности", написа той в социалните мрежи.

През юни Копенхейвър и съпругата му Мариан заведоха дело срещу федералното правителство, като заявиха, че Сикрет сървис и Министерството на вътрешната сигурност "напълно са се провалили" в осигуряването на необходимата сигурност на митинга.

Още двама участници в митинга също бяха простреляни - Дейвид Дъч, който оцеля, и Кори Компереторе, който закрил семейството си от куршумите и беше убит.