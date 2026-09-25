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Кремъл съобщи, че скоро може да се състои тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ
  Тема: Украйна

Кремъл съобщи, че скоро може да се състои тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ

25 Септември, 2026 14:51 1 033 49

  • украйна-
  • русия-
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  • дмитрий песков-
  • владимир путин

Украинският президент Володимир Зеленски посочи, че срещата може да се състои в Обединените арабски емирства

Кремъл съобщи, че скоро може да се състои тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че тристранна среща между представители на Русия, Украйна и САЩ може да се състои скоро, като на нея ще бъдат обсъдени усилията за прекратяване на продължилата вече четири години и половина война в Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски посочи от своя страна, че срещата ще бъде на техническо равнище и може да се състои в Обединените арабски емирства.

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който уточни, че на този етап няма повече подробности за евентуалната среща, допълни, че специалният пратеник на Русия – Кирил Дмитриев, е в САЩ, където разговаря с представители на американската делегация за преговори. Главен предмет на техните разговори са въпроси за възможно икономическо сътрудничество.

Лице, запознато по-обстойно с предмета на разговорите, заяви пред Ройтерс, че Дмитриев се е срещнал вчера със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Междувременно във връзка с резултатите от скорошните парламентарни избори в Русия, Кремъл приветства избирането на ветерани от войната в Украйна в долната камара на руския парламент (Държавната дума), като допълни, че те ще участват активно в законодателния процес.

"Преди всичко, това е отлична новина. Опитът на нашите герои е изключително търсен. Резултатите от гласуването вече потвърдиха това. И, разбира се, всеки в своята област ще даде възможно най-голям принос за разработването на различни инициативи", заяви Дмитрий Песков в отговор на въпрос за избирането на 46 военни ветерани в Държавната дума.

Кремъл осъди също така днес налагането на санкции на руската телевизионна водеща Ксения Фьодорова, срещу която беше издадена заповед за експулсиране от Франция заради разпространяването на пропаганда в полза на Москва.

"Това е явен натиск върху медиите, както и преследване срещу медийна представителка", посочи Песков пред АФП по време на дневната си пресконференция.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ

    6 13 Отговор
    Среща да! Преговори с нацистите не!

    14:54 25.09.2026

  • 2 Примати

    17 10 Отговор
    На тази снимка Путин да не е разбрал за последните ударени две рафинерии с чиито удари положението вече съвсем си влоши

    14:54 25.09.2026

  • 3 Овчар

    10 16 Отговор
    Тази среща ще бъде за поделянето на Украйна между големите играчи , зеления гарван ако присъства ще е като наблюдател..!

    14:55 25.09.2026

  • 4 Факт

    4 13 Отговор
    Вчера в Евротериторията “България” приеха на първо четене закон - До 10 години затвор за всички, които не подкрепят санкциите срещу Русия. Еврофашистки закон на Радев и Йотова, подкрепен от всички партии с изключение на “Възраждане”.

    Коментиран от #6, #30, #45

    14:58 25.09.2026

  • 5 Адските санкции

    7 2 Отговор
    нещо май....

    15:00 25.09.2026

  • 6 Не бой ся

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    няма да лежиш!

    15:01 25.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ФАКТ

    5 7 Отговор
    Русия можеше още в самото начало да парализира Украйна, но Сорос му забрани на многходовия. Каза му да не ескалира.

    Коментиран от #41

    15:09 25.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Джуджето

    8 2 Отговор
    много нещастно....

    15:10 25.09.2026

  • 12 Хахахаха

    10 3 Отговор
    Дмитриев разговаря в САЩ. Ясно, една част от раша отива за САЩ, а една част за Китай. Руския народ, получава среден от тупин.

    15:11 25.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Всички цели

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Много Известен Съветски Актьор":

    са за парлама!Вова просто иска да вземе Донбас!

    15:17 25.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Нали знаеш

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "Много Известен Съветски Актьор":

    че с тролене изглеждаш глупаво и показваш цялото отчаяние на фашизма от Русия. 😄

    15:19 25.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 бункера

    7 2 Отговор
    Тоя смачканият от кой бункер се обажда?

    15:21 25.09.2026

  • 19 НАТО

    2 2 Отговор
    ще се върне ли в 91а ?

    Коментиран от #26

    15:23 25.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 В Гаага

    3 1 Отговор
    ли е срещата?

