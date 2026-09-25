Кремъл съобщи, че скоро може да се състои тристранна среща между Русия, Украйна и САЩ

Кремъл заяви днес, че тристранна среща между представители на Русия, Украйна и САЩ може да се състои скоро, като на нея ще бъдат обсъдени усилията за прекратяване на продължилата вече четири години и половина война в Украйна, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Украинският президент Володимир Зеленски посочи от своя страна, че срещата ще бъде на техническо равнище и може да се състои в Обединените арабски емирства.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който уточни, че на този етап няма повече подробности за евентуалната среща, допълни, че специалният пратеник на Русия – Кирил Дмитриев, е в САЩ, където разговаря с представители на американската делегация за преговори. Главен предмет на техните разговори са въпроси за възможно икономическо сътрудничество.
Лице, запознато по-обстойно с предмета на разговорите, заяви пред Ройтерс, че Дмитриев се е срещнал вчера със специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.
Междувременно във връзка с резултатите от скорошните парламентарни избори в Русия, Кремъл приветства избирането на ветерани от войната в Украйна в долната камара на руския парламент (Държавната дума), като допълни, че те ще участват активно в законодателния процес.
"Преди всичко, това е отлична новина. Опитът на нашите герои е изключително търсен. Резултатите от гласуването вече потвърдиха това. И, разбира се, всеки в своята област ще даде възможно най-голям принос за разработването на различни инициативи", заяви Дмитрий Песков в отговор на въпрос за избирането на 46 военни ветерани в Държавната дума.
Кремъл осъди също така днес налагането на санкции на руската телевизионна водеща Ксения Фьодорова, срещу която беше издадена заповед за експулсиране от Франция заради разпространяването на пропаганда в полза на Москва.
"Това е явен натиск върху медиите, както и преследване срещу медийна представителка", посочи Песков пред АФП по време на дневната си пресконференция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ъхъ
14:54 25.09.2026
2 Примати
14:54 25.09.2026
3 Овчар
14:55 25.09.2026
4 Факт
Коментиран от #6, #30, #45
14:58 25.09.2026
5 Адските санкции
15:00 25.09.2026
6 Не бой ся
До коментар #4 от "Факт":няма да лежиш!
15:01 25.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ФАКТ
Коментиран от #41
15:09 25.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Джуджето
15:10 25.09.2026
12 Хахахаха
15:11 25.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Всички цели
До коментар #13 от "Много Известен Съветски Актьор":са за парлама!Вова просто иска да вземе Донбас!
15:17 25.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Нали знаеш
До коментар #13 от "Много Известен Съветски Актьор":че с тролене изглеждаш глупаво и показваш цялото отчаяние на фашизма от Русия. 😄
15:19 25.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 бункера
15:21 25.09.2026
19 НАТО
Коментиран от #26
15:23 25.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 В Гаага
15:25 25.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 РФ е въздух под налягане !
За над 4 г. "вторая" няма никакви успехи след вероломното и подло нападение над Украйна.
Коментиран от #42
15:26 25.09.2026
25 Има
До коментар #20 от "Но с":да се подигравам на поредният тролещ отпадък, показващ трагедията си и деградацията на запада да опре до поредният глупак да троли срещу Русия. Де да миеше с ко да разбере глупака, че тролея е отпадък и показва колко е нещастен и глупав. 😄
15:27 25.09.2026
26 Атина Палада
До коментар #19 от "НАТО":Светът вече е друг и никой не се интересува от НатоТО...Освен шапкарите в него с тлъстите заплати .
15:27 25.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Да,добре
До коментар #21 от "Атина Палада":Аман от тролещи отпадъци.
15:27 25.09.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ЗдрастиИИ копейкиИИ 🤪🤡
До коментар #4 от "Факт":Някой е време да изкряска "Време е за BrъZpaждани" 🤣🤣🤣
15:28 25.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 12...34
15:30 25.09.2026
33 Добри новини
В Уляновск под удар попадна завод „Искра“. Той произвежда компоненти за радиоелектронна апаратура, средства за връзка и техника с военно предназначение.
Във Воронеж е поразен завод „Воронежсинтезкаучук“.
В Перм пламва нефтопреработвателният завод „Лукойл-Пермнефтеоргсинтез“.
В окупирания Луганск дронове атакуваха хипермаркет „Стройцентър“. Съобщава се, че руснаците са използвали обекта като логистичен хъб за своята армия.
Експлозии са чути и в Сочи.
15:30 25.09.2026
34 Нема силици Русийка вече
Коментиран от #37
15:31 25.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Добри новини
Във Воронеж е поразен завод Воронежсинтезкаучук.
В Перм пламва нефтопреработвателният завод Лукойл-Пермнефтеоргсинтез
В окупирания Луганск дронове атакуваха хипермаркет Стройцентър. Съобщава се, че руснаците са използвали обекта като логистичен хъб за своята армия.
Експлозии са чути и в Сочи.
Коментиран от #40
15:32 25.09.2026
37 Супер
До коментар #34 от "Нема силици Русийка вече":Само Русия добре нарита фашистите, за да опрат до теб да тролиш. 😄
15:33 25.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Клоуна пусин 🤡💩
Да не са му приготвили вече място до cифилиcтиka Ленин ?
15:35 25.09.2026
40 Хахахаха
До коментар #36 от "Добри новини":Не е попаднал под удар. Пиши малко по-културно. Попаднал е под санкциите на Мадяр.
15:35 25.09.2026
41 Български фатмак
До коментар #9 от "ФАКТ":Раша толкова си може.И то срещу една обезоръжена в началото Украйна.Сега ще плаща.
Коментиран от #43
15:36 25.09.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Атина Палада
До коментар #41 от "Български фатмак":Меркел каза друго за Украйна..Също и Оланд..Или те лъжат или ти лъжеш...
15:39 25.09.2026
44 Хи хи хи волoдiмiр
До коментар #38 от "Хахахаха":нямааа
да се върнат
а
ще ги върнат
като доБитък за касапницата
........
урсулите и каиите вече го решиха..........
15:42 25.09.2026
45 по делата
До коментар #4 от "Факт":ще ги познаете. Къде им беше ума на хората да гласуват за този отвратителен човеконенавистник.
15:46 25.09.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Хахахаха
До коментар #47 от "Атина Палада":Нормално, Украйна да стане много по-малка. Нали терориста тупин бомби всяка вечер цивилното население. Естествено, че много цивилни ще напуснат докато има война. Какво не ти е ясно?
15:49 25.09.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.