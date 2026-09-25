Новини
Свят »
Русия »
Говори Москва: Руският народ направи твърд избор в полза на укрепването на Отечеството
  Тема: Украйна

Говори Москва: Руският народ направи твърд избор в полза на укрепването на Отечеството

25 Септември, 2026 21:53 344 15

  • русия-
  • украйна-
  • мария захарова-
  • единна русия-
  • владимир путин-
  • сергей лавров

Вотът затвърди тоталния политически монопол на Кремъл, осигурявайки на управляващата партия "Единна Русия“ рекордно мнозинство в долната камара на парламента

Говори Москва: Руският народ направи твърд избор в полза на укрепването на Отечеството - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският народ избра да укрепи Отечеството си и да го развива, въпреки външния натиск и кампанията за провал на изборите за Държавната дума.Това заяви в коментар говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

По думите ѝ, въпреки сериозните опити за дестабилизация на изборния процес, гражданите са проявили стабилност.

Още новини от Украйна

"Въпреки ожесточения външен натиск и мащабната кампания за провал на изборите, руският народ, верен на историческата памет на своите предци, демонстрира устойчивост и единство, избирайки да укрепи Отечеството си и да осигури неговото стабилно развитие'', отбеляза дипломатът.

Централната избирателна комисия на Руската федерация обяви по-рано през деня окончателните резултати от първите в страната парламентарни избори, проведени в условията на пълномащабен военен конфликт. Вотът затвърди тоталния политически монопол на Кремъл, осигурявайки на управляващата партия "Единна Русия“ рекордно мнозинство в долната камара на парламента, съобщава агенция ТАСС.

Според официалните данни прокремълската партия "Единна Русия“ получава над три четвърти от местата в новия състав на Държавната дума.

Председателят на руският ЦИК Ела Памфилова обяви, че избирателната активност е достигнала най-високото си ниво за последните три парламентарни кампании. Гласуването бе организирано в рамките на три дни, като в редица региони бе въведено и електронно гласуване.

"Над 59,8% от избирателите участваха в изборите. По-точно 67 448 094 души. Това е рекордна цифра за последните три парламентарни кампании“, заявява Памфилова.

Партия на Путин печели общо 349 от 450 места в Държавната дума. Тя получава 58% от гласовете по пропорционалните партийни листи (носи 140 мандата) и побеждава в 209 едномандатни района. Останалите 97 места се разпределят между по-малки формации от т.нар. "системна опозиция“, които традиционно подкрепят линията на Белия дом и Кремъл по ключовите въпроси, а четири мандата се заемат от независими кандидати.

Изборите за деветата Държавна дума са първите парламентарни избори след началото на инвазията в Украйна през 2022 г. Гласуването бе проведено и на територията на окупираните и анексирани украински региони, както и в анексирания през 2014 г. полуостров Крим. Киев и международната общност категорично осъдиха провеждането на вота в тези територии като напълно незаконно.

Руският президент Владимир Путин обяви в сряда, че постигнатите резултати са пряко доказателство за широката обществена подкрепа спрямо провежданата от държавното ръководство политика.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Успех!

    2 5 Отговор
    Русия е единствената бариера срещу злото!
    Не го казвам като метафора!

    Коментиран от #2, #5, #7

    21:55 25.09.2026

  • 2 .....

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Успех!":

    Бе нали ти казва и през 3865 год.пак ще се укрепват в космоса.

    21:58 25.09.2026

  • 3 Атина Палада

    2 6 Отговор
    Русия е последният бастион на европейската цивилизация.Единствената европейска държава, която не беше превзета! И сега няма да я превземат! Но този път руснаците ще си свършат работата докрай!

    Коментиран от #11, #12

    21:59 25.09.2026

  • 4 Коя е тази "международна общност"

    1 0 Отговор
    дето "осъдила" изборите?

    21:59 25.09.2026

  • 5 Европеец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Успех!":

    Прав си..... а. що се касае за Захарова, бих я попитал одобрява ли глупавата тактиката на либералния Путин за войната в покрайна...

    Коментиран от #15

    22:00 25.09.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор
    Винаги Всеотдайна, Недостъпна и Ангажирана!

    22:00 25.09.2026

  • 7 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Успех!":

    Русия е единствената нацистка която нападна съседа си за да търси нацисти

    22:01 25.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АБВГ

    2 1 Отговор
    Путин никога няма да заличи историята на българската азбука. Добре че европейските народи я приеха на европейската валута, че да се помни винаги каква е азбуката, българска!

    22:02 25.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Европеец

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Съгласен съм с коментара ти..... Но не съм убеден, че е либералният Путин ще си свърши работата до края...

    22:02 25.09.2026

  • 12 Соломон

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Китай спокойно си ръфа руска територия докато Русия се мъчи да превземе Малая Токмачка

    22:03 25.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Очаквам

    2 0 Отговор
    Българите в Русия да отхвърлят страха към диктаторския режим и да обявят своя партия в руския парламент.

    22:04 25.09.2026

  • 15 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Европеец":

    Резултата показва,че тактиката не е глупава.

    22:05 25.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания