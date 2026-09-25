Говори Москва: Руският народ направи твърд избор в полза на укрепването на Отечеството

Руският народ избра да укрепи Отечеството си и да го развива, въпреки външния натиск и кампанията за провал на изборите за Държавната дума.Това заяви в коментар говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
По думите ѝ, въпреки сериозните опити за дестабилизация на изборния процес, гражданите са проявили стабилност.
"Въпреки ожесточения външен натиск и мащабната кампания за провал на изборите, руският народ, верен на историческата памет на своите предци, демонстрира устойчивост и единство, избирайки да укрепи Отечеството си и да осигури неговото стабилно развитие'', отбеляза дипломатът.
Централната избирателна комисия на Руската федерация обяви по-рано през деня окончателните резултати от първите в страната парламентарни избори, проведени в условията на пълномащабен военен конфликт. Вотът затвърди тоталния политически монопол на Кремъл, осигурявайки на управляващата партия "Единна Русия“ рекордно мнозинство в долната камара на парламента, съобщава агенция ТАСС.
Според официалните данни прокремълската партия "Единна Русия“ получава над три четвърти от местата в новия състав на Държавната дума.
Председателят на руският ЦИК Ела Памфилова обяви, че избирателната активност е достигнала най-високото си ниво за последните три парламентарни кампании. Гласуването бе организирано в рамките на три дни, като в редица региони бе въведено и електронно гласуване.
"Над 59,8% от избирателите участваха в изборите. По-точно 67 448 094 души. Това е рекордна цифра за последните три парламентарни кампании“, заявява Памфилова.
Партия на Путин печели общо 349 от 450 места в Държавната дума. Тя получава 58% от гласовете по пропорционалните партийни листи (носи 140 мандата) и побеждава в 209 едномандатни района. Останалите 97 места се разпределят между по-малки формации от т.нар. "системна опозиция“, които традиционно подкрепят линията на Белия дом и Кремъл по ключовите въпроси, а четири мандата се заемат от независими кандидати.
Изборите за деветата Държавна дума са първите парламентарни избори след началото на инвазията в Украйна през 2022 г. Гласуването бе проведено и на територията на окупираните и анексирани украински региони, както и в анексирания през 2014 г. полуостров Крим. Киев и международната общност категорично осъдиха провеждането на вота в тези територии като напълно незаконно.
Руският президент Владимир Путин обяви в сряда, че постигнатите резултати са пряко доказателство за широката обществена подкрепа спрямо провежданата от държавното ръководство политика.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Успех!
Не го казвам като метафора!
Коментиран от #2, #5, #7
21:55 25.09.2026
2 .....
До коментар #1 от "Успех!":Бе нали ти казва и през 3865 год.пак ще се укрепват в космоса.
21:58 25.09.2026
3 Атина Палада
Коментиран от #11, #12
21:59 25.09.2026
4 Коя е тази "международна общност"
21:59 25.09.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Успех!":Прав си..... а. що се касае за Захарова, бих я попитал одобрява ли глупавата тактиката на либералния Путин за войната в покрайна...
Коментиран от #15
22:00 25.09.2026
6 Дзак
22:00 25.09.2026
7 Соломон
До коментар #1 от "Успех!":Русия е единствената нацистка която нападна съседа си за да търси нацисти
22:01 25.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 АБВГ
22:02 25.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Европеец
До коментар #3 от "Атина Палада":Съгласен съм с коментара ти..... Но не съм убеден, че е либералният Путин ще си свърши работата до края...
22:02 25.09.2026
12 Соломон
До коментар #3 от "Атина Палада":Китай спокойно си ръфа руска територия докато Русия се мъчи да превземе Малая Токмачка
22:03 25.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Очаквам
22:04 25.09.2026
15 Атина Палада
До коментар #5 от "Европеец":Резултата показва,че тактиката не е глупава.
22:05 25.09.2026