    15:25 25.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 РФ е въздух под налягане !

    2 3 Отговор
    Тази карта е добра отправна точка.
    За над 4 г. "вторая" няма никакви успехи след вероломното и подло нападение над Украйна.

    Коментиран от #42

    15:26 25.09.2026

  • 25 Има

    2 7 Отговор

    До коментар #20 от "Но с":

    да се подигравам на поредният тролещ отпадък, показващ трагедията си и деградацията на запада да опре до поредният глупак да троли срещу Русия. Де да миеше с ко да разбере глупака, че тролея е отпадък и показва колко е нещастен и глупав. 😄

    15:27 25.09.2026

  • 26 Атина Палада

    2 8 Отговор

    До коментар #19 от "НАТО":

    Светът вече е друг и никой не се интересува от НатоТО...Освен шапкарите в него с тлъстите заплати .

    15:27 25.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Да,добре

    7 1 Отговор

    До коментар #21 от "Атина Палада":

    Аман от тролещи отпадъци.

    15:27 25.09.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    Някой е време да изкряска "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣

    15:28 25.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 12...34

    2 0 Отговор
    Не може всички да казват че така не е добре а само ти казваш че е добре,това означава някой е сбъркан.

    15:30 25.09.2026

  • 33 Добри новини

    0 0 Отговор
    През нощта ВСУ нанесоха масирани атаки срещу Русия, както и срещу временно окупирания Луганск.

    В Уляновск под удар попадна завод „Искра“. Той произвежда компоненти за радиоелектронна апаратура, средства за връзка и техника с военно предназначение.

    Във Воронеж е поразен завод „Воронежсинтезкаучук“.

    В Перм пламва нефтопреработвателният завод „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“.

    В окупирания Луганск дронове атакуваха хипермаркет „Стройцентър“. Съобщава се, че руснаците са използвали обекта като логистичен хъб за своята армия.

    Експлозии са чути и в Сочи.

    15:30 25.09.2026

  • 34 Нема силици Русийка вече

    4 2 Отговор
    Ако продължава така се връща в средновековието.

    Коментиран от #37

    15:31 25.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Добри новини

    4 2 Отговор
    В Уляновск под удар попадна завод „Искра“. Той произвежда компоненти за радиоелектронна апаратура, средства за връзка и техника с военно предназначение.

    Във Воронеж е поразен завод Воронежсинтезкаучук.

    В Перм пламва нефтопреработвателният завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез
    В окупирания Луганск дронове атакуваха хипермаркет Стройцентър. Съобщава се, че руснаците са използвали обекта като логистичен хъб за своята армия.
    Експлозии са чути и в Сочи.

    Коментиран от #40

    15:32 25.09.2026

  • 37 Супер

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "Нема силици Русийка вече":

    Само Русия добре нарита фашистите, за да опрат до теб да тролиш. 😄

    15:33 25.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Клоуна пусин 🤡💩

    4 1 Отговор
    Що толкова посърнало монголячето ?!
    Да не са му приготвили вече място до cифилиcтиka Ленин ?

    15:35 25.09.2026

  • 40 Хахахаха

    4 0 Отговор

    До коментар #36 от "Добри новини":

    Не е попаднал под удар. Пиши малко по-културно. Попаднал е под санкциите на Мадяр.

    15:35 25.09.2026

  • 41 Български фатмак

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТ":

    Раша толкова си може.И то срещу една обезоръжена в началото Украйна.Сега ще плаща.

    Коментиран от #43

    15:36 25.09.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Български фатмак":

    Меркел каза друго за Украйна..Също и Оланд..Или те лъжат или ти лъжеш...

    15:39 25.09.2026

  • 44 Хи хи хи волoдiмiр

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Хахахаха":

    нямааа
    да се върнат
    а
    ще ги върнат
    като доБитък за касапницата
    ........
    урсулите и каиите вече го решиха..........

    15:42 25.09.2026

  • 45 по делата

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Факт":

    ще ги познаете. Къде им беше ума на хората да гласуват за този отвратителен човеконенавистник.

    15:46 25.09.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    Нормално, Украйна да стане много по-малка. Нали терориста тупин бомби всяка вечер цивилното население. Естествено, че много цивилни ще напуснат докато има война. Какво не ти е ясно?

    15:49 25.09.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

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