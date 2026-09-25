Руският народ избра да укрепи Отечеството си и да го развива, въпреки външния натиск и кампанията за провал на изборите за Държавната дума.Това заяви в коментар говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

По думите ѝ, въпреки сериозните опити за дестабилизация на изборния процес, гражданите са проявили стабилност.

Още новини от Украйна

"Въпреки ожесточения външен натиск и мащабната кампания за провал на изборите, руският народ, верен на историческата памет на своите предци, демонстрира устойчивост и единство, избирайки да укрепи Отечеството си и да осигури неговото стабилно развитие'', отбеляза дипломатът.

Централната избирателна комисия на Руската федерация обяви по-рано през деня окончателните резултати от първите в страната парламентарни избори, проведени в условията на пълномащабен военен конфликт. Вотът затвърди тоталния политически монопол на Кремъл, осигурявайки на управляващата партия "Единна Русия“ рекордно мнозинство в долната камара на парламента, съобщава агенция ТАСС.

Според официалните данни прокремълската партия "Единна Русия“ получава над три четвърти от местата в новия състав на Държавната дума.

Председателят на руският ЦИК Ела Памфилова обяви, че избирателната активност е достигнала най-високото си ниво за последните три парламентарни кампании. Гласуването бе организирано в рамките на три дни, като в редица региони бе въведено и електронно гласуване.

"Над 59,8% от избирателите участваха в изборите. По-точно 67 448 094 души. Това е рекордна цифра за последните три парламентарни кампании“, заявява Памфилова.

Партия на Путин печели общо 349 от 450 места в Държавната дума. Тя получава 58% от гласовете по пропорционалните партийни листи (носи 140 мандата) и побеждава в 209 едномандатни района. Останалите 97 места се разпределят между по-малки формации от т.нар. "системна опозиция“, които традиционно подкрепят линията на Белия дом и Кремъл по ключовите въпроси, а четири мандата се заемат от независими кандидати.

Изборите за деветата Държавна дума са първите парламентарни избори след началото на инвазията в Украйна през 2022 г. Гласуването бе проведено и на територията на окупираните и анексирани украински региони, както и в анексирания през 2014 г. полуостров Крим. Киев и международната общност категорично осъдиха провеждането на вота в тези територии като напълно незаконно.

Руският президент Владимир Путин обяви в сряда, че постигнатите резултати са пряко доказателство за широката обществена подкрепа спрямо провежданата от държавното ръководство политика.