Кремъл съобщи, че скоро може да се състои тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ

Кремъл заяви днес, че тристранна среща между представители на Русия, Украйна и САЩ може да се състои скоро, като на нея ще бъдат обсъдени усилията за прекратяване на продължилата вече четири години и половина война в Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски посочи от своя страна, че срещата ще бъде на техническо равнище и може да се състои в Обединените арабски емирства.

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който уточни, че на този етап няма повече подробности за евентуалната среща, допълни, че специалният пратеник на Русия – Кирил Дмитриев, е в САЩ, където разговаря с представители на американската делегация за преговори. Главен предмет на техните разговори са въпроси за възможно икономическо сътрудничество.

Лице, запознато по-обстойно с предмета на разговорите, заяви пред Ройтерс, че Дмитриев се е срещнал вчера със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Междувременно във връзка с резултатите от скорошните парламентарни избори в Русия, Кремъл приветства избирането на ветерани от войната в Украйна в долната камара на руския парламент (Държавната дума), като допълни, че те ще участват активно в законодателния процес.

"Преди всичко, това е отлична новина. Опитът на нашите герои е изключително търсен. Резултатите от гласуването вече потвърдиха това. И, разбира се, всеки в своята област ще даде възможно най-голям принос за разработването на различни инициативи", заяви Дмитрий Песков в отговор на въпрос за избирането на 46 военни ветерани в Държавната дума.

Кремъл осъди също така днес налагането на санкции на руската телевизионна водеща Ксения Фьодорова, срещу която беше издадена заповед за експулсиране от Франция заради разпространяването на пропаганда в полза на Москва.

"Това е явен натиск върху медиите, както и преследване срещу медийна представителка", посочи Песков пред АФП по време на дневната си пресконференция